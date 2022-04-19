"Ой, у лузі червона калина...", - поляки у Варшаві на Великодній месі співають гімн українських січових стрільців. ВIДЕО
У Варшаві під час великодньої меси у понеділок, 18 квітня, у приході Едварда Деткенса (костел Непорочного зачаття Діви Марії у Белянах) ксьондз Войцех Дроздович запропонував підтримати Україну. Він дістав бездротову колонку і закликав заспівати українською.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у костелі пролунав гімн українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина...". Для зручності священник надрукув текст пісні латинськими літерами і роздав прихожанам. У костелі він також встановив поруч з польским український синьо-жовтий прапор.
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+24 Злий Грицько
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+14 Ніхто Петрович
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А от до наших громадян шо виїхали є питання .. 2, 5 мільйона вас там , -Чому не берете участь у заходах на підтримку України разом з поляками у Польщі ??
Московія нав' язалася нам всім. Вони не слов'яни навіть і мова російська не слов'янська.