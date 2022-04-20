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26-річний Сергій Кряж в Ірпені самотужки спалив техніку військ РФ коктейлями Молотова. За це окупанти розстріляли його. ВIДЕО

Попід руки експерти-криміналісти, слідчі та прокурори ведуть пані Людмилу, яка має упізнати свого єдиного сина - 26-річного Сергія Кряжа, звичайного будівельника, який став героєм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про героїзм юнака розповідає "ТСН".

Сергій вирішив допомагати Збройним силам України. І самотужки палити техніку окупантів. Він спочатку ховався за будинком, спостерігав за ворогом, а потім здолав потай відстань і коктейлями Молотова закидав БМД. Техніка десанту вигоріла вщент. Свій вчинок Сергій відзняв на відео, на ньому каже, що так вирішив помститись за квартиру в Ірпені і за машину в Гостомелі.

"Це героїчний вчинок. Я навіть не здогадувався, що він буде таке робити. Звичайний хлопець, працьовитий, добрий", - розповідає його знайомий Тарас.

Він каже, у котеджному містечку в Ірпені хлопець працював будівельником. Сам він родом із Чернігівщини.

"Років зо три тому познайомився. Тут ще все будувалося і мені треба було покрівлю зробити і ніхто не хотів лізти, боялися, а Сергій погодився, так і познайомилися", - розповідає Тарас.

У перші дні війни переважно всі мешканці звідси виїхали. Тарас теж поїхав і закликав Сергія виїжджати.

"Всі йому казали евакуюйся. Одного разу він пішов евакуюватись до романівського мосту. А там почався обстріл і це був той момент, коли американського журналіста вбили. І після того він повернувся і все", - розповідає Тарас.

Також читайте: "Його серце було, як космос - відкрите для всіх", - загинув Герой України Сергій Васіч

Квартиру, де Сергій мешкав зі своєю дівчиною, зруйнували окупанти. Тож вони перебрались у котеджне містечко. Тут його і вбили за кілька днів після того, як хлопець підпалив російську техніку, по їхніх вікнах окупанти відкрили вогонь. Слідами від куль пронизана вся кімната - вікна, двері та стіни. Стріляли із сусіднього подвір'я.

"23-ого по обіді Сергій з дівчиною пішов по гуманітарку, десь їх годину не було. Повернулись, а тут уже ці орки лазять. Почалась перестрілка, перепалка, як воно саме відбувалось, ну ніхто вам не скаже", - розповідають сусіди.

На підлозі в кімнаті набої, хлопець відстрілювався, у нього була рушниця. Та Сергій не вижив. Поховали загиблого просто у дворі, хрест збили із плінтусів. "Там було дуже жорстко, просто його розстріляли з балкона", - кажуть сусіди.

Микола каже, у перший день захоронити тіло Сергія не вдалося. Їх помітили росіяни, в будинок кинули гранати, в подвіря полетіли міни. "Наступного дня ми прийшли, вони думали, що ми залишимося там, вони кинули дві гранати. Розстріляли повністю весь цей будинок", - розповідають знайомі загиблого.

Під обстрілами лише в цьому районі Микола з чоловіками поховав зо 20 цивільних.

Забрати тіло сина мама Людмила приїхала із Чернігова. "Я просила, молила, синулічка, не лізь, ховайся, бережи себя. А він говорив, що мама, у нас 2 танки російські недалеко, і росіяни там", - розповідає жінка.

Також читайте: Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів. ФОТО

Про те, що її син самотужки піде нищити техніку окупантів, каже, не могла навіть подумати, але її серце відчувало щось недобре.

"Він нічого не сказав, але це в душі у мене постійно. Почуття тривоги сиділо. Коли я сюди приїхала, мені хлопці сказали, що він спалив танки", - зі сльозами розповідає жінка.

Мати Сергія тиждень чекала на ексгумацію тіла сина. Слідчі садять її на стільчик біля могили і закривають ворота від зайвих очей. Тим часом інша група експертів обстежує кожен сантиметр цієї ділянки. Збирають речові докази - воєнних злочинів росіян. Оглядають будинок, де загинув Сергій, та місце звідки стріляли загарбники. Лише в Ірпінській громаді вже провели ексгумацію понад 270 тіл.

"На сьогодні вже 8 адрес було, перша адреса, на яку ми виїхали там, залишились група там, сказали сусіди і особи, що там понад 4 тіла. Тобто зараз люди приїжають і повідомлення надходять, і надходять про те, що є тіла. Ми щойно шли і при дорозі просто видно, що скоріш за все могила", - розповідає заступник начальника відділу Офісу генерального прокурора Максим Бака.

Мати упізнала свого Сергія - його тіло відправлять на судомедичну експертизу, а жінка ж чекатиме, щоби поховати сина і не знає, як пережити горе.

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Автор: 

армія рф (17457) героїзм (108) вбивство (3090) Чернігів (788) знищення (7286) техніка (1826)


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Топ коментарі
+77
Справжній воїн!
Герої не вмирають!
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20.04.2022 09:05
+54
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20.04.2022 09:07
+47
Ось відео на ютюбі:

https://youtu.be/bZIjLjqatRQ

Шкода що таких як він, зокрема Херсонську тероборону, так само майже беззбройну поклали. Подякуєм кухаркам і ментам що 30 років кричали що продавати зброю цивільним- не на часі
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20.04.2022 09:08
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Справжній воїн!
Герої не вмирають!
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20.04.2022 09:05 Відповісти
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20.04.2022 09:07 Відповісти
Ну зрозуміло, легше видалити комент, ніж включити мозок.
Не "розстріляли", а "загинув як герой у нерівному бою з російським агресером"!
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20.04.2022 11:49 Відповісти
Він же без зброї був.
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20.04.2022 09:09 Відповісти
Так а що...'коктейль" то не зброя!?
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20.04.2022 09:17 Відповісти
Ні.
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20.04.2022 09:19 Відповісти
Написано. що відстрілювався.
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20.04.2022 09:19 Відповісти
Рушниця в нього була, тут же написано
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20.04.2022 09:20 Відповісти
Рушниця проти автомату і техніки це ніщо.
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20.04.2022 13:00 Відповісти
У него было охотничье ружье и он отстреливался до последнего. А без оружия походу были 170 нацгвардейцев которые охраняли чернобыльскую зону и сдались врагу в первый же день войны
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20.04.2022 09:41 Відповісти
Зеля-же на шашлыки настраивался-зачем оружие нацгвардейцам раздавать?. Кац всегда предлал сдаться,и сдался-бы если-бы не ВСУ и народ Украины которые не сдаються!
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20.04.2022 14:47 Відповісти
Була зброя. Читайте уважно.
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20.04.2022 09:52 Відповісти
Ти читати вмієш: "На підлозі в кімнаті набої, хлопець відстрілювався, у нього була рушниця"!

Чи вгадала букви, але не змогла прочитати слово???
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20.04.2022 11:52 Відповісти
Колись я так огризнувся на юа інфо. Третій рік забанений.
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20.04.2022 09:40 Відповісти
Ты бы еще на Роисся 24 написал...
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20.04.2022 09:47 Відповісти
Не підготували українців до війни. Прикро.
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20.04.2022 09:08 Відповісти
взагалі країну не підготували. Зате асвальтували -для кого?
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20.04.2022 09:21 Відповісти
На асфальте больше украсть можно-так друзья Зеле советовали
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20.04.2022 14:48 Відповісти
30% отката верхушке зеленой власти з "великого крадівництва". Юзик с каких денег уже второй дворец с парками, как графья и князья, себе отстроил?
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20.04.2022 16:19 Відповісти
А з того хто непідготував ТВ вже робить героя , а боти у інтернеті.
А той хто не підготував критикує зараз усіх й вся.... а навіть не вибачився перед Українцями.
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20.04.2022 09:54 Відповісти
Перше : майже 3 роки ху.лу під хвіст замість підготовки . Друге : в кожного Українця повинна бути вдома зброя . І діяти треба було , як фіни в 1940му - все випалити на шляху уродів , щоб їм не те , що мародьорити , а від снігу і дощу не було де сховатися . Єдине , що завдяки лукашенку , який впустив в Україну уродів , та відсутність кордонів в багатьох місцях , навіть евакуюватися багато людей не встигли . Але тут повертаємось до пункту першого : ГОТУВАТИСЯ ПОТРІБНО БУЛО ! Адже ще в квітні 2021го ху.ло зігнало до наших кордонів більше 120000 орків .
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20.04.2022 11:44 Відповісти
коли шмарклявого питали за зброю, кортокоствол, то у них все "не на часі", закон про тероборону лише в кінці минулого року прийняли, кривий, косий на відчепись, що називається. Та вони сцуться кипятком, щоб у народу зброя була, от прийняли Закон про зброю, але не нормальну редакцію, а поліцайсько лобістьську, що простому смертному короткоствол всеодно не можна. А ти кажеш, щоб зброя у кожного була, ну після війни то переглянуть концепцію, я сподіваюсь, але знову оті гниди вилізуть з поліційської мафії і монополісти будуть пропихати своє "не на часі".
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20.04.2022 16:17 Відповісти
Ось відео на ютюбі:

https://youtu.be/bZIjLjqatRQ

Шкода що таких як він, зокрема Херсонську тероборону, так само майже беззбройну поклали. Подякуєм кухаркам і ментам що 30 років кричали що продавати зброю цивільним- не на часі
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20.04.2022 09:08 Відповісти
Никогда не прощу нашим гнидам которые кричали что украинцы ето *быдло* которому нельзя давать оружие ато перестреляют друг друга
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20.04.2022 09:15 Відповісти
Бидло вже давно б мову вивчило
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20.04.2022 09:18 Відповісти
Арестович триндить мокшанською аж гай гуде.
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20.04.2022 09:20 Відповісти
Так Арестович мокшанський ********. Відео де він обнімашкається з Мураєвим бачила? Ще якісь сумніви є?
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20.04.2022 09:56 Відповісти
Але ж такі суперпатріоти як Lvbnhi на нього не кидаються із претензіями стосовно мови ...
Бо він для них свій.
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20.04.2022 10:20 Відповісти
В нас часто "суперпатріоти" які ******** за мову, самі до 2014-го голосували за яника і казали як при ньому було добре. Не здивуюсь якщо їх батьки і обрали комуняку Кравчука замість Чорновола. Бидло воно і є бидло, незалежно від мови якою користується
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20.04.2022 12:04 Відповісти
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZU2y_mkXU021IzSWHWj8nQCzrucp-Vy5ZgdbxHYXQoDijmgiFwbcoorv7KfVcJoaYhfqXdfsnb-k6CfVnL6LttcgbzZgd-X14BMbdCaH3nwyCReJN2I0IO_WBhSMKQdbL4&__tn__=-UC%2CP-R Олексій Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5379911255406244?__cft__[0]=AZU2y_mkXU021IzSWHWj8nQCzrucp-Vy5ZgdbxHYXQoDijmgiFwbcoorv7KfVcJoaYhfqXdfsnb-k6CfVnL6LttcgbzZgd-X14BMbdCaH3nwyCReJN2I0IO_WBhSMKQdbL4&__tn__=%2CO%2CP-R 15 квітня о 23:51 ·

- 51-й:

00:00 Повестка дня: «Москва» официально утонула. Новая цель войны РФ: уничтожить националистические батальоны. Задачи войны скромнеют - «большие и малые клещи» не выходят;

04:01 Всего в наступлении по всем направлениям участвует 35000 российских военных личного состава. Наносились ракетные удары по жилым кварталам в Харькове;

05:30 Бои в Мариуполе. Работают мобильные крематории;
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20.04.2022 09:23 Відповісти
Спочивай спокійно, Сергію.

Час лише трошки притупить біль матері.
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20.04.2022 09:09 Відповісти
Жоден герой полеглий за волю України не повинен бути забутий.Пам'ятаймо кожного...
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20.04.2022 09:10 Відповісти
Таки люди також повинні бути відзначені президентом!
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20.04.2022 09:52 Відповісти
іде той прєЗє!дєнт в жопу з його потними відзнаками
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20.04.2022 11:33 Відповісти
Дякую ! Додати нема чого ...
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20.04.2022 11:47 Відповісти
Мама Людмила не могла повірити........
що виховала ......сина, патріота, захисника УКРАЇНИ !!!
Уклін ТОБІ !!!
А тепер звертаюся до мера м Ірпінь:
В м.Ірпінь повинна І БУДЕ названа вулиця,парк,площа,алея іменем СЕРГІЯ КРЯЖА!!!
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20.04.2022 09:13 Відповісти
Ось таким в першу чергу потрібно довати Героя Украхни.
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20.04.2022 09:14 Відповісти
з емоцій - одна лють.......

Герої не вмирають, не гине слава їх.....
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20.04.2022 09:15 Відповісти
фото з окупованих гітлерівцями Варшави та Парижа

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20.04.2022 09:15 Відповісти
відмітив.
повчально
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20.04.2022 10:25 Відповісти
Протягом століть імперській московський режим, через літературу, потім паперові ЗМІ, потім через кіно і телебачення, насаджував українцям психологію нації-жертви. Замовчувались або приписувались росіянам військові перемоги українців, їхня роль в європейській історії від часів Києвської Русі до Другої світової війни.
На жаль, навіть українська інтелектуальна еліта не усвідомлювала і досі не усвідомлює це...
Тому, не "загинув у бою як герой", а "розстріляли".
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20.04.2022 09:21 Відповісти
Слава тобі, хлопче, і вічна Пам'ять. За таке, принаймні, до ордену представляти ТЕБА, а враховуючи, що він людина цивільна, то й до Героя. І що характерно, воював і загинув без пафосу, просто, робив те, що мав робити воїн - вбивати ворогів.
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20.04.2022 12:18 Відповісти
Це дійсно героїчний вчинок!!! Вічна память герою!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.04.2022 09:22 Відповісти
Одни защищают свою страну до последнего вздоха всего лишь с бутылками с бензином и охотничьим ружьем хотя ето не их работа. Другие вооруженные до зубов, которых страна кормила, вооружала лучше чем армию и на них надеялась сдаются пачками в плен. (ето я про 170 нацгвардейцев из зоны ЧС)
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20.04.2022 09:46 Відповісти
Різні люди є.... нічого не вдієш.
А хлопець з Чернігівщини, цим усе сказано.
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20.04.2022 09:50 Відповісти
нац гвардія - творіння авакова. Ще в 2014 ходили чутки, що в окремих батальйонах обіцяли, що ніколи не посилатимуть в зону бойових дій. І туди попадали всякі. Приклад: нацгвардія охороняє Південьмаш, нацгвардія охороняє Чонобильську.
Владі (авакову) потрібні були свої сили для розгону спротиву патріотів на майданах чи під судами. Не забувайте про його звязки з коломойським.
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20.04.2022 11:28 Відповісти
як я зрозумів він загинув як Воїн у перестрільці може встиг ще завалити пару орків з мисливської рушниці....
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20.04.2022 10:13 Відповісти
R.I.P. Сергію! Героям Слава! 😪💛💙
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20.04.2022 10:17 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!!
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20.04.2022 10:18 Відповісти
на таких людях держится земля. Слава тебе вечная
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20.04.2022 10:28 Відповісти
Одного дня спалив БМД, іншого "йшов по гуманітарку" і зачепився з орками. Заголовок не відображає змісту.
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20.04.2022 10:30 Відповісти
Для твого скудного умішки, це ВИЩА МАТЕМАТИКА......
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20.04.2022 15:28 Відповісти
два ********* лайкнули новину, тварюки... де адміни?
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20.04.2022 10:32 Відповісти
дайте УКРАЇНЦЯМ зброю для самозахисту!
В окупованих містах мєнти кинули повні оружейки оркам, а теробороні не видали навіть реквізованої берданки..
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20.04.2022 11:27 Відповісти
к сожалению, очень не желательно так делать таким способом
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20.04.2022 11:59 Відповісти
Сам хоть понял о чем написал?
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20.04.2022 15:29 Відповісти
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20.04.2022 12:31 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 14:13 Відповісти
Царствия Тебе Небесного...
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20.04.2022 16:45 Відповісти
 
 