"Мотор валяється, баки розлетілися. Середини взагалі немає", - влучним пострілом з самохідної гармати 2С7 "Піон" українські бійці знищили танк окупантів. ВIДЕО

Влучним пострілом з самохідної гармати 2С7 "Піон" українські бійці знищили танк окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату успішної атаки оприлюднили українські воїни.

"Влучання було з "Піона" поряд... Мотор валяється, баки розлетілися. Середини узагалі немає", - каже один з бійців на записі.

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