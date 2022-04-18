У 58-й ОМПБр навідником САУ служить дівчина Тетяна, з якою зняли надихаючий ролик. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, з прекрасною українською дівчиною, яка працює навідником самохідної артилерійської установки.

Як інформує Цензор.НЕТ, більше інформації про неї розміщено в офіційному фейсбуці 58-ї окремої момтопіхотної бригади імені Івана Виговського.

"Відео, де дівчина насипає з САУ бачили всі, але не всі знають, що це — Тетяна з бригади Виговців, колишній кондитер в мирному житті.

У лавах Збройних Сил з 2017 року. Служила спочатку в медроті, потім у реактивній батареї, а далі — вже в самохідному дивізіоні.

Коли поїхала вчитися на навідника САУ, то була єдиною дівчиною в навчальному дивізіоні в Немирові. У лютому цього року планувала поїхати навчатись на командира гармати, але потрібніше стало смалити ворога. З чим Таня пречудово справлялася, як ви бачите", - зазначається у повідомленні.

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