"Ждем "сюрпризы" от России… трехтонные с неба. Сказали, сравнять все с землей", - війська РФ хочуть стерти "Азовсталь" з лиця землі. ВIДЕО

Незважаючи на значну перевагу у кількості військ, російські окупанти не можуть взяти український Маріуполь. Тому хочуть зрівняти з землею завод "Азовсталь", де тримають оборону наші бійці.

Про це свідчить чергове перехоплення розмов окупантів із родичами, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупантів не стримує навіть те, що на заводі знайшли прихисток мирні мешканці міста.

"Тож рашисти готують 3-тонні "сюрпризи" з неба. Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яка є у розпорядженні СБУ. На записі: ростовський командир взводу загарбників , який перебуває в 4 кілометрах від легендарної будівлі", - йдеться у повідомленні.

"Ждем тут "сюрпризы" от России… трехтонные с неба… Сказали, сравнять все с землей… Приезжал подполковник, говорил: вы почувствуете на себе это, и услышите, и почувствуете. Прикинь волна взрывная будет", – розповідає він своїй дружині.

На запитання про долю мирного населення відповідає: "Все уехали. Все кто захотел, все уехали. Остались одни патриоты и сильно умные...".

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"Це ще одне підтвердження, що справжня мета "асвабадітєлєй" в Україні – це стерти нашу державу з лиця землі. Тож в нас лише один шлях зберегти нашу країну – перемогти! Слава Україні!", - зауважили в СБУ.