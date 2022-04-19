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"Маємо зброю, маємо ентузіазм, а там буде видно", - українські воїни поблизу Кремінної. ВIДЕО

Українські бійці укріпили свої позиції поблизу Кремінної і сподіваються знищити ворога, що має намір рухатися в бік Слов'янська.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни запевняють, що мають усю необхідну зброю та налаштовані відбити усі атаки окупантів.

"Маємо зброю, маємо ентузіазм, а там - буде видно", - каже один із бійців.

Відео Радіо Свобода

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Автор: 

армія рф (17399) Луганська область (4879)


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Топ коментарі
+70
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19.04.2022 16:27
+67
Бережи вас Господь!
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19.04.2022 16:26
+27
Хлопці , бийте клятих орків та повертайтеся живими ✊💪🙏🏼
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19.04.2022 16:37
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Бережи вас Господь!
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19.04.2022 16:26 Відповісти
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19.04.2022 16:27 Відповісти
Схоже тепер у ЗСУ проблема це велика кількість артилерії в цапів. Вистояти буде не просто. Хай Господь береже
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19.04.2022 16:28 Відповісти
А коли у оркiв було мало артилерii, скажи менi , будь ласка? Проблема в тому , шо у нас ii не вистачаэ.
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Поэтому и просят тяжелое наступательное вооружение
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19.04.2022 16:39 Відповісти
Беспілотники камякадзе із США як раз для того щоб вирішити цю проблему. Вони вже йдуть. Власне як і сама артилерія. Чехія прислала по 20 САУ та РСЗО, а США шле 18 буксируваних гаубиць і 40000 снарядів до них. А також 200 гусеничних БТР 100 ББМ Хамер та 11 російських гвинтокрилів МІ-17. Вже в дорозі. Далі чекаємо техніку з Великобританії.
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19.04.2022 16:50 Відповісти
Та вони вже йдуть як тиждень і все ніяк не дойдуть, а вчора американці ще заявили, що найближчими (ключове найближчими) днями інструктори з США розпочнуть навчання персоналу ЗСУ для використання цих 18гаубиць.
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19.04.2022 17:09 Відповісти
А що робив Зеленський та його влада три(!) до війни!Вкатував асфальт на дороги,щоби танки та ББМ Мордора швидко їхали?Де ти був раніше,навіть три місяці до війни,коли наші союзники попереджали про напад його особисто!
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19.04.2022 17:16 Відповісти
Так я тут до чого? Я за боневтіка не голосував. А США могли б за 55днів вже й навчити декілька розрахунків ЗСУ для своїх howitzer, а не тягти до останнього.
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19.04.2022 17:33 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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19.04.2022 16:28 Відповісти
Боже как страшно,,,каждый защитник герой!!!
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19.04.2022 16:37 Відповісти
Хлопці , бийте клятих орків та повертайтеся живими ✊💪🙏🏼
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19.04.2022 16:37 Відповісти
А там видно будет (вибачте оркською). Я сам такой. Сначала испугался. Харьков, начало. Проснулся от прилетов, понял, что не гром ))), абасрался, понял, что в меня не попали, побрился, пошел на работу. 50 с буем дней - ничего не меняется
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19.04.2022 16:38 Відповісти
Харків те ж саме... 5.00 ранку... прокидаюсь від *хлопків*... лежу... бажаю всім чим тільки можна бажати, що це все здалося, що це щось повсякденне... але потім ще хлопки... думаю ну може грім чи дощ, може щось там... а потім сирена - ох я і *всрався*...
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19.04.2022 16:52 Відповісти
далеке село в тилу... Брат в 5 ранку подзвонив з Києва, розказує про якісь ракети, що бачив, і купу вибухів... Та ну, не може бути, треба ще поспати. Наснилось ж таке...
Три дні не міг нічого їсти, аж поки не отримав свого автомата, успокоївся...
До початку квітня стояв на блокпосту, аж поки не пригрозили, що посадять, якщо автомат не здам. Усі здали, ми лишились удвох, два впертих осли, через тиждень успокоїлись повністю і, щоб не посадили, здали.
Братуха в 72 воював біля Ірпіні теж до початку квітня (уже не рапіра, а щось інше), потім таємничим чином, 2 дні без звязку, кудись їх перекинули. Тепер 2 тижні у нього тихо. Вчора відео з страусом присилав... Корочє сюр якийсь
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19.04.2022 17:09 Відповісти
Не бухай і все буде ок))))
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19.04.2022 22:25 Відповісти
Дурко, тобі всюди чудяться шаблезубі порохоботи...
шаровари, мабуть, твоі регулярно обсирають ?
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19.04.2022 16:53 Відповісти
А чим тобі порохоботи не догодили?
Говорили дурням - війну не можна припинити, на нас нападе ворог, а ви ржали.
Напевно вам би взагалі в трапочеу мовчати і слухати розумних людей. Поржете після перемоги.
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19.04.2022 21:55 Відповісти
Сцикаладний Глаз.ков, як бачимо все дуже погано, бо шмаркля замість готуватись до війни все про відосікі думав і прокат "скатів" на парашці.
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19.04.2022 21:10 Відповісти
Полишити міста на поталу ворогові - що ж тут поганого.
Захадітє гостє дарагія
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19.04.2022 21:53 Відповісти
Начорта туди пустили радіо свободи? Щоб орки рапіру видивились?
Начорта Гайдай тупо бреше постійно, та так, що постійно палиться?
"Постоянные вот бомбёжки, обстрелы позиций они просто разрушили эту линию обороны, поэтому пришлось отходить, не было смысла уже оставаться на практически оголённой територии..." Це як? - Відійти на 100, ну на 200-300 метрів до сусідньої вулиці (як в Кремінній)? Нє... покинули усю Кремінну. Може вона вщент зруйнована?
Учора обговорювали ситуацію в Кремінній тут. То у мене питання так і лишилось.
Як орки могли пройти 1000 га міської забудови Кремінної за кілька днів, колу в Рубіжному поруч ті такі ж самі кацапи уже кілька тижнів не можуть захопити й 10 га? Як? ((
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19.04.2022 16:53 Відповісти
Рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Божа.
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19.04.2022 16:54 Відповісти
Без достойной контрбатарейной борьбы нашим трудновато будет.Ежели найдется чем гатить по оркартиллерии то выстоим и город отобьем
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19.04.2022 17:31 Відповісти
Чи можливо я помиляюся, але в мене питання до кореспондента і до командирів - навіщо показувати ворогу позиції і укріплення? Щоб точніше стріляв? А ще час показав хибність, точніше велику помилку нашого діючого Президента і його програми "Велике Будівництво". Хлопці займають позиції не на дорогах, а в полі. Асфальт зовсім не потрібний, коли ще не закінчилася війна. Велика кількість ракетних комплексів "Сапсан", "Грім 2", а ще краще "Нептунів", САУ "Богдана" далиб гарні результати знищити ворога ще на підході. Але про що я пишу, прораби і власники будівельної техніки і асфальтоукрадників далеко від передової і вони не бачать і не чують падіння ворожих снарядів, мін і ракет, по тєліку воно якось не загрозливо, а вони всі не в окопах, а біля тєліка в бомбосховищах. Я закінчив, можете на мене нападати і говорити, що дороги теж потрібні. Так, потрібні будуть, коли закінчиться війна, а зараз потрібні ракети і гармати. А що з нами сталося би, якби США, НАТО образилися на бруд з боку Президента вна їх адресу і не дали Нлави, Джавеліни, Стінгери та іншу зброю? Зато сьогодні був в деяких магазинах і розчарувався більше, ніж від ситуації на фронті - всі полки завалені подушками, на яких зображенні Зеленський з автоматами, Кім, Абристович та інші підвалтьні герої. Народ невиліковний, телевізор, а не смерті і жах там, на передовій, робить свої справи.
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19.04.2022 19:07 Відповісти
Розумію друже про, що ти.
Єдино в що вірю , що Бог таки покаже тим манкуртам напрямок до пекла, а воїни світла будуть с Богом
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19.04.2022 19:36 Відповісти
Воїни світла !
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19.04.2022 19:27 Відповісти
Дякую ріднесенькі ЗАХИСНИКИ ! Гордість за НАЦІЮ ! Бережи Боже ! Небесного захисту ! МОЛИМОСЬ ! ДОПОМАГАЄМО !
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19.04.2022 20:49 Відповісти
хай оберігає вас мати Божа🙏
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19.04.2022 23:51 Відповісти
 
 