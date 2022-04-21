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"А мені що залишалося робити? Я розвернув "Урал" і поїхав", - житель Київщини про те, як викрав російську військову вантажівку з боєкомплектом. ВIДЕО

Селище Іванків більше місяця контролювала армія РФ. Воно знаходиться неподалік білоруського кордону і відкриває шлях від Чорнобильської АЕС до Києва, тому через нього проходила практично вся важлива логістика російських військових.

Іванків та сусідні села українська армія звільнила 1 квітня. Тепер там розбирають завали, розмінують, налагоджують переправи, упізнають та ховають загиблих місцевих мешканців. У всій Київській області, за інформацією поліції регіону, було вбито понад тисячу цивільних, пише Настоящее время, передає Цензор.НЕТ.

В одній із сільських церков під Іванковом відспівали отця Максима. Він служив у парафії понад двадцять років і загинув під російськими кулями по дорозі до храму. Його розстріляли у машині. Парафіяни впевнені, що сплутати батюшку у рясі з військовим було абсолютно неможливо.

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Сім'я отця Максима та його паства до ексгумації тіла священника сподівалися на диво і не вірили у його смерть. "Ну не могли вони його вбити. Не могли. Це священник без зброї. Ну, як можна підняти руку!" — каже селянка Тетяна. На Великдень вона та інші парафіяни пошили для отця Максима нове вбрання і під час бойових дій ховали в надійному місці старовинне Євангеліє, яке належало батюшці.

По сусідству, в іншому звільненому селі, що стоїть поряд із трасою, якою російські військові заходили до Київської області, всі розмови про місцевого "героя" – Віталія Онопрієнка на прізвисько Зелений. Війну він зустрів, стоячи біля хвіртки. Дійти до військкомату не встиг.

"Вийшли наші хлопці уп'ятьох з лісу. Я кажу: "Хлопці, дайте автомат!" Вони мені: "Шукай по машинах, у нас немає зайвого". До останньої підійшли машини - "Урал". Там не було розтяжки. Хлопці пішли далі у ліс стріляти. А мені що залишалося робити? Я розвернув "Урал" і поїхав", – розповідає Онопрієнко.

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Вантажівка була російська. Разом з боєкомплектом. Дорогою машину із Зеленим пропустили на блокпосту. Вважали за свого. Один російський патруль все ж таки спробував його зупинити, але не вийшло. "Урал" Зелений сховав у лісі та подарував у квітні українським військовим.

Автор: 

армія рф (17502) Київська область (4041) партизани (192)


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Топ коментарі
+40
Цьому справжньому чоловіку-респект...
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21.04.2022 10:15
+26
Не про "героя", а героя, Віталія Онопрієнка, який зберіг життя українцям та знищив загарбників. Бо саме так буде використана та зброя, яку Віталій захопив та проявивши мужність доставив українським військовим.
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21.04.2022 10:25
+21
СТО ПРОЦЕНТІВ,ЯКБИ МУЖИК ЩЕ ЗНАЙШОВ АВТОМАТ В УРАЛІ ТО СКРЄПИ НА БЛОКПОСТАХ БУЛИ Б ПОРУБАНІ НА НІМЕЦЬКИЙ ХРЕСТ
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21.04.2022 10:27
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Цьому справжньому чоловіку-респект...
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21.04.2022 10:15 Відповісти
Не про "героя", а героя, Віталія Онопрієнка, який зберіг життя українцям та знищив загарбників. Бо саме так буде використана та зброя, яку Віталій захопив та проявивши мужність доставив українським військовим.
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21.04.2022 10:25 Відповісти
СТО ПРОЦЕНТІВ,ЯКБИ МУЖИК ЩЕ ЗНАЙШОВ АВТОМАТ В УРАЛІ ТО СКРЄПИ НА БЛОКПОСТАХ БУЛИ Б ПОРУБАНІ НА НІМЕЦЬКИЙ ХРЕСТ
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21.04.2022 10:27 Відповісти
Цигани "позавідували"(((
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21.04.2022 10:28 Відповісти
Я не дослухала репортаж до кінця.
Він - москальською. Це для кого ?
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21.04.2022 10:32 Відповісти
Це репортаж Youtube-видання Настоящее Время, воно російське і для кацапів.
Вони ще дуже цікаво розповідають про справжню жизнь в їхніх провінціях, це просто бімба.
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21.04.2022 11:33 Відповісти
А ты дебильно-рассудителльный. В хорошем смысле этого слова.
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21.04.2022 11:05 Відповісти
Тебе слов мало?
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21.04.2022 14:02 Відповісти
Україна славиться Героями.Тому і кажуть Героям слава.А русня ****** славиться.Тому и ідуть на ***.
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21.04.2022 10:36 Відповісти
Редакція НВ - ганьбище. Ваш довбаний москворотий кореспондент їздить по українських селах, що постраждали від окупантів, і бере інтерв'ю та розмовляє мовою окупанта. Ви на яку країну працюєте? І це свідома окупаційна політика видання.
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21.04.2022 11:01 Відповісти
А Цензор поширює це меншовартісне лайно, і вже не вперше.
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21.04.2022 11:03 Відповісти
Редакція НВ робить якісний контент, дуже часто антимоскальську пропаганду. На москальській мові щоб москалі розуміли. Зрозуміло що зомбованим русофашистам щось важко пояснити, але вода камінь точить. І цю роботу треба також проводити комусь. Все буде Україна!
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21.04.2022 11:10 Відповісти
НВ поширює свою окупаційно-мовну меншовартісну срань по Україні, щоб москалі розуміли? Це ви в кремлі таку дебільну методичку отримали чи самостійно протупили?
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21.04.2022 11:35 Відповісти
як гидко чути мову окупанта
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21.04.2022 11:14 Відповісти
Вечная память погибшим...( Слава "Зелёному" и Героям Украины!
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21.04.2022 12:02 Відповісти
 
 