БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо: Битва за Донбас. Як Росія вестиме війну. День 55. ВIДЕО

55-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Росія вже наступає і готує Кривавий Великдень. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО