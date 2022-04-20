У Росії студентів Новочебоксарського технікуму під час ОБЖ змусили рити окопи прямо у дворі політеху. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Студентів Новочебоксарського технікуму (РФ) під час ОБЖ змусили рити окопи прямо у дворі політеху.
Вони начебто потрібні для тренування стрільби лежачи, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+55 Roman I #410422
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+23 Tema9
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+17 Paul Foxen
показати весь коментар20.04.2022 12:56
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Учись студент... Вот как надо:
https://www.youtube.com/watch?v=vRV-E_UdG_E
Берёзовые...)))
просто окопы то стараются связывать друг с другом
а это больше на могилы похоже))