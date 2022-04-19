Картини, антикваріат, золоті статуетки та яйця "Фаберже": поліція провела нові обшуки у Марченко. ВIДЕО
Продовжуються заходи з арешту активів, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука.
Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука.
18 квітня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області. Виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належить родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет "BUL", 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця "Фаберже".
Сума виявленого майна встановлюється.
Офісом Генерального прокурора вже готуються клопотання про накладання арешту.
Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.
Нагадаємо: раніше по цій справі вже були арештовані три квартири, два майнові комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.
Будь ласка, зачекайте...
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А скільки ще всього оформлено на іх ********* виплодків, на мам і пап, на тьоть і дядь, на друзів дитинства і спаринг-партнерів по великому т(п)енісу...
І це все завдячуючи тому, що начебто розумні і патріотичні люди в своїй країні замість розтоптати чоботом гниду, починають розказувать про толерантність і виносять гниду на руках у владу...
Ну а потів відкручувала взад.
Мое почтение!
..Тільки яйця лаврова зостались