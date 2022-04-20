"Одного срочника "кидали": он два раза на передке был. Его аж трусило": СБУ знайшла нові докази участі російських строковиків у війні проти України. АУДIО
Українські захисники завдали таких втрат російським окупантам, що ті не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.
Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…" – розповідає російський солдат-строковик своїй матері.
Він шукає способи вирватися додому. "Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто", – зауважує мати.
Син погоджується: "Да, так оно и есть…. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника "кидали": он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...".
Мабуть, російським батькам особливо "непонятно", як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що "их там нет", - йдеться у повідомленні.
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Кацапи впевнені на 100%, що воюють в Україні не з українцями, а з професійними військовими, яких сюди закинуло НАТО.
Звичайно разом з технікою, всіми можливими видами озброєнь та авіацією.
От Вам і 1000 об'єктів військової інфраструктури!
Кацапам все одно нічого не доведеш: навіть батькам тих покидькив.
Для цивілізованого світу, ця інформація не має абсолютно ніякого значення.
ща телефоны сидит слушает...
ляпота...
Про що ви говорите?!
Мері Поппінс поміняє всіх кацапських строковиків на цивільних, і після війни ми почуємо "какіє такіє срочнікі"?!
А справді, хтось знає толком, кого брали в полон, хтось брав іх покази і свідчення, на папір, під запис?!
Лично меня как то не волнует насколько путлер порядочен в своих обещаниях.
Вот для СБУ это большой клок имитации бурной деятельности: вот видите - путен гаварил - а на самом деле был срочник.
"Бедные", "несчастные" родители...
Надо же, такой нежданчик - прославляли своего фюрера, из трусов выпрыгивали, поддерживая все его начинания, а тут на тебе, им "непонятно, что их дети воюют в Украине".
Причинно-следственная связь отбита наглухо.
Для чого на це взагалі втрачати ресурси?