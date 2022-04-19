"Мотор валяється, баки розлетілися. Середини взагалі немає", - влучним пострілом з самохідної гармати 2С7 "Піон" українські бійці знищили танк окупантів. ВIДЕО
Влучним пострілом з самохідної гармати 2С7 "Піон" українські бійці знищили танк окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату успішної атаки оприлюднили українські воїни.
"Влучання було з "Піона" поряд... Мотор валяється, баки розлетілися. Середини узагалі немає", - каже один з бійців на записі.
Топ коментарі
+65 Алекс Ков
показати весь коментар19.04.2022 09:51
+49 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар19.04.2022 09:51
+34 Welt Schmerz
показати весь коментар19.04.2022 09:56
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У Піона, снаряд більше 100 кіло!
Там і попелу не лишилося після влучання.
Немає кого класти в ПАКЕТ)))
Орки вдарили по Лисичанському НПЗ , який належить , увага - роснєфті . .
.
⚡️Специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе
Об этом заявил так называемый представитель «МВД ДНР» Эдуард Басурин.
Если удастся пройти Азов, то будет тяжело.
Масса снаряда С-27 - 133 кг !