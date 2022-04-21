Росія під час засідання ООН відмовилась від Великоднього перемирʼя. ВIДЕО

Росія під час засідання Організації Обʼєднаних націй відмовилась від Великоднього перемирʼя.

Про це повідомив у твітері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти", - написав він та опублікував відповідне відео.

Представник РФ заявив, що перемир’я нібито "на практиці є прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися, отримати нові партії дронів, ПЗРК, а також влаштувати провокації і запустити фейки про російських солдатів".

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