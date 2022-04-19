Тероборона Вишгорода віддала своє спорядження бійцям ЗСУ, які ведуть бої біля Ізюму: "Все, чим ми можемо добувати перемогу, має бути на передку, а не в тилу". ВІДЕО+ФОТО

Рота охорони Вишгородського району та загони тероборони міста Вишгорода віддали свої бронежелети, кевларові шоломи, аптечки, тепловізори, пристрої нічного бачення та багато іншого тактичного спорядження бійцям тих бригад ЗСУ, які зараз мужньо тримають оборону біля міста Ізюм Харківської області.

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ розповів Олександр Горган.

Також він висловив подяку компаніям, які надали медикамети, харчові продукти тривалого зберігання, одяг і генератори струму.

На передній край в зону бойових зіткнень ця допомога, вагою понад 20 тон, була доставлена автопоїздом, який надала Вишгородська військова адміністрація. Допомогу отримали бійці 93-тої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 3-тої окремої танкової бригади, 25-тої окремої Січеславської повітряно десантної бригади.

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"Ми вибили росіян, які перли з півночі на Київ щоб вбити нас. Тепер ці росіяни перемістились на Схід вбивати наших побратимів. Ми не будемо сидіти і без руху чекати коли вони зроблять це і вернуться вбивати нас знову. Поки нас не перекинули в гарячу точку, ми маємо зробити все можливе для наших бійців, які зараз в першій лінії оборони стримують наступ росіян. Ми звернулись в Фонд Юрія Бутусова з проханням дати інформацію, яким бригадам наша допомога потрібна більше всього і отримали повну підтримку. Доставили допомогу і передали особисто. Тепер точно знаємо що оборона України на окремій ділянці фронту одразу стала набагато сильнішою. Ми вважаємо, що бронежилетами, оптикою та іншим тактичним спорядженням має поділитись кожен, в кого це спорядження лежить без діла, а може бути використано в потрібному місці для нашої перемоги"- саме цими словами військовослужбовці роти охорони змогли переконати підтримати свою ініціативу.

"Тож якщо в тебе є щось, що потрібне для перемоги - дай це тому, від кого зараз залежить наша доля", - закликав Горган.



