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Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лікарі Першого добровольчого мобільного шпиталю облаштували штаб у маєтку Віктора та Олени Пінчуків.

Там побував кореспондент Цензор.НЕТ.

Маєток розташований на Вишгородському напрямку під Києвом. Будинок не використовували, він 20 років стояв законсервованим. Добровольці зайшли туди 11 березня. За годину після цього з ними зв'язався особисто Пінчук і надав дозвіл на користування будинком.

Тепер на більярдному столі тут розкладені медикаменти, біля басейну стоять ящики з медичним устаткуванням. А у дворі припарковані швидкі, що надають допомогу постраждалим від окупації на Київщині.

Читайте: "Зупинити агресора можна лише силою": Пінчук написав статтю, де просить зброю для України

Коли Київську область було звільнено від окупантів, Віктор Пінчук передумав і тепер намагається виселити медиків та військових.

Сам він, за даними ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває в Лондоні.

Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 01
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 02
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 03
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 04
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 05
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 06
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 07
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 08
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 09
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 10
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 11
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 12
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 13
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 14
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 15
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 16
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 17
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 18
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 19
Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука 20

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зупинити агресора можна лише силою": Пінчук написав статтю, де просить зброю для України

Автор: 

олігарх (931) Пінчук Віктор (377) лікарі (1288) добровольці (923) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+55
А потім туди ракета прилетить, розуму у журналістів як у горобчиків...
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19.04.2022 22:58
+48
Цензор, ви окуели там?
может еще метку на крыше нарисуете - чтобы кацапы точно знали куда стрелять..
или сразу - количество раненных укажите...
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19.04.2022 23:07
+21
Ну вот показали координаты а потом удивляются прилету вражеской ракеты. Зачем это публиковать?!
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19.04.2022 23:04
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ну и прекрасно!
даже не так само здание (хотя оно пафосно и не бедно))),
как его (дворца))) предназначение сегодня (и разрешение хозяина...вчера))
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19.04.2022 22:57 Відповісти
Цензор, ви окуели там?
может еще метку на крыше нарисуете - чтобы кацапы точно знали куда стрелять..
или сразу - количество раненных укажите...
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19.04.2022 23:07 Відповісти
Поддерживаю .
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19.04.2022 23:25 Відповісти
Тільки пару днів тому 1+1 звинувачували , а тут самі тим самим займаються !
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20.04.2022 00:01 Відповісти
Ця інфа вже тиждень гуляє в соцмережах .
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20.04.2022 03:38 Відповісти
А потім туди ракета прилетить, розуму у журналістів як у горобчиків...
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19.04.2022 22:58 Відповісти
Не треба недооцінювати наше ПВО. Будинок майже в межах Києва. А якщо про його використання знає пінчук, то знають усі.
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19.04.2022 23:10 Відповісти
Завод на рембазі за 20 км від офісу презедента. Це також Київ. У суботу туди прилетіла ракета. Лукянівка взагалі в самому центрі міста, там також щось спалено.
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19.04.2022 23:14 Відповісти
Да, да. 1+1 снял сюжет и вставил в телевизор как в Дарнице восстанавливают технику и на следующий день туда прилетели ракеты. При чем тут ПВО? Болтать и выкладывать фотовидеоинформацию надо меньше.
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19.04.2022 23:19 Відповісти
Читати вмієте? пінчук дав згоду. А якщо знає зять чучми про використання його маєтку, то знають усі і кацапи перші. Теж мені сікрєтний об"єкт. Тому і виклали.
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19.04.2022 23:27 Відповісти
С такой логикой можно вообще про все снимать и выкладывать. Вон спутники летают, все фотографируют. Только почему то генштаб и минобороны тысячу раз вдалбливают в шапкозакидательские головы-НЕ СНИМАЙТЕ И НЕ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ НИЧЕГО, ЧТО ОТНОСИТСЯ К ВОЕННОЙ ТЕМАТИКЕ!!! Так понятно будет?
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19.04.2022 23:49 Відповісти
спочатку дав,а потім забрав згоду,як наші почали відбивать орків від столиці...
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20.04.2022 08:09 Відповісти
походу ты зебилоид, бо такой же тупой
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19.04.2022 23:28 Відповісти
А Медведчука хату коли націоналізують? (ту яку Ляшко знайшов)
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19.04.2022 22:59 Відповісти
Мда, такі хороми і не жити там... Це вже як вони награбували, що це для них не підходяще??
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19.04.2022 23:00 Відповісти
вони ж бо вже в лондОні, а це перший їх когутський ще палацик
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19.04.2022 23:19 Відповісти
З жиру просто бісяться. Я не знаю, чи є ще на світі така терпилива нація, як українці.
20 років не використовує а тепер - забирайтесь геть.
Підлогу мені пошкодите....

НА ПАЛЮ!
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20.04.2022 00:21 Відповісти
Пінчуки будинок продавати збирались. Не хочуть більше в Україні жити. За товарний вигляд непокояться.
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20.04.2022 01:45 Відповісти
Ну хоч для нормальних людей знадобились ті хороми в стилі пшонкастайл. Кругом суцільний жлободрон. Пальми могли і не викладувати мозаїкою, а як в совку фотообої наклеїти. Ностальгія у них, мабуть.
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19.04.2022 23:02 Відповісти
По стопам г+г "ідьотє таваріщі" ? Не здивуюсь якщо цей об'єкт буде тепер під прицілом. Навіщо про таке всім розповідати?
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19.04.2022 23:03 Відповісти
Ну вот показали координаты а потом удивляются прилету вражеской ракеты. Зачем это публиковать?!
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19.04.2022 23:04 Відповісти
Я х.єю дорога редакція,фасад маєтка як у психдиспансері м Ромни.))
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19.04.2022 23:04 Відповісти
бо згідно з совковою (червоної мерзоти) традицією, божевільні влаштовували в колишніх маєтках шляхти.
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19.04.2022 23:12 Відповісти
у злодіїв ще й дозволу питають .
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19.04.2022 23:05 Відповісти
Норм штаб выбрали
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19.04.2022 23:07 Відповісти
А можна так показувати місцерозташування? Хіба сирійці не попереджали, що кацапи битимуть саме по шпиталях?
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19.04.2022 23:11 Відповісти
Не варто давати таку вичерпну інформацію, щоб якісь підераси ще не навели під ракетний удар.
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19.04.2022 23:12 Відповісти
Знову бляха, все в інтернет на показ, а якщо завтра туди прилетить? 2-й місяць війни блін
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19.04.2022 23:16 Відповісти
Журналисты ведь не своё показывают , а чужое. Вот такое жлобство .
Бутусов мог бы тоже думать - Туда лекарств завезли - а они светят склад
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19.04.2022 23:29 Відповісти
Имение пинчука.. Это ***** граф?
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19.04.2022 23:17 Відповісти
бєрі више: ексПєрвий Зять
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19.04.2022 23:21 Відповісти
Забрать вилу нах,как золотой вагон у медведчука так зеле ж пох,а потом удивляются чё орки нам денацыфикацию устроили,----- они зели работу за него делают,раскулачиватьраскулачивают олигархов
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20.04.2022 07:32 Відповісти
Придурки, завтра может прилететь туда. Журналюги тупые.
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19.04.2022 23:20 Відповісти
Вітя пінчук зв'язався за годину ПІСЛЯ...Далі все зрозуміло. Цікаво інше- Нехіла хата у віті пінчука. Спасибі тестю..пропав би він пропадом *****.
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19.04.2022 23:21 Відповісти
Пінчук їх вигнав.
Можливо вони всі вже виїхали, чи виїжджають як раз зараз.
Що ви на Цензор наїзджаете?
Скоріше всього волонтерам вже нічого не загрожує.
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19.04.2022 23:25 Відповісти
Скориш всього ? А Дом надо бомбить ? Мы же на кацапы ‼️‼️
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19.04.2022 23:30 Відповісти
Погана ідея, вибовкувати про такі об'єкти на публіку.
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19.04.2022 23:33 Відповісти
а пинчук знает что вилла захвачена чи не... топчут пол .. ??так же на ук как медведчук..
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19.04.2022 23:44 Відповісти
Не розумію,нащо нам це.А ось ворогу-в самий раз.Чи не дУРні?
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20.04.2022 00:08 Відповісти
Не роздувайте паніку, написвли що після звільнення столиці він їх з відти попросив. Зараз там їх уже нема.
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20.04.2022 00:16 Відповісти
Нафіга про це писати?
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20.04.2022 00:28 Відповісти
ну че, настоящий "патриот" из Лондона ...
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20.04.2022 01:28 Відповісти
А координати будинку коломойського що на Закарпатті не підкажете, там здається база азову))
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20.04.2022 02:08 Відповісти
Зелю интересуют только спутниковые снимки ""вэлЫкого будивнЫцтва""
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20.04.2022 07:26 Відповісти
Показуйте такого роду фото із усіх будинків у Конча Заспі.
Може росіяни будуть витрачати ракети по цих будинках, а не по військових об"єктах та об"єктах інфрастуктури.
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20.04.2022 09:10 Відповісти
 
 