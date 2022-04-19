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В Росії поховали окупанта Меньшікова, тіло якого лежить в полі біля села Мощун на Київщині. ВIДЕО

19 квітня, в місті Тотьма, що у Вологодській області РФ, відбулось поховання гвардії лейтенанта Меньшікова Данііла Андрійовича. В цей час тіло окупанта знаходиться в Київській області, в Бучанському районі біля села Мощун.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Населення країни-агресора вже мабуть звикло до такої тьми "руського міра". Від підміни понять, всеохоплюючої брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів", - йдеться у дописі.

Також дивіться: Командира 6-ї роти 57-ї мотострілецької бригади ЗС РФ ліквідували українські бійці поблизу Сєверодонецька, - Бутусов. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17419) втрати (4403)


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Топ коментарі
+64
Поховали москаля як собаку, видно... стоп, а нічого й не видно ))
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19.04.2022 22:45
+29
Москаля нема, немає москаля! працює артилерія, ї*ашать пацани
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19.04.2022 22:47
+27
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19.04.2022 22:53
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Поховали москаля як собаку, видно... стоп, а нічого й не видно ))
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19.04.2022 22:45 Відповісти
На сайте российского ведомственного портала «МЧС Медиа» (http://www.mchsmedia.ru/) сегодня появилась статья под названием «Рекомендации МЧС РФ на случай ответного ядерного удара со стороны стран НАТО».

«По оперативным данным, во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24.04.2022 возможна угроза ответного ядерного удара со стороны стран НАТО. МЧС РФ убедительно просит граждан самостоятельно привести подвальные помещения своих домов, а также близлежащие бомбоубежища в пригодный для проживания вид», - говорится в заметке.

В статье также предлагается гражданам создать запасы топлива, питьевой и технической воды, продуктов питания длительного хранения и базовых медикаментов.

Позже в соцсетях издания сообщили, что портал был взломан, а публикуемая информация не соответствует действительности. https://t.me/zerkalo_io/42723 https://t.me/zerkalo_io/42723

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19.04.2022 23:03 Відповісти
Для них за унітази путєна закопатися в Рудому Лісі, що тобі плюнути.
Вони бояться ядерного удару, як ми звичайного дощу.
Тупікову гілку важко чимось налякати.
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19.04.2022 23:54 Відповісти
Мабудь будут бамбить варонеш.
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20.04.2022 00:34 Відповісти
Вечеринка экипажа «Москвы» у Жириновского https://youtu.be/GptnoactPtE https://youtu.be/GptnoactPtE

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19.04.2022 23:09 Відповісти
Дюамель, французький коміксист

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19.04.2022 23:17 Відповісти
на Одесу "пливе"
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20.04.2022 08:02 Відповісти
он раздваілся... рептилоїд триклятий
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19.04.2022 22:45 Відповісти
Ну як ви не розумієте - за два похорона можна вдвічі більше грошей отримати. Якщо проканає, то вони по кілька разів родича оплакувати будуть.
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19.04.2022 22:46 Відповісти
Грошей навряд чи отримають більше, а от забухати вдасться два рази замість одного )
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19.04.2022 22:51 Відповісти
на "біс" тричі прикопають
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20.04.2022 00:13 Відповісти
неа, тепер доведеться віддати гроші, а другого раза не буде, згниє десь в полях, добривом стане, ніхто й не згадає де закопали.
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20.04.2022 08:05 Відповісти
Москаля нема, немає москаля! працює артилерія, ї*ашать пацани
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19.04.2022 22:47 Відповісти
ох і забойні ж пісня і кліп - разів десять передививсь і кожного разу вставляло як у перший раз
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19.04.2022 23:54 Відповісти
Данила Андреевич под Киевом, наверное, о.уел.
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19.04.2022 22:48 Відповісти
Какаяразнiца?
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19.04.2022 22:48 Відповісти
Та так. Але я як побачив адресу сайту ЗСУ - хм... (в країнах Європи почали ці букви забороняти) - трохи ох..... в:

https://zsu.gov.ua/
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19.04.2022 23:47 Відповісти
"О" забув.
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20.04.2022 01:22 Відповісти
А нiчого, шо окупант бiлу фарбу використовуе? Мо тре ii заборонити?
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20.04.2022 23:52 Відповісти
Хоронят пустые гробы Назовите страну
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19.04.2022 22:50 Відповісти
Бурятия?
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20.04.2022 03:08 Відповісти
А він такий приїде в пакеті мусорному...і вискочить як чорт з табакєрки...я живий!
Все село по второму разу бухать буде!
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19.04.2022 22:51 Відповісти
*****, ось же той пакет
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19.04.2022 22:57 Відповісти
в них дєрєвня
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19.04.2022 23:52 Відповісти
а за ним там хтось жаліє? хтось хоч сльозу пролив?
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19.04.2022 22:51 Відповісти
Пускай лежит.классный скелет будет для класса биологии
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19.04.2022 22:51 Відповісти
"там не весь він , а трохи розірваний ...а он рука за сто метрів.." )
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19.04.2022 22:52 Відповісти
Видос чисто для настроюхи 👍
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19.04.2022 22:52 Відповісти
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19.04.2022 22:53 Відповісти
https://www.facebook.com/watch?v=853557468933483 Битва за Київ, стислий переказ
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19.04.2022 22:54 Відповісти
Місто тоТьма - є у цьому щось сатанінське. Вологодський осередок кацапів-перевертні.
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19.04.2022 22:54 Відповісти
Поховайте Путіна в труні Лаврова , хай попаде в кінське пекло.
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19.04.2022 22:55 Відповісти
а кадирова тоді що-в дупу рогозіна запихнути щоб в свиняче пекло попав?
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19.04.2022 22:57 Відповісти
быстро бабы нарожали)) крестит еще не спели а уже отпевают. шо не сделаешь ради выплат
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19.04.2022 22:55 Відповісти
Якщо у когось є бажання, то можна знайти його самку чи мати і кинути посилання - хай підгорає.
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19.04.2022 22:56 Відповісти
не підгорить.Навпаки гордитися буде що скрєпно здох.Для москаля здохнути від руки українця-це велика честь.
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19.04.2022 23:00 Відповісти
😆😆😆 Это ж оркостан! ***, 1/6 часть суши занимают дебилы. Это соотношение нужно исправить. Оставить им мацквабадскую область и хватит им.
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19.04.2022 22:57 Відповісти
І огородити колючим дротом щоб не одна кацапина не втікла і не труїла цивілізований світ
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19.04.2022 23:00 Відповісти
що хотіти від істот в яких за сто років пів країни сиділо а інша половина охороняла........
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19.04.2022 22:57 Відповісти
че за 6пдр?
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19.04.2022 22:59 Відповісти
вiддайте москалю цей непотрiб, вони i самi його поховають...., щэ раз...., на бiсс... ))
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19.04.2022 23:03 Відповісти
Тещу хоронили, два баяна порвали
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19.04.2022 23:03 Відповісти
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19.04.2022 23:03 Відповісти
Москалям *****, кого хоронить. Главное, что потом - поминки, гречка, настойка боярышника...
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19.04.2022 23:04 Відповісти
Да как их обгорелых отличишь - сразу схватили шкварку какая была и за денюшкой бежать. Как говорится, в большой семье ...ом не щелкают. За "пропал без вести" не заплатят.
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19.04.2022 23:05 Відповісти
оставили для гумусу. весна . потрібні добрива .
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19.04.2022 23:05 Відповісти
Всех кацапов надо кидать в выгребную яму. Дерьмо к дерьму
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19.04.2022 23:06 Відповісти
Пральну машину головне денаціфікували - основна загроза
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19.04.2022 23:10 Відповісти
Типа только меньшиков гниет в Украине одновременно похороненный на засрашке. "Рюзьке мир" беспощаден.🤷
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19.04.2022 23:13 Відповісти
астральное тело поховали на расеи а физическое тело лежить под Киевом - всё сходится
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19.04.2022 23:15 Відповісти
Гавнальное тело животного
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19.04.2022 23:27 Відповісти
Це все за межами! Як так можно ставитися до загиблих?! Кацапи ви люди?
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19.04.2022 23:16 Відповісти
Русня , это отрицательный отбор . Людей там нет .
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19.04.2022 23:18 Відповісти
Жирик утащит их всех за собой корабль забрал ,скоро начнет забирать из думы и кремлевских карликов !
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19.04.2022 23:25 Відповісти
там в труні лижить свинособака , кацапам яка різниця хто там, головне багато горілки та капусти що можна було помянути
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19.04.2022 23:25 Відповісти
Все очень просто.
Дали взятку в военкомате или части, а те просто подогнали тело, благо их сейчас в избытке, на любой вкус.
Ну и теперь есть шанс получить выплаты.
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19.04.2022 23:25 Відповісти
Хитра мамка орка тепер джек-пот на компенсаціях зірве?
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19.04.2022 23:39 Відповісти
Зрівняти і забути.
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19.04.2022 23:47 Відповісти
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19.04.2022 23:50 Відповісти
Зарыли накуй как мусорный мешок , что тебе в этой жизни не хватало ? этого счастья ? сдохнуть на Украинской земле , как нелюдь разорванному на куски.....Проснувшись завтра утром мразь по имени ***** будет пить горячий кофе , а эта мразь кормить червей . Смотрите орки все , что вас ждет , в этой прекрасной Украине.
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19.04.2022 23:51 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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19.04.2022 23:57 Відповісти
Помилка! Каїн був братом Авеля! Але москаль не є братом українцеві! І ніколи НЕ БУВ!
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20.04.2022 00:05 Відповісти
тому підстреленому раша-передасту, лєйтенанту меншекову, повезло... його собаки не обгризли... як інших асвабадітєлєй в Мощуні... тим оставили лише роги, копита та хребти - зуби видно берегли.
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19.04.2022 23:59 Відповісти
Мені одному здається, що оркам прізвища придумував той самий гидотний дизайнер, який розробив орковську військову форму?
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20.04.2022 00:00 Відповісти
Хай его собаки бродячие задними ногами хоронят...
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20.04.2022 00:33 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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20.04.2022 01:13 Відповісти
епрст, а им (родителям) же справку дали, они по ней уже 7 лям получили (наверно) ... а теперь шо?
отдать "взад" 7 лям получается? а их то уже потратили, помянули на все, от же горе родителям...
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20.04.2022 01:24 Відповісти
Нога там, голова здесь
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20.04.2022 02:52 Відповісти
Надеюсь закопали в био пакете?
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20.04.2022 06:59 Відповісти
а во вторую мировую разве не так было. откуда все эти неизвестные солдаты и братские могилы.
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20.04.2022 08:08 Відповісти
Нафіга ж в пакет було загортати москаля? Воно ж там тепер на гумус не розкладеться десятиріччами.
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20.04.2022 08:43 Відповісти
Я не удивлюсь,если на московии появится та щепка,что на корабле утонула. Причем в виде того полена,что вместо тротила было обернуто бумагой. Какая церковь--такие и чудеса
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20.04.2022 08:52 Відповісти
Кацапи заради приводу побухати можуть навіть живого поховати
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20.04.2022 10:18 Відповісти
 
 