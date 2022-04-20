УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4021 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
71 476 149

"Це, сука, руский має пройти три області, а потім зайти на блокпост в Дунаївці!", - Притула про завищені очікування тилових підрозділів ТРо від волонтерських фондів. ВIДЕО

Українські волонтери активно допомагають нашим воїнам і заповнюють прогалини в забезпеченні бойових підрозділів. Допомагати взялося чимало українців - допомагають індивідуально, об'єднуються в волонтерські організації і проявляють дива в пошуках потрібного для фронту та вишуковують неймовірні логістичні маршрути.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про закулісся двох великих фондів - "Повернись живим" та фонду Сергія Притули йдеться у новому випуску проєкту BIHUS info.

"Українці дуже активно підтримують дуже конкретні проєкти, коли вони бачать чітке завдання. Коли ти виходиш і кажеш: "Друзі, давайте зберемо гроші, бо нам треба допомагати армії і нам треба купа всього", то відсутність конкретики у цьому реченні не дуже надихає людей...", - розповідає Сергій Притула.

Притула розповів і про досить унікальні пропозиції допомоги. Зокрема, про пропозицію одного з бізнесменів, що запропонував закрити питання з дронами, купивши завод, що їх виробляє. Розповідає волонтер і про досить прикрі випадки.

"Мені дзвонять і кажуть ми голі, босі і сліпі. На блокпосту. Хлопці, ми вам обриваємо телефони, а ви нам не допомагаєте. Нам треба броніки, шоломи, тепловізори, дрони. Я питаю: "Де?", - а далі Притула знервовано піднімається і показує на карті Дунаївці в Хмельницькій області. - "Це, сука, руский має пройти Житомирську, Рівненську область, Луцьк! У Хмельницькому нарватися на 8-й полк спецназу! А потім зайти на блокпост в Дунаївці!.. Це важко морально, відверто кажучи".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тероборона Вишгорода віддала своє спорядження бійцям ЗСУ, які ведуть бої біля Ізюму: "Все, чим ми можемо добувати перемогу, має бути на передку, а не в тилу". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

армія (3771) допомога (8365) волонтери (1334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+45
а ти? Є людин які корисніші на своєму місці
показати весь коментар
20.04.2022 12:38
+38
тобі Подоляк гарно платить, я так розумію?
відповідаю тупому - тому що від діяльності Притули як волонтера в кількасот разів більше користі, ніж якщо б він став просто бойовою одиницею на фронті! бабільше, якщо б зеленоморді кварталівці всі 3 роки не валили бюджет ЗСУ, то на сьгодні ми б мали повністю екіповану та озброєну пів-мільонну українську армію! а наразі випрошуємо зброю у Заходу, бо своєї не вистачає!
Слава ЗСУ та українській Нації !!!
показати весь коментар
20.04.2022 12:43
+28
взагалі то це складна і багатогранна проблема. Одні хлопці з ТО під кулями і справді в боях і складній роботі. Їх все військове потрібно. Про таких я писати нижче не буду.
Ось є інші. Як правильно все тут було написано - в забитому селі стоять хлопці. стоять, стоять і тут раптом до них приходить думка, що ми ж те ж маємо щось робити і починають "торбити" всіх навкруги своїми "перевірками", типу "куди їдете і звідки", не розуміючи, що можна відповісти що завгодно, або починають дивитись документи не розуміючи, на що там потрібно звернути увагу. Або питання: зброя є? відповідь - немає, ну тоді проїжджайте. Це був взагалі у мене епикфейл. А чому так? бо туди позаписували "своїх": куми, свати і т.п. публіка, яка крутиться навколо сільського керівництва. Бо платять гроші і не беруть у діючу армію... цих здоровенних бугаїв. Ось і таке у нас є.
показати весь коментар
20.04.2022 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Теща Притули, яка раніше збила матір із дитиною, запропонувала компенсацію в 50 тисяч гривень

валантьоры ат бога 😂😂😂. почему то я ему не особо верю... шоу мены прости господи бамонт и прочая ....
показати весь коментар
20.04.2022 13:00 Відповісти
"Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак
показати весь коментар
20.04.2022 13:06 Відповісти
Дворников. Кучер тогда - сейчас таксист.
показати весь коментар
20.04.2022 14:17 Відповісти
ні, не завжди. А те, що він працював против державницьких сил і підігрував зеленому болоту - факт
показати весь коментар
20.04.2022 13:15 Відповісти
взагалі то це складна і багатогранна проблема. Одні хлопці з ТО під кулями і справді в боях і складній роботі. Їх все військове потрібно. Про таких я писати нижче не буду.
Ось є інші. Як правильно все тут було написано - в забитому селі стоять хлопці. стоять, стоять і тут раптом до них приходить думка, що ми ж те ж маємо щось робити і починають "торбити" всіх навкруги своїми "перевірками", типу "куди їдете і звідки", не розуміючи, що можна відповісти що завгодно, або починають дивитись документи не розуміючи, на що там потрібно звернути увагу. Або питання: зброя є? відповідь - немає, ну тоді проїжджайте. Це був взагалі у мене епикфейл. А чому так? бо туди позаписували "своїх": куми, свати і т.п. публіка, яка крутиться навколо сільського керівництва. Бо платять гроші і не беруть у діючу армію... цих здоровенних бугаїв. Ось і таке у нас є.
показати весь коментар
20.04.2022 13:03 Відповісти
усе дуже просто. У глибокому тилу такі блокпости та підрозділи виникають як гриби тому що хочуть потім, коли ІНШІ хлопці на сході витягнуть цю війну, отримати разом із ними пільги та мєдальки. Щоб потім ходити по парадах да вимагати чарку горілки та повагу...це бридко. Ну а ще деякі, зовсім відморожені ще рекетують на тих блокпостах підприємців та збирають собі "на війну" у далекій місцевості яка ніколи і не почує тої війні насправді...
показати весь коментар
20.04.2022 18:01 Відповісти
Дуже багатьом дорослим мужикам хочеться побавитись в героів, але так щоб ім і в сраку було тепло і щоб без всяких там неприємностей - і слави хочеться та "очко грає ". От і йдуть в місцеву самооборону аби не мобілізували . Пригадався мені Майдан. Зібрались кілька наших хлопців з Підволочиська ввечері в Киів іхати. Бажаючих виявилось небагато, вільні місця в автобусі так і залишились незайнятими. Виіжджаємо з міста і на виізді -блокпост, з всіма атрибутами, шлагбаум, бочка, в бочці горять дрова, бігають діти, кілька дорослих хлопів з палками кидаються до автобуса - "хто, куди ?". Уявляєте ? За 500 км .від Києва блокпост ! А на майдан іде наша невелика група.
показати весь коментар
20.04.2022 21:10 Відповісти
з такими темпами і в Дунаєвцях будуть "рускі"
показати весь коментар
20.04.2022 13:04 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2022 13:18 Відповісти
Не вірте притулі
показати весь коментар
20.04.2022 13:23 Відповісти
з боку придністров,я до дунаївців, як з боку білорусі до києва...
хто ж думав, що з білорусі могли, хто думає що з придністров,я можуть???
показати весь коментар
20.04.2022 16:46 Відповісти
Прочитав пости. А зараз поясніть, вашу мантру, Притула відтягував патріотичні сили а себе на виборах. Це яких патріотичних сил??? Ви цю мантру вже який рік нісете. Соромно вам, як що є таке вас. Притула до пол. діяльності займався волонтерством і зараз. Відміну від ваших улюбленців!!!!
показати весь коментар
20.04.2022 13:25 Відповісти
от нехай і займається, ну досит клованів у владі, з нього теж українського Рейгана не буде.
показати весь коментар
20.04.2022 16:23 Відповісти
Ну не тобі, вирішувати куди і чим займатися. Клован це пока ти. (який мантру чи методички відробляєш)))) і крапка.
показати весь коментар
21.04.2022 00:04 Відповісти
Якщо подивитися стрічку запитів телеграм-каналу Українська Волонтерська Служба (напевно найбільшого в Україні), то одразу стає зрозумілим наскільки волонтерський рух дезорганізований та не виділяє найбільш важливі запити.
Передбачаю, що гроші в українців закінчаться набагато швидше, ніж держава, нарешті, налагодить постачання найбільш необхідного хоча б ЗСУ. Про тероборону я взагалі мовчу - там запити явно не відповідають ефективності дій, особливо у глибокому тилу.
показати весь коментар
20.04.2022 13:26 Відповісти
Логічно. Нафіга бронікив тилу, скажімо, в моєму Кропивницькому, якщо ближче до фронту не у всіх вони є.?
показати весь коментар
20.04.2022 13:29 Відповісти
неправильні акценти: якого хєра на фронті у солдат броніків нема, якщо вони повинні бути в кожного бійця, навіть в тилу
показати весь коментар
20.04.2022 13:34 Відповісти
Зпбепечення повинно бути в кожного бійця!!! Й не сраному волонтеру мудрувати
показати весь коментар
20.04.2022 14:14 Відповісти
Схоже,закон прийняли,а змістом ненаповнили. Зедіджеї
показати весь коментар
20.04.2022 13:34 Відповісти
А,взагалі, як вирішуються питання з забезпеченням ТО ,харчовим і речовим довольством. Як працює служба тилу???
показати весь коментар
20.04.2022 13:32 Відповісти
поруч з Дунаєвцями 14 армія рф - яких там три області, дрг можуть заходити пішки за ніч
показати весь коментар
20.04.2022 13:33 Відповісти
тій армії ближче до Умані податися ніж на Дунаївці.
показати весь коментар
20.04.2022 14:10 Відповісти
то різні напрямки
показати весь коментар
20.04.2022 16:49 Відповісти
Якщо,ТО, регулярна армія, то держава повинна повнстю її забезпечувати,а нелише ставити задачі.
показати весь коментар
20.04.2022 13:39 Відповісти
треба розрізняти ТО, що у складі Збройних сил і добровольчі формування, що від територіальних громад, от тобі і відповідь хто кого має забезпечувати
показати весь коментар
20.04.2022 16:26 Відповісти
Притула плутає тилові підрозділи з підрозділами в тилу!!!
показати весь коментар
20.04.2022 13:41 Відповісти
Розбух від величі!
показати весь коментар
20.04.2022 13:53 Відповісти
все волонтеры миллионеры долларовые что б украсть донат вот и вся философия одно другому не помеха..и е надо рассказывать что все честные это бизнес часть войны
показати весь коментар
20.04.2022 14:05 Відповісти
оперативні витрати є у всіх, друге діло що деяким хочеться щоб його сто гривнів ціляком дійшли до передової. Тому в фондах є декілька рахунків: це цільові проекти на щось конкретне і просто на рахунок фонду.
показати весь коментар
20.04.2022 15:23 Відповісти
Пи#диш!
Я волонтер, й маю мінус на кредитці.
Бажаєш посперечатися?
Давай. Пиши. Покладеш суму яка у мене у мінус на кредитці у незалежну букмекерску компанію й якщо мої слова підтердяться то ті твої гроші підуть на погашення мого боргу . Як, згоден чи тільки пі#даболити тут гаразд?
показати весь коментар
20.04.2022 15:33 Відповісти
Мінус на кредитці через букмекерів,так чого ти береш ці кредити? Ставку слив? Ігрова залежність,пішов у волонтери,може і тебе хто витягне? Чи вкрадеш? Шо ти пінишся тут?
показати весь коментар
24.04.2022 05:31 Відповісти
Притула сумнівна особина.
А, з ТО,є питання. Люди захищають країну,при відсутності нормативно правової бази. Це-безлад. Як вирішуються питання забезпечення функціонування?
показати весь коментар
20.04.2022 14:11 Відповісти
це питання в пустоту. Взагалі нормативна база є, але дуже слабенька і сира.
показати весь коментар
20.04.2022 16:27 Відповісти
Чем это Притула семнивна особа?
Мне наш верховный клоун тоже не нравится, но всех под одну гребёнку нельзя чесать.
Притула с самого начала войны на Донбассе волонтёрил, и только редкие пи%доболы, которые нихрена в жизни полезного не сделали, говорят что такие как он нагревается на волонтерстве
показати весь коментар
20.04.2022 18:26 Відповісти
скажімо так: велика вдячність волонтерам за допомогу у евакуації населення, що терпить від обстрілів раші. Чи у доставці продовольства.
Але: доставка необхідного в підрозділи ЗСУ та Нацгвардії - справа виключно військових. Там відслідковуються (принаймні повинні) минуле і зв'язки з окупантом, підписується присяга і таке інше. Неперевірені волонтери можуть бути шпигунами і диверсантами (як оті що постачають китайські дрони через які кацапи точно визначають позиції наших воїнів).
показати весь коментар
20.04.2022 14:25 Відповісти
Якщо Притула поганий волонтер, то подивіться на "меценатів і волонтерів" з шапіто-95, аж сльози навертаються від їх "допомоги". А особливо мільйонер Зеленський як помагає армії, а ніяк. А чому, бо "чесний" і не хоче піаритись за власні кошти, тим більше, що можна буде згодом за кошти платників податків)
показати весь коментар
20.04.2022 14:50 Відповісти
Притула дійсно допомагає. І не бажає допомагати тим, хто "грає в солдатиків" в тер.обороні за 1100 км від реального фронту. Він правий? Звичайно.

П.с.
А тут коментатори вже букви на ноутбуках стерли, так балакають під час війни. Балакучі ви мої, якщо б Ви замість кожного коменту висилали по 1 пачці сигарет на фронт, то вже б ангари з сигаретами були у ЗСУ.
показати весь коментар
20.04.2022 14:56 Відповісти
Цілком з вами згодна. Крім одного - паління шкодить здоров'ю. А ще вогником, димком, запахом іноді може викрити бійця перед ворогом.
показати весь коментар
20.04.2022 17:33 Відповісти
Коментатори замало получають, подоляк не платить своїм ботам як мединський своїм...
показати весь коментар
20.04.2022 18:11 Відповісти
ну правильно! в 2014-ому втратили крим і частину сходу, в 2022-ому ще більше сходу і вже частину півдня. Тому десь так до 2040-ого теоретично дійдуть москалі і до Дунаївців! Так що треба готуватись ВЖЕ і готуватись НАПЕРЕД!
показати весь коментар
20.04.2022 17:07 Відповісти
так,! строять якісь редути в глибокому тилу. керують цим офігенної масси "старші офіцери". Зрозуміло що на безрибї і рак риба, але так можна розтринькать любі гроші. Пора цю ТРО закінчувать в тилу, бо через 2 неділі ця тилова ТРО буде повністю обхірячена нічого не деланієм
показати весь коментар
20.04.2022 17:46 Відповісти
да, счас много таких которые гуляют с автоматами на блокпостах где то в закарпатьях с ивано-франковсками....какого х они там сидят не ясно. А те 30 000 спартанцев что стоят на 1й линии напротив 70 000 орков в ООС как то помощи от них не видят вообще...
показати весь коментар
20.04.2022 17:52 Відповісти
ЭТО ГОВОРИТ О МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА !!! И В БУДУЩЕМ Я НАДЕЮСЬ, ЧТО СТОЛЯР НЕ БУДЕТ 30 ЛЕТ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ РАБОТАТЬ СТОЛЯРОМ !) А ВОТ ПЗДЕТЬ НАДО СЕЙЧАС ПОМЕНЬШЕ И ПОКАЗЫВАТЬ СКЛАДЫ !!! ВСЕ В МЕМУАРАХ МОЖНО ИЗЛОЖИТЬ ТЕМ БОЛЕЕ ТЕРНОПОЛЬСКОМУ СІРОМУ !)
показати весь коментар
20.04.2022 21:31 Відповісти
Покажіть УСІМ ТИМ ХТО захоплюєтся Зеленским як забезпечені солдати й поліція у Британії, а на їх навіть ніхто не нападав.
Й Притула правий на 99% , спочатку усе тим хто на "нулі".
показати весь коментар
21.04.2022 01:14 Відповісти
Тим часом Зе зробив купу прокладок і зброю продає кому завгодно. Вже десь в Лівії чи Лівані (акакаяразніца??!) засвітились Джавеліни яки були призначені для України...
показати весь коментар
21.04.2022 02:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 