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Санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати мир, - Зеленський. ВIДЕО

Україна та ЄС працюють над тим, щоб зробити шостий пакет санкцій проти РФ по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і президент Європейської ради Мішель обговорили оборонну та фінансову підтримку України. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23927)


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Топ коментарі
+15
вова, ти - вова, а не Цар Соломон !

годі кривлятись !
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20.04.2022 21:57
+7
Мир в глазах Путіна мабуть шукати
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20.04.2022 22:07
+5
Ні, щоб вибити із них "руский мир"
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20.04.2022 21:59
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вова, ти - вова, а не Цар Соломон !

годі кривлятись !
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20.04.2022 21:57 Відповісти
Ні, щоб вибити із них "руский мир"
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20.04.2022 21:59 Відповісти
Москалі - це долбойоби, їм вже нічого не допоможе.
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20.04.2022 22:01 Відповісти
Не работает это ниКуя. Завтра приду в стадо болотных и они мне смеяться в глаза будут, как конченому уроду.
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20.04.2022 22:01 Відповісти
Работает. Иначе бы столько олигархов не стонало, Дерипаска бы не свалил, не было бы столько увольнений и посадок вроде Суркова. План "Анаконда" сжимает кольца санкций медленно, но неотвратимо. Опыт с СССР имеется.
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20.04.2022 22:10 Відповісти
Работает. Но Россия решила строить пирамиду. Типа, у нас всё окей. Значит шок будет внезапным и резким. Это про финансы. А нехватка товаров и дефицит будет расти постепенно.
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20.04.2022 22:14 Відповісти
Кацапстан потрібно розвалити на частини
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20.04.2022 22:06 Відповісти
Мир в глазах Путіна мабуть шукати
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20.04.2022 22:07 Відповісти
В конкурсі "Україна очима москалів" перемогу здобув пан Василь, який виклав гарне велике триметрове слово "Україна" очима москалів.
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20.04.2022 22:48 Відповісти
З другої половини червня в ********** відбудеться суттєвий обвал економіки. Тому "нам своє робить" а саме дистанційно знищувати з максимальним збереженням свого війська окупантів. І вже з липня почнеться справжній хаос з логістикою та фінансовим забезпеченням в окупаційних військах. В тому що від них залишиться. А далі будемо бити на вибір. Головне робити це якомога повільніше щоб синхронізувати військову та економічну депресію в дурних кацапських бошках. ... Якщо все робити правильно (і без вихідних!) то наступної весни Крим буде повернуто і почнуться перемови щодо виплати репарацій та контрибуцій.
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20.04.2022 22:29 Відповісти
Первые проблемы которые у них возникнут это в ДНР и ЛНР. Не секрет, что ДНР и ЛНР кормила Украина. Кроме того, мужчины отправлены на войну. Короче, этот регион уже сейчас имеет огромные гуманитарные проблемы, но их экономика не может быть функциональной. А они играют очень важную роль для финансирования российской армии.
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20.04.2022 22:47 Відповісти
дай Боже нашому теляті - вовка з"їсти!"
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20.04.2022 23:53 Відповісти
Санкції потрібні, щоб зе-команда не змогла пересрати процес.
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21.04.2022 00:54 Відповісти
Санкції потрібні не для того, щоб "спонукати Росію шукати мир", а для того, щоб знищити росію. Тоді і буде мир.
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21.04.2022 01:00 Відповісти
Санкции нужны другим, чтоб рф ослабла, ведь они угрожают не только Украине..
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21.04.2022 01:53 Відповісти
Чому президент не робить звернення до парламенту Індії ,непогано було б це організувати та нагадати, що до війни багато їх студентів здобували у нас освіту,працює їх бізнес,половину потреб в олії їм забезпечували українські аграрії.І між тим попросити не допомагати рф обходити санкції.
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21.04.2022 10:04 Відповісти
 
 