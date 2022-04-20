"Місто не віддамо, відступати не збираємось": Бутусов поспілкувався із захисниками Попасної на Луганщині. ВIДЕО
Російські окупанти намагаються захопити Попасну та зробити "подарунок" Путіну, але українські воїни мужньо тримають оборону міста і дають відсіч спробам рашистів.
Журналіст та головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов поспілкувався із захисниками Попасної
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