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Новини Відео Війна
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Якби ми отримали доступ до всієї зброї, якої потребуємо, ми б вже завершили цю війну, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 55-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, як міцно тримаються наші Збройні Сили, як сміливо захищається увесь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище від російської. Якби ми отримали доступ до всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є в наших партнерів і яка зіставна зі зброєю, яку використовує Росія, ми б уже завершили цю війну. Ми б уже повернули мир і звільнили нашу територію. Бо перевага українських військових у тактиці та в мудрості цілком очевидна", - заявив Зеленський.

Читайте також: "Це питання тільки часу - коли вся територія нашої держави буде звільнена", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23876) зброя (7466)


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Топ коментарі
+86
Какое оружие? Главное, чтоб дороги были хорошо освещены и заасфальтированы.
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19.04.2022 22:57
+78
"Якби ми не закопали гроші в асфальт і готувалися до оборони а не до шашликів.... "
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19.04.2022 22:58
+63
Отож ***** було асфальтувати цю зброю! Вільху, ОТРК ГРІМ 2...
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19.04.2022 22:58
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Якби, якби, якби,.... Ось напевно це єдиний вірний висновок, який ми можемо робити. Щось типу-якби мені такий розум, як в моєї дружини потім. В 20 столітті росія ТРИ РАЗИ тотально нищила українців. Тепер питання- а що ще потрібно росії зробити, щоб ми повірили що це ЗАКЛЯТИЙ НАШ ВОРОГ? В 1991 році ми ЖОДНИХ висновків не зробили. Віддали їм всю наступальну зброю і тепер маємо те, що маємо. А що в нас гарно виходить? Неважко відповісти: перейменовувати вулиці, махати прапорами, робити мітинги, ходити у вишиванках. Ага, ще одне: потім чухати потилиці і казати якби, якби, якби. Впевнений, що якщо на нашому місці в 2014 була б Польща чи Ізраїль, то 2022 році в неї були б такі ракетні та авіаційні війська, що московія думати забула б про агресію. За 8 років не відродити ракетну програму (і то далеко не з нуля, оскільки якраз ми були головними по ракетах в СРСР) це потрібно вміти. Ми зуміли. Тепер радості повні штани. А що ж ми робили ці 8 рокі? А будували річкові катери (нахер кому крім Порошенко вони були потрібні), купували списані корвети (і де вони зараз, зато бюджет попилили добре), робили Богдани (також з подачі Порошенка), вели велике будівництво\крадівництво, щоб російські танкі не пошкодили гусениці, слухали медведчуків, портнових, мураєвих, лукашів, бондаренків і іже з ними і розпирало нас від гордості за наші демократичні цінності + робили ще багато чого. Не робили лише одного-не будували УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ з міцними інституціями, включаючи армію. А тепер скиглимо якби, якби і, як сказав заклятий ворог України Кравчук, маємо те, що маємо. Чи вправлять нам мізки теперішні події? Сумніваюсь.
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20.04.2022 09:03 Відповісти
Щоб президент був державник і займався оборонкою, а не піаром великого будівництва. його рейтинг не впав нижче плінтуса і цею недолугістю не захотів скористатися путлер то й війни не було б. Але головне не скидувати провину тільки на Зеленського, який був такий собі зостався... Провина на 73% які прогосували за ТВ 📺 замість здорового глузду.
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20.04.2022 09:28 Відповісти
Переводить просто стрілки. із своєї зекоманди на захід. якби, якби.
якби вони бачили, що ти патріот, то й дали б.
а так вони тобі 72 години тільки давали, дивлячись на твою політику, твою команду і твоє варнякання ідіотське.
Справді, Єрмака звільнити зась, нормальних радників набрати - ні.
а опозиційні канали позакривати і ботоферми найняти - аж бігом.
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20.04.2022 09:29 Відповісти
Меньше в очке у кого-то мир нужно было искать, да вычищать верхи от гнили коллаборантской. Глядишь, и расклады были бы немножко другими. А теперь "спасите, памажите..."
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20.04.2022 09:35 Відповісти
не виліковний ідіот
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20.04.2022 09:40 Відповісти
да воно жопу свою прикриває просто, стрілки переводить
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20.04.2022 09:53 Відповісти
с 1992 г украина продавала все те вооружения которые покупает сейча(выпуска 1975 г) продали всё да так продали то даже патроны в 2015 г уже покупали вттридорога у литвы ищите причину воойны в *** когда отказались от ядерного оружия а ноители его продавли резали на метлом а шахты от чтратегичечских ракет прлодавали зассссыпали землёй а бобмадиры ТУ 160 резали на металолом и отдавали за газ РФ и всё это по указке АМЕРИКИ... и теперь получите войну и поражение
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20.04.2022 11:13 Відповісти
Давно на Цензорі ТАКИХ ВІДВЕРТИХ КОСССАБСЬКИХ ************** не було чутно. Ти ба, голос прорізався, а розуму, як не було, так і немає. А косабія того ж від України не вимагала? А гарантій безпекових, на які зараз насрала, не надавала? В цьому теж "Амєріка вінавата"? **** тупа і мерзенна ти, чєрнова. Відповзи в сваі "ратниє іпєня" і здохни, а тут не смерди.
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20.04.2022 11:50 Відповісти
"Якщо світові лідери не домовляться про гумкоридор з "Азовсталі", то кров буде на їхніх руках, - Подоляк. Якщо ви не надасте нам озброєння - загиблі будуть на вашій совісті - постійно повторює Заходу Зеленський Ви не хочете самі себе запитати - шановні, а що ви зробили щоб захистити Маріуполь?. Що ви, саме ви робили три роки після виборів? Чому ви, саме ви, перекладаєте зараз відповідальність за Маруполь на кого завгодно, тільки не на себе? Скажіть мені будь ласка! Чи знову у вас не на часі! Чи знову треба мовчати і слухати як ви солодко ржете про Чорнобаївку? Ви брешете що "готувалися" до війни, і паніку не хотіли створювати, і що? Маріуполь та всі окуповані міста - теж мали не панікувати? Я вірю в ЗСУ. Я вірю в Залужного та наше війско, але, чорти б вас забрали, вже надто багато запитань до політиків та до підготовки України до війни. Я не буду згадувати ці ниці слова про Іловайск на стадіоні. Маю надію, зараз президент зрозумів що він ніс, і свою помилку. А може й не зрозумів, судя по тому що ніякої критики не допускаєтся, а в національному марафоні солодкоголосі хароші рускі. Зараз тут набіжать з криками про порохоботство та не розкачуйте човен. Ви думаєте ми в 14 році в тому самому Маріуполі не крили Пороха на чому світ стояв? Але місто було втримано. Бо бодай яка підготовка велася. Місто готувалося. спеціально! до оборони. І це спрацювало. Можете крити мене матами в коментарях, звинувачувати у чому завгодно. Але. Дорога влада - припиніть нести цю херню що захід у вас винен в крові наших дітей. (с)Евген Степаненко
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20.04.2022 10:05 Відповісти
Диды ваивали
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20.04.2022 10:44 Відповісти
Minęło 100 lat, nic się nie zmieniło.
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20.04.2022 11:12 Відповісти
"...завершили..."?
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20.04.2022 11:34 Відповісти
А как же "не важно на чьего имени улице ты живешь, важно, что она освещена и асфальтирована!" Кто то умный сказал эти слова и страна стала урезать средства на армию и разработку оружия, но стала асфальтировать улицы.
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20.04.2022 12:33 Відповісти
якби не обрали такого імітатора, як ти, смажили б зараз шашлички, та готувалися б до вступу в НАТО, а так отримали те що отримали, вже нічого не вернеш, нажаль ... "хуженібудєт", "папріколу", "какаяразніца" "пєрєстатьстрєлять" ...
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20.04.2022 12:36 Відповісти
Каждый день возникает вопрос когда Рада наконец проголосует за перераспределение выделенного многомиллиардного бюджетного бабла со строительства автодорог и мостов на нужды ВСУ? Или строительство моста в Молдове сейчас важнее всего? На счетах Автострады и Автомагистрали деньги лежат уже? Верните!
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20.04.2022 13:00 Відповісти
Психолог Далай Лами
@DarkSoulsFan12
·
2 год
Яка ж все ж таки іронія долі. Три роки будувати Велике Будівництво, щоб зараз бачити розбомблену Україну. А партія ЄС волала, повишайте на оборонку. А СН з цього цинічно знущалася. Захід волав, а вони болт клали. А тепер Зе ікона спротиву, а Порох знову під подоляковською атакою.
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20.04.2022 13:17 Відповісти
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