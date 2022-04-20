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У Росії студентів Новочебоксарського технікуму під час ОБЖ змусили рити окопи прямо у дворі політеху. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Студентів Новочебоксарського технікуму (РФ) під час ОБЖ змусили рити окопи прямо у дворі політеху.

 Вони начебто потрібні для тренування стрільби лежачи, передає Цензор.НЕТ.

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У Росії студентів Новочебоксарського технікуму під час ОБЖ змусили рити окопи прямо у дворі політеху 01
У Росії студентів Новочебоксарського технікуму під час ОБЖ змусили рити окопи прямо у дворі політеху 02
У Росії студентів Новочебоксарського технікуму під час ОБЖ змусили рити окопи прямо у дворі політеху 03

Автор: 

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Топ коментарі
+55
То не окопи, то могили 😁😁😁 Смерть кацапам!
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20.04.2022 12:57
+23
Нехай відразу тренуються могили собі копати.
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20.04.2022 12:57
+17
копати це в рабсії будет найзатребуваніший Скілл... тому хай спасибі скажуть
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20.04.2022 12:56
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копати це в рабсії будет найзатребуваніший Скілл... тому хай спасибі скажуть
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20.04.2022 12:56 Відповісти
То не окопи, то могили 😁😁😁 Смерть кацапам!
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20.04.2022 12:57 Відповісти
Не удержался, не мог не отписаться... Они тренируются копать окопы или могилы?
Учись студент... Вот как надо:
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20.04.2022 15:21 Відповісти
Нехай відразу тренуються могили собі копати.
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20.04.2022 12:57 Відповісти
Сначала,пусть нучатся самостоятельно в большие целлофановые пакеты залазить
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20.04.2022 13:39 Відповісти
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20.04.2022 13:44 Відповісти
Це не смішно, а небезпечно
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20.04.2022 12:58 Відповісти
чому? а шо може трапитися так страшне? Путєн нападьот? ой... а він вже напав...
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20.04.2022 12:59 Відповісти
Небезпечно для дощових хробаків...
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20.04.2022 13:02 Відповісти
Жаль, что двор не заасфальтирован. И не окопы надо им учиться рыть, а могилы. Для себя.
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20.04.2022 13:00 Відповісти
ага, тільки нехай не лінуються, риють глибше - а потім ще навчаться закопуватись, бо ми їм не наймалися
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20.04.2022 13:00 Відповісти
то заходи до 9 травня --- пабєдобєсіє
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20.04.2022 13:00 Відповісти
Де ці *****...? Хоч приблизно.
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20.04.2022 13:00 Відповісти
Лапотники-лопатники
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20.04.2022 13:01 Відповісти
Только зачем им техникум? Образование им уже не пригодится
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20.04.2022 13:01 Відповісти
"Бункер Путина не спасет: США удивили Крысу своей осведомленность"
https://www.youtube.com/watch?v=vRV-E_UdG_E
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20.04.2022 13:02 Відповісти
Могилы ройте, суки.
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20.04.2022 13:02 Відповісти
Больше на могилы похоже - это правильно. Идешь на войну, приготовь себе могилу заранее.
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20.04.2022 13:03 Відповісти
а поки вони копають, їхні дівки мають тренуватися робити нових
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20.04.2022 13:03 Відповісти
Похоже что они могилы копают, а не окопы.
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20.04.2022 13:07 Відповісти
Треба було прямо в класі заставити копати.
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20.04.2022 13:08 Відповісти
Правильно, - пусть привыкают к земле=)
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20.04.2022 13:08 Відповісти
😂😂😂. не, ну техникум по этому окопы. был бы университет заставили бы бетон мешать
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20.04.2022 13:12 Відповісти
На россії вже дуже потрібні копачі могил. Тому це дуже хороша практика для цих молодих кацапів.
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20.04.2022 13:13 Відповісти
Согласен. зачем тратить гсм, когда есть кому с лопатой работать? Минимизация потребления ресурсов
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20.04.2022 13:15 Відповісти
Хороші гробики. А тепер киньте туди педагогов і закопайте нахер.
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20.04.2022 13:20 Відповісти
тю то могилы
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20.04.2022 13:21 Відповісти
Більше на могили схоже... таке вміння їм скоро дуже знадобиться...
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20.04.2022 13:22 Відповісти
могилы себе роют
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20.04.2022 13:27 Відповісти
может это их учат могилы копать своим оркам, погибшим в Украине?
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20.04.2022 13:28 Відповісти
окоп для стрільби лежачи і копають лежачи, вигрібаючи на себе і вбік землю, малою піхотною лопаткою. а так, стоячи, заступами, копають тільки могили.
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20.04.2022 13:28 Відповісти
Какая же они тупая Zомбированная биомасса! 🐑Назвать их людьми даже язык не поворачивается! 💩🤮
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20.04.2022 13:32 Відповісти
ВЛКСМ - Великою Лопатою Копай Собі Могилу.
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20.04.2022 13:33 Відповісти
Все роблять для того, щоб хоч якось вмотивувати м'ясо лізти в мясорубку.
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20.04.2022 13:35 Відповісти
Прапорщік сказал копать от забора до обєда.
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20.04.2022 13:48 Відповісти
В раші це традиція, і мені там доводилося копати окопи в іституті. Але ми вороги з рашею 800 років і так буде поки вона не згине.
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20.04.2022 13:50 Відповісти
Сонце в зеніті раби працюють.
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20.04.2022 13:52 Відповісти
Пусть сразу и кресты учатся сколачивать!
Берёзовые...)))
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20.04.2022 13:57 Відповісти
квалифицироанные спецы. окопы научились. на могилки переучаться. работайте "братья".
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20.04.2022 14:04 Відповісти
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20.04.2022 14:37 Відповісти
Щось повільно копають, треба було кілька гранат кинути. Нехай привикають до землі змоллду .
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20.04.2022 14:47 Відповісти
Тюремний двір, як виглядає
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20.04.2022 16:17 Відповісти
то могили вони копають)
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20.04.2022 16:34 Відповісти
Та то не окопи а могили собі риють,звикають орки до землі)))
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20.04.2022 17:44 Відповісти
не пойму, это окопы роют или могили))
просто окопы то стараются связывать друг с другом
а это больше на могилы похоже))
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20.04.2022 21:06 Відповісти
В рашке скоро повальная безработица. А могильщики всегда востребованы, так что пусть учатся копать. Всегда пригодится
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20.04.2022 22:10 Відповісти
 
 