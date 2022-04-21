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Захисники України ліквідували росіян, які перевозили снаряди з камерами, що наводяться на ціль. ВIДЕО

Ворожий "Урал" зі снарядами "Краснополь", які наводяться на ціль за допомоги відеокамери, вибухнув та згорів.

Захисники України зняли відео на місці ліквідації технки РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це якраз згорівший "Урал" з цими головками від ракет. Розірвало його", - каже воїн на відео.

Носова частина ракети обладнана камерою.

"Тут стоїть камера всередині, яка наводить на ціль. Добре, що їх тут підірвали", - додав він.

Автор: 

бомба (234)


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Топ коментарі
+47
Всім українським ліквідаторам кацапських вбивць-респект...
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21.04.2022 13:29
+31
А стоит то каждый снарядик как неплохое авто. Молодцы
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21.04.2022 13:29
+29
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21.04.2022 13:32
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Всім українським ліквідаторам кацапських вбивць-респект...
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21.04.2022 13:29 Відповісти
А стоит то каждый снарядик как неплохое авто. Молодцы
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21.04.2022 13:29 Відповісти
Молодці хлопці 👍Слава ЗСУ 💪 Слава Україні 🇺🇦!
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21.04.2022 13:29 Відповісти
Хаа...кацапи хотіли "наї**бати українців"???

Так НЕ БУДЕ !!!

ВСЕ буде УКРАЇНА!!!
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21.04.2022 13:29 Відповісти
Не рви серце!!!
Смерть московітам в Україні!,
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21.04.2022 13:31 Відповісти
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21.04.2022 13:32 Відповісти
Окрім техніки ще і технології самі свої передають для вивчення.
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21.04.2022 13:34 Відповісти
А що їх вивчати? Виробництво ГСН відбувалось у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%C2%BB Науков-виробничому комплексі «Прогрес» (зараз НВК «Прогрес», м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD Ніжин , Україна). Такі ж, але покращені снаряди ДП НВК «Прогрес» виготовляв під назвою "Квітник".
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21.04.2022 13:48 Відповісти
Виробляли... поки не втрутилась команда Зе-!
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21.04.2022 13:54 Відповісти
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21.04.2022 14:16 Відповісти
Да явно никто ничего не знал, сейчас это все отговорки.
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21.04.2022 14:23 Відповісти
Всі на Банковій все знали , так як розвідка доповідала по декілька разів на добу , коли почнеться , але маємо те , що маємо 😠
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21.04.2022 14:51 Відповісти
Знали, тому й получили команду від Зе-влади розмінувати кримський перешейок перед самим наступом рф. Такі рішення не приймаються без верховного головнокомандувача.
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21.04.2022 18:13 Відповісти
Лесик - лісом пішов
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21.04.2022 14:52 Відповісти
Що у тебе можна ********, крім твоєї глупоти, яка і є твоє "всё"?
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21.04.2022 14:53 Відповісти
Чудово!
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21.04.2022 13:35 Відповісти
Жаль що підірвали, а не захватили. Ну вже, як вийшло. Ці снаряди і артилерії ЗСУ б згодилися.
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21.04.2022 13:39 Відповісти
с наводящімі, ***, а не наводімимі
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21.04.2022 13:47 Відповісти
А де ж наша аналогічна зброя? Де наша академія наук, де наш оборонпром і багато інших кантор? Наші героїчні воїни воюють з переважаючим технічно ворогом, а ті, хто нічого не зробив для зміцнення армії бігають та фоточки роблять з героями
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21.04.2022 13:48 Відповісти
коли державі було потрібно - зброя виготовлялась.
Але ж ти 73/43%зебіл проголосовав за "увідеть мір в очке *****". А для "міра" сняряди не потрібні
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21.04.2022 14:09 Відповісти
САУ Сюзанна которые нам передадут у них такие же корректируемые снаряды
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21.04.2022 13:48 Відповісти
"Zuzana 2 - самохідна артилерійська установка, подальша модифікація САУ «Dana» з гарматою калібром 155 мм." А у знищених снарядів 152мм
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21.04.2022 16:59 Відповісти
Дай Бог вам, хлопці, здоровя та успіхів на довгії літа! Слава нації!
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21.04.2022 14:00 Відповісти
А ще краще щоб нашим хлопцям Бог дав снаряди з наведенням, Джавеліни, літаки, С-300 і Петріоти, танки, як німецькі і т д
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21.04.2022 14:08 Відповісти
Смерть ворогам !!
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21.04.2022 14:46 Відповісти
Нам бы тоже такие от партнеров из Европы и США. "Редфилд" так сказать
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21.04.2022 14:13 Відповісти
Розберіть подивіться хто виробляв ті камери наведення,не здивуюся якщо то німеччина а бо франція детальки робить..
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21.04.2022 14:22 Відповісти
Нема там камер. Там наведення по лазерному підсвічуванню цілі. Шукайте в гуглі.
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21.04.2022 18:10 Відповісти
Головку наведення робили в Ніжині. Це розробка з часів СРСР.
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21.04.2022 18:11 Відповісти
Хлопці молодці, но нахера там копирсатися, воно ж можє *******, а ви потрібні Україні живими.
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21.04.2022 14:38 Відповісти
ВОТ ПУТИН ***** !!!
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21.04.2022 15:08 Відповісти
"Тут стоїть камера, яка наводить на ціль"

Ну, скажемо так - яка має теоретично за задумом кацапських недоконструкторів на щось наводитися
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21.04.2022 17:12 Відповісти
То корриговані по лазеру снаряди.
Сподіваюсь, в ЗСУ теж таки є.
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21.04.2022 17:32 Відповісти
 
 