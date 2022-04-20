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"Ой, у лузі червона калина...", - відома казахстанська домбристка Улкенбаєва виконує гімн українських січових стрільців. ВIДЕО

Відома казахстанська домбристка Айгуль Улкенбаєва, щоб підтримати українців у їх боротьбі з російськими окупантами, виконала гімн українських січових стрільців "Ой, у лузі червона калина..."

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис української музики у виконанні Улкенбаєвої опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Китайські музиканти заграли український танець "Аркан", надихнувшись його виконанням українським бійцем. ВIДЕО

Автор: 

Казахстан (873) музика (491)


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Топ коментарі
+42
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20.04.2022 14:49
+26
Казахи по тихоньку с марионетками поняли всю суть *******. уже и на 9е травня отменили порад. Совпадение? не думаю
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20.04.2022 14:54
+26
КАЗАХСКИЙ НАРОД ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНУ. ВЛАСТЬ ПОКА НЕ НАРОДНАЯ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.04.2022 15:41
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20.04.2022 14:49 Відповісти
а казали - одна палка 2 струна!
гарно так виходить!
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20.04.2022 19:51 Відповісти
Співачка з міста Ахен "Марлейн Маас" заспівала "Ой у лузі червона калина"

https://www.youtube.com/watch?v=VJYkNOeMtNU


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20.04.2022 14:50 Відповісти
Казахи по тихоньку с марионетками поняли всю суть *******. уже и на 9е травня отменили порад. Совпадение? не думаю
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20.04.2022 14:54 Відповісти
КАЗАХСКИЙ НАРОД ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЕТ УКРАИНУ. ВЛАСТЬ ПОКА НЕ НАРОДНАЯ!СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.04.2022 15:41 Відповісти
Большой рахмет!
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20.04.2022 22:18 Відповісти
Казахи уже на латиницу перешли - они умные люди. Просто по менталитету сейчас они наверное ближе к китайцам - подождут, пока труп врага, проплывет мимо них. Их режим нельзя назвать демократическим, наверное, но в отличие от усатого таракана, у них есть национальная гордость. Они отстаивают свои интересы, а не интересы параши.
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20.04.2022 19:22 Відповісти
А сколько там струн на том девайсе? чота бололайку напоминает...
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20.04.2022 14:55 Відповісти
Как-то, не воспринимал этот инструмент. Оказывается - зря. Может, когда есть, что исполнять.
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20.04.2022 15:04 Відповісти
а тобі яка різниця? "чота"
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20.04.2022 15:05 Відповісти
Этот гаджет двухструнный.
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20.04.2022 15:06 Відповісти
адын палка два струна - я хазяин вся страна ))))
две струны )))
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20.04.2022 15:07 Відповісти
ЭТО НЕ ПАЛКА№ ЭТО ДРЕВНИЙ НАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.04.2022 15:38 Відповісти
, отличная иллюстрация к пословице - молчи-умней покажешься
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21.04.2022 09:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=b7ZD9DYNVIA https://www.youtube.com/watch?v=b7ZD9DYNVIA


Казахська домбра. Дві струни. Древній інструмент степу. Його триструнні аналоги в Китаї, Японії - самісен. Балалайка це вже "новотвір", скоріше за все похідна від домбри, її звучання, насправді відчутно вже відрізняється від вищезгаданих інструментів.
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20.04.2022 15:16 Відповісти
У меня сокурсник, на дутаре (почти домбра) так лабал "Реки Вавилона" Бони М, что все сидели и слушали с открытыми ртами. И это н 3 струнах.
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20.04.2022 15:24 Відповісти
Скорее, балалайка напоминает домбру. У кацапов всё, типа своё, *********. Начиная с матрёшки и кончая пельменями. Балалайка гед-то посередине.
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20.04.2022 15:35 Відповісти
Если кто знает Домбра это прородитель многих инструментов и балалайка так называемая совсем не русский инструмент как всегда сп-жжен у кого то !!!!!!!!!!
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20.04.2022 16:24 Відповісти
Так потому и спрашивают. Теперь видим, у кого, спиз*или.... Блин, у них реально ничего своего нет!
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20.04.2022 19:08 Відповісти
Кацап ,бо ти крім своєї балалайки ,ніколи і нічого не бачив!
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20.04.2022 17:51 Відповісти
Вопрос правильный. Этот инструмент и является прародителем балалайки. У кацапов реально ничего своего нет.
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20.04.2022 19:09 Відповісти
Червона калина.... Це наш другий славень.
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20.04.2022 15:01 Відповісти
Весь Мир поет "Ой, у лузи червона калина...". Весь Мир.
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20.04.2022 19:38 Відповісти
Белорусская оперная певица Маргарита Левчук спела песню «Ой у лузі червона калина», которая стала «символом стойкости и мужественности украинского народа перед украинской агрессией».

https://www.youtube.com/watch?v=evPN67Oo5Fw
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20.04.2022 19:42 Відповісти
Рахмет!
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20.04.2022 15:02 Відповісти
Браво, щира подяка.
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20.04.2022 15:02 Відповісти
Рахмет!
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20.04.2022 15:05 Відповісти
Дякую казахам за підтримку! Вони ненавидять московитів, бо ті зазіхають на їх землі теж. Москва у всі часи принижувала всі поневолені народи.
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20.04.2022 15:07 Відповісти
Казахи помнят коллективизацию и голодомор где больше всех пострадали Казахи и Украинцы,мы потеряли более пяти миллионов человек из за этой заразы !!!!!!!!!
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20.04.2022 16:29 Відповісти
Пристрасно! Дякуємо.
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20.04.2022 15:33 Відповісти
СУПЕР ! АЛҒА ҚАЗАҚСТАН! СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.04.2022 15:36 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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20.04.2022 16:23 Відповісти
Щиро вдячні за підтримку!!!
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20.04.2022 15:39 Відповісти
Слава Украина !!!!!!!!!
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20.04.2022 16:31 Відповісти
Героям Слава! Алга Казакстан!
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20.04.2022 19:39 Відповісти
Висока майстерність. АЛҒА ҚАЗАҚСТАН! СЛАВА УКРАЇНІ!
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20.04.2022 16:32 Відповісти
Дякуємо!
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20.04.2022 16:32 Відповісти
Коли кацапи будуть вбивати та катувати казахів, ми теж на бандурі щось забринькаєм...
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20.04.2022 17:51 Відповісти
в это время концерт Нурлана Сабурова, опозорившего казахский народ поддержкой войны, отменен в Израиле
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20.04.2022 18:46 Відповісти
Дякую!

А хто такий Рахмет?
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20.04.2022 19:33 Відповісти
Вот у кого кацапы спионерили свою балалайку! У них своё есть шо-нибудь? Наверное, только щи и матрёшки. А лапти с кокошниками тоже спионеренные?
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20.04.2022 22:17 Відповісти
молодчинка! ... і красуня)
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20.04.2022 23:05 Відповісти
 
 