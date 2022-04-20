Добровольці батальйону "Карпатська Січ" Олександр Лінкін, Олександр Захарченко та Ігор Федорак загинули 16 квітня у боях з військами РФ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Воїни Добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ" Олександр Лінкін (Лінкольн), Олександр Захарченко (Джин), Ігор Федорак (Шах) загинули 16 квітня у боях з російськими окупантами на Харківщині.

Про це повідомив екснардеп Андрій Мохник, передає Цензор.НЕТ.

"Загинув за Соборну Україну

ЗАХАРЧЕНКО Олександр Григорович (8.09.1964, с. Майданецьке Тальнівського р-ну Черкаської обл. – 16.04.2022, Харківщина). Козак Добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ".

Закінчив Таращанський коледж. Технік-електрик, енергетик, столяр.

"Ми люди вільні, – сказав він незадовго до смерті в інтерв’ю Сергієві Лойку, – й будемо зубами гризти тих, хто нам хоче диктувати. Ми їх переможемо і виженемо зі своєї землі".

Залишив у тузі дружину, дочку Маргариту (5 р.) і сина Захара (6 р.).

Вічна слава!

Репортаж про героя Сергія Лойка:

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Загинув за Соборну Україну

ФЕДОРАК-"ШАХ" Ігор Ігорович (21.03.1993, с. Ісаків Тлумацького р-ну Івано-Франківської обл. – 16.04.2022, Харківщина). Козак Добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ".

"Шах" – це людина-усмішка, ніколи нікому ні в чому не відмовляв, – розповідав побратим. – Це справжній воїн, я ніколи не бачив в його очах страху. Неймовірно люблячий батько і чоловік".

Залишив у смутку батьків, дружину Олю з дворічним сином Остапом, брата Михайла, сестер Алісу, Надію та Ольгу. "Це найкращий брат, про якого може тільки мріяти сестра, найкращий батько і дядько для племінників, яких любив як своїх. Це людина, яка завжди приходила всім на допомогу, – і рідним, і чужим. Хто знав Ігоря хоч день, ставав йому як рідний, і всі лише запитували, чи це всі українці такі, як він", – згадувала одна із сестер.

Вічна слава!

Загинув за Соборну Україну

ЛІНКІН Олександр Валерійович (10.03.1985, с. Первомайське Ясинуватського р-ну Донецької обл. – 16.04.2022, Харківщина). Інженер-будівельник, козак Добровольчого батальйону "ОДЧ Карпатська Січ",

Закінчив Донбаську національну академію будівництва і архітектури. З братом мав бізнес у Києві. Маломовний, відповідальний, дружній. Уміло будував окопи. Піклувався за покинутими на війні собаками.

Соціальний стан – парубок.

Загинув під час виконання бойового завдання.

У зажурі залишив матір та рідного брата", - йдеться у повідомленнях.