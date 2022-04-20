"Сынок, за родину-за сталина - не надо этой х#йни... Разбирай Мерседесы и Лексусы. У них запчасти дорогие", - батько вчить сина-окупанта, як воювати в Україні. ВIДЕО

В телефонній розмові з сином-окупантом, росіянин спонукав його до мародерства та називав свого нащадка спонсором.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать нові розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

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Увага! Ненормативна лексика!

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"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.



Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: "разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".



"Вояк" зізнається, що й сам про це думав, але "…наши командиры либо их пи#дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов".



Та винахідливий татусь дає нову пораду: "Снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200".

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