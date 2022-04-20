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"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию": Медведєв назвав сенс війни проти України. ВIДЕО

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав сенс повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він нібито полягає в "запобіганні нападу на Росію та порятунку людей на Донбасі".

Про це він заявив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - сказав Медведєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Медведєв погрожує українській владі через затримання Медведчука: Озирайтеся на всі боки і міцно зачиняйте двері

Автор: 

Медведєв Дмитро (1911)


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Топ коментарі
+52
яке воно кончене
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20.04.2022 18:03
+36
Как-то реагировать на этого спивающегося клинического идиота уже даже и не смешно
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20.04.2022 18:03
+23
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20.04.2022 18:03
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яке воно кончене
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20.04.2022 18:03 Відповісти
ще конченіше сидить обісране в обісраному ним самим бункері...
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20.04.2022 18:04 Відповісти
А зачем этого алкаша вывели из запоя?
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20.04.2022 18:07 Відповісти
Население мордора уже начало спрашивать: куда подевался городской дурачок? Вот его и выпустили на несколько минут, чтобы успокоить народ: они под надежной защитой.
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20.04.2022 18:13 Відповісти
Этот типаж из другой Вселенной.
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20.04.2022 18:15 Відповісти
піздобольство, це уся сутність парвші!
Нах нікому не потрібна параша, окрім ресурсів!
А хочеться відчувати себе СУПЕРкраїною(
Дитячі комплекси заважають стати країною котру поважають.
*****, отримуйте те, на що заробили!
Вас їбе країна менша за ресурсами на порядок, за населенням в 4 рази мінімум.

Країна, котра не встигла завдяки вам, парашинцям, викинути на смітники своїх гнобителів(

то чого ви варті? а нічого не варті!

Смерть москалям, тупорилим уйобкам!
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20.04.2022 18:25 Відповісти
Чорне - це біле, війна - це мир... Орвел би плакав!
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20.04.2022 19:05 Відповісти
Айфончик -- гавно ты конченное !!! Ты сдохнешь как и все свинособаки кровавые убийцы !!! Ты лично за свою брехню -- ГНИДА
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20.04.2022 19:27 Відповісти
Точно.
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20.04.2022 20:36 Відповісти
Бункерный его специально отбирал из все кандидатов. Это не мнение, это точная инфа.
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20.04.2022 20:40 Відповісти
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20.04.2022 18:03 Відповісти
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20.04.2022 18:10 Відповісти
Как-то реагировать на этого спивающегося клинического идиота уже даже и не смешно
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20.04.2022 18:03 Відповісти
А поржать?
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20.04.2022 18:15 Відповісти
Я так понимаю димон заменил ушедшего жирика... теперь он рыгает по телеку угаром для рабсиян
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20.04.2022 18:26 Відповісти
как всегда, версии фонтанируют
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20.04.2022 18:03 Відповісти
Новый куплет старой песни.
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20.04.2022 18:04 Відповісти
Предотвратить возможное нападение врагов
с Науру и Марса на Россию
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20.04.2022 18:04 Відповісти
Медвед, иди по курсу рабссейского флагмана.
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20.04.2022 18:05 Відповісти
Плутається в показах. Судді гаагзького трибуналу ще з ним по..буться...
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20.04.2022 18:05 Відповісти
та хкер вы ложили на людей на бамбасе. словить в качестве пушечного мяса максимум
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20.04.2022 18:06 Відповісти
ну так спасають, від жалюгідного існування, а так херойскі здохнуть на війні з НАТОй, це ж скрепно
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20.04.2022 18:08 Відповісти
може й треба їх цитувати, щоб всі бачили, що там кончене не тільки х...ло, а всі без виключення.
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20.04.2022 18:07 Відповісти
красіво...народонасєлєніє схаває
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20.04.2022 18:07 Відповісти
так начальник димона вообще абсолютно другое вещал 24-го с утра..
или димон его в ухй не ставит уже ?
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20.04.2022 18:08 Відповісти
Не слушал. Был в запое.
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20.04.2022 18:16 Відповісти
Оце сцикло. Боялося що Українці нападуть. Креще би одразу розстріляли своїх солдат разом з технікою тоді може і не напали 😂
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20.04.2022 18:08 Відповісти
А чего они для предотвращения нападения врагов нападают на Украину, а не на США, например?
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20.04.2022 18:11 Відповісти
потому что черноморский флот расии утонет к вечеру этого дня,а последний кацапский эроплан упадёт максимум через две недели..
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20.04.2022 18:15 Відповісти
А почему недомерок не берёт оружие и не идёт спасать "нароТ бамбаса"?
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20.04.2022 18:12 Відповісти
Батьки російських загарбників розглядають війну в Україні як шанс розбагатіти

Вони називають своїх синів «спонсорами» і закликають їх мародерити на повну.

Про це свідчать нові розмови окупантів, перехоплені СБУ.

«Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой», - говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.

Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: «разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие».

«Вояк» зізнається, що й сам про це думав, але «…наши командиры либо их пи*дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов».

Та винахідливий татусь дає нову пораду: «снимите генератор. Генератор на «мерс» и «аудюху» стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов - это 200 тысяч».

Напевно його так затьмарила жага розбагатіти, що він і не думає: «прикопати» можуть його власного сина.

Українські захисники цілодобово над цим працюють! https://t.me/operativnoZSU/20154
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20.04.2022 18:16 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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20.04.2022 18:16 Відповісти
селфі?
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20.04.2022 18:18 Відповісти
Ой не бейте пианиста он играет как умеет.
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20.04.2022 18:18 Відповісти
А чи не пора Китаю захиститись від можливого нападу росісії .
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20.04.2022 18:20 Відповісти
Ну все, справжне тепло прийшло-медведьев прокинувся!
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20.04.2022 18:23 Відповісти
Что-то частенько стал карлик номер два выступать не по делу. Может, претендует на ********** место?
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20.04.2022 18:23 Відповісти
В мавзолее?
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20.04.2022 18:26 Відповісти
ахахахаааааа, дебил, у вас там скоро такое начнется, что нападение не дружественных стран вам покажется раем.
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20.04.2022 18:29 Відповісти
Значит, Украина не имеет права сделать так, чтобы на неё не нападали (по заветам Сунь Дзы).
Значит, московиты совсем нас не рассматривают, как на общество, имеющее право жить.

Эту выгребную федерацию нужно ликвидировать, иначе она ликвидирует нас.
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20.04.2022 18:30 Відповісти
Ёшкин кот ,этот алкаш похоже на наркоту подсел ...
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20.04.2022 18:31 Відповісти
****, вбиваючи українців??? А що спецдебілізація і спецобсиралізація вже не в тємє
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20.04.2022 18:32 Відповісти
Ми вже ведемо власну спец операцію, по вичещенню світу від кацапів. Аналог моссада в нас вже створено. Збирай яйца в жменю і тікай, бо не довго тобі лишилось Мєдведь.
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20.04.2022 18:35 Відповісти
Разбудили?
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20.04.2022 18:39 Відповісти
Кончене..."задля порятунку людей на Донбасі" воно вбило за 2 місяці 20 000 людей на Донбасі!
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20.04.2022 18:39 Відповісти
Неожиданно Гимли нарушил молчание.

- Этот колдун ставит все вверх тормашками, - проворчал он, положив руку на рукоять топора. - На языке Ортханка помощь - это гибель, а спасение - убийство. Но мы пришли сюда не как просители.

(с) Дж. Р. Р. Толкиен "Властелин Колец. Две башни"
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20.04.2022 18:42 Відповісти
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20.04.2022 18:46 Відповісти
паяц ущербний
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20.04.2022 18:47 Відповісти
Діма!!! Чує моє серце, шо теж будеш скоро на концерті у кобзона
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20.04.2022 18:49 Відповісти
дімачка, подивись на себе в дзеркальце разом зі своїм паханчиком - ви і є найбільшими врагамі расії.
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20.04.2022 18:49 Відповісти
Дімон на стакані. ***ло опухше.
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20.04.2022 19:00 Відповісти
Если санкциями не ,,сварят,, или ,, изжарят,,общипанную двухголовую курицу - мутанта ( всех генетических мутантов обезьян - расселить в зоопарках , в клетках) - человечество будет до конца века будет иметь проблемы. Только полная ,, денацификация ,, зверо- пидаров.
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20.04.2022 19:00 Відповісти
Вот и нам необходимо предотвращать нападения от лишнехромосомов, и спасать украинцев на своих: Кубани, Слобожанщине, Стародубщине, Берестейщине для начала, территориях!
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20.04.2022 19:02 Відповісти
Рассчитано на дебилоидов.
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20.04.2022 19:08 Відповісти
Что-то димка такое завернул, что я не понял он уже похмелился или еще нет?
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20.04.2022 19:30 Відповісти
Задрот.
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20.04.2022 19:32 Відповісти
якщо хтось атакує парашу для прєдотвращєнія нападєнія то це буде ок?

то чого ***** так боїться що Україна може забирати крим військовим шляхом?
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20.04.2022 19:34 Відповісти
Я думаю,что этому дурику давно пора лечится от алкоголизма,димуля пора белочку выпустить на свободу.
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20.04.2022 19:35 Відповісти
Діма подивився новини і визначився, що вони непослідовні!
Послідовний ти "наш",
Діма, ми, тут в Україні, вже тосно заплуталися у ваших версіях причин вашої війни.
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20.04.2022 19:40 Відповісти
Война ради мира ??? Медведев, ты дурак ?
Это всё равно, что лозунг "Проститутки за девственность !"
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20.04.2022 19:43 Відповісти
Паталогический идиот! (это диагноз, не оскорбление). Кому нужна твоя россия! - 50% дебиллов,
25% "нариков", остальные ворюги и креминал. Да закрыть за забором и за деньги водить
экскурсии , показывать, до чего может дойти цивилизация при употреблении моющих средств
не по назначению! Что с них взять - эволюционный тупик...
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20.04.2022 19:49 Відповісти
больные на голову и не лечатся....на хер вы кому нужны лапотная раисия с сортирами на улице...и то не везде
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20.04.2022 19:50 Відповісти
Надутый петушара - шизик. На хера это чмо ничтожное здесь?
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20.04.2022 19:54 Відповісти
Так-так, і москальня =внімаєт= телеку і ретранслює це далі.
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20.04.2022 20:17 Відповісти
Убогий долбо(ОЙ)б...
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20.04.2022 20:25 Відповісти
Если послушать рашодебилов то украинская армия должна была одновременно напасть на рашку,белоруссию и лднр и завоевать их.Ну реально бред.
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20.04.2022 20:42 Відповісти
Чем можно ,, обогатиться,, у сумасшедших кровожадных обезьян - мутантов, если они мародёрствуют, забирая трусы, унитазы, факсы 70 годов , многие , наверное, первый раз видят туалетную бумагу. Вывезти из России ободранные сортиры? Боярышник - национальное достояние? Может использовать как рабов - так они инвалюты от рождения - рукожопость и разложение мозга. Кому может понадобиться такое гавно как роССея. Побывав на территории Шариковых - нужно пол года отмываться активными средствами гигиены , послушав две минуты - нужно проходить несколько месяцев реабилитацию. Если проще- кому на хер , она вкралась????????
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20.04.2022 20:44 Відповісти
А в глазах, страх!
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20.04.2022 20:47 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 20:57 Відповісти
ТУПОЙ МИШКА.ХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ ТЕБЯ НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ.ЕЩЕ БОЛЬШЕ ХОЧЕТСЯ ОТОРВАТЬ ТЕБЕ ЯЙЦА
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20.04.2022 21:15 Відповісти
Довбойоб казковий. 1 шт.
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20.04.2022 21:29 Відповісти
***** *******
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20.04.2022 21:30 Відповісти
уродский карликовый человекообразный обрубок
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20.04.2022 21:38 Відповісти
Голова труситься, морда злякана.Тре було перед камерою остограмитись.Вже не знають яке виправдання придумати рашисти прокляті.
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21.04.2022 04:26 Відповісти
фунтик давно рехнулся.
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21.04.2022 06:21 Відповісти
 
 