Під час спроби окупації села Дмитрівки на Київщині колону рашистів одним РПГ зупинив 20-річний юнак. ВIДЕО

Під час вторгнення в Україну, російські війська намагалися захопити село Дмитрівка Бучанського району Київської області. Втім, бригада тероборони, для 90% бійців якої це був перший бій, зупинила ворога.

Як інформцє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті БЦТВ.

Рашисти зухвало напали на Україну. Проте, орки недооцінили український дух, міць, єдність. Міста супутники Києва прийняли на себе основний удар, вміло та відважно чинили спротив окупанту, вистояли і вигнали ворога зі своєї землі не пропустивши його до столиці. Історія кожного села й міста Київщини

Ця розповідь про село Дмитрівка Київської області. Про бій бійців 114 бригади територіальної оборони Київської області з російськими військами.

Для 90 % українських бійців, які чинили опір окупанту, це був перший бій. Всупереч тому, що вони мали лише застарілу легку піхотну зброю, зупинили бронеколону російських військ. Це дало змогу ЗСУ надалі розбити колону вщент.

Одним із героїв бою став двадцятирічний юнак, який здійснив 21 постріл з РПГ 7 та фактично змусив колону зупинитися.

Кожен військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів, вартий окремої розповіді. Ми пам'ятаємо всіх - і полеглих, і живих.

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