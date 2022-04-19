В Росії поховали окупанта Меньшікова, тіло якого лежить в полі біля села Мощун на Київщині. ВIДЕО
19 квітня, в місті Тотьма, що у Вологодській області РФ, відбулось поховання гвардії лейтенанта Меньшікова Данііла Андрійовича. В цей час тіло окупанта знаходиться в Київській області, в Бучанському районі біля села Мощун.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
"Населення країни-агресора вже мабуть звикло до такої тьми "руського міра". Від підміни понять, всеохоплюючої брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+64 Volodymyr Ye.
показати весь коментар19.04.2022 22:45
+29 Paul Foxen
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+27 Максім ХОЙ #398010
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«По оперативным данным, во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24.04.2022 возможна угроза ответного ядерного удара со стороны стран НАТО. МЧС РФ убедительно просит граждан самостоятельно привести подвальные помещения своих домов, а также близлежащие бомбоубежища в пригодный для проживания вид», - говорится в заметке.
В статье также предлагается гражданам создать запасы топлива, питьевой и технической воды, продуктов питания длительного хранения и базовых медикаментов.
Позже в соцсетях издания сообщили, что портал был взломан, а публикуемая информация не соответствует действительности. https://t.me/zerkalo_io/42723 https://t.me/zerkalo_io/42723
Вони бояться ядерного удару, як ми звичайного дощу.
Тупікову гілку важко чимось налякати.
https://zsu.gov.ua/
Все село по второму разу бухать буде!
Дали взятку в военкомате или части, а те просто подогнали тело, благо их сейчас в избытке, на любой вкус.
Ну и теперь есть шанс получить выплаты.
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"
https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046
Петь вместе:
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
отдать "взад" 7 лям получается? а их то уже потратили, помянули на все, от же горе родителям...