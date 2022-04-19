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"Ждем "сюрпризы" от России… трехтонные с неба. Сказали, сравнять все с землей", - війська РФ хочуть стерти "Азовсталь" з лиця землі. ВIДЕО

Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону наші бійці.

Про це свідчить чергове перехоплення розмов окупантів із родичами, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.

"Тож рашисти готують 3-тонні "сюрпризи" з неба. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яка є у розпорядженні СБУ. На записі: ростовський командир взводу загарбників , який перебуває в 4 кілометрах від легендарної будівлі", - йдеться у повідомленні.

"Ждем тут "сюрпризы" от России… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет", – розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає: "Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі війська РФ обстрілюють не лише "Азовсталь", а й житловий сектор, - радник мера Андрющенко. ВIДЕО

"Це ще одне підтвердження, що справжня мета "асвабадітєлєй" в Україні – це стерти нашу державу з лиця землі. Тож в нас лише один шлях зберегти нашу країну – перемогти! Слава Україні!", - зауважили в СБУ.

Автор: 

армія рф (17399) Маріуполь (3231) СБУ (12826) бомбардування (337) Азовсталь (443) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+27
Ти кацапська свиня навіть не уявляєшь какіє тєбі єщьо ждут сюрпрізи,ублюдок...
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19.04.2022 14:25
+26
кацапські потвори, залякать ви нас цим не зможете...
після вашого асвабаждєнія з явилось чітке і повне розуміння, шо кожна кацапська тварюка має бути знищена на нашій Богом даній землі
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19.04.2022 14:32
+26
Брестская крепость и рядом не стояла,потому что это миф.
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19.04.2022 14:34
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Ти кацапська свиня навіть не уявляєшь какіє тєбі єщьо ждут сюрпрізи,ублюдок...
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19.04.2022 14:25 Відповісти
Кто знает? На монументах вечного огня огонь горит? Может хватит на эту ху*ню газ переводить.
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19.04.2022 14:26 Відповісти
представляете сколько мы за все года независимости во всех городах спалили газа на эту ******?
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19.04.2022 14:30 Відповісти
Та, блд, шо за Бресткая крепость в 21-м веке?
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19.04.2022 14:27 Відповісти
Брестская крепость и рядом не стояла,потому что это миф.
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19.04.2022 14:34 Відповісти
***** вам, а не "Азов"

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19.04.2022 14:27 Відповісти
Поджарєний, з корочкой...
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19.04.2022 14:33 Відповісти
надо бы подмормить руского деда
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19.04.2022 14:41 Відповісти
Двойник путина))
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19.04.2022 19:24 Відповісти
Будут вам сюрпризы, свинота мразотная! Такие сюрпризы, что вся кодла от зашкваровой до пуськова плакаться будут.
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19.04.2022 14:28 Відповісти
Не слідкую за новинами, може хто знає, чи знайшли ту гниду із зе-команди, яка наказала розмінувати перешийок на виході з Криму?
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19.04.2022 14:30 Відповісти
А як призвіще цієї гниди?
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19.04.2022 14:33 Відповісти
Есть консенсус по этому поводу, выяснить этот вопрос после войны.
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19.04.2022 14:33 Відповісти
После войны , эта гнида будет пятками сверкать в нашу сторону
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19.04.2022 19:25 Відповісти
да ти і е гнида перша
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19.04.2022 14:42 Відповісти
ZEpupsik , uspakoisa , naidut tu plesenj s ruskim smardom ...
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19.04.2022 14:59 Відповісти


Уже вижу, как падают "трёхтонные.."
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19.04.2022 14:31 Відповісти
Тобто майбутній труп розповідає своїй самкі,яка вже лежить під Анзором,що жінки та діти загинуть у декількох кілометрів від нього,тому що патріоти. Кацапи реально живуть не сьогоднішнім днем,а сьогоднішньою годиною.
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19.04.2022 14:32 Відповісти
кацапські потвори, залякать ви нас цим не зможете...
після вашого асвабаждєнія з явилось чітке і повне розуміння, шо кожна кацапська тварюка має бути знищена на нашій Богом даній землі
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19.04.2022 14:32 Відповісти
настоящая цель "асвабадителей" в Украине - стереть наше государство с лица земли...

Это уже давно понятно. И так же относится к другим бывшим частям Российской империи. Так что задача кастрирования орков по максимуму остаётся в силе.
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19.04.2022 14:55 Відповісти
Дай Боже сил захисникам України, захисникам Маріуполя.
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19.04.2022 15:08 Відповісти
ПО ВОЗМОЖНОСТИ СБИВАТЬ ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ ЦЕЛИ ДО МАРИУПОЛЯ,.А ЛУЧШЕ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ АГРЕССОРА. СЛАВА ВСУ!
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19.04.2022 15:11 Відповісти
вас би сук накривать 3х тонними. І бажано до Уралу. Хоча можна і далі. Буряти енд Ко - це не люди. ерефія їх не жаліе, так чого перейматися за звірьками.
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19.04.2022 15:13 Відповісти
ФАБ-3000 здатні нести лише важкі бомбардувальники, які повинні будуть їх скидати з невеликої відстані та значної висоти. Можна спробувати дістати С-300
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19.04.2022 15:13 Відповісти
Вниманию ПВО Украины:
День тому назад из Калуги вылетили 4 кацапских ТУ-160 в сторону Мариуполя, способных нести большие бомбы и ЯО.
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19.04.2022 15:20 Відповісти
а збивати чим, асфальтом? вони в зону ураження українським ПВО не входять
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19.04.2022 16:47 Відповісти
Будь який ЛА кацапів може нести ЯЗ
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19.04.2022 17:25 Відповісти
Почему нет приказа от верховного сдаться? Без приказа азовцы не сдадутся и умрут вместе с детьми и женщинами, которые там находятся. Заодно полностью погибнет завод. Кому это надо и зачем? И есть ли у нашего верховного хотя бы зачатки смелости для принятия решения?
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19.04.2022 15:48 Відповісти
Ти не второпуєш, що хоч здавайся хоч не здавайся, одічалі все одно вб'ють! Це тварюки, істоти двоногі, їх тільки ліквідовувати!!!
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19.04.2022 16:05 Відповісти
 
 