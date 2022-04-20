"Сынок, за родину-за сталина - не надо этой х#йни... Разбирай Мерседесы и Лексусы. У них запчасти дорогие", - батько вчить сина-окупанта, як воювати в Україні. ВIДЕО
В телефонній розмові з сином-окупантом, росіянин спонукав його до мародерства та називав свого нащадка спонсором.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать нові розмови окупантів, які вдалося перехопити СБУ.
Увага! Ненормативна лексика!
"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорить батько російському солдату, який зараз стоїть під Харковом.
Він рекомендує сину не звертати увагу на низьку зарплату, а нестачу грошей компенсувати дорогими українськими автомобілями: "разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".
"Вояк" зізнається, що й сам про це думав, але "…наши командиры либо их пи#дят себе и катаються, или расстреливают из автоматов".
Та винахідливий татусь дає нову пораду: "Снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200".
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НО ПОКА ТИШИНА - про мародерство и изнасилования МОЛЧОК , только про расстрелы говорят
там тысячи их
ага, щаз они раскошелятся на миллионы))
орк, це сама правдива назва цих істот.
а лексус, цей уйобок бачив хіба на картинці або на фотою
і параша у нього на городі
отец кацап-сыну ******...
Це суспільство раннього Середньовіччя і відноситись до них потрібно відповідно.
Окупант з телевізором під пахвою, як 300-ий - тільки заважає та шкодить армії загарбників.
У пропаганді це називається - заботица а старших, і, на жаль, досить поширено і в Україні.
Товариш зробив світлину на заправці. Шось ржу))
уже похоронил своего выкидыша,як у нас кажуть,таких iдiотiв свiт не бачив.