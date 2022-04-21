Захисники України ліквідували росіян, які перевозили снаряди з камерами, що наводяться на ціль. ВIДЕО

Ворожий "Урал" зі снарядами "Краснополь", які наводяться на ціль за допомоги відеокамери, вибухнув та згорів.

Захисники України зняли відео на місці ліквідації технки РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це якраз згорівший "Урал" з цими головками від ракет. Розірвало його", - каже воїн на відео.

Носова частина ракети обладнана камерою.

"Тут стоїть камера всередині, яка наводить на ціль. Добре, що їх тут підірвали", - додав він.