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Новини Відео Війна
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Росія вже наступає і готує Кривавий Великдень. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

54-й день Народної війни України. Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Нептун і Москва, Медведчук, звернення Марченко і Папа Римський. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+14
Великдень вже був вчора. А росія нехай захлинеться у власній крові.
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18.04.2022 21:06
+13
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18.04.2022 21:23
+12
Касапская сатана не победит Святую Украину. Бог бережёт нашу Киевскую Русь.
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18.04.2022 21:07
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Великдень вже був вчора. А росія нехай захлинеться у власній крові.
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18.04.2022 21:06 Відповісти
Касапская сатана не победит Святую Украину. Бог бережёт нашу Киевскую Русь.
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18.04.2022 21:07 Відповісти
Операція "Самовбивство" розпочалася
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18.04.2022 21:13 Відповісти
Зеленский заявил, что в зоне ООС около 43 тыс. солдат, NY сообщает, ссылкой на свои источники в разведке, что РФ сосредоточила на востоке 73 БТРГ.
Вопрос, почему так мало Украинских сил? Нет вооружения, солдат?
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18.04.2022 21:20 Відповісти
Роман так я вот тоже об этом думаю. 73 БТРГ это где то 65-70 тыс.
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18.04.2022 21:50 Відповісти
Ви плутаєте поняття "сили" і кількість солдат. Це різні речі.
Кількість солдат у нас з рашистами практично однакова. 76 бтг це приблизно 50 тис солдат. А от сили у них значно більші.
Повноцінних (з технікою) 43 тис це майже 2/3 нашої армії.
Ну ще є тисяч 200 з АК. Тільки без нормальної зброї і техніки вони мало що можуть.
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18.04.2022 21:55 Відповісти
Я просто не военный и не знаю сколько 1БТРГ человек. Просто со слов Арестовича полностью укомплектованная 1 БТРГ это 1000 человек. Может я ошибаюсь.
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18.04.2022 22:33 Відповісти
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18.04.2022 21:23 Відповісти
Блін....що за заголовки?!
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18.04.2022 21:24 Відповісти
https://liveuamap.com/en/2022/18-april-russian-troops-already-in-zarichne
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18.04.2022 21:35 Відповісти
Это все можно увидеть на livemap и может набрать любой человек. Вчера орков еще не было там.
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18.04.2022 21:37 Відповісти
Росіяни розкрили свої плани на Великодню ніч.
Чутки про те, що вони готують "криваву Паску", циркулюють давно.

Знаючи, з ким ми маємо справу, можна чекати чого завгодно. Також звертаю увагу тих, хто піде святити кошики кров'ю українців у церкви московського паханату.

Ваші попи у погонах на службу не вийдуть, от побачите. Не захочуть підставлятися під кулі. Тому що росіяни для "правильної картинки" зазвичай луплять по своїх. Ви думаєте вони вас пожаліють? Почнуть підривати у перших рядах з вашими"кулічами". https://t.me/nuts_roses/818 https://t.me/nuts_roses/818

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18.04.2022 22:05 Відповісти
Завжди було цікаво, чому в кацапів "вєрбноє воскрєсєніє", а не "івовоє"?
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18.04.2022 22:21 Відповісти
Це йому його колдуни порадили,
…ЩОБ ЗРОЗУМІТИ ПСИХОЛОГІЮ КРЕМЛЯ , ПРОЧИТАЙТЕ СТАТТЮ
Колдуны-генералы на службе златоглавого Кремля..
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18.04.2022 22:40 Відповісти
Моторола, Гіві,Жиріновський , Янукович молодший…..
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18.04.2022 22:45 Відповісти
 
 