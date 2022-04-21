Захисники України ліквідували росіян, які перевозили снаряди з камерами, що наводяться на ціль. ВIДЕО
Ворожий "Урал" зі снарядами "Краснополь", які наводяться на ціль за допомоги відеокамери, вибухнув та згорів.
Захисники України зняли відео на місці ліквідації технки РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це якраз згорівший "Урал" з цими головками від ракет. Розірвало його", - каже воїн на відео.
Носова частина ракети обладнана камерою.
"Тут стоїть камера всередині, яка наводить на ціль. Добре, що їх тут підірвали", - додав він.
Топ коментарі
+47 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.04.2022 13:29
+31 Дмитрий Иванов #466733
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+29 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.04.2022 13:32
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Так НЕ БУДЕ !!!
ВСЕ буде УКРАЇНА!!!
Смерть московітам в Україні!,
Але ж ти 73/43%зебіл проголосовав за "увідеть мір в очке *****". А для "міра" сняряди не потрібні
Ну, скажемо так - яка має теоретично за задумом кацапських недоконструкторів на щось наводитися
Сподіваюсь, в ЗСУ теж таки є.