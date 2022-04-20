Королівські піхотинці відправили ворожу БМП за "Русским военным кораблем" на Луганщині. ВIДЕО

Захисники України знищили знищили ворожу бойову машину піхоти на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойова машина піхоти окупантів на Луганщині пішла туди, куди й "Русский военный корабль" у Чорному морі. Задачі у них були зовсім різні, але напрямок їм вказали правильний. Королівські піхотинці із задоволенням допоможуть усім, хто "заблукав". Слава Нашим Захисникам", - зазначає Гайдай.

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