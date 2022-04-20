Королівські піхотинці відправили ворожу БМП за "Русским военным кораблем" на Луганщині. ВIДЕО
Захисники України знищили знищили ворожу бойову машину піхоти на Луганщині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойова машина піхоти окупантів на Луганщині пішла туди, куди й "Русский военный корабль" у Чорному морі. Задачі у них були зовсім різні, але напрямок їм вказали правильний. Королівські піхотинці із задоволенням допоможуть усім, хто "заблукав". Слава Нашим Захисникам", - зазначає Гайдай.
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Топ коментарі
+24 Александр Чуднивец #474549
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+21 Pavlo Tverdokhlib
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+15 Gal
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Механізована Бригада імені Короля Данила
08:35, 20 Апреля, 2022
https://nikvesti.com/news/politics/246441 Три недели героической обороны: подразделение одесских Рыцарей в полном окружении удерживает важную позицию в Александровке | НикВести - Новости Николаева (nikvesti.com)
Он попросил передать украинскому народу, что сдаваться не намерен, однако помощь этому подразделению крайне нужна.
https://censor.net/ua/news/3335355/****************************************************************************
Щось не бачу глобального оточення - хіба що допомогати немає чим: