На резиденції постпреда РФ при ООН Небензі розмістили напис "Путін - воєнний злочинець". ВIДЕО

У Нью-Йорку на Мангеттені група українських активістів за допомогою відеопроєктора зобразила на резиденції постпреда РФ при ООН Василя Небензі синьо-жовтий прапор і написи "Путін – воєнний злочинець, Зеленський - герой".

Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо показати, що українці не бояться і знайдуть будь-якого російського посадовця, навіть якщо він намагатиметься сховатися. Послання Небензі мало б означати: пане Небензя, припиніть брехати! Ви надто багато брешете, і дуже багато речей сталося через вашу брехню. Будьте мужчиною і скажіть правду!" - сказав активіст Артур Згуров.

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Організатори завершили акцію протесту виконанням гімну та вигуками "Слава Україні!".

Зазначається, що на відміну від інших іноземних державних будівель на Мангеттені, на резиденції російського посла немає жодних ознак її належності - ні прапора, ні таблички з назвою країни, ні навіть знаку "Дипломатична зона", який забороняє паркування для сторонніх. Припускають, що таким чином Росія намагається приховати місце проживання її посла в ООН.