Зеленський і президент Європейської ради Мішель обговорили оборонну та фінансову підтримку України. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президент Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває у Києві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Великий друг України – Президент Європейської ради Шарль Мішель сьогодні у Києві. Обговорили санкції проти Росії, оборонну та фінансову підтримку нашої держави й відповіді для анкети щодо відповідності критеріям ЄС. Дякую за змістовну зустріч і солідарність з народом України!", - написав Зеленський у фейсбуці.
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Владимир Сухов #378743
показати весь коментар20.04.2022 20:01 Відповісти Мені подобається 0
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