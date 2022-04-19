"Ой, у лузі червона калина...", - поляки у Варшаві на Великодній месі співають гімн українських січових стрільців. ВIДЕО

У Варшаві під час великодньої меси у понеділок, 18 квітня, у приході Едварда Деткенса (костел Непорочного зачаття Діви Марії у Белянах) ксьондз Войцех Дроздович запропонував підтримати Україну. Він дістав бездротову колонку і закликав заспівати українською.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у костелі пролунав гімн українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". Для зручності священник надрукув текст пісні латинськими літерами і роздав прихожанам. У костелі він також встановив поруч з польским український синьо-жовтий прапор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Соратник диктатора Лукашенка Вольфович пригрозив війною Польщі, Литві та Латвії: "Руйнування, загибель, вибухи"