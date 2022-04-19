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БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо: Битва за Донбас. Як Росія вестиме війну. День 55. ВIДЕО

55-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Росія вже наступає і готує Кривавий Великдень. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+3
Нехай той медведев здохне.
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19.04.2022 21:12
+2
...радио Свобода считает, что Путин объявит всеобщую мобилизацию 9 мая...
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19.04.2022 21:15
+2
Ну и куй їм в опу. Всі гади здохнуть.
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19.04.2022 21:17
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НАТО пытается расширить свое присутствие вблизи российских границ, поэтому Москва должна быть готова к возможной агрессии, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время заседания президиума Совета по науке и образованию, передает ТАСС.
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19.04.2022 21:10 Відповісти
******** ********. ТАСС сам ********.
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19.04.2022 21:16 Відповісти
Нехай той медведев здохне.
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19.04.2022 21:12 Відповісти
...радио Свобода считает, что Путин объявит всеобщую мобилизацию 9 мая...
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19.04.2022 21:15 Відповісти
Ну и куй їм в опу. Всі гади здохнуть.
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19.04.2022 21:17 Відповісти
Мені здається,вона вже і так відбулася, приховано. Якщо звозять сирійців і лівійців,то своїх хто може воювати, не дуже то і є. Це не друга світова,де закидали мясом,тут такий фокус в них не пройшов на першому єтапі.
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19.04.2022 21:22 Відповісти
Вітання з уродинами і перемоги нам усім!
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19.04.2022 21:36 Відповісти
Україна... чорно-біла правда...крізь сльози
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19.04.2022 21:40 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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20.04.2022 00:04 Відповісти
 
 