"Руководство наше съ#балось, нах#й, нас кинуло и съ#балось": частина російських солдатів готова бунтувати проти своїх командирів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські військові настільки озлоблені на власне керівництво, що обирають з-поміж двох варіантів: розстріляти його на місці або дочекатися приїзду додому і написати "цілий том" заяв у військову прокуратуру РФ.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Один із них розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на 3 доби у лісі без води та їжі.

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Скаржиться, що командири дають накази стріляти по цивільним і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост. І вражений тим, що їхнє керівництво краде: "Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съ#балось".

Брат радить: "постреляйте их нах*й, да и всё". Та вояка ще сумнівається: "Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю", - йдеться у повідомленні.