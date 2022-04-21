"Мне пох#й! Иди нах#й, а то отх#ярю!", - громадян РФ, що видавали себе за біженців з України, виселили з готелю в Болгарії та заарештували після влаштованої п'янки та дебошу. ВIДЕО

У болгарській Варні громадян РФ - двох жінок та двох чоловіків, виселили з готелю та заарештували після того, як ті влаштували п'янку та дебош.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіяни видавали себе за біженців з України і запевняли сусідів, що вони приїхали з Миколаєва, або Запоріжжя, або з Кіровограда. Інцидент, що стався у готелі "Dahlia Garden" у Варні, очевидці зафіксували на камеру.

"Поводилися буйно. Ближче до ранку мусили звернутися до поліції. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх ввічливо послали за російським кораблем. Свині залишили після себе "повний порядок" - зі стін зірвані усі світильники, вирвані розетки... Після виселення з готелю їх затримала поліція", - пишуть автори запису.

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