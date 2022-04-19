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Під час спроби окупації села Дмитрівки на Київщині колону рашистів одним РПГ зупинив 20-річний юнак. ВIДЕО

Під час вторгнення в Україну, російські війська намагалися захопити село Дмитрівка Бучанського району Київської області. Втім, бригада тероборони, для 90% бійців якої це був перший бій, зупинила ворога.

Як інформцє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті БЦТВ.

Рашисти зухвало напали на Україну. Проте, орки недооцінили український дух, міць, єдність. Міста супутники Києва прийняли на себе основний удар, вміло та відважно чинили спротив окупанту, вистояли і вигнали ворога зі своєї землі не пропустивши його до столиці. Історія кожного села й міста Київщини

Ця розповідь про село Дмитрівка Київської області. Про бій бійців 114 бригади територіальної оборони Київської області з російськими військами.

Для 90 % українських бійців, які чинили опір окупанту, це був перший бій. Всупереч тому, що вони мали лише застарілу легку піхотну зброю, зупинили бронеколону російських військ. Це дало змогу ЗСУ надалі розбити колону вщент.

Одним із героїв бою став двадцятирічний юнак, який здійснив 21 постріл з РПГ 7 та фактично змусив колону зупинитися.

Кожен військовий і цивільний, хто чинив спротив окупанту, хто підтримує визволителів, вартий окремої розповіді. Ми пам'ятаємо всіх - і полеглих, і живих.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили тероборони звільнили два села у Запорізькій області, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4031) тероборона (386)


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Топ коментарі
+32
Славний козак !
Саме про таких Героїв України ми хочемо і МАЄМО чути від преЗЕдента! а не сльозні промови, що Захід нас покинув!
і взагалі, ЗМІ мають поширювати саме такі справжні історії справжніх українських патріотів замість чергових фото-сетів бетмена з фігурно підстриженою пикою у хакі та 2 десятки ОПешних дебіляк у псевдо-військовому прикиді суворо неголених, що розповідають українцям усіляку "діч" про 10-денні бої на підступах до урядового кварталу !!
Слава Україні та легендарним ЗСУ!!!
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20.04.2022 00:03
+29
молодчаги, козарлюги!
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19.04.2022 23:50
+24
Земля наша родить людей з кременю. Храни вас Свята Покрова,хлопчики.🇺🇦💐
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20.04.2022 00:00
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молодчаги, козарлюги!
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19.04.2022 23:50 Відповісти
Хрена себе рембо... После трех подряд выстрелов с рпг7 уже идёт контузия.
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19.04.2022 23:51 Відповісти
Героям СЛАВА!
подяка велика і шана...
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19.04.2022 23:56 Відповісти
Молодцы. Уничтожить танк из такого говна как РПГ-7 большая удача. Даже если попадешь что уже очень трудно то нужно не менее 2-3 точных попаданий. Конечно нужно переходить на западные образцы оружия чтобы не рисковать людьми
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19.04.2022 23:56 Відповісти
Рассказывал начальник отряда ( насколько помню) в 2014 г.к нему по мобилизации попали пограничники старые , так именно с рпг 7 первым били гусеницу , потом два , три под основание башни , клинили . Таки есть у нас мастера
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20.04.2022 00:57 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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19.04.2022 23:58 Відповісти
путін *****!
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20.04.2022 00:17 Відповісти
Земля наша родить людей з кременю. Храни вас Свята Покрова,хлопчики.🇺🇦💐
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20.04.2022 00:00 Відповісти
Слава нашим воинам!!!
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20.04.2022 00:02 Відповісти
Славний козак !
Саме про таких Героїв України ми хочемо і МАЄМО чути від преЗЕдента! а не сльозні промови, що Захід нас покинув!
і взагалі, ЗМІ мають поширювати саме такі справжні історії справжніх українських патріотів замість чергових фото-сетів бетмена з фігурно підстриженою пикою у хакі та 2 десятки ОПешних дебіляк у псевдо-військовому прикиді суворо неголених, що розповідають українцям усіляку "діч" про 10-денні бої на підступах до урядового кварталу !!
Слава Україні та легендарним ЗСУ!!!
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20.04.2022 00:03 Відповісти
Вот такі справжні Козаки і творять нову історію України на наших очах. На їх хоробрості та сміливості і повинні виховуватись наші діти.
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20.04.2022 00:15 Відповісти
мальчик жив?
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20.04.2022 00:15 Відповісти
И даже дал интервью.
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20.04.2022 00:20 Відповісти
"мальчіка" розіп'яли, а хлопець воює з москалями
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20.04.2022 01:05 Відповісти
За отличную боевую работу дали трёхдневный отпуск на Черное море. Там он познакомился с хлопцами на ПУ Нептун. Смотрит на экран радара и спрашивает - а что это за херня у вас тут плавает? И что за красная кнопочка тут справа внизу? А можно нажать? Ну разочек, ну два, ну пожалуйста
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20.04.2022 03:14 Відповісти
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20.04.2022 00:21 Відповісти
Молодець хлопчина.Ростуть діти справжні козаки !
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20.04.2022 00:23 Відповісти
Куди ви полізли, дурні кацапи...
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20.04.2022 00:25 Відповісти
РПГ 7, парниша красавчик!!!!
Интересно, его предупредили, что танку почти ничего не будет, если не в топливо или бк?
Моё почтение воину!
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20.04.2022 00:27 Відповісти
якщо пару раз в одне місце, а це складно, тим більш на ходу, то дуже навіть буде, спочатку знімається захист, а потім палиться броня.
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20.04.2022 08:02 Відповісти
Боронь Вас Боже...
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20.04.2022 00:40 Відповісти
Хорошо если есть чем, у многих даже калаша небыло что бы отбить атаку орков.
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20.04.2022 00:53 Відповісти
Про таких Героїв зараз треба знімати відео і показувати 24/7 на телемарафоні, а не крутити цілодобово квартальних довпойопів із їхніми дегенеративними випорожненнями в ефір.
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20.04.2022 06:30 Відповісти
Красавчеки. Слава вам
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20.04.2022 07:22 Відповісти
Героям Слава! Дякуємо за наш захист! Смерть рашистским окупантам!!!
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20.04.2022 08:19 Відповісти
Молодець хлопчина! Якби (ЯКБИ!) тероборону хоч трохи організували та дали зброї, ні на який південь орки б не зайшли, і в ніяке місто
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20.04.2022 08:50 Відповісти
Ось цим хлопцям потрібно давати "Героя УКраїни"!
І цьому тєж

Героям Слава!!!
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20.04.2022 11:25 Відповісти
 
 