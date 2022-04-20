Захід з нами, Росія лютує. День 56 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
56-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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https://twitter.com/hHKcdUEKPe89Rjc/status/1516633949518417925 7:24 AM · 20 апр. 2022 г. ·https://help.twitter.com/using-twitter/how-to-tweet#source-labels Twitter for Android