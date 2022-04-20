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"Руководство наше съ#балось, нах#й, нас кинуло и съ#балось": частина російських солдатів готова бунтувати проти своїх командирів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські військові настільки озлоблені на власне керівництво, що обирають з-поміж двох варіантів: розстріляти його на місці або дочекатися приїзду додому і написати "цілий том" заяв у військову прокуратуру РФ.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, які перехопила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Один із них розповідає братові про страшні бої, потрапляння в кільце, і те, як їх забули на 3 доби у лісі без води та їжі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розмова матері російського окупанта з сином: "Вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл#дь, поверь мне!". АУДIО

Скаржиться, що командири дають накази стріляти по цивільним і погрожують статтею за дезертирство тим, хто залишить пост. І вражений тим, що їхнє керівництво краде: "Наше командование, они получили провизию: сигареты, питание… Знаешь, что они сделали? Руководство наше съеб*лось, нах*й, нас кинуло и съ#балось".

Брат радить: "постреляйте их нах*й, да и всё". Та вояка ще сумнівається: "Я приеду, так в военную прокуратуру целый том накатаю", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17468) СБУ (12837) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+26
Сухпай Британії.
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20.04.2022 13:55
+16
Ага, тебе, чурко, туди послали не для того, щоб ти назад "прієхал"...
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20.04.2022 13:35
+10
"россияне полностью поменяли тактику и ведут более грамотное ,с военной точки зрения, наступление. Перед продвижением войск, закидывается разведывательные подразделения, которые малыми группами продвигаются в глубь контролируемой нашими войсками территории и в случае прямого огневого контакта быстро отступают, вызывая массированный артиллерийский удар по выявленным позициям. Так же по всей линии фронта активно работают штурмовые тройки вертолётов - когда пара ударных вертолетов зачищает территорию и после с транспортного вертолета высаживается оперативная группа, чтобы закрепится на местности. Прямые танковые удары почти не используются, вместо них работает штурмовая авиация (Су-25 и вертолеты Ми-24/28) так же они стараются не растягивать свои колоны и защищают пути снабжения.

Помимо этого, даже в глубоком тылу, они не перестают проводить зачистки и разведку с целью выявления наших диверсионных отрядов, и не дают на полную развернуться снайперам и расчетам ПТРК. Местное население на оккупированых территориях рассматривается как враг и подвергается постоянному психическому и физическому насилию, часть гражданских насильно вывозиться в концентрационные лагеря.

Эти действия позволяют русским сократить потери среди своих, но при этом сильно замедляет темп наступления.

Наши войска учитывают все оперативно-тактические изменения в действиях русских.

Вы в свою очередь должны помогать нашим военным - прежде всего выполнять все их требования и рекомендации, которые озвучивают военные администрации в регионах. Стабильная экономика это новые боеприпасы и броники для солдат - так что платите по возможности налоги, совершайте покупки и работайте. Если у вас есть возможность то и помогайте волонтерам и фондам по типу https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZXfz6vtBVHc9Yc6Ct8kgm-v_kK6_PALpkrhXcZTiA0nOtSzOkRF3oWE0vdHlWczNITvvIDQKLSJb7ji8MuSkxMBIfbt4PywhKjQM_PfxJVGmMSYEuGo8t17r3xqBW8oc1mbnfZ4_IwpR4Jm1ZTIbJUPbuldgID-vaTL7wUPlXde2Q&__tn__=kK-y-R Повернись живим . Поддерживайте друг друга - сейчас очень важно объединяться.

Мы победим! Берегите себя и своих близких."
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20.04.2022 14:05
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у дорогой еще есть шанс узнать
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20.04.2022 13:37 Відповісти
... у опознать!?
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20.04.2022 13:52 Відповісти
гыгы - даже "примерить"....)))
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20.04.2022 14:00 Відповісти
Всьо чьто осталось от кацапа. но не все так плохо. есть дед, который любит такие деликатесы:
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20.04.2022 13:49 Відповісти
😁
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20.04.2022 14:00 Відповісти
И не скажешь, что *** с ним
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20.04.2022 14:02 Відповісти
Останній без солі )))
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20.04.2022 14:16 Відповісти
как по мне ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ РАССТРЕЛЯЛИ ИЛИ ПОДРЫВ ЛУЧШЕ ВОЙНА ВСЕ СПИШЕТ И ХРЕН ДОКАЖЕШЬ КАК ТИПА БЫЛО КОМАНДИРА ВБЫЛО ШАЛЬНЫМ ЛЕТАЮЩИМ ШАРИКОМ МАРСИАН... ИЛИ ПРОСТО КАМНЕМ ПО БОШКЕ ЧЕРЕПУШКУ ПРОЛОМИЛО..
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20.04.2022 16:11 Відповісти
Ага, тебе, чурко, туди послали не для того, щоб ти назад "прієхал"...
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20.04.2022 13:35 Відповісти
Гавно армія
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20.04.2022 13:36 Відповісти
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20.04.2022 13:37 Відповісти
кому эта хрень нужна?
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20.04.2022 13:37 Відповісти
Воно ще і пісатель той кацапоїд?
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20.04.2022 13:38 Відповісти
И что бунтуют? Бунтуют, станут на колени и молчат
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20.04.2022 13:40 Відповісти
В СБУ ще залишились нормальнi люди, iх мало. але вони чесно працюють.
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20.04.2022 13:46 Відповісти
Лапатнікі сваіх нє брасают-ані на ніх проста срут...
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20.04.2022 13:41 Відповісти
Я тільки за щоб їх постріляли,але по-перше відсмокчуть своєму керівництву,по-друге стануть раком щоб керівництво їх трахнуло,по-третє зтанцюють приватний танець у вагоні поїзда своєму керівництву коли будуть їхати до дому щоб потім у себе на районі розказувати,яку героїчну роботу вони робили для свого керівництва.
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20.04.2022 13:48 Відповісти
АГА! Я буду жаловаться королю, я буду жаловаться на КОРОЛЯ!
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20.04.2022 13:49 Відповісти
Сухпай Британії.
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20.04.2022 13:55 Відповісти
"россияне полностью поменяли тактику и ведут более грамотное ,с военной точки зрения, наступление. Перед продвижением войск, закидывается разведывательные подразделения, которые малыми группами продвигаются в глубь контролируемой нашими войсками территории и в случае прямого огневого контакта быстро отступают, вызывая массированный артиллерийский удар по выявленным позициям. Так же по всей линии фронта активно работают штурмовые тройки вертолётов - когда пара ударных вертолетов зачищает территорию и после с транспортного вертолета высаживается оперативная группа, чтобы закрепится на местности. Прямые танковые удары почти не используются, вместо них работает штурмовая авиация (Су-25 и вертолеты Ми-24/28) так же они стараются не растягивать свои колоны и защищают пути снабжения.

Помимо этого, даже в глубоком тылу, они не перестают проводить зачистки и разведку с целью выявления наших диверсионных отрядов, и не дают на полную развернуться снайперам и расчетам ПТРК. Местное население на оккупированых территориях рассматривается как враг и подвергается постоянному психическому и физическому насилию, часть гражданских насильно вывозиться в концентрационные лагеря.

Эти действия позволяют русским сократить потери среди своих, но при этом сильно замедляет темп наступления.

Наши войска учитывают все оперативно-тактические изменения в действиях русских.

Вы в свою очередь должны помогать нашим военным - прежде всего выполнять все их требования и рекомендации, которые озвучивают военные администрации в регионах. Стабильная экономика это новые боеприпасы и броники для солдат - так что платите по возможности налоги, совершайте покупки и работайте. Если у вас есть возможность то и помогайте волонтерам и фондам по типу https://www.facebook.com/backandalive/?__cft__[0]=AZXfz6vtBVHc9Yc6Ct8kgm-v_kK6_PALpkrhXcZTiA0nOtSzOkRF3oWE0vdHlWczNITvvIDQKLSJb7ji8MuSkxMBIfbt4PywhKjQM_PfxJVGmMSYEuGo8t17r3xqBW8oc1mbnfZ4_IwpR4Jm1ZTIbJUPbuldgID-vaTL7wUPlXde2Q&__tn__=kK-y-R Повернись живим . Поддерживайте друг друга - сейчас очень важно объединяться.

Мы победим! Берегите себя и своих близких."
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20.04.2022 14:05 Відповісти
Варіант 1 - з усіх боків кращий (не тільки для нас, а й для орків):
а) результат швидкий та гарантований (що там вирішить прокуратура, ще невідомо);
б) різко підвищує шанси самому залишитись живим.
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20.04.2022 14:16 Відповісти
не доедет до прокуратуры.
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20.04.2022 14:37 Відповісти
"Жалуются, что командиры дают приказы стрелять по гражданским и угрожают статьей за дезертирство тем, кто покинет пост".

А при чём начальство?
Вон, ваши самки в разговорах вас упрекают, что вы "не разбираетесь в политических вопросах", недостаточно много убиваете "фашистов", призывают насиловать "укропских баб", заказывают блендеры и пылесосы.
Для вас это не аргумент, или не "авторитетное мнение"?
Кстати, домой можете не возвращаться, государство им всё "компенсирует". И нарожают они ещё, возможно от азиатских "наёмников".
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20.04.2022 14:41 Відповісти
Пушечное мясо возмущено. Не возмущайтесь, срусские своих не бросают жи.

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20.04.2022 14:46 Відповісти
ЧиЇ то ратиці на прилавку?
"Своих не бросаем - своих доедаем!"
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20.04.2022 19:39 Відповісти
....я вернусь....я накатаю.... - які ми оптимісти.)))
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20.04.2022 17:53 Відповісти
 
 