"А мені що залишалося робити? Я розвернув "Урал" і поїхав", - житель Київщини про те, як викрав російську військову вантажівку з боєкомплектом. ВIДЕО

Селище Іванків більше місяця контролювала армія РФ. Воно знаходиться неподалік білоруського кордону і відкриває шлях від Чорнобильської АЕС до Києва, тому через нього проходила практично вся важлива логістика російських військових.

Іванків та сусідні села українська армія звільнила 1 квітня. Тепер там розбирають завали, розмінують, налагоджують переправи, упізнають та ховають загиблих місцевих мешканців. У всій Київській області, за інформацією поліції регіону, було вбито понад тисячу цивільних, пише Настоящее время, передає Цензор.НЕТ.

В одній із сільських церков під Іванковом відспівали отця Максима. Він служив у парафії понад двадцять років і загинув під російськими кулями по дорозі до храму. Його розстріляли у машині. Парафіяни впевнені, що сплутати батюшку у рясі з військовим було абсолютно неможливо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти в Бородянці вбили 15-річну дівчину, чоловіка переїхали БТРом, трьох людей просто розстріляли, - Венедіктова

Сім'я отця Максима та його паства до ексгумації тіла священника сподівалися на диво і не вірили у його смерть. "Ну не могли вони його вбити. Не могли. Це священник без зброї. Ну, як можна підняти руку!" — каже селянка Тетяна. На Великдень вона та інші парафіяни пошили для отця Максима нове вбрання і під час бойових дій ховали в надійному місці старовинне Євангеліє, яке належало батюшці.

По сусідству, в іншому звільненому селі, що стоїть поряд із трасою, якою російські військові заходили до Київської області, всі розмови про місцевого "героя" – Віталія Онопрієнка на прізвисько Зелений. Війну він зустрів, стоячи біля хвіртки. Дійти до військкомату не встиг.

"Вийшли наші хлопці уп'ятьох з лісу. Я кажу: "Хлопці, дайте автомат!" Вони мені: "Шукай по машинах, у нас немає зайвого". До останньої підійшли машини - "Урал". Там не було розтяжки. Хлопці пішли далі у ліс стріляти. А мені що залишалося робити? Я розвернув "Урал" і поїхав", – розповідає Онопрієнко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині затримано "монаха", якій співпрацював з окупантами, - прокуратура

Вантажівка була російська. Разом з боєкомплектом. Дорогою машину із Зеленим пропустили на блокпосту. Вважали за свого. Один російський патруль все ж таки спробував його зупинити, але не вийшло. "Урал" Зелений сховав у лісі та подарував у квітні українським військовим.