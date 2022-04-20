Зеленський і президент Європейської ради Мішель обговорили оборонну та фінансову підтримку України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президент Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Великий друг України – Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом України!", - написав Зеленський у фейсбуці.

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