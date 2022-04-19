Розмова матері російського окупанта з сином: "Вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!". АУДIО

Росіяни настільки зомбовані пропагандою, що не вірять навіть рідним-військовим армії РФ, коли ті зізнаються у воєнних злочинах в Україні.

Про це свідчить чергове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У розмові зі своєю матір’ю російський окупант прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей. На це вона відповідає: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!".

Російські ЗМІ втовкли у голову цієї жінки, що в них "велика справа в Україні", і вона щиро в це вірить.

"Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!" - наголошує вона.

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