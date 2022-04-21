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"Мне пох#й! Иди нах#й, а то отх#ярю!", - громадян РФ, що видавали себе за біженців з України, виселили з готелю в Болгарії та заарештували після влаштованої п'янки та дебошу. ВIДЕО

У болгарській Варні громадян РФ - двох жінок та двох чоловіків, виселили з готелю та заарештували після того, як ті влаштували п'янку та дебош.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни видавали себе за біженців з України і запевняли сусідів, що вони приїхали з Миколаєва, або Запоріжжя, або з Кіровограда. Інцидент, що стався у готелі "Dahlia Garden" у Варні, очевидці зафіксували на камеру

"Поводилися буйно. Ближче до ранку мусили звернутися до поліції. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх ввічливо послали за російським кораблем. Свині залишили після себе "повний порядок" - зі стін зірвані усі світильники, вирвані розетки... Після виселення з готелю їх затримала поліція", - пишуть автори запису.

Увага! Ненормативна лексика!

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Болгарія (784) виселення (26) готель (210) росія (65336)


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Топ коментарі
+121
Генетические ублюдки
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21.04.2022 12:17
+92
Так звані "росіяни" - свині в людському обличчі. Живу біля кордону з московією і знаю, що пишу.
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21.04.2022 12:17
+72
Во сучки,користуються бідою людською,а тим болгарам та іншим європейцям довірливим треба документи перевіряти,зараз українські консульства на місцях видають всі довідки без проблем
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21.04.2022 12:17
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 14:23 Відповісти
Почему этой рашистской жабе никто в ее пустую тыкву с ноги не ****** ?
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21.04.2022 14:23 Відповісти
Тому що тоді б цей "никто" став би на один рівень з "жабою".
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22.04.2022 08:56 Відповісти
Ось вам яскравий приклад, чому треба розмовляти мовою, а не язиком і тоді нас будуть відрізняти від цих істот
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21.04.2022 14:26 Відповісти
100%, так би нас ніхто не міг підставити, а тут для іноземців фіг зрозумієш хто пере тобою, якщо хіба паспорт не перевіриш. Мову треба вчити, а не язіком ...
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22.04.2022 00:23 Відповісти
а ви вважаєте що румуни чи іспанці чи німці зможуть відрізнити українську від російської? )

це не так.

так само як і ви не відрізнятимите португальську від іспанської і тд., якщо не вивчали їх, звісно.

Тож аргумент так собі.

Хоча мову вчити треба, тут поза сумнівом.

Але мова то не панацея. В нас багато україномовних зрадників і російськомовних патріотів. Так склалося історично, і це треба обережно і розумно змінювати.
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30.07.2022 03:00 Відповісти
А паспорти не дивилися, коли їх заселяли як біженців?
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21.04.2022 14:31 Відповісти
Дешевый кгбэшный спектаклик по заданию из москвы. Рассчитан на то. чтоб показать европейцам,какое быдло украинские беженцы. Пусть местные спецслужбы хорошенько эти парочки потрясут - стопудово связь с кгб выявят.
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21.04.2022 14:32 Відповісти
РОССИЯНИ НЕДОСТОЙНЫ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ !!!
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21.04.2022 15:02 Відповісти
"Кацапа звідусіль жени,

Хай здохне в ямі при дорозі.

Ти подаєш йому води

А він вже сере на порозі"

Т.Г. Шевченко
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21.04.2022 15:39 Відповісти
кацапську свиноту гонити звідусіль.
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21.04.2022 16:45 Відповісти
Амебы-начальная стадия развития.
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21.04.2022 17:09 Відповісти
а паспорт они нарисовали ?
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21.04.2022 21:27 Відповісти
Їх не правильно виселяють, треба прямо з балкона і чим вищій поверх, тим краще.
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21.04.2022 22:20 Відповісти
Твари, всюду проявляют свою тупость и дурость. Их вообще нигде не надо принимать, пусть сидят в своей обосранной и вонючей расеи и не рыпаются.
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21.04.2022 23:20 Відповісти
Це цвіт руської нації)!!!!! Там 100% такого хамла, замість мови-мат, це все що вони собою являють! Поширюйте це в світ, хай всі бачать рускую культуру
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22.04.2022 00:18 Відповісти
До речи навіть у коментарях на Цензорі не тяжко зауважити - повідомлення на мокшанському нарєчіі, навіть якщо і проукраїнське, здебільшого вульгарне по формі і з значною кількістю лайливих слів.
Напевно матюки настільки інтегровані у це нарєчіє, що сприймаються його носіями як норма.
Вони навіть не зауважують своєї бидлуватости.
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22.04.2022 05:38 Відповісти
По пьянке деланые дебилы. Большинство таких там.
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22.04.2022 12:09 Відповісти
В полиции выяснилось, что это были дейтвительно украинские беженцы из Кременчуга, в семье не без урода.
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24.07.2022 09:27 Відповісти
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