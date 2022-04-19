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У Маріуполі війська РФ обстрілюють не лише "Азовсталь", а й житловий сектор, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

У заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська не лише скидають бомби на "Азовсталь", але й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. На зараз. Як можна побачити, окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії та танків продовжують хаотичне нанесення ударів по житловому секотру Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди. При цьому вчора окупанти відкрили доступ цвільним в цю зону для збору речей з домівок. З урахуванням обв’язкових білих стрічок, якими росіяни позначвють себе, окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "приманки" для українських снайперів", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир "Азову" Прокопенко звернувся до світових лідерів: Окупанти бомбардують "Азовсталь", тут сотні цивільних, організуйте "зелений коридор". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17399) Маріуполь (3231) Андрющенко Петро (694)


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Алеша Ступин....
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19.04.2022 10:11 Відповісти
Це єдине, на що здатне уйло та його збоченці-педофіли. Кагалом нападати на жінок, дітей, старих, та рівняти з землею, з безпечного для орків місця.
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19.04.2022 10:13 Відповісти
Мне вот интересно, у кацапов на атомных станциях ручное управление телемеханикой или компьютеризированное. Если второе, то вот бы хакнуть пунк управления и понажимать там кнопки как нибудь от балды Тогда им было б не до войны Учитывая их авось и рукожопость, я думаю, что эта задача не есть не выполнимой
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19.04.2022 10:14 Відповісти
величайшее преступление 21 века, которому нет оправдания, как не крути
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19.04.2022 10:50 Відповісти
але зеленский харе спать- копипаста с нехты телеги

Пушилин: стоит задача освободить предприятие «Азовсталь» в кратчайшие сроки

⚡️Специальные группы начали штурм металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Об этом заявил так называемый представитель «МВД ДНР» Эдуард Басурин.
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19.04.2022 11:03 Відповісти
 
 