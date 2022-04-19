В Росії поховали окупанта Меньшікова, тіло якого лежить в полі біля села Мощун на Київщині. ВIДЕО

19 квітня, в місті Тотьма, що у Вологодській області РФ, відбулось поховання гвардії лейтенанта Меньшікова Данііла Андрійовича. В цей час тіло окупанта знаходиться в Київській області, в Бучанському районі біля села Мощун.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Населення країни-агресора вже мабуть звикло до такої тьми "руського міра". Від підміни понять, всеохоплюючої брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів", - йдеться у дописі.

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