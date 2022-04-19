"Маємо зброю, маємо ентузіазм, а там буде видно", - українські воїни поблизу Кремінної. ВIДЕО
Українські бійці укріпили свої позиції поблизу Кремінної і сподіваються знищити ворога, що має намір рухатися в бік Слов'янська.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни запевняють, що мають усю необхідну зброю та налаштовані відбити усі атаки окупантів.
"Маємо зброю, маємо ентузіазм, а там - буде видно", - каже один із бійців.
Відео Радіо Свобода
Топ коментарі
+70 Перехватчик
показати весь коментар19.04.2022 16:27
+67 Стороннімв Богдан
показати весь коментар19.04.2022 16:26
+27 Amber
показати весь коментар19.04.2022 16:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава нації
Смерть москалям
Три дні не міг нічого їсти, аж поки не отримав свого автомата, успокоївся...
До початку квітня стояв на блокпосту, аж поки не пригрозили, що посадять, якщо автомат не здам. Усі здали, ми лишились удвох, два впертих осли, через тиждень успокоїлись повністю і, щоб не посадили, здали.
Братуха в 72 воював біля Ірпіні теж до початку квітня (уже не рапіра, а щось інше), потім таємничим чином, 2 дні без звязку, кудись їх перекинули. Тепер 2 тижні у нього тихо. Вчора відео з страусом присилав... Корочє сюр якийсь
шаровари, мабуть, твоі регулярно обсирають ?
Говорили дурням - війну не можна припинити, на нас нападе ворог, а ви ржали.
Напевно вам би взагалі в трапочеу мовчати і слухати розумних людей. Поржете після перемоги.
Захадітє гостє дарагія
Начорта Гайдай тупо бреше постійно, та так, що постійно палиться?
"Постоянные вот бомбёжки, обстрелы позиций они просто разрушили эту линию обороны, поэтому пришлось отходить, не было смысла уже оставаться на практически оголённой територии..." Це як? - Відійти на 100, ну на 200-300 метрів до сусідньої вулиці (як в Кремінній)? Нє... покинули усю Кремінну. Може вона вщент зруйнована?
Учора обговорювали ситуацію в Кремінній тут. То у мене питання так і лишилось.
Як орки могли пройти 1000 га міської забудови Кремінної за кілька днів, колу в Рубіжному поруч ті такі ж самі кацапи уже кілька тижнів не можуть захопити й 10 га? Як? ((
Єдино в що вірю , що Бог таки покаже тим манкуртам напрямок до пекла, а воїни світла будуть с Богом