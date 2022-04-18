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У 58-й ОМПБр навідником САУ служить дівчина Тетяна, з якою зняли надихаючий ролик. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, з прекрасною українською дівчиною, яка працює навідником самохідної артилерійської установки.

Як інформує Цензор.НЕТ, більше інформації про неї розміщено в офіційному фейсбуці 58-ї окремої момтопіхотної бригади імені Івана Виговського.

"Відео, де дівчина насипає з САУ бачили всі, але не всі знають, що це — Тетяна з бригади Виговців, колишній кондитер в мирному житті.

У лавах Збройних Сил з 2017 року. Служила спочатку в медроті, потім у реактивній батареї, а далі — вже в самохідному дивізіоні.

Коли поїхала вчитися на навідника САУ, то була єдиною дівчиною в навчальному дивізіоні в Немирові. У лютому цього року планувала поїхати навчатись на командира гармати, але потрібніше стало смалити ворога. З чим Таня пречудово справлялася, як ви бачите", - зазначається у повідомленні. 

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Автор: 

жінки (628) танк (2071) 58 окрема мотопіхотна бригада (113)


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Топ коментарі
+69
Одна з багатьох українських-Амазонок !!!!
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18.04.2022 21:47
+66
Божа Мати...бережи всіх і кожного і кожну...
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18.04.2022 21:47
+65
еще кондитеров вам в ленту

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18.04.2022 21:59
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Damn....
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18.04.2022 21:45 Відповісти
Крутяк!
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18.04.2022 21:46 Відповісти
Дівчина ВОГОНЬ!!!
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18.04.2022 21:58 Відповісти
Божа Мати...бережи всіх і кожного і кожну...
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18.04.2022 21:47 Відповісти
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18.04.2022 23:05 Відповісти
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18.04.2022 21:47 Відповісти
Красуня!
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18.04.2022 21:47 Відповісти
Одна з багатьох українських-Амазонок !!!!
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18.04.2022 21:47 Відповісти
Дівчино, бережи себе! Тобі ще на параді Перемоги їхати!!Слава Україні
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18.04.2022 21:49 Відповісти
Красуня, хай у тебе ручки не болять i серце спiваэ...
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18.04.2022 21:49 Відповісти
Боже,защити ее.
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18.04.2022 21:50 Відповісти
Неперевершена !
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18.04.2022 21:51 Відповісти
После такого вот прям стыдно, что не воюю...
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18.04.2022 21:51 Відповісти
справжня Берегиня..
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18.04.2022 21:52 Відповісти
заряжающий тоже крутой )
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18.04.2022 21:55 Відповісти
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18.04.2022 21:55 Відповісти
українці вони такі
поштові робітники збивають літаки,
кондитери стріляють з танків
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18.04.2022 21:57 Відповісти
еще кондитеров вам в ленту

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18.04.2022 21:59 Відповісти
Українські Богині Війни - Афрродіти і Афіни в одному обличчі!
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18.04.2022 22:21 Відповісти



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18.04.2022 22:28 Відповісти
храбрая красивая
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18.04.2022 22:01 Відповісти
Обидеть Таню, может каждый...

Не каждый сможет убежать ))))

Таня, жги!
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18.04.2022 22:02 Відповісти
Позитивне відео.
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18.04.2022 22:04 Відповісти
Ангели небесні оберігайте цю дівчинку
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18.04.2022 22:06 Відповісти
Мурашки по шкірі. Ти божественна ,💐💐💐Танюсю!
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18.04.2022 22:07 Відповісти
КВІТКА НАШОГО НАРОДУ!
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18.04.2022 22:07 Відповісти
Агонь дєвка
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18.04.2022 22:08 Відповісти
тот случай когда женат на украинке,которая через 20 лет самая красивая и любимая
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18.04.2022 22:09 Відповісти
помним выступление немца, что нельзя обижать коцапов, бо это фашизм (не смотря что они делают и сделали в буче)
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18.04.2022 22:28 Відповісти
Так придурков везде хватает!
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19.04.2022 11:11 Відповісти
Вали орков и останься живой!
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18.04.2022 22:12 Відповісти
Ми найкращi)❤
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18.04.2022 22:16 Відповісти
на паблике Азербайджана ,где все поддерживают Украину ,все азейбаржанцы просто влюбились в нашу Таню ..Они в шоке от видоса
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18.04.2022 22:34 Відповісти
І кацапоорки хочуть нас перемогти???!
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18.04.2022 23:00 Відповісти
Слава нашим воїнам! Смерть клятим ворогам!
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18.04.2022 23:17 Відповісти
что там наши мужички, сдрыснувшие за бугор, спите спокойно? не стыдно?
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19.04.2022 00:21 Відповісти
Їм не соромно, а просто сцикотно.
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19.04.2022 00:53 Відповісти
Пані Тетяні уклінна ВДЯЧНІСТЬ! А з іншого боку, що нам ще робити, коли на кону доля нації? Ба більше, у випадку війни, коли рашисти масову мобілізацію будуть проводити, то ми приречені будемо не тільки чоловіків із резерву брати, але й жінок. Бо населення РФ більше аніж у нас
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19.04.2022 02:06 Відповісти
 
 