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"Ой, у лузі червона калина...", - поляки у Варшаві на Великодній месі співають гімн українських січових стрільців. ВIДЕО

У Варшаві під час великодньої меси у понеділок, 18 квітня, у приході Едварда Деткенса (костел Непорочного зачаття Діви Марії у Белянах) ксьондз Войцех Дроздович запропонував підтримати Україну. Він дістав бездротову колонку і закликав заспівати українською.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у костелі пролунав гімн українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". Для зручності священник надрукув текст пісні латинськими літерами і роздав прихожанам. У костелі він також встановив поруч з польским український синьо-жовтий прапор.

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Автор: 

Великдень (361) Польща (8504) підтримка (605)


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Топ коментарі
+24
Народ який співає такі пісні нікому не здолати! Утруться кровавими сльозами кацапсини вонючі!
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19.04.2022 15:33
+22
Респект пОлякам! Слава Україні! Героям Слава!!!
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19.04.2022 15:31
+14
У поляків файно виходить по українськи співати
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19.04.2022 15:32
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Респект пОлякам! Слава Україні! Героям Слава!!!
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19.04.2022 15:31 Відповісти
смерть ворогам !
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19.04.2022 15:46 Відповісти
У поляків файно виходить по українськи співати
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19.04.2022 15:32 Відповісти
Дві словянськи мови.
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19.04.2022 15:37 Відповісти
Народ який співає такі пісні нікому не здолати! Утруться кровавими сльозами кацапсини вонючі!
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19.04.2022 15:33 Відповісти
Дякуємо !
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19.04.2022 15:40 Відповісти
в кого не відкрилося - ось! насолоджуйтесь!

https://t.me/pryamamova/17378
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19.04.2022 15:45 Відповісти
Дякую.Дуже гарно виходить
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19.04.2022 16:33 Відповісти
Просто шикарно!
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19.04.2022 16:51 Відповісти
То файно вийшло
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19.04.2022 15:50 Відповісти
Полякам шана !
А от до наших громадян шо виїхали є питання .. 2, 5 мільйона вас там , -Чому не берете участь у заходах на підтримку України разом з поляками у Польщі ??
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19.04.2022 15:55 Відповісти
Не бачив як наші разом з поляками блокували фури та автошляхи !?
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19.04.2022 16:22 Відповісти
Польща, Словаччина, Чехія - то є наші братні слов'янські народи.

Московія нав' язалася нам всім. Вони не слов'яни навіть і мова російська не слов'янська.
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19.04.2022 16:15 Відповісти
👍
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Друзів пізнають в біді...І справжніх християн. А не таких, як недопапа франциск....
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19.04.2022 16:41 Відповісти
Я думаю, украинцам несложно понять, о чем говорит священник. Послушайте. Это того стоит.
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19.04.2022 16:48 Відповісти
Brawo, ojcze.
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19.04.2022 18:41 Відповісти
Після всього, що творилося останні роки, поляків можна сміливо називати братами, а московитів ворогами і катами.
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19.04.2022 19:20 Відповісти
 
 