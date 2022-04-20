"Це, сука, руский має пройти три області, а потім зайти на блокпост в Дунаївці!", - Притула про завищені очікування тилових підрозділів ТРо від волонтерських фондів. ВIДЕО

Українські волонтери активно допомагають нашим воїнам і заповнюють прогалини в забезпеченні бойових підрозділів. Допомагати взялося чимало українців - допомагають індивідуально, об'єднуються в волонтерські організації і проявляють дива в пошуках потрібного для фронту та вишуковують неймовірні логістичні маршрути.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про закулісся двох великих фондів - "Повернись живим" та фонду Сергія Притули йдеться у новому випуску проєкту BIHUS info.

"Українці дуже активно підтримують дуже конкретні проєкти, коли вони бачать чітке завдання. Коли ти виходиш і кажеш: "Друзі, давайте зберемо гроші, бо нам треба допомагати армії і нам треба купа всього", то відсутність конкретики у цьому реченні не дуже надихає людей...", - розповідає Сергій Притула.

Притула розповів і про досить унікальні пропозиції допомоги. Зокрема, про пропозицію одного з бізнесменів, що запропонував закрити питання з дронами, купивши завод, що їх виробляє. Розповідає волонтер і про досить прикрі випадки.

"Мені дзвонять і кажуть ми голі, босі і сліпі. На блокпосту. Хлопці, ми вам обриваємо телефони, а ви нам не допомагаєте. Нам треба броніки, шоломи, тепловізори, дрони. Я питаю: "Де?", - а далі Притула знервовано піднімається і показує на карті Дунаївці в Хмельницькій області. - "Це, сука, руский має пройти Житомирську, Рівненську область, Луцьк! У Хмельницькому нарватися на 8-й полк спецназу! А потім зайти на блокпост в Дунаївці!.. Це важко морально, відверто кажучи".

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