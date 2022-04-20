"Ой, у лузі червона калина...", - відома казахстанська домбристка Улкенбаєва виконує гімн українських січових стрільців. ВIДЕО

Відома казахстанська домбристка Айгуль Улкенбаєва, щоб підтримати українців у їх боротьбі з російськими окупантами, виконала гімн українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис української музики у виконанні Улкенбаєвої опублікований у соцмережах.

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