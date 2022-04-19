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"Мотор валяється, баки розлетілися. Середини взагалі немає", - влучним пострілом з самохідної гармати 2С7 "Піон" українські бійці знищили танк окупантів. ВIДЕО

Влучним пострілом з самохідної гармати 2С7 "Піон" українські бійці знищили танк окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату успішної атаки оприлюднили українські воїни.

"Влучання було з "Піона" поряд... Мотор валяється, баки розлетілися. Середини узагалі немає", - каже один з бійців на записі.

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Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251)


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Топ коментарі
+65
Дуже гарний пейзаж!
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19.04.2022 09:51
+49
Зустріли кацапськис свиней Піонами-але не квітами...Респект...
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19.04.2022 09:51
+34
Мо', згоріли на роботі? У буквальному значенні прикипіли до своєї машини...
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19.04.2022 09:56
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Дуже гарний пейзаж!
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19.04.2022 09:51 Відповісти
Пионы💥👍 39-49 км. 110 кг снаряд👍
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19.04.2022 10:00 Відповісти
Точность - плюс\минус 200 метров.
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19.04.2022 10:14 Відповісти
а що точніше?
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19.04.2022 10:21 Відповісти
Керована зброя.
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19.04.2022 20:03 Відповісти
тобі вистачить
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19.04.2022 16:07 Відповісти
наверное не пион))))) от 152 там заборов бы не осталось. может РПГ. . .
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19.04.2022 10:27 Відповісти
якщо б піон то пару катків би залишилось і то в метрах 100-200 від точку влачання
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19.04.2022 11:27 Відповісти
Без кацап1в пейзаж завжди гарний.
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19.04.2022 10:38 Відповісти
Зустріли кацапськис свиней Піонами-але не квітами...Респект...
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19.04.2022 09:51 Відповісти
Гарна гармата. 8 дюймів це не що небудь а річ
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19.04.2022 11:57 Відповісти
от би ще парочку КОНДЕНСАТОРІВ з 16- дюймовкою, то на місці танка залишалась яма діаметром 12м і глибиною 3-4 м
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19.04.2022 11:59 Відповісти
пассажиры что успели слинять, что-то не вижу фарша в салоне танке ?
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19.04.2022 09:54 Відповісти
Мо', згоріли на роботі? У буквальному значенні прикипіли до своєї машини...
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19.04.2022 09:56 Відповісти
Пофарбували внутрішні стінки
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19.04.2022 09:58 Відповісти
Так это что 7 млн "положенных" рублей не получит макака, что его высрала?
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19.04.2022 10:03 Відповісти
на жаль не можна ставити multiple likes
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20.04.2022 00:50 Відповісти
да там испаряется все. кости в труху. какой фарш...
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19.04.2022 09:56 Відповісти
На атомы разложились.
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19.04.2022 09:58 Відповісти
Шановний!
У Піона, снаряд більше 100 кіло!
Там і попелу не лишилося після влучання.
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19.04.2022 09:59 Відповісти
По идее когда вылетел мотор и баки, то и конечности могли повылетать. Но искать их я не вижу смысла
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19.04.2022 10:09 Відповісти
Пару шкварок чорних залишилось )
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19.04.2022 10:51 Відповісти
Кацапи телепортувались до пекла. І лаптєй не залишилось.
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19.04.2022 09:55 Відповісти
Ни лаптей,ни балалаек.
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19.04.2022 10:41 Відповісти
Крупний калібр він і в Африці калібр. Нато чогось перейшло на 155 і більшу - вібав разок і досить, а дрібним кілька разів, час на позиціі працює проти розрахунку.
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19.04.2022 09:56 Відповісти
ще питання дальності стрільби, 122-мм гаубиці ризиковано використовувати т.я. їх оперативно можут відслідити і накрити
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19.04.2022 11:29 Відповісти
Ця консерва м"ясна?!
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19.04.2022 09:56 Відповісти
-"...грусний танк!", можно наступну марку малювати, бо з кораблем на всіх не вистачає!
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19.04.2022 09:56 Відповісти
Фантастика! Зазевались кацапеты...
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19.04.2022 09:57 Відповісти
2С7 «Пион» - советская 203-мм самоходная пушка большой мощности. Они что прямой наводкой стреляли? На поражение 203 мм снарядом не похоже. От танка вообще ничего не осталось бы!
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19.04.2022 09:58 Відповісти
даже на это видео видно, что снаряд лег по правому борту навесным выстрелом. да и кто выводит такую мощь на прямую наводку?
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19.04.2022 10:03 Відповісти
Они могут стрелять и прямой наводкой.
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19.04.2022 11:11 Відповісти
"Влучання було з "Піона" поряд...". Читайте текст.
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19.04.2022 10:03 Відповісти
кацапи слов'янської мови не розуміють
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19.04.2022 10:52 Відповісти
прелестно єто прелестно
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19.04.2022 10:02 Відповісти
Наші як спецназ - проти розбійників
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19.04.2022 10:04 Відповісти
Ого))) ГАРНО)))
Немає кого класти в ПАКЕТ)))
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19.04.2022 10:05 Відповісти
Еще несколько кацапок не найдут даже штаны своих выродков и не получат компенсации, По крайней мере придется побегать им чтобы доказать что ихний выродок сдох за ***** а не спрятался или перебежал на сторону противника. А нам еще нужно пустить слух что тысячи кацапов перешли на нашу сторону и отказались от разейского гражданства. Пускай докажут обратное
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19.04.2022 10:09 Відповісти
Нам выгодней, что бы рос государство платило❗Что нам до кацапки которая поедет в Турцию гулять.
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19.04.2022 10:21 Відповісти
А мотор в танчіку допотопний стояв, скрепний, мабуть такі ще на т34 стояли)))
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19.04.2022 10:13 Відповісти
Движок сугубо тридцатьчетверочный, только с турбонаддувом,переименован с В-2 в В-46..
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19.04.2022 13:35 Відповісти
убитая горем кацапская самка теперь смело может приводить в свою хибару своего джамала
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19.04.2022 10:13 Відповісти
Или китайского Сун Хун Чуна....
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19.04.2022 10:23 Відповісти
Бий своїх щоб чужі боялись . .
Орки вдарили по Лисичанському НПЗ , який належить , увага - роснєфті . .
.
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19.04.2022 10:15 Відповісти
Він закритий давно. Але там залишились якісь нафтові відходи і було чому горіти.
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19.04.2022 10:35 Відповісти
Увы, после начала нового вторжения вся кацапская собственность в Украине была конфискована государством.
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19.04.2022 10:44 Відповісти
Щось танчик похнюпився. Мабуть, не та квіточка прилетіла?
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19.04.2022 10:19 Відповісти
На немецких "Леопардах", что нам передает Германия, надо нарисовать кресты - пусть рашисты сцутся еще до попадания снаряда !
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19.04.2022 10:21 Відповісти
Ничего Шольц не дает
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19.04.2022 10:28 Відповісти
у немцев симбиоз с газпромом, что бы там необещали, Шольц не подпишет.
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19.04.2022 10:58 Відповісти
Щось танк пріунил.
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19.04.2022 10:23 Відповісти
Брызги, сопли, каблуки...
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19.04.2022 10:29 Відповісти
такие вот цветочки для аленей. Слава ВСУ
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19.04.2022 10:30 Відповісти
А де екіпаж?))))))))))
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19.04.2022 10:39 Відповісти
Розщепився на атоми
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19.04.2022 10:53 Відповісти
З таких гатять у нас під Харковом по кацапапським військовим, звук такий як би поряд авіабомба взірвалась, а у кацапів взагалі від них швидка Настя
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19.04.2022 10:57 Відповісти
А так дысал, так дысал -
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19.04.2022 11:03 Відповісти
Чергова мішень для піона?
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19.04.2022 20:06 Відповісти
Сразу видно, что динамическая защита не сработала))
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19.04.2022 11:05 Відповісти
и как если броня в wot позваляет рикошетить спереди и башня то как..на читахи голде??)ясно борта картон хм..
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19.04.2022 11:06 Відповісти
Да-да, танк "ромбом" не поставил и НЛД не спрятал.
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19.04.2022 14:25 Відповісти
Пушилин: стоит задача освободить предприятие «Азовсталь» в кратчайшие сроки

⚡️Специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Об этом заявил так называемый представитель «МВД ДНР» Эдуард Басурин.
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19.04.2022 11:06 Відповісти
Да, Азов не даёт им продвинутся с юга на Донбасс.
Если удастся пройти Азов, то будет тяжело.
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19.04.2022 11:22 Відповісти
Какуой, в жопу, танк???
Масса снаряда С-27 - 133 кг !
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19.04.2022 11:07 Відповісти
Нравица
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19.04.2022 11:49 Відповісти
куди полетів курник ?? https://www.youtube.com/watch?v=xoNVPZjd0xA&list=PLj1W_YfyNdvmrOwXXvKemwMRnrHEP98rh&index=1
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19.04.2022 13:48 Відповісти
Так це тобі не ворд оф танк
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19.04.2022 15:52 Відповісти
Героям слава!
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20.04.2022 02:36 Відповісти
 
 