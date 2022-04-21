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"Два десятки танків, ще були БТРи, машини", - один з найкращих розрахунків ПТРК "Стугна" знищує окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Один з найкращих розрахунків ПТРК "Стугна" на Луганщині знищив понад два десятки одиниць техніки російських окупантів.

Про це в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розповів один з бійців розрахунку.

"Два десятки танків, ще були БТРи, машини... Боєкомплекту вистачає і все інше є. Безпілотників трохи не вистачає", - каже український воїн.

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"Миттєва карма - російський танк робить постріл по українським позиціям і одразу вибухає після влучання ракети "Стугна", це нове відео від наших протитанкістів. І робить це Женя - один з найкращих операторів ЗСУ на ПТРК "Стугна", його розрахунок за час вторгення знищив понад 20 російських танків та бронемашин. Ми разом потрапили під обстріл на Донбасі, після того як Женя знищив чергову машину противника. Жені треба безпілотник, і ми йому скоро такий безпілотник доставимо, а якщо можете долучитись до придбання нової великої партії дронів для наших кращих бійців на Донбасі - будь-ласка, ось реквізити, дронів, машин та оптики на фронті треба багато, я доставлю", - закликав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

армія рф (17502) знищення (7313) Стугна (83)


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Топ коментарі
+47
Ох и МОЛОДЦЫ ! Так держать ! Падаль кацапскую ЗАВАЛИМ всю !!!
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21.04.2022 11:32
+41
Вначале надо просадить РФ по технике, и только тогда может начаться движение в сторону освобождения. Не раньше.
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21.04.2022 11:37
+35
Після війни ці комплекси будуть нарозхват. Вони показали себе з найкращої сторони в бойових діях. То є найкраща реклама.
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21.04.2022 11:35
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Ох и МОЛОДЦЫ ! Так держать ! Падаль кацапскую ЗАВАЛИМ всю !!!
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21.04.2022 11:32 Відповісти
Якщо чесно, то мені набридло читати статистику. Це війна- і тут звісно нищать техніку і ворогів! Це очевидно! Але це не мета війни! Ми хочемо звільнення наших територій чи ні?
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21.04.2022 11:34 Відповісти
Вначале надо просадить РФ по технике, и только тогда может начаться движение в сторону освобождения. Не раньше.
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21.04.2022 11:37 Відповісти
то залишаючи такі коментарі на цензорі - території не повернеш, нє?
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21.04.2022 11:39 Відповісти
Это типа надо перестать стрелять ... и возвращать территории .. заглянув в глаза ..
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21.04.2022 11:45 Відповісти
Надоело читать - на передовую, там не скучно. Освободишь село - почитаем нскучные новости.
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21.04.2022 11:41 Відповісти
Сидя дома в безопасности территории не освободишь. Дуй на передовую!
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21.04.2022 11:49 Відповісти
просто нічого не пиши
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21.04.2022 12:27 Відповісти
Після війни ці комплекси будуть нарозхват. Вони показали себе з найкращої сторони в бойових діях. То є найкраща реклама.
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21.04.2022 11:35 Відповісти
Відстрілялося, падло, навічно. Амінь, хлопці.
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21.04.2022 11:35 Відповісти
но больше всего горит пердак у русни после просмотра таких видео )
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21.04.2022 11:37 Відповісти
Це Українські Супергерої...
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21.04.2022 11:38 Відповісти
РЕБЯТА - Вы - ИСТОРИЧЕСКАЯ ГОРДОСТЬ УКРАИНЫ!!!!!!!! Одна просьба - ВЫЖИВИТЕ.......
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21.04.2022 11:39 Відповісти
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21.04.2022 11:41 Відповісти
Це, мабуть, сама найоригінальніша інтерпретація картини "Крик". Мунка оцінив би.
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21.04.2022 11:59 Відповісти
«Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым». © Джохар Дудаєв
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21.04.2022 11:41 Відповісти
вже не так..бо сраний гуманізм вліз в голову..
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21.04.2022 11:46 Відповісти
Ну, если гуманизм "сраный", то тебе нужно переселиться куда-нибудь по-восточнее. Там как минимум миллионов 50-70, даже слова такого не знают.
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21.04.2022 12:05 Відповісти
Певною мірою Ви праві. Але є але ... Ми тепер за Європу (частково) віддуваємося.
І це нам буде вартувати,в першу чергу, великих демографічних втрат (в різних напрямках і з різних причин).
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21.04.2022 12:31 Відповісти
Дорогі українці ! Дякуємо нашим воїнам за їхню мужність та патріотизм. Всі, хто не може тримати зброю в руках, молімося за наших воїнів, за головнокомандувача Залужного, за командирів ЗСУ, за наших друзів з ЄС і НАТО. Із Світлим Христовим Воскресінням, Україно!
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21.04.2022 11:43 Відповісти
Араби таки не дурні, шо почали закупляти Стугни..для їхньої місцевості де нема дерев .то взагалі шикарна зброя
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21.04.2022 11:44 Відповісти
ВЫ ФСЕ ВРИТЕ.ЭТО ФЕЙК.!!!"ОХ І ДИКОБРАЗИ БУРЯТСЬКІ!.ХЛОПЦІ ******* СВИНЯЧУ ДІЧЬ
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21.04.2022 11:45 Відповісти
Бутусова в Президенти!!
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21.04.2022 11:51 Відповісти
Бутусов всяко лучше, чем теперешнее...!
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21.04.2022 14:56 Відповісти
А вони лізуть і лізуть як сарана.
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21.04.2022 11:52 Відповісти
З часом вона таки видихається і здихає. А щоб швидше це було то треба кропити.
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21.04.2022 11:57 Відповісти
КРОПИТИ
бризкати, порскати, оприскувати, обпорскувати, оббризкувати, скроплювати; ЕВ. бити, вбивати, (з крісів) стріляти.
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21.04.2022 12:00 Відповісти
Боекомплекта хватает и все остальное есть. Беспилотников чуть-чуть не хватает", - говорит украинский воин. Источник:

Номер картки в студію!!!
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21.04.2022 12:08 Відповісти
Так тримати,молодці!!!
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21.04.2022 12:16 Відповісти
Тепер зрозуміло чому керівники русоп'ятачного війська дало команду розстрілювати наших полонених з Попасної.
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21.04.2022 12:35 Відповісти
Ось це і є наш Герой якому Слава.
Збережи вас Боже, хлопці.
Смерть клоаці-параші !
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21.04.2022 12:51 Відповісти
КБ "Луч": Руководство "Укроборонпрома" похитило и пытало и.о. директора ГП "Спецоборонмаш" Сердюка
В сообщении отмечено, что и.о. директора "Спецоборонмаша" Сердюк принимал личное участие в передаче ВСУ, Нацгвардии и СБУ вооружения ГП "ГосККБ "Луч", которое находилось в разбомбленном филиале "Спецоборонмаша" в г.Малин.

В ГП говорят, что руководство "Укроборонпрома" пыталось получить от Сердюка информацию о том, в какие подразделения передали оружие из Малина.

Последствием пыток стало принуждение Сердюка Д. А. подписать "показания" и "отчеты", текст которых был составлен Забарчуком Р.В. и Артюшенко А.А.", - отметили в "Спецоборонмаше".
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21.04.2022 15:17 Відповісти
"Отметим, что ЗАБАРЧУК Р. В. ЛИЧНО ПОДТВЕРЖДАЛ, ЧТО ЕГО РОДСТВЕННИК РАБОТАЕТ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В свою очередь,

Артюшенко А. А. при президентстве Януковича В. Ф. возглавлял Центральное ракетно-артиллерийское управление ВСУ и Департамент разработок и закупок Министерства обороны Украины

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21.04.2022 15:20 Відповісти
 
 