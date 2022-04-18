Росія вже наступає і готує Кривавий Великдень. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

54-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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