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Новини Відео Війна
14 019 24

На резиденції постпреда РФ при ООН Небензі розмістили напис "Путін - воєнний злочинець". ВIДЕО

У Нью-Йорку на Мангеттені група українських активістів за допомогою відеопроєктора зобразила на резиденції постпреда РФ при ООН Василя Небензі синьо-жовтий прапор і написи "Путін – воєнний злочинець, Зеленський - герой".

Про це йдеться у відеосюжеті телеканалу Fox News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо показати, що українці не бояться і знайдуть будь-якого російського посадовця, навіть якщо він намагатиметься сховатися. Послання Небензі мало б означати: пане Небензя, припиніть брехати! Ви надто багато брешете, і дуже багато речей сталося через вашу брехню. Будьте мужчиною і скажіть правду!" - сказав активіст Артур Згуров.

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Організатори завершили акцію протесту виконанням гімну та вигуками "Слава Україні!".

Зазначається, що на відміну від інших іноземних державних будівель на Мангеттені, на резиденції російського посла немає жодних ознак її належності - ні прапора, ні таблички з назвою країни, ні навіть знаку "Дипломатична зона", який забороняє паркування для сторонніх. Припускають, що таким чином Росія намагається приховати місце проживання її посла в ООН.

Автор: 

акція (1455) Нью-Йорк (129) ООН (3359) путін володимир (23862) Небензя Василь (50)


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Топ коментарі
+22
а чому зеленський герой?
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21.04.2022 10:54
+20
Він не герой - він крихітка Цахес. Герої - ЗСУ, він просто спритно привласнив їхні заслуги.
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21.04.2022 10:57
+14
Небензя,судячи з прізвища,має українське коріння,але це ще один доказ того,що манкурти гірші за ворогів.
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21.04.2022 10:56
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а чому зеленський герой?
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21.04.2022 10:54 Відповісти
потому что пока еще не заглянул в гляделки ***** - это знаете какой подвиг!!!
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21.04.2022 10:57 Відповісти
Він не герой - він крихітка Цахес. Герої - ЗСУ, він просто спритно привласнив їхні заслуги.
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21.04.2022 10:57 Відповісти
Як в чому?! Пригадайте "наполеон проти гітлера", він там головний герой!!!
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21.04.2022 11:03 Відповісти
Ну чисто логично если подумать, то выходит примерно так...
Есть два (назовём это) "оппонента" - Зеленский и Х@йло, так сказать негатив и позитив.
Украина - Россия.
Россия - Х@йло, Украина - Зеленский.
Х@йло - негатив! - Зеленский выходит - позитив!
Х@ло - 3/14дарас и гнида! - Зеленский получается - фэтфрумос и супермэн!
Х@ло - преступник! - Зеленский получается - Герой!
Здесь вопрос "олицетворения" и "нарицательности"...
По сути - вместо Зеленского мог быть кто угодно, способный вдохновить людей на победу, хоть Порошенко, хоть Чарли Чаплин...
Бл@дь, да хоть кухонная табуретка которую вышибут из под ног плешивого 3/14дараса, когда он будет с петлёй на шее стоять...
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21.04.2022 11:15 Відповісти
Все правильно, крім одного:

"вместо Зеленского мог быть кто угодно, способный вдохновить людей на победу"

Якраз Зеленський - найменший "надихатель" українців на перемогу.
Ну, хіба що розглядати все більшу роздратованість українців піснями про перемовини, як "надихання" - то так.
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21.04.2022 12:17 Відповісти
Боневтік Оманський.
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21.04.2022 11:57 Відповісти
Зяленский - атэц радной!
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21.04.2022 10:56 Відповісти
Ты дурак или кацап? Это слова-синонимы.
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21.04.2022 13:37 Відповісти
Небензя,судячи з прізвища,має українське коріння,але це ще один доказ того,що манкурти гірші за ворогів.
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21.04.2022 10:56 Відповісти
небензя уже какое-то ругательное слово)) например - небензя, не бензи)))
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21.04.2022 10:58 Відповісти
а якщо "н" віддяти - ващє капець))
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21.04.2022 11:14 Відповісти
Зеленский - клоун
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21.04.2022 10:57 Відповісти
Зря ви так! Арестович каже що він планує всі наші війскові операції...
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21.04.2022 11:06 Відповісти
Не дай Боже, щоб це було правдою.
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21.04.2022 11:59 Відповісти
А ты *****...и шо ? Он стал президентом, а ты как был *****ом, так и остался !
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21.04.2022 11:13 Відповісти
Дівчатка, не свариться
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21.04.2022 11:19 Відповісти
Пусть фашист путлер живет 10 лет парализованным,сцит и ср--т под себя и знает что его империя развалилась ,а сибирь и курилы вернулись Китаю и Японии .Украина восстановилась, стала членом НАТО и ЕС.Слава Украине!
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21.04.2022 11:14 Відповісти
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21.04.2022 11:27 Відповісти
Не сотвори себе кумира. Герои это ВСУ.
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21.04.2022 12:34 Відповісти
Если освободит всю Украину от русни, будет герой.
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21.04.2022 12:57 Відповісти
ванилька-могли бы шлангу с керосином в перемешку с коняче коровьим навозом и спичку кинуть...
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21.04.2022 13:30 Відповісти
Вчера в новостях немцы сообщили, что свинье по имени путин в Берлинском зоопарке дали другое имя, так как для животного позорно иметь имя мирового убийцы и изгоя... Гореть в аду плешивому карлику!
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21.04.2022 13:35 Відповісти
Підозрюю, що того проектора купував Подоляк - PR менеджер «Героя»
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21.04.2022 13:41 Відповісти
 
 