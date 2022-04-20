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Захід з нами, Росія лютує. День 56 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

56-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія вже наступає і готує Кривавий Великдень. День 54 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Россия обратилась в ряд африканских стран с предложением, выкупить назад всё оружие поставленое из России ранее. Африканские страны естественно удвоили цену, но Россия, как ни странно, согласилась. У России серьёзные проблемы с вооружением, его просто нет.

https://twitter.com/hHKcdUEKPe89Rjc/status/1516633949518417925 7:24 AM · 20 апр. 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for Android
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20.04.2022 21:18 Відповісти
 
 