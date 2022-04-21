На резиденції постпреда РФ при ООН Небензі розмістили напис "Путін - воєнний злочинець". ВIДЕО
У Нью-Йорку на Мангеттені група українських активістів за допомогою відеопроєктора зобразила на резиденції постпреда РФ при ООН Василя Небензі синьо-жовтий прапор і написи "Путін – воєнний злочинець, Зеленський - герой".
Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо показати, що українці не бояться і знайдуть будь-якого російського посадовця, навіть якщо він намагатиметься сховатися. Послання Небензі мало б означати: пане Небензя, припиніть брехати! Ви надто багато брешете, і дуже багато речей сталося через вашу брехню. Будьте мужчиною і скажіть правду!" - сказав активіст Артур Згуров.
Організатори завершили акцію протесту виконанням гімну та вигуками "Слава Україні!".
Зазначається, що на відміну від інших іноземних державних будівель на Мангеттені, на резиденції російського посла немає жодних ознак її належності - ні прапора, ні таблички з назвою країни, ні навіть знаку "Дипломатична зона", який забороняє паркування для сторонніх. Припускають, що таким чином Росія намагається приховати місце проживання її посла в ООН.
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Есть два (назовём это) "оппонента" - Зеленский и Х@йло, так сказать негатив и позитив.
Украина - Россия.
Россия - Х@йло, Украина - Зеленский.
Х@йло - негатив! - Зеленский выходит - позитив!
Х@ло - 3/14дарас и гнида! - Зеленский получается - фэтфрумос и супермэн!
Х@ло - преступник! - Зеленский получается - Герой!
Здесь вопрос "олицетворения" и "нарицательности"...
По сути - вместо Зеленского мог быть кто угодно, способный вдохновить людей на победу, хоть Порошенко, хоть Чарли Чаплин...
Бл@дь, да хоть кухонная табуретка которую вышибут из под ног плешивого 3/14дараса, когда он будет с петлёй на шее стоять...
"вместо Зеленского мог быть кто угодно, способный вдохновить людей на победу"
Якраз Зеленський - найменший "надихатель" українців на перемогу.
Ну, хіба що розглядати все більшу роздратованість українців піснями про перемовини, як "надихання" - то так.