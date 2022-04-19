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Тероборона Вишгорода віддала своє спорядження бійцям ЗСУ, які ведуть бої біля Ізюму: "Все, чим ми можемо добувати перемогу, має бути на передку, а не в тилу". ВІДЕО+ФОТО

Рота охорони Вишгородського району та загони тероборони міста Вишгорода віддали свої бронежелети, кевларові шоломи, аптечки, тепловізори, пристрої нічного бачення та багато іншого тактичного спорядження бійцям тих бригад ЗСУ, які зараз мужньо тримають оборону біля міста Ізюм Харківської області.

Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ розповів Олександр Горган.

Також він висловив подяку компаніям, які надали медикамети, харчові продукти тривалого зберігання, одяг і генератори струму.

На передній край в зону бойових зіткнень ця допомога, вагою понад 20 тон, була доставлена автопоїздом, який надала Вишгородська військова адміністрація. Допомогу отримали бійці 93-тої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 3-тої окремої танкової бригади, 25-тої окремої Січеславської повітряно десантної бригади.

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"Ми вибили росіян, які перли з півночі на Київ щоб вбити нас. Тепер ці росіяни перемістились на Схід вбивати наших побратимів. Ми не будемо сидіти і без руху чекати коли вони зроблять це і вернуться вбивати нас знову. Поки нас не перекинули в гарячу точку, ми маємо зробити все можливе для наших бійців, які зараз в першій лінії оборони стримують наступ росіян. Ми звернулись в Фонд Юрія Бутусова з проханням дати інформацію, яким бригадам наша допомога потрібна більше всього і отримали повну підтримку. Доставили допомогу і передали особисто. Тепер точно знаємо що оборона України на окремій ділянці фронту одразу стала набагато сильнішою. Ми вважаємо, що бронежилетами, оптикою та іншим тактичним спорядженням має поділитись кожен, в кого це спорядження лежить без діла, а може бути використано в потрібному місці для нашої перемоги"- саме цими словами військовослужбовці роти охорони змогли переконати підтримати свою ініціативу.

"Тож якщо в тебе є щось, що потрібне для перемоги - дай це тому, від кого зараз залежить наша доля", - закликав Горган.

Тероборона Вишгорода віддала своє спорядження бійцям ЗСУ, які ведуть бої біля Ізюму: Все, чим ми можемо добувати перемогу, має бути на передку, а не в тилу 01
Тероборона Вишгорода віддала своє спорядження бійцям ЗСУ, які ведуть бої біля Ізюму: Все, чим ми можемо добувати перемогу, має бути на передку, а не в тилу 02

Автор: 

благодійність (570) допомога (8350) Горган Олександр (16) ЗСУ (7547)


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Топ коментарі
+35
По перше. А по друге, нікому не потрібні натовпи не підготованого до бойових дій м'яса, на фронті. Ми ж не кацапи.
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19.04.2022 10:22
+29
Що ти мелеш , який - закос ? .. В тероборону йдуть якраз ті кого військкомати відсіяли . Закос це втікати за кордон .
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19.04.2022 10:25
+21
Даже тут слышен зеленый подлый и вонючий срач по поводу теробороны. Ты, падаль, пишущая с дивана- чего не пошел "хорошо устраиваться" в тероборону????? А киздишь, сволочь последняя, тут? Устал от войны, в глазки ***** смотришь??? Уроды вы проклятые. Вас бы на пару недель в Мариуполь, всю ваше подоляковскую шлюшную "армию", чтобы поменьше тут киздели. Больших тварей по жизни , чем продажных зеленожопых тролей найти невозможно, даже с отбитой головой кремлевский зомбиленд на вашем фоне порядочней выглядит. Те мрази чужих пытаются унизить, а вы, подонки, своих!

Ребятам из теробороны респект и низкий поклон!!!!!!
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19.04.2022 10:32
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Це Вишгород, гляньте по карті де саме він знаходиться, будь ласка.
Не варто узагальнювати.
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19.04.2022 10:17 Відповісти
Но с этим ничего не сделаете, не все могут воевать, на жаль...
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19.04.2022 10:19 Відповісти
По перше. А по друге, нікому не потрібні натовпи не підготованого до бойових дій м'яса, на фронті. Ми ж не кацапи.
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19.04.2022 10:22 Відповісти
В тероборону Києва, наприклад, пішли навіть ті, кого б військомати, якщо б не було величезного напливу перші дні, не відсіяли. Їх вдягнули, забезпечили зброєю. Бо 2х батальйонах ТРО Києва, наприклад, офіцерська штатка була заповнена задовго до війни, а вишколи щотижневі йшли вже декілька років. Ті, хто мав досвід - швидко згуртувалися всередині батальйонів ТРО в бойові роти і виконували завдання і окрім "охорони". А зараз вони цілими взводами переходять в ЗСУ і їх відправляють куди треба (схід та південь).

А повних "піджаків" відправили "по домам" ще до 8 березня.

І це фактично саме те, для чого тероборона і була призначена: охорона, комплектація, гуртування, спрощення та пришвидшення мобілізаційних заходів.
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19.04.2022 15:36 Відповісти
Цьому прикладу мають слідувати всі західні регіони України. Бо доля країни зараз вирішується саме на півдні та сході.
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19.04.2022 20:00 Відповісти
Що ти мелеш , який - закос ? .. В тероборону йдуть якраз ті кого військкомати відсіяли . Закос це втікати за кордон .
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19.04.2022 10:25 Відповісти
не варто бурхливо реагувати на явних путінотролів...
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19.04.2022 10:49 Відповісти
В тероборону ідуть всі бажаючі. І воєнкомати можуть спокійно призивати тероборонівців до ЗСУ. Тероборона фактично є військово-цивільною організацією.
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19.04.2022 11:52 Відповісти
Взяли засветили склад спрятанный в зернохранилище. Ну вас ничему не учит
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19.04.2022 10:17 Відповісти
да там нічого немає,просто місце що б від дощу сховатися..
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19.04.2022 10:22 Відповісти
Ти чому на дивані ?
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19.04.2022 11:05 Відповісти
Чем тебе Тероборона мешает? Если бы не тероборона еще неизвестно как бы сложилось ситуация с Киевом. А про маленькие городки я вообще молчу. Никакой армии не хватило бы чтобы в каждом селе или даже городке держать хотябы 20-50 человек и блокпосты и ловить тысячи вражеских диверсантов, которых было дох***я и еще больше. Не засланый ты случайно казачек?
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19.04.2022 10:41 Відповісти
так и зарплату высокую получают +30000 в тылу
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19.04.2022 10:44 Відповісти
Ви знаєте, де Вишгород? Дотого, як прогнали орків від Києва то була передова. І те, що про Вишгород не так багато писали, як про Бучу чи Ірпінь не значить, що то був тил. А про зарплату краще заткніться. Люди в тероборону не за зарплатою йшли.
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19.04.2022 13:31 Відповісти
як що по всіх безпечних областях, у чиновників, блатних, волонтерів та тероборони вилучити
військову форму та знаряддя, то можна одіти ще одну армію.
і я зовсім не кажу за тих хто дійсно щось робить, щось охороняє.
я за тих хто нікуя не робить.
погляньте в чому ходять та дають інтерв,ю зеленський, арестович, кім та інші голови
війскадміністрацій, і в чому речники
і так по всій країні.
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19.04.2022 10:21 Відповісти
і в чому Зеленський ходить? у футболці за 400 грн та ботах за 100 баксів. а мав би у бушлаті та резинових чоботах?
Кім - голова військової адміністрації, це не тільки у офісі сидіти.
Добре, Арестович, стефанчук, їм та форма ні до чого. Але чим поділитись мають? футболкою чи фліскою? бо у броніках з тепловізорами я їх не бачив.
як триндите, то хоч думайте
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19.04.2022 10:29 Відповісти
пандла, пусть свою футболочку зелёненькую оставит себе - а вот, что эта **** гл.ком. делала почти три года, почему не обеспечил Армию необходимой зашитой, а наоборот, посадил боевых генералов занимавшихся этим вопросом. А потом нытьё на весь мир - нам не ПАМАГАЕТ НИКТО. Ты думаешь там это не видели и не оценили? Это он, гл.ком. , для Ш Стоун - политик - она ещё не знает, что в место того, что бы готовится к полномасштабной войне с орками - оно строило дороги в ущерб Украине.
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19.04.2022 10:45 Відповісти
ообливо упоротим... "патріотам"...

Згадайте -дуже мало хто з політоглядачів та експертів вірив ,що путін настільки зглупить,пішовши війною на 42-х мільйонну країну..
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19.04.2022 10:53 Відповісти
Дуби -твої експерти, а може куплені медведчуком. У мене батьку 83 роки , і він розумів, що при Зеленському буде війна, бо ***** бачив в ньому тільки клоуна.
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19.04.2022 11:16 Відповісти
Зеленський комік. А клоун тепер це )(.йло. )))
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19.04.2022 13:57 Відповісти
Даже тут слышен зеленый подлый и вонючий срач по поводу теробороны. Ты, падаль, пишущая с дивана- чего не пошел "хорошо устраиваться" в тероборону????? А киздишь, сволочь последняя, тут? Устал от войны, в глазки ***** смотришь??? Уроды вы проклятые. Вас бы на пару недель в Мариуполь, всю ваше подоляковскую шлюшную "армию", чтобы поменьше тут киздели. Больших тварей по жизни , чем продажных зеленожопых тролей найти невозможно, даже с отбитой головой кремлевский зомбиленд на вашем фоне порядочней выглядит. Те мрази чужих пытаются унизить, а вы, подонки, своих!

Ребятам из теробороны респект и низкий поклон!!!!!!
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19.04.2022 10:32 Відповісти
Придурок, ты знаешь, что ТРО делает в фронтовых городах, например у нас, в Николаеве?
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19.04.2022 10:48 Відповісти
коли майже всі олігархичні канали накидували на вентилятор відбірного гівна на Пороха, да так що 73 відсоткам заліпило очі, вуха, а деяким замінило мозг.. То в таких умовах, в "білих рукавичках" вибори виграти дуже важко.. Але тепер всі маємо клопоту.. ПО ПРИКОЛУ.. ТАК?
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19.04.2022 12:55 Відповісти
ну как то, да. по теробороне, реально есть вопросы. не буду говорить город - у нас тихо. ну, это пока. в тероборону невозможно было пойти - с первого дня - мест уже не было. хотя, судя по патрулям в районе - новые люди прибывают. некоторые - с откровенно хреновой репутацией. пара человек с работы - без опыта боевых - ушли в терооборону. зачем? место на работе, зарплата там и там. удобно же? удобно. плюс - надежда на убд. в общем - хз. двояко и не понятно.
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19.04.2022 10:47 Відповісти
У нас в Николаеве, ТРО делает всё для защиты и обороны города - поверь Николаев - фронтовой город сейчас.
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19.04.2022 10:51 Відповісти
да я не против теробороны. но некоторые вопросы в будущем стоит просветить.
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19.04.2022 10:53 Відповісти
Вопросов будет много! Как и много левых льготников, и много новых внезапно богатых людей! После 2014 года было это, льготниками и УБД стали все мусорские и прокурорские военные "туристы", а сейчас их будет больше половины, причем даже из числа тех. которые сейчас за границей отсиживаются, в этом нет ни малейших сомнений.
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19.04.2022 13:27 Відповісти
хто облажався,- звісно невістка,- жодного каміння в бік тих хто збудував таку армію, у якої один автомат на двох, один бронік на трьох, а каски то взагали топ продукт, таке враження що миші з'їли все на війскових складах, а асфальт звісно на хліб не намажеш, а до тер оборони жодних питань, деб вона не знаходилася
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19.04.2022 10:48 Відповісти
Молодци!! Отстояли свои города и села, не струсили как остальные переселенцы (некоторые с донбаса уже два раза бежали). Тероборона - это очень хорошая поддержка ЗСУ!!
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19.04.2022 10:52 Відповісти
Істина!
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19.04.2022 10:56 Відповісти
нарратив про "переселенці струсілі" - це кацапське лайно. Виключіть з лексикону та з голови, бо тхне.
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19.04.2022 15:45 Відповісти
Хлопці не кіпішуйте. Є тероборона активна, вона в прифронтових місцях, а є пасивна.

От щодо пасивної питання є. Там і волонтерська діяльність, і допомога обороні міст, а є і банальна охорона елітних містечок в межах міст(куди понабирала місцева еліта всіх своїх наближених до тіла)
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19.04.2022 10:58 Відповісти
Саме так...терроборона на Закарпатті, у Львівській, Тернопільскій, Черновицькій областях не має жодного сенсу, але у них є і тепровізори, і броніки, і NLAW...
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19.04.2022 11:16 Відповісти
А у Польщі їх жінок більше, ніж з Харкова чи Миколаєва.
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19.04.2022 11:23 Відповісти
У мене є родичі на Галичині. Деякі (не всі) жінки з дітьми і правда виїхали в перші тижні коли ситуація була тривожна. Поїхали в більшості до чоловіків чи до рідні які там працювали і мали можливість прийняти їх і діточок.
На їх звільнене місце (житло, хати) приняли тих, хто приїхав зі сходу і з Києва з зони бойових дій.

Так що це не погано для країни в цілому, я так думаю.
Тому, що багато людей-біженців з зони бойових дій не хочуть їхати з України на чужину якщо там немає знайомих чи рідних.
Потім багато чоловіків з Галичини вернулись в Україну - в воєнкомати черги стояли.
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19.04.2022 14:04 Відповісти
Ага - "на їх місто прийняли"...за тисячу-півтори долларів. При тому, що поляки нічого ні за що з українців майже не беруть.
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19.04.2022 15:41 Відповісти
Саме так. Правда.
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19.04.2022 11:42 Відповісти
Тероборона завжди має сенс. І зовсім інше питання щодо забезпечення ТРО. Якби держава та військо були здатні оперативно забезпечувати, "на вимогу", підрозділи тим, що потрібно - ніяких питань до вашої сентенції не було - реально, НАХЄРА теробороні в Чернівцях тепловізори та NLAW?!? На блокпосту біля чернівці-водоканалу стояти?

Але в нашій державі - ні держава, ні військо не здатні реально оперативно вирішувати (планувати, оперативно виконувати плани, тримати запаси в порядку) задачі логістики та забезпечення.

Наприклад: ТРО Херсона ніякої зброї так і не отримала в перші дні. А більшість зброї ТРО Києва знаходилась в "учбовому центрі Десна". Якийсь ДЕБІЛ вирішив, що зброю ТРО видавати треба тільки по великому наказу.

Тож - нехай будуть забезпеченні так, як можуть - принципово "їм не треба такого" на загальний стан з забезпеченням не впливає, але, звісно, Вишгородці - молодці. На передовій спорядження реально потрібніше.
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19.04.2022 15:55 Відповісти
мене більше цікавить, чому досі військові ЗСУ просять обладнання, чому їх не забезпечено усім.
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19.04.2022 11:01 Відповісти
то при барыге было, а сейчас асфальт в приоритете))
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19.04.2022 11:56 Відповісти
Не было. Волонтеры занимались снабжением войск тепловизорами, беспилотниками и тд.
И волонтеры же разрабатывали систему управления войсками с наведением артиллерии и тд, используя гражданские планшеты.
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19.04.2022 15:15 Відповісти
БРАВО !!!
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19.04.2022 11:01 Відповісти
правильно зброю і спорядження потрібно використовувати максимально ефективно
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19.04.2022 11:32 Відповісти
а самим бегать с аркебузасми 1430 года..мушкетами...револьверами времен дикого запада наганами и маузером буденного...??))а еще берданка папы карло
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19.04.2022 11:39 Відповісти
Горган - людина справи, але не всі такі.
У Харкові "Правий сектор" або "Азов" або "Кракен" приймають чоловіків на фронт.
Але "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ у кількості 20 000, сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на безпечній відстані 1200 км від армії РФ. Харків на фронті:
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
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19.04.2022 11:40 Відповісти
Насправді це треба було зробити теробороні Львова і Франківська, які боронять нашу країну на західних фронтах
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19.04.2022 12:24 Відповісти
Не згожуся, не зовсім правда. Маю родичів в Галичині. В перші дні вторгнення двоюрідний брат пішов в вєнкомат - не міг в двір зайти, черга аж на вулицю.

Не треба ділити наш народ на "регіони" - всі УКРАЇНЦІ.
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19.04.2022 14:39 Відповісти
Ну про військове спорядження такого типу можна було б і не казати нічого, коли ж хочеться пропіаритися, то сказали б , що передаємо чиколадок мішок,пиріжки, вареники, або ПКР, чи танк Т72Б3(віджали у "братьев") , чи "Піон",чи Джавелінів щоб всі сказала:" Ааааа"
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19.04.2022 12:55 Відповісти
При чому тут танки чи піони? Подивіться в новину - люди віддають те, що їм волонтери та місцева влада надала і що не стоїть "на обліку". Продукти, розгрузки, броніки, приціли - все це "позаштатне". Вони ж не написали "віддаємо штатну зброю та штатні штані". НІ. Штатна зброя ТРО - ак/акс, кулемети та дуже невелика кількість ПТРК та гранатометів.

Тож всі, хто тут волають "аааа, треба конфіскувати та передати туди, де потрібніше" - стуліть писки. Купіть на свої гроші, як куплене було для Вишгородської ТРО, тоді і віддавайте туди, де вам здається за потрібніше.

Зрозумійте, ці люди не мали права навіть "просто так" звернутись до керівництва ЗСУ та сказати "в нас тут є десяток тепловізорів зайвих, які нам надали волонтери - візьміть та віддайте в 93тю бригаду". І, в принципі, це правильно.
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19.04.2022 17:25 Відповісти
Дуже правильний вчинок, сподіваюсь що інші також переймуть естафету. Адже якщо на фронті буде перемога в тилу ці речі не ************.
Чи потрібні на фронті зараз тероборона, мабуть що ні, адже це скупчення слабко озброєних і навчених людей.
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19.04.2022 13:31 Відповісти
ТРО потрібна скрізь. І скрізь вона повинна бути своя. "піджаки" Вишгорода на підуть виконувати завдання ТРО в Лозову - це не має ніякого сенсу. Складніше - з забезпеченням. Але, як бачимо, українці і тут знаходять вихід з бюрократичних та повільних процедур.
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19.04.2022 17:28 Відповісти
 
 