УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5184 відвідувача онлайн
Новини Відео
2 713 29

Віримо, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до ЄС, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України зауважив, що поступ нашої держави до ЄС відбувається в дуже трагічний час, коли багато українців, які сповідують європейські цінності, втрачають життя. "Однак народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу", – зазначив він.

"Це важливий сигнал. Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії", – сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна передала Єврокомісії першу частину заповненого опитувальника щодо вступу до ЄС, - віце-премʼєр Стефанішина

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що також відчуває себе частиною команди, яка працює над отриманням Україною статусу кандидата на членство в ЄС.

За словами Маасікаса, відповіді України в анкеті-опитувальнику будуть дуже швидко проаналізовані.

Автор: 

Зеленський Володимир (23978) членство в ЄС (1267) Євросоюз (13460) Матті Маасікас (134)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Поверни П'ятий, Прямий та Еспресо у цифровий ефір Т2, якщо нас не приймуть в Європейський союз, це буде твоя вина
показати весь коментар
18.04.2022 19:20
+11
Оце зараз так вожливо, що про це кожен день триндять?! Зараз головне - щоб УКРАЇНА БУЛА!
показати весь коментар
18.04.2022 19:21
+10
зроби шось для Маріуполя !!! скоріше!! не таліпай язиком!
показати весь коментар
18.04.2022 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поверни П'ятий, Прямий та Еспресо у цифровий ефір Т2, якщо нас не приймуть в Європейський союз, це буде твоя вина
показати весь коментар
18.04.2022 19:20 Відповісти
Саме так!
показати весь коментар
18.04.2022 19:25 Відповісти
Зеля мабуть *************, мовляв, я не наказував і нічого не підписував, канали помилково закрив хтось.
показати весь коментар
18.04.2022 19:37 Відповісти
он всегда косит под дурочка или молчит когда его подчиненные нарушают закон - но отвечать все равно придется
показати весь коментар
19.04.2022 03:24 Відповісти
Да это все неважно. Выбей ещё тяжёлого вооружения! Используй весь талант и сценический опыт во благо страны! Хоть танцуйте там, хоть на рояле играйте, а нам нужны серьезные виды вооружения!
показати весь коментар
18.04.2022 19:21 Відповісти
он уже выбил минус немецкие танки и пушки - из-за предательства зеленсокго германия отменила доставку
показати весь коментар
19.04.2022 03:26 Відповісти
Оце зараз так вожливо, що про це кожен день триндять?! Зараз головне - щоб УКРАЇНА БУЛА!
показати весь коментар
18.04.2022 19:21 Відповісти
а что ты сделал что бы УКРАЇНА БУЛА?
показати весь коментар
19.04.2022 03:27 Відповісти
Ти хоч помилок там не наробив, граматєй?
показати весь коментар
18.04.2022 19:24 Відповісти
А как ты думаешь?
показати весь коментар
18.04.2022 19:38 Відповісти
это что судорга наркомана?
показати весь коментар
19.04.2022 03:28 Відповісти
ТИ ТО ЯКИМ БОКОМ ДО ЦЬОГО???
показати весь коментар
18.04.2022 19:29 Відповісти
зроби шось для Маріуполя !!! скоріше!! не таліпай язиком!
показати весь коментар
18.04.2022 19:29 Відповісти
З таким керманичем взагалі буде кого приймати?
показати весь коментар
18.04.2022 19:30 Відповісти
Він везучий. Може якраз проскочимо.
показати весь коментар
18.04.2022 19:38 Відповісти
кто везучий? кто проскочит? вы с в своем уже Маруиполь Харьков Чернигов Буча Ирпень - уже "проскочили" на всю жизнь
показати весь коментар
19.04.2022 03:30 Відповісти
кто эти люди?
показати весь коментар
18.04.2022 19:37 Відповісти
Цікаво а в пункті про свободу слова що ви написали ?
Питаюсь у зв'язку із закритими проукраїнськими телеканалами.
показати весь коментар
18.04.2022 19:36 Відповісти
Интересно шо там Андре Елдак понаставлял галочек в опроснике? хотелось бы ознакомиться
показати весь коментар
18.04.2022 19:37 Відповісти
показати весь коментар
18.04.2022 19:37 Відповісти
Зеля, кінчай чос, займись нарешті організацією рятування українського цивільного населення та військового гарнізону Маріуполя!
показати весь коментар
18.04.2022 20:18 Відповісти
 
 