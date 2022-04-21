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Росія під час засідання ООН відмовилась від Великоднього перемирʼя. ВIДЕО

Росія під час засідання Організації Обʼєднаних націй відмовилась від Великоднього перемирʼя.

Про це повідомив у твітері постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує Цензор.НЕТ.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти", - написав він та опублікував відповідне відео.

Представник РФ заявив, що перемир’я нібито "на практиці є прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися, отримати нові партії дронів, ПЗРК, а також влаштувати провокації і запустити фейки про російських солдатів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС підтримує ініціативу запровадження чотириденної "гуманітарної паузи" на Великдень

.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня "великоденну гуманітарну паузу" для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

Автор: 

ООН (3358) Великдень (361) росія (65336) перемир’я (955) Кислиця Сергій (207)


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Топ коментарі
+69
цей кондом читає з папірця і сам не вірить в те що озвучує, руки тремтять, голова похилина до долу,мразота!
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21.04.2022 08:01
+57
ну хоч монітор не *******, вже, можна сказать, досягення
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21.04.2022 07:58
+51
И даже на стол не насрал, хотя тужился
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21.04.2022 08:19
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ну хоч монітор не *******, вже, можна сказать, досягення
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21.04.2022 07:58 Відповісти
и никого из присутствующих в зале не изнасиловал и не убил
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21.04.2022 08:00 Відповісти
И даже на стол не насрал, хотя тужился
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21.04.2022 08:19 Відповісти
😁😂
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21.04.2022 10:26 Відповісти
Слово "обязательно" в кацапском исполнении означает ровно противоположное. Так всегда было и будет. А потому ни х.я у вас валенки мокшанские не получится.
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21.04.2022 08:00 Відповісти
цей кондом читає з папірця і сам не вірить в те що озвучує, руки тремтять, голова похилина до долу,мразота!
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21.04.2022 08:01 Відповісти
100% - паузи, невпевненість, нервове жмакання папірців спітнілими рученятками і т.д. Відчуває невідворотний кінець своєї паРашки, падлюка!
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21.04.2022 08:13 Відповісти
кацапський покидьок
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21.04.2022 08:02 Відповісти
Дьявол за мир? Это абсурд. С 14 года ни разу не было прекращения огня не на один праздник. ООН живёт в параллельном мире
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21.04.2022 08:03 Відповісти
Він вже і сам не вірить у те, що з папірця читає.
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21.04.2022 08:03 Відповісти
Всё он прекрасно понимает и в это свято верит !!!
Паузы делает для перевода языков.
Там у всех кацапов такое говнище в головах …
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21.04.2022 08:33 Відповісти
Во что он свято верит? В то, что он все прекрасно понимает?Ну конечно, он не дурак и не верит в эту лабуду про нацистов и радикалов.
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21.04.2022 11:55 Відповісти
не місце терористам в ООН. Як там ще з ними за один сті сідають? ООН сама ретворюється в терористичну організацію.
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21.04.2022 08:03 Відповісти
Организация Обеспокоиных Наций.... После второй мировой Лига Наций ушла в небытие как скоро и ООН...
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21.04.2022 08:03 Відповісти
Обеспокоенные Озабоченные Ничтожества...
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21.04.2022 09:27 Відповісти
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21.04.2022 08:04 Відповісти
Хтось сумнівався. Вони якраз запланували обстріли.
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21.04.2022 08:04 Відповісти
А найголовніше - вони дійсно вірять тому, що кажуть. Геть усі вірять. кацапія - територія зомбі, у яких замість голови - телевізор з ху.лом усередині, а замість дупи - морда лаврова
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21.04.2022 08:04 Відповісти
а где лысый куй -Небензя ?
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21.04.2022 08:04 Відповісти
Це лише невелика частина того що потрібно знати про брехливих лицемірних кацапських свиней...
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21.04.2022 08:05 Відповісти
Краще би повідомив, що там з резолюцією Генасамблеї про припинення права касапського голосу в Радбезі ООН
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21.04.2022 08:05 Відповісти
Нехай той придурок Гутеріш обітреться.

Але йому мало, він тепер ще зустрітися з фюрером хоче.
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21.04.2022 08:05 Відповісти
беляков, отлєзь, гніда. а то ти з методички копіюєш уже, нє глядя.
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21.04.2022 09:14 Відповісти
Щось несподіване сталося?
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21.04.2022 08:08 Відповісти
Хто б сумнівався... вони зараз "посвятять" "кулічі" зі свастикою и знов вбивати
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21.04.2022 08:09 Відповісти
Навіть до кінця не додивився, огидно, кожне слово брехня.
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21.04.2022 08:10 Відповісти
А я взагалі не вмикала. Мене тіпає од їхнього гидотного акценту.
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21.04.2022 08:18 Відповісти
Pozzия в ООН? Это уже нонсенс.
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21.04.2022 08:11 Відповісти
Підари свинособачі
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21.04.2022 08:15 Відповісти
Чуркін свого часу, здох. Здохне і цей. Амінь.
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21.04.2022 08:15 Відповісти
Сатанисты лапотные.
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21.04.2022 08:17 Відповісти
Екс-посол США в Україні: Київ розумніше прийняти в НАТО, ніж дати гарантії безпеки Дипломат вважає, що після кривавих злочинів росіян в Бучі, розмови про нейтральний статус України втратили будь який сенс

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21.04.2022 08:22 Відповісти
Всі західні екси, кажуть розумні слова.
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21.04.2022 08:59 Відповісти
тому що экси... відповідальність нести не будуть за слова...
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21.04.2022 09:51 Відповісти
а Арахамія з подоляком так не вважають
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21.04.2022 09:16 Відповісти
гундяєв благословив... єдине питання - коли на расєє буде переписана біблія?...
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21.04.2022 08:25 Відповісти
Недарма у них бані (куполи) монгольські.
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21.04.2022 08:25 Відповісти
не монгольские а татарские. А в чем проблема? Что украли (в захваченной Казани) по и поставили
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21.04.2022 08:40 Відповісти
Хреста на ніх немає. Замість нього буква "Z", а у самих керывних мабуть свастіка. Тому мабуть і трісочка від хреста не зберігла їх корабель від ураження.
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21.04.2022 08:27 Відповісти
Якщо вона дійсно від Хреста, то стала на сторону світла.
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21.04.2022 08:37 Відповісти
Для цих "православних" сектантів Великдень - 9 мая. Це православні некроманти, а не християни. Сподіваюся, їхній великдень ЗСУ теж їм св'яткувати не дасть.
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21.04.2022 08:29 Відповісти
Московия и Пасха ? Отказ о перемирии на Светлое Воскресенье подтверждает что РПЦ это сатанинская секта, а все их разговоры о Боге и христианстве всего лишь пустая болтовня.
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21.04.2022 08:38 Відповісти
А що? Хтось здивований тим, що орки, які ніколи християнами не були ігнорять Воскресіння ?
Орки є орки і поки вони є - воскресіння для них одне - біблійне друге - у озеро огняне - а там їм джавеліни квіточками будуть, бо джавелін жалить раз, а пекло не має часу кінця терміну дії.
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21.04.2022 08:43 Відповісти
"також влаштувати провокації і запустити фейки про російських солдатів"
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21.04.2022 08:50 Відповісти
Яке 'свято'- таке і перемир'я!
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21.04.2022 08:52 Відповісти
хто вважає, що кацапи християни?
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21.04.2022 09:01 Відповісти
а куда "кучерявого" придурковатого охломона москали затырили?
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21.04.2022 09:23 Відповісти
Від антихристів іншого і не очікували. Вони будуть горіти в пеклі!!!
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21.04.2022 09:33 Відповісти
4 дня потерять???их и так время поджимает - победобесие ж на носу...а похвастаться кроме как намарадеренного пока не чем...
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21.04.2022 09:50 Відповісти
хай макрон із шольцом дивляться і скажуть що з новим фюрером можна вести переговори
тут херню розповідає, а на окупованих територіях сотні людей вбивають,
хтось би там його стулом у@бав
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21.04.2022 09:57 Відповісти
Я не удивлён.
А что ещё можно было ожидать от жидов (Библ.)? На кацапстане уже более 500 лет живут без какой либо веры! Аферюги в рясах "освящают" убийц, даже орудия для убийства! Из какой это религии??? Даже взять куйндю, на нарах оно должно сидеть за воровство, контрабанду, педофилию и тому подобное, а оно прислуживает антихристу и его чертям...

Вот говорят, что русские - народ-богоносец. Правда, они люди религиозные. Они прежде, чем тебя топором зарубить обязательно перекрестятся. -- Ф. Достоевский
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21.04.2022 10:09 Відповісти
- "Ми не такі, як Німеччина!"

Під таким гаслом Нідерланди передають зброю Україні

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21.04.2022 10:16 Відповісти
БЛИСКАВКА
Президент России Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм завода «Азовсталь» в городе Мариуполь, приказал отменить его.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю его отменить. Нужно думать о сохранении жизней и здоровья наших солдат», - заявил российский лидер.
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21.04.2022 10:29 Відповісти
А где Небендзя? Скоропостижно скончался? Чем то не угодил фюреру?
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21.04.2022 10:30 Відповісти
Отже Гундяй благословив на Пасху бомбити в тому числі і храми.Онуфрій!Може досить вже лизати дупу Кирилу Гамняєву?
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21.04.2022 10:30 Відповісти
Пане Віктор Св., ви би бачили Онуфрієву "хижку" чи хатку в Чернівцях, то зрозуміли б,що міняти,чи відказатись від того що він має зараз-ну аж ніяк...В нього вже зараз рай.
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21.04.2022 10:41 Відповісти
Боже, воно не вміє навіть читати. ( Це я про виступ на Радбезі ООН представника рашкі)
На планеті Земля існує людство, тварини, рослини і кацапи. І кожне з цих царст існує і живе за своїми законами.
Ось зараз заквітнув абрикос. І нікому не впаде в думку коригувати це. Як не тужця (хоч всрись) змінити це, чи видати якийсь указ, нічого з цим не вдієш. Кожна деревина сама по собі знає, коли їй зацвітати. Хтось днем раніше, а хто пізніше. До чого я це кажу. У кацапів своє життя. І ми нічого з цим не зробимо. Ми намагаємося їх навчити жити по-людському, за правилами нашого світу. І нам боляче від того, що вони цього не роблять, а роблять все навпаки. Вбивають дітей, жінок, немічних; грабують, рушать, казалось би, те, що побудоване для блага людей. Нам не зрозуміти: чому істоти схожі на нас називають війну спецоперацією, вбивства якимось визволенням, чому батьки навчають своїх дітей, як грабувати, як і кого гвалтувати. І все буде, як із тим абрикосом, якого не заставиш квітнути у травні, так і кацапу не впорати, що людство живе за совсім іншими законами, ніж вони.
Що роблять жі скаженілим псом. Його вбивають заради того, щоб все навкруги не скаженіло. Теж саме треба зробити і з расєєю. Заради всього людства, заради цивілізації її треба знищити, прибрати з планети Земля і залишити тільки ЛЮДСТВО, ТВАРИН І РОСЛИНИ. Принаймні ці три царства мирно уживаються на планеті ЗЕМЛЯ.
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21.04.2022 10:39 Відповісти
Их религия - культ смерти и войны, их бог - Ваал.
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21.04.2022 10:43 Відповісти
в орков нет ничего святого кроме *****-путина
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21.04.2022 11:06 Відповісти
ну что можно сказать за этих чертей?одним словом черти..
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21.04.2022 11:58 Відповісти
Хороший райсисянец мертвый райсисянец
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21.04.2022 12:00 Відповісти
Рашисти в своїй тупій башці не розуміють що вони вже програли при любих подіях.Через рік вони з витянутою рукою будуть стояти в переходах.
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21.04.2022 12:40 Відповісти
На жаль їм поХ - заради "вялічія" вони і лайно будуть їсти з асфальту.
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21.04.2022 13:10 Відповісти
На жаль їм поХ - заради "вялічія" вони і лайно будуть їсти з асфальту.
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21.04.2022 13:11 Відповісти
А пєтух папа римський волав що Українці і кацапи то один народ, ватиканський маразм прогресує
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21.04.2022 13:08 Відповісти
Нехристі!
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21.04.2022 14:07 Відповісти
«Москвичи - дикие во фраках! Церковь и модная лавка. Монахи и трактир.» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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21.04.2022 14:12 Відповісти
Який "ВЕЛИКДЕНЬ" у сатаністів ?!
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21.04.2022 14:30 Відповісти
 
 