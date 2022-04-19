Штаб військових медиків Першого добровольчого мобільного шпиталю в маєтку Пінчука. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Лікарі Першого добровольчого мобільного шпиталю облаштували штаб у маєтку Віктора та Олени Пінчуків.
Там побував кореспондент Цензор.НЕТ.
Маєток розташований на Вишгородському напрямку під Києвом. Будинок не використовували, він 20 років стояв законсервованим. Добровольці зайшли туди 11 березня. За годину після цього з ними зв'язався особисто Пінчук і надав дозвіл на користування будинком.
Тепер на більярдному столі тут розкладені медикаменти, біля басейну стоять ящики з медичним устаткуванням. А у дворі припарковані швидкі, що надають допомогу постраждалим від окупації на Київщині.
Коли Київську область було звільнено від окупантів, Віктор Пінчук передумав і тепер намагається виселити медиків та військових.
Сам він, за даними ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває в Лондоні.
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даже не так само здание (хотя оно пафосно и не бедно))),
как его (дворца))) предназначение сегодня (и разрешение хозяина...вчера))
может еще метку на крыше нарисуете - чтобы кацапы точно знали куда стрелять..
или сразу - количество раненных укажите...
20 років не використовує а тепер - забирайтесь геть.
Підлогу мені пошкодите....
НА ПАЛЮ!
Бутусов мог бы тоже думать - Туда лекарств завезли - а они светят склад
Можливо вони всі вже виїхали, чи виїжджають як раз зараз.
Що ви на Цензор наїзджаете?
Скоріше всього волонтерам вже нічого не загрожує.
Може росіяни будуть витрачати ракети по цих будинках, а не по військових об"єктах та об"єктах інфрастуктури.