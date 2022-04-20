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Королівські піхотинці відправили ворожу БМП за "Русским военным кораблем" на Луганщині. ВIДЕО

Захисники України знищили знищили ворожу бойову машину піхоти на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойова машина піхоти окупантів на Луганщині пішла туди, куди й "Русский военный корабль" у Чорному морі. Задачі у них були зовсім різні, але напрямок їм вказали правильний. Королівські піхотинці із задоволенням допоможуть усім, хто "заблукав". Слава Нашим Захисникам", - зазначає Гайдай.

Увага! Ненормативна лексика!

Також читайте: Воїни 30-ї ОМБр знищують ворожу техніку на сході країни. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17457) знищення (7286) техніка (1826) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4881)


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Топ коментарі
+24
Королівським піхотинцям-респект...
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20.04.2022 09:50
+21
Механізована Бригада імені Короля Данила
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20.04.2022 09:59
+15


Механізована Бригада імені Короля Данила
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20.04.2022 10:01
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Королівським піхотинцям-респект...
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20.04.2022 09:50 Відповісти
Сафарі на рашистів відкрито. Все іде по мокшанському плану утилізація не потребу і металолому, жаль тільки на нашій святій землі.
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20.04.2022 09:51 Відповісти
Royal infantry corps ?
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20.04.2022 09:55 Відповісти
Механізована Бригада імені Короля Данила
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20.04.2022 09:59 Відповісти
Але як звучить.....
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20.04.2022 10:02 Відповісти
Я шо-то пропустил насчет королевских
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20.04.2022 09:56 Відповісти


Механізована Бригада імені Короля Данила
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20.04.2022 10:01 Відповісти
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20.04.2022 10:37 Відповісти
Три недели героической обороны: подразделение одесских Рыцарей в полном окружении удерживает важную позицию в Александровке

08:35, 20 Апреля, 2022

https://nikvesti.com/news/politics/246441 Три недели героической обороны: подразделение одесских Рыцарей в полном окружении удерживает важную позицию в Александровке | НикВести - Новости Николаева (nikvesti.com)
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20.04.2022 09:56 Відповісти
- Мы держимся, но ситуацию я бы оценил как критическую. Большие потери - есть и двухсотые, и трехсотые. Противник тоже несет потери, но их просто больше, сильно больше. И у них много бронетехники, - говорит украинский военнослужащий.

Он попросил передать украинскому народу, что сдаваться не намерен, однако помощь этому подразделению крайне нужна.
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20.04.2022 09:57 Відповісти
ситуация на юге все хуже и хуже но зэ-гиваре это не интересно?
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20.04.2022 09:59 Відповісти
Він клепає відосики.
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20.04.2022 10:03 Відповісти
не подскажешь это ты про самолёты договорился или таки зигивара?

https://censor.net/ua/news/3335355/****************************************************************************
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20.04.2022 10:05 Відповісти
а шо,у него кто то спрашивал,чего поставлять? для этого есть нач генштаба,который фкурседела,и который конкретно договаривался.а этот только с немцами ссорится.
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20.04.2022 10:17 Відповісти
Тоді, які претензії?
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20.04.2022 10:34 Відповісти
26 474
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20.04.2022 13:51 Відповісти
Карта станом на 8-52 20.04.
Щось не бачу глобального оточення - хіба що допомогати немає чим:

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20.04.2022 10:17 Відповісти
Оперативне оточення, дороги прострілюються казламордими. тому ані поранених вивезти ані свіжі сили завезти. Як генерала Марченка прибрали так наш рух і зупинився. Це той генерал, якого зелупа посадити хоче в тюрму
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20.04.2022 12:27 Відповісти
Судячи з матеріалу це британці?
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20.04.2022 10:02 Відповісти
выше написали что бригада имени Короля Данила
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20.04.2022 10:04 Відповісти
Судячи з заголовку та тексту так, а так-ні!)))))
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20.04.2022 10:21 Відповісти
А теперь *****! Я сказал: "*****"!!!
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20.04.2022 10:12 Відповісти
Я думал уже британцы воюют
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20.04.2022 11:06 Відповісти
Тут що, усі такі спеціалісти зібрались, як юрист з Бубочки". 24 ОМБР імені Короля Русі Данила Романовича , Великого князя київського .якого москалі чомусь називають Данілом Галіцкім, народна назва-Королівська піхота була сформована на базі 24 Самаро-Ульянівської Залізної дивізіїї.
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20.04.2022 11:34 Відповісти
 
 