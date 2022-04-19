"Маємо зброю, маємо ентузіазм, а там буде видно", - українські воїни поблизу Кремінної. ВIДЕО

Українські бійці укріпили свої позиції поблизу Кремінної і сподіваються знищити ворога, що має намір рухатися в бік Слов'янська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни запевняють, що мають усю необхідну зброю та налаштовані відбити усі атаки окупантів.

"Маємо зброю, маємо ентузіазм, а там - буде видно", - каже один із бійців.

Відео Радіо Свобода

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