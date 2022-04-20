26-річний Сергій Кряж в Ірпені самотужки спалив техніку військ РФ коктейлями Молотова. За це окупанти розстріляли його. ВIДЕО
Попід руки експерти-криміналісти, слідчі та прокурори ведуть пані Людмилу, яка має упізнати свого єдиного сина - 26-річного Сергія Кряжа, звичайного будівельника, який став героєм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про героїзм юнака розповідає "ТСН".
Сергій вирішив допомагати Збройним силам України. І самотужки палити техніку окупантів. Він спочатку ховався за будинком, спостерігав за ворогом, а потім здолав потай відстань і коктейлями Молотова закидав БМД. Техніка десанту вигоріла вщент. Свій вчинок Сергій відзняв на відео, на ньому каже, що так вирішив помститись за квартиру в Ірпені і за машину в Гостомелі.
"Це героїчний вчинок. Я навіть не здогадувався, що він буде таке робити. Звичайний хлопець, працьовитий, добрий", - розповідає його знайомий Тарас.
Він каже, у котеджному містечку в Ірпені хлопець працював будівельником. Сам він родом із Чернігівщини.
"Років зо три тому познайомився. Тут ще все будувалося і мені треба було покрівлю зробити і ніхто не хотів лізти, боялися, а Сергій погодився, так і познайомилися", - розповідає Тарас.
У перші дні війни переважно всі мешканці звідси виїхали. Тарас теж поїхав і закликав Сергія виїжджати.
"Всі йому казали евакуюйся. Одного разу він пішов евакуюватись до романівського мосту. А там почався обстріл і це був той момент, коли американського журналіста вбили. І після того він повернувся і все", - розповідає Тарас.
Квартиру, де Сергій мешкав зі своєю дівчиною, зруйнували окупанти. Тож вони перебрались у котеджне містечко. Тут його і вбили за кілька днів після того, як хлопець підпалив російську техніку, по їхніх вікнах окупанти відкрили вогонь. Слідами від куль пронизана вся кімната - вікна, двері та стіни. Стріляли із сусіднього подвір'я.
"23-ого по обіді Сергій з дівчиною пішов по гуманітарку, десь їх годину не було. Повернулись, а тут уже ці орки лазять. Почалась перестрілка, перепалка, як воно саме відбувалось, ну ніхто вам не скаже", - розповідають сусіди.
На підлозі в кімнаті набої, хлопець відстрілювався, у нього була рушниця. Та Сергій не вижив. Поховали загиблого просто у дворі, хрест збили із плінтусів. "Там було дуже жорстко, просто його розстріляли з балкона", - кажуть сусіди.
Микола каже, у перший день захоронити тіло Сергія не вдалося. Їх помітили росіяни, в будинок кинули гранати, в подвіря полетіли міни. "Наступного дня ми прийшли, вони думали, що ми залишимося там, вони кинули дві гранати. Розстріляли повністю весь цей будинок", - розповідають знайомі загиблого.
Під обстрілами лише в цьому районі Микола з чоловіками поховав зо 20 цивільних.
Забрати тіло сина мама Людмила приїхала із Чернігова. "Я просила, молила, синулічка, не лізь, ховайся, бережи себя. А він говорив, що мама, у нас 2 танки російські недалеко, і росіяни там", - розповідає жінка.
Про те, що її син самотужки піде нищити техніку окупантів, каже, не могла навіть подумати, але її серце відчувало щось недобре.
"Він нічого не сказав, але це в душі у мене постійно. Почуття тривоги сиділо. Коли я сюди приїхала, мені хлопці сказали, що він спалив танки", - зі сльозами розповідає жінка.
Мати Сергія тиждень чекала на ексгумацію тіла сина. Слідчі садять її на стільчик біля могили і закривають ворота від зайвих очей. Тим часом інша група експертів обстежує кожен сантиметр цієї ділянки. Збирають речові докази - воєнних злочинів росіян. Оглядають будинок, де загинув Сергій, та місце звідки стріляли загарбники. Лише в Ірпінській громаді вже провели ексгумацію понад 270 тіл.
"На сьогодні вже 8 адрес було, перша адреса, на яку ми виїхали там, залишились група там, сказали сусіди і особи, що там понад 4 тіла. Тобто зараз люди приїжають і повідомлення надходять, і надходять про те, що є тіла. Ми щойно шли і при дорозі просто видно, що скоріш за все могила", - розповідає заступник начальника відділу Офісу генерального прокурора Максим Бака.
Мати упізнала свого Сергія - його тіло відправлять на судомедичну експертизу, а жінка ж чекатиме, щоби поховати сина і не знає, як пережити горе.
Будь ласка, зачекайте...
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Герої не вмирають!
Не "розстріляли", а "загинув як герой у нерівному бою з російським агресером"!
Чи вгадала букви, але не змогла прочитати слово???
А той хто не підготував критикує зараз усіх й вся.... а навіть не вибачився перед Українцями.
https://youtu.be/bZIjLjqatRQ
Шкода що таких як він, зокрема Херсонську тероборону, так само майже беззбройну поклали. Подякуєм кухаркам і ментам що 30 років кричали що продавати зброю цивільним- не на часі
Бо він для них свій.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5379911255406244?__cft__[0]=AZU2y_mkXU021IzSWHWj8nQCzrucp-Vy5ZgdbxHYXQoDijmgiFwbcoorv7KfVcJoaYhfqXdfsnb-k6CfVnL6LttcgbzZgd-X14BMbdCaH3nwyCReJN2I0IO_WBhSMKQdbL4&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня о 23:51 ·
- 51-й:
00:00 Повестка дня: «Москва» официально утонула. Новая цель войны РФ: уничтожить националистические батальоны. Задачи войны скромнеют - «большие и малые клещи» не выходят;
04:01 Всего в наступлении по всем направлениям участвует 35000 российских военных личного состава. Наносились ракетные удары по жилым кварталам в Харькове;
05:30 Бои в Мариуполе. Работают мобильные крематории;
Час лише трошки притупить біль матері.
що виховала ......сина, патріота, захисника УКРАЇНИ !!!
Уклін ТОБІ !!!
А тепер звертаюся до мера м Ірпінь:
В м.Ірпінь повинна І БУДЕ названа вулиця,парк,площа,алея іменем СЕРГІЯ КРЯЖА!!!
Герої не вмирають, не гине слава їх.....
повчально
На жаль, навіть українська інтелектуальна еліта не усвідомлювала і досі не усвідомлює це...
Тому, не "загинув у бою як герой", а "розстріляли".
А хлопець з Чернігівщини, цим усе сказано.
Владі (авакову) потрібні були свої сили для розгону спротиву патріотів на майданах чи під судами. Не забувайте про його звязки з коломойським.
В окупованих містах мєнти кинули повні оружейки оркам, а теробороні не видали навіть реквізованої берданки..
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!