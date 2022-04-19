БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо: Битва за Донбас. Як Росія вестиме війну. День 55. ВIДЕО
55-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
Топ коментарі
+3 Taras #515830
показати весь коментар19.04.2022 21:12
+2 віктор федорович #394174
показати весь коментар19.04.2022 21:15
+2 Taras #515830
показати весь коментар19.04.2022 21:17
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Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw