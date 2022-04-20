"Ой, у лузі червона калина...", - відома казахстанська домбристка Улкенбаєва виконує гімн українських січових стрільців. ВIДЕО
Відома казахстанська домбристка Айгуль Улкенбаєва, щоб підтримати українців у їх боротьбі з російськими окупантами, виконала гімн українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..."
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис української музики у виконанні Улкенбаєвої опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+42 Олег Жуковский #466747
показати весь коментар20.04.2022 14:49
+26 Підлога Маккартні
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+26 Бауржан Жусупов #509905
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гарно так виходить!
https://www.youtube.com/watch?v=VJYkNOeMtNU
две струны )))
Казахська домбра. Дві струни. Древній інструмент степу. Його триструнні аналоги в Китаї, Японії - самісен. Балалайка це вже "новотвір", скоріше за все похідна від домбри, її звучання, насправді відчутно вже відрізняється від вищезгаданих інструментів.
https://www.youtube.com/watch?v=evPN67Oo5Fw
А хто такий Рахмет?