Санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир, - Зеленський. ВIДЕО
Україна та ЄС працюють над тим, щоб зробити шостий пакет санкцій проти РФ по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
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+15 Dust
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