Смертельні для Росії подарунки – яку ще зброю отримає Україна | Без цензури. ВIДЕО

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує військову допомогу, яку отримує Україна від США та інших союзників, а також те, як Європа змушена переглядати власні концепції озброєння.

Нещодавно Вашингтон вперше погодився надати Києву важке озброєння, яке до цього вважали надто великим ризиком ескалації. Відомо, що Україна отримає, зокрема, 11 вертольотів Мі-17; 18 155-мм гармат Howitzer і ще 300 систем дронів Switchblade (одна система складається з 10 дронів).

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