Віримо, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України зауважив, що поступ нашої держави до ЄС відбувається в дуже трагічний час, коли багато українців, які сповідують європейські цінності, втрачають життя. "Однак народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу", – зазначив він.

"Це важливий сигнал. Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії", – сказав Зеленський.

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Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що також відчуває себе частиною команди, яка працює над отриманням Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

За словами Маасікаса, відповіді України в анкеті-опитувальнику будуть дуже швидко проаналізовані.