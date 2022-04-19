Тероборона Вишгорода віддала своє спорядження бійцям ЗСУ, які ведуть бої біля Ізюму: "Все, чим ми можемо добувати перемогу, має бути на передку, а не в тилу". ВІДЕО+ФОТО
Рота охорони Вишгородського району та загони тероборони міста Вишгорода віддали свої бронежелети, кевларові шоломи, аптечки, тепловізори, пристрої нічного бачення та багато іншого тактичного спорядження бійцям тих бригад ЗСУ, які зараз мужньо тримають оборону біля міста Ізюм Харківської області.
Про це в своєму блозі на Цензор.НЕТ розповів Олександр Горган.
Також він висловив подяку компаніям, які надали медикамети, харчові продукти тривалого зберігання, одяг і генератори струму.
На передній край в зону бойових зіткнень ця допомога, вагою понад 20 тон, була доставлена автопоїздом, який надала Вишгородська військова адміністрація. Допомогу отримали бійці 93-тої окремої механізованої бригади "Холодний Яр", 3-тої окремої танкової бригади, 25-тої окремої Січеславської повітряно десантної бригади.
"Ми вибили росіян, які перли з півночі на Київ щоб вбити нас. Тепер ці росіяни перемістились на Схід вбивати наших побратимів. Ми не будемо сидіти і без руху чекати коли вони зроблять це і вернуться вбивати нас знову. Поки нас не перекинули в гарячу точку, ми маємо зробити все можливе для наших бійців, які зараз в першій лінії оборони стримують наступ росіян. Ми звернулись в Фонд Юрія Бутусова з проханням дати інформацію, яким бригадам наша допомога потрібна більше всього і отримали повну підтримку. Доставили допомогу і передали особисто. Тепер точно знаємо що оборона України на окремій ділянці фронту одразу стала набагато сильнішою. Ми вважаємо, що бронежилетами, оптикою та іншим тактичним спорядженням має поділитись кожен, в кого це спорядження лежить без діла, а може бути використано в потрібному місці для нашої перемоги"- саме цими словами військовослужбовці роти охорони змогли переконати підтримати свою ініціативу.
"Тож якщо в тебе є щось, що потрібне для перемоги - дай це тому, від кого зараз залежить наша доля", - закликав Горган.
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Не варто узагальнювати.
А повних "піджаків" відправили "по домам" ще до 8 березня.
І це фактично саме те, для чого тероборона і була призначена: охорона, комплектація, гуртування, спрощення та пришвидшення мобілізаційних заходів.
військову форму та знаряддя, то можна одіти ще одну армію.
і я зовсім не кажу за тих хто дійсно щось робить, щось охороняє.
я за тих хто нікуя не робить.
погляньте в чому ходять та дають інтерв,ю зеленський, арестович, кім та інші голови
війскадміністрацій, і в чому речники
і так по всій країні.
Кім - голова військової адміністрації, це не тільки у офісі сидіти.
Добре, Арестович, стефанчук, їм та форма ні до чого. Але чим поділитись мають? футболкою чи фліскою? бо у броніках з тепловізорами я їх не бачив.
як триндите, то хоч думайте
Згадайте -дуже мало хто з політоглядачів та експертів вірив ,що путін настільки зглупить,пішовши війною на 42-х мільйонну країну..
Ребятам из теробороны респект и низкий поклон!!!!!!
От щодо пасивної питання є. Там і волонтерська діяльність, і допомога обороні міст, а є і банальна охорона елітних містечок в межах міст(куди понабирала місцева еліта всіх своїх наближених до тіла)
На їх звільнене місце (житло, хати) приняли тих, хто приїхав зі сходу і з Києва з зони бойових дій.
Так що це не погано для країни в цілому, я так думаю.
Тому, що багато людей-біженців з зони бойових дій не хочуть їхати з України на чужину якщо там немає знайомих чи рідних.
Потім багато чоловіків з Галичини вернулись в Україну - в воєнкомати черги стояли.
Але в нашій державі - ні держава, ні військо не здатні реально оперативно вирішувати (планувати, оперативно виконувати плани, тримати запаси в порядку) задачі логістики та забезпечення.
Наприклад: ТРО Херсона ніякої зброї так і не отримала в перші дні. А більшість зброї ТРО Києва знаходилась в "учбовому центрі Десна". Якийсь ДЕБІЛ вирішив, що зброю ТРО видавати треба тільки по великому наказу.
Тож - нехай будуть забезпеченні так, як можуть - принципово "їм не треба такого" на загальний стан з забезпеченням не впливає, але, звісно, Вишгородці - молодці. На передовій спорядження реально потрібніше.
И волонтеры же разрабатывали систему управления войсками с наведением артиллерии и тд, используя гражданские планшеты.
У Харкові "Правий сектор" або "Азов" або "Кракен" приймають чоловіків на фронт.
Але "патріоти" Львова-Ужгорода-ІФ у кількості 20 000, сховалися від війни у тер.обороні Львова-Ужгорода на безпечній відстані 1200 км від армії РФ. Харків на фронті:
"зараз черга в тероборону [у Харкові] така, що навіть учасники бойових дій не можуть туди потрапити. Наш знайомий вже тричі от ходив. І все невдало. Бо неучасників бойових дій вони не беруть"
Не треба ділити наш народ на "регіони" - всі УКРАЇНЦІ.
Тож всі, хто тут волають "аааа, треба конфіскувати та передати туди, де потрібніше" - стуліть писки. Купіть на свої гроші, як куплене було для Вишгородської ТРО, тоді і віддавайте туди, де вам здається за потрібніше.
Зрозумійте, ці люди не мали права навіть "просто так" звернутись до керівництва ЗСУ та сказати "в нас тут є десяток тепловізорів зайвих, які нам надали волонтери - візьміть та віддайте в 93тю бригаду". І, в принципі, це правильно.
Чи потрібні на фронті зараз тероборона, мабуть що ні, адже це скупчення слабко озброєних і навчених людей.