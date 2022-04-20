Санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир, - Зеленський. ВIДЕО

Україна та ЄС працюють над тим, щоб зробити шостий пакет санкцій проти РФ по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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