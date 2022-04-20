Смертельні для Росії подарунки – яку ще зброю отримає Україна | Без цензури. ВIДЕО
Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує військову допомогу, яку отримує Україна від США та інших союзників, а також те, як Європа змушена переглядати власні концепції озброєння.
Нещодавно Вашингтон вперше погодився надати Києву важке озброєння, яке до цього вважали надто великим ризиком ескалації. Відомо, що Україна отримає, зокрема, 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 систем дронів Switchblade (одна система складається з 10 дронів).
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Топ коментарі
+6 Перехватчик
показати весь коментар20.04.2022 18:04
+5 mrSmith
показати весь коментар20.04.2022 18:10
+5 Виктор Соколенко #446514
показати весь коментар20.04.2022 18:13
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Джерело:
Яка приємна несподіванка!
Я думав це 300 дронів, а виходить 3000!
Щось трохи більше, щось трохи меньше.
Це інформаційна війна, а в інформаційній війні виграє той, хто не говорить правду.
хай рашисти бояться! Їх страх нам на користь!
А рузькэ резать будем по всему миру.