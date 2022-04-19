Якби ми отримали доступ до всієї зброї, якої потребуємо, ми б вже завершили цю війну, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 55-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, як сміливо захищається увесь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Росія, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна", - заявив Зеленський.

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