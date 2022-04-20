26-річний Сергій Кряж в Ірпені самотужки спалив техніку військ РФ коктейлями Молотова. За це окупанти розстріляли його. ВIДЕО

Попід руки експерти-криміналісти, слідчі та прокурори ведуть пані Людмилу, яка має упізнати свого єдиного сина - 26-річного Сергія Кряжа, звичайного будівельника, який став героєм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про героїзм юнака розповідає "ТСН".

Сергій вирішив допомагати Збройним силам України. І самотужки палити техніку окупантів. Він спочатку ховався за будинком, спостерігав за ворогом, а потім здолав потай відстань і коктейлями Молотова закидав БМД. Техніка десанту вигоріла вщент. Свій вчинок Сергій відзняв на відео, на ньому каже, що так вирішив помститись за квартиру в Ірпені і за машину в Гостомелі.

"Це героїчний вчинок. Я навіть не здогадувався, що він буде таке робити. Звичайний хлопець, працьовитий, добрий", - розповідає його знайомий Тарас.

Він каже, у котеджному містечку в Ірпені хлопець працював будівельником. Сам він родом із Чернігівщини.

"Років зо три тому познайомився. Тут ще все будувалося і мені треба було покрівлю зробити і ніхто не хотів лізти, боялися, а Сергій погодився, так і познайомилися", - розповідає Тарас.

У перші дні війни переважно всі мешканці звідси виїхали. Тарас теж поїхав і закликав Сергія виїжджати.

"Всі йому казали евакуюйся. Одного разу він пішов евакуюватись до романівського мосту. А там почався обстріл і це був той момент, коли американського журналіста вбили. І після того він повернувся і все", - розповідає Тарас.

Також читайте: "Його серце було, як космос - відкрите для всіх", - загинув Герой України Сергій Васіч

Квартиру, де Сергій мешкав зі своєю дівчиною, зруйнували окупанти. Тож вони перебрались у котеджне містечко. Тут його і вбили за кілька днів після того, як хлопець підпалив російську техніку, по їхніх вікнах окупанти відкрили вогонь. Слідами від куль пронизана вся кімната - вікна, двері та стіни. Стріляли із сусіднього подвір'я.

"23-ого по обіді Сергій з дівчиною пішов по гуманітарку, десь їх годину не було. Повернулись, а тут уже ці орки лазять. Почалась перестрілка, перепалка, як воно саме відбувалось, ну ніхто вам не скаже", - розповідають сусіди.

На підлозі в кімнаті набої, хлопець відстрілювався, у нього була рушниця. Та Сергій не вижив. Поховали загиблого просто у дворі, хрест збили із плінтусів. "Там було дуже жорстко, просто його розстріляли з балкона", - кажуть сусіди.

Микола каже, у перший день захоронити тіло Сергія не вдалося. Їх помітили росіяни, в будинок кинули гранати, в подвіря полетіли міни. "Наступного дня ми прийшли, вони думали, що ми залишимося там, вони кинули дві гранати. Розстріляли повністю весь цей будинок", - розповідають знайомі загиблого.

Під обстрілами лише в цьому районі Микола з чоловіками поховав зо 20 цивільних.

Забрати тіло сина мама Людмила приїхала із Чернігова. "Я просила, молила, синулічка, не лізь, ховайся, бережи себя. А він говорив, що мама, у нас 2 танки російські недалеко, і росіяни там", - розповідає жінка.

Також читайте: Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів. ФОТО

Про те, що її син самотужки піде нищити техніку окупантів, каже, не могла навіть подумати, але її серце відчувало щось недобре.

"Він нічого не сказав, але це в душі у мене постійно. Почуття тривоги сиділо. Коли я сюди приїхала, мені хлопці сказали, що він спалив танки", - зі сльозами розповідає жінка.

Мати Сергія тиждень чекала на ексгумацію тіла сина. Слідчі садять її на стільчик біля могили і закривають ворота від зайвих очей. Тим часом інша група експертів обстежує кожен сантиметр цієї ділянки. Збирають речові докази - воєнних злочинів росіян. Оглядають будинок, де загинув Сергій, та місце звідки стріляли загарбники. Лише в Ірпінській громаді вже провели ексгумацію понад 270 тіл.

"На сьогодні вже 8 адрес було, перша адреса, на яку ми виїхали там, залишились група там, сказали сусіди і особи, що там понад 4 тіла. Тобто зараз люди приїжають і повідомлення надходять, і надходять про те, що є тіла. Ми щойно шли і при дорозі просто видно, що скоріш за все могила", - розповідає заступник начальника відділу Офісу генерального прокурора Максим Бака.

Мати упізнала свого Сергія - його тіло відправлять на судомедичну експертизу, а жінка ж чекатиме, щоби поховати сина і не знає, як пережити горе.

Також читайте: Молодший сержант Назар Небожинський в бою підбив три ворожі "броні" та ціною власного життя врятував 20 воїнів. ВIДЕО