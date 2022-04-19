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Картини, антикваріат, золоті статуетки та яйця "Фаберже": поліція провела нові обшуки у Марченко. ВIДЕО

Продовжуються заходи з арешту активів, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука.

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18 квітня поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області. Виявили близько 100 картин, антикварні речі, що належить родині затриманого народного депутата, а також мисливську гвинтівку, пістолет "BUL", 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки, та яйця "Фаберже".

Сума виявленого майна встановлюється.

Офісом Генерального прокурора вже готуються клопотання про накладання арешту.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління до АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.

Нагадаємо: раніше по цій справі вже були арештовані три квартири, два майнові комплекси, один будинок, офісне приміщення, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) обшук (1973) Нацполіція (15176) Марченко Оксана (146)


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Топ коментарі
+40
Нічогенько так паломніца напаломнічала...
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19.04.2022 13:17
+34
Рассчитывали сволочи стать князьями малороссии.
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19.04.2022 13:17
+29
все продати гроші на фронт!!!
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19.04.2022 13:20
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Нічогенько так паломніца напаломнічала...
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19.04.2022 13:17 Відповісти
Лаврова в коробку спрятали❗А кто же интервью дает❓
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19.04.2022 14:14 Відповісти
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19.04.2022 14:57 Відповісти
Рассчитывали сволочи стать князьями малороссии.
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19.04.2022 13:17 Відповісти
вони й були ними спочатку до Помаранчого Майдану, потім з 2010 до Євромайдану
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19.04.2022 13:23 Відповісти
все продати гроші на фронт!!!
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19.04.2022 13:20 Відповісти
На производство "Нептуна" деньги отправить и на каждой ракете написать "Медведчук и Марченко с любовью к рабссее". Ото кума бункерного трясти будет...
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19.04.2022 13:54 Відповісти
Ті що описують невдовзі і продадуть (( тільки не з тим результатом якого ви бажаєте (( буде те що і з пшончиними дачами , і з вилученими золотом і мільйонами якогось там міністрика вже і прізвище забув , і з золотим батоном та автопарком що зник (( Тут те саме буде , це ж уже показували і оприлюднювали , невже по другому колу конфіскують , чи перший раз не той що "положено" конфісковував ?((
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19.04.2022 18:37 Відповісти
де можна подивитися точний опис всього конфіскованого? Близько сто картин нам не підходить.
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19.04.2022 13:24 Відповісти
Учора читав що у Львівській області ніяк не можуть скласти перелік гуманітарної допомоги яку місцеві чинуші заникали на складі , щось схоже сьогодні оприлюднили про Волинь , а вам тут список подавай ; там вже у чергу записалися кому розподіляти будуть (( поки народ воює з кацапами , тут свої "вершини" беруть ((
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19.04.2022 18:52 Відповісти
прожили жизнь чтобы набить комнаты всякой хренью , пусть и очень дорогой ...в этом смысл жизни , построить вокруг себя быдло - версаль и сидеть в нём как свиньи в навозе
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19.04.2022 13:25 Відповісти
типова кацапня, награбувати, набудувати палаци за стилем, як у отих ваших Франціях Італіях Німеччинах, намалювати картин де ти Консул Римської Імперії, як у Пшонки... типовий совок рабсійська імперія феодалізм
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19.04.2022 13:29 Відповісти
все, кто когда либо, так, или иначе, связывался с русскими, либо уже жалеют, либо им еще предстоит пожалеть......
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19.04.2022 13:26 Відповісти
Та що ви кажете, прям жаліють! Курва марченко вивезла все більш-менш цінне. Оце, те що зараз підбирають слідчі - це крихти з барського стола, непотрібний для гнид-мертвечуків мотлох!
А скільки ще всього оформлено на іх ********* виплодків, на мам і пап, на тьоть і дядь, на друзів дитинства і спаринг-партнерів по великому т(п)енісу...
І це все завдячуючи тому, що начебто розумні і патріотичні люди в своїй країні замість розтоптати чоботом гниду, починають розказувать про толерантність і виносять гниду на руках у владу...
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19.04.2022 13:33 Відповісти
Усі з опзж повинні бути заарештовані як колаборанти.Також повино бути проведено слідство стосовно підконтрольних телеканалів які на них працювали!
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19.04.2022 13:29 Відповісти
Три магнітофони, три підсигари срібні, магнітофон ... три .... ))) Все що нажито з москальських подачок та на зраді України ...
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19.04.2022 13:30 Відповісти
Марченчиха, за потреби, прикручувала Віті яйця "Фаберже".
Ну а потів відкручувала взад.
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19.04.2022 13:31 Відповісти
Месье знает толк в фемдоме

Мое почтение!
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19.04.2022 13:48 Відповісти
...ведмедчіха скоріше
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19.04.2022 14:25 Відповісти
Ждем обысков у зеленой шмаркли.Там найдется не меньше.
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19.04.2022 13:32 Відповісти
Яка сумна новина !!!!! 😂😂😂😂😂
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19.04.2022 13:34 Відповісти
Туфту показали туфту розповіли, а зедебілики раді без рішення суду ніхто не конфіскує, а суду не буде.
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19.04.2022 13:38 Відповісти
Кацапа,випий бояри та лягай спати.
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19.04.2022 15:32 Відповісти
не має вже не яєць Фаберже,ні яєць мертвечука
..Тільки яйця лаврова зостались
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19.04.2022 13:42 Відповісти
Дивно шо Алєшка Небраврот там не попіарився. Він ******** такі дійства.
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19.04.2022 13:47 Відповісти
спікерша накачала губи та наколола брови до стану неподобства
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19.04.2022 14:13 Відповісти
Одни ымпэраторы.

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19.04.2022 14:16 Відповісти
а із активів праффєсора в бюджет шось потрапило? Бодай копійка
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19.04.2022 14:16 Відповісти
яке воно кончене
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19.04.2022 14:22 Відповісти
Та шо там якісь яйця "Фаберже", якщо тут чоловіка взяли за яйця.
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19.04.2022 14:22 Відповісти
Та віддали б вже їй ті яйця, хай сидить тішиться, та не бігає по ефірам.
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19.04.2022 15:21 Відповісти
Це ще з кучми починалось. Замість того щоб йти в НАТО швидким темпом він займався "багатовекторністю" та благополуччям олігархату. А мертвечук був в нього головою Адміністрації. Коментарі зайві. Стара мерзота-гори в пеклі.
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19.04.2022 14:51 Відповісти
САМОЕ ЦЕННОЕ ДЛЯ НИХ ЭТО ИХ ДЕТИ И НЕОБХОДИМО ЗАБРАТЬ ИХ ДЕТЕЙ ТАК КАК ИХ КУМ ПУТИН ЗАБРАЛ У НАС !!!
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19.04.2022 15:02 Відповісти
Мертвечучка-,"нічего у тебья нет,ти голодранец"(х.ф.бережись автомобіля)🤣🤣🤣
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19.04.2022 15:29 Відповісти
Полную конфискацию, движимого и не движимого...!!!! Да, Кучму с семейкой , тоже, не мешало бы потрусить.!!
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19.04.2022 15:33 Відповісти
За всієї огиди до "ведмедчука", він, все таки, є підозрюваним. І репортаж з місця обшуку мабуть є незаконним.
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19.04.2022 15:51 Відповісти
Пшонка стайл. Боже, яке воно кончєне.
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19.04.2022 16:28 Відповісти
непосильною працею з думкою про народ - по телеку
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19.04.2022 16:29 Відповісти
 
 