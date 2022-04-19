У Маріуполі війська РФ обстрілюють не лише "Азовсталь", а й житловий сектор, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

У заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська не лише скидають бомби на "Азовсталь", але й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. На зараз. Як можна побачити, окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по "Азовсталі", але з артилерії та танків продовжують хаотичне нанесення ударів по житловому секотру Лівобережного району по лінії від бульвару Меотиди. При цьому вчора окупанти відкрили доступ цвільним в цю зону для збору речей з домівок. З урахуванням обв’язкових білих стрічок, якими росіяни позначвють себе, окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості "приманки" для українських снайперів", - розповів він.

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