"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию": Медведєв назвав сенс війни проти України. ВIДЕО

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав сенс повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він нібито полягає в "запобіганні нападу на Росію та порятунку людей на Донбасі".

Про це він заявив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

"Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе - в этом и есть смысл специальной военной операции нашей страны", - сказав Медведєв.

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