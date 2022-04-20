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Смертельні для Росії подарунки – яку ще зброю отримає Україна | Без цензури. ВIДЕО

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує військову допомогу, яку отримує Україна від США та інших союзників, а також те, як Європа змушена переглядати власні концепції озброєння.

Нещодавно Вашингтон вперше погодився надати Києву важке озброєння, яке до цього вважали надто великим ризиком ескалації. Відомо, що Україна отримає, зокрема, 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 систем дронів Switchblade (одна система складається з 10 дронів).

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Автор: 

зброя (7470) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+6
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20.04.2022 18:04
+5
300 систем дронів Switchblade (одна система складається з 10 дронів).

Джерело:

Яка приємна несподіванка!
Я думав це 300 дронів, а виходить 3000!
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20.04.2022 18:10
+5
Ну навіщо про це писати?
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20.04.2022 18:13
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20.04.2022 18:04 Відповісти
300 систем дронів Switchblade (одна система складається з 10 дронів).

Джерело:

Яка приємна несподіванка!
Я думав це 300 дронів, а виходить 3000!
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20.04.2022 18:10 Відповісти
Но из них тяжелых лишь десятая часть
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20.04.2022 19:07 Відповісти
Ну навіщо про це писати?
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20.04.2022 18:13 Відповісти
Скоріш за все, озвучують те, що вважають за потрібне.
Щось трохи більше, щось трохи меньше.
Це інформаційна війна, а в інформаційній війні виграє той, хто не говорить правду.
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20.04.2022 18:33 Відповісти
Головне - це довезти ці "подарунки" до місця призначення!
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20.04.2022 18:22 Відповісти
Ну вроде четко сказали - ничего не освещать. Для кого этот материал? Для роста подписчиков?
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20.04.2022 18:29 Відповісти
БлінБ коли вже навчитесь коментувати яку зброю отримали ПІСЛЯ отримання, а не до того!
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20.04.2022 18:39 Відповісти
А на хрена об этом вообще сообщать? Просили же - заткнуться на счет оружия!
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20.04.2022 18:40 Відповісти
Ну напевно Держдеп США знає що йому казати) Це частина війни. Нехай знають, що тепер танк у забудові буде знищено, з мінімальним ушкоджнням інфраструкури. І варять з кутників "мангали"))))))
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20.04.2022 19:39 Відповісти
155-мм гармат Howitzer немає такої гармати є М114
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20.04.2022 18:40 Відповісти
Скорее М198
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20.04.2022 19:10 Відповісти
Можно только гадать. Но лучше бы вообще ничего не писали конкретного.
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20.04.2022 19:25 Відповісти
не нагнітайте, про ці системи публічно вже багато разів казали)
хай рашисти бояться! Їх страх нам на користь!
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20.04.2022 18:43 Відповісти
Спасибо Братья!!!!

А рузькэ резать будем по всему миру.
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20.04.2022 18:45 Відповісти
 
 