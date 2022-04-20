"Це, сука, руский має пройти три області, а потім зайти на блокпост в Дунаївці!", - Притула про завищені очікування тилових підрозділів ТРо від волонтерських фондів. ВIДЕО
Українські волонтери активно допомагають нашим воїнам і заповнюють прогалини в забезпеченні бойових підрозділів. Допомагати взялося чимало українців - допомагають індивідуально, об'єднуються в волонтерські організації і проявляють дива в пошуках потрібного для фронту та вишуковують неймовірні логістичні маршрути.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про закулісся двох великих фондів - "Повернись живим" та фонду Сергія Притули йдеться у новому випуску проєкту BIHUS info.
"Українці дуже активно підтримують дуже конкретні проєкти, коли вони бачать чітке завдання. Коли ти виходиш і кажеш: "Друзі, давайте зберемо гроші, бо нам треба допомагати армії і нам треба купа всього", то відсутність конкретики у цьому реченні не дуже надихає людей...", - розповідає Сергій Притула.
Притула розповів і про досить унікальні пропозиції допомоги. Зокрема, про пропозицію одного з бізнесменів, що запропонував закрити питання з дронами, купивши завод, що їх виробляє. Розповідає волонтер і про досить прикрі випадки.
"Мені дзвонять і кажуть ми голі, босі і сліпі. На блокпосту. Хлопці, ми вам обриваємо телефони, а ви нам не допомагаєте. Нам треба броніки, шоломи, тепловізори, дрони. Я питаю: "Де?", - а далі Притула знервовано піднімається і показує на карті Дунаївці в Хмельницькій області. - "Це, сука, руский має пройти Житомирську, Рівненську область, Луцьк! У Хмельницькому нарватися на 8-й полк спецназу! А потім зайти на блокпост в Дунаївці!.. Це важко морально, відверто кажучи".
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валантьоры ат бога 😂😂😂. почему то я ему не особо верю... шоу мены прости господи бамонт и прочая ....
Ось є інші. Як правильно все тут було написано - в забитому селі стоять хлопці. стоять, стоять і тут раптом до них приходить думка, що ми ж те ж маємо щось робити і починають "торбити" всіх навкруги своїми "перевірками", типу "куди їдете і звідки", не розуміючи, що можна відповісти що завгодно, або починають дивитись документи не розуміючи, на що там потрібно звернути увагу. Або питання: зброя є? відповідь - немає, ну тоді проїжджайте. Це був взагалі у мене епикфейл. А чому так? бо туди позаписували "своїх": куми, свати і т.п. публіка, яка крутиться навколо сільського керівництва. Бо платять гроші і не беруть у діючу армію... цих здоровенних бугаїв. Ось і таке у нас є.
хто ж думав, що з білорусі могли, хто думає що з придністров,я можуть???
Передбачаю, що гроші в українців закінчаться набагато швидше, ніж держава, нарешті, налагодить постачання найбільш необхідного хоча б ЗСУ. Про тероборону я взагалі мовчу - там запити явно не відповідають ефективності дій, особливо у глибокому тилу.
Я волонтер, й маю мінус на кредитці.
Бажаєш посперечатися?
Давай. Пиши. Покладеш суму яка у мене у мінус на кредитці у незалежну букмекерску компанію й якщо мої слова підтердяться то ті твої гроші підуть на погашення мого боргу . Як, згоден чи тільки пі#даболити тут гаразд?
А, з ТО,є питання. Люди захищають країну,при відсутності нормативно правової бази. Це-безлад. Як вирішуються питання забезпечення функціонування?
Мне наш верховный клоун тоже не нравится, но всех под одну гребёнку нельзя чесать.
Притула с самого начала войны на Донбассе волонтёрил, и только редкие пи%доболы, которые нихрена в жизни полезного не сделали, говорят что такие как он нагревается на волонтерстве
Але: доставка необхідного в підрозділи ЗСУ та Нацгвардії - справа виключно військових. Там відслідковуються (принаймні повинні) минуле і зв'язки з окупантом, підписується присяга і таке інше. Неперевірені волонтери можуть бути шпигунами і диверсантами (як оті що постачають китайські дрони через які кацапи точно визначають позиції наших воїнів).
П.с.
А тут коментатори вже букви на ноутбуках стерли, так балакають під час війни. Балакучі ви мої, якщо б Ви замість кожного коменту висилали по 1 пачці сигарет на фронт, то вже б ангари з сигаретами були у ЗСУ.
Й Притула правий на 99% , спочатку усе тим хто на "нулі".