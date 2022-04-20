"Одного срочника "кидали": он два раза на передке был. Его аж трусило": СБУ знайшла нові докази участі російських строковиків у війні проти України. АУДIО

Українські захисники завдали таких втрат російським окупантам, що ті не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.

Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є у розпорядженні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Тут надо через прокуратуру работать. Потому что я знаю, что срочников забирают через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, трусились: дай-дай позвонить отцу, он … решит вопрос, меня заберут…" – розповідає російський солдат-строковик своїй матері.

Він шукає способи вирватися додому. "Та дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто", – зауважує мати.

Син погоджується: "Да, так оно и есть…. Срочников тут и на показуху забирали, якобы… Но некоторых оставили. Одного срочника "кидали": он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал… Его там, короче, аж трусило, и все равно его оставили...".

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Мабуть, російським батькам особливо "непонятно", як їхні діти воюють в Україні, якщо Кремль офіційно декілька разів підкреслював, що "их там нет", - йдеться у повідомленні.