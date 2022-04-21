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Французька компанія Thales в обхід санкцій продавала Росії технології та компоненти системи управління вогнем для гармат на бронемашини БМД-4. ВIДЕО

Французька компанія Thales в обхід санкцій продавала Росії технології та компоненти системи управління вогнем для гармат на нові російські бронемашини БМД-4.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на InfoCar, про це розповів волонтер Павло Кащук під час огляду розстріляних окупантами в Бучі і Гостомелі цивільних автомобілів та ревізії трофейної техніки армії РФ.

"БМД-4 почали випускатися та стали на озброєння в армію РФ в 2015-16 роках. Тобто приблизно через два роки після початку війни в Україні і запровадження санкцій, що забороняли продавати країні-агресору воєнні технології... Найцікавіше тут - система управління вогнем, що дозволяє стріляти точно не залежно від погоди і часу доби. Компоненти і технології цієї системи продані Російській Федерації французьською компанією Thales. Тепловізійна камера з абсолютно неросійською назвою Catherine FC , дозволяє окупанту бачити свою жертву з кількох кілометрів. Збирається вона начебто на заводі в російській Вологді по ліцензії. Тобто по французських кресланнях і з куплених у Франції компонентів. Це тільки одна із схем, що дозволяє західним компаніям обходити ембарго і постачати в РФ найсучасніші воєнні технології. Звісно, не без участі урядів, що дивляться на це крізь пальці", - розповідає Кащук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відмова Німеччини та Франції прийняти Україну до НАТО у 2008 році була стратегічною помилкою, за яку платить Україна, - Кулеба

Автор: 

продаж (2265) росія (65336) технології (818) Франція (3079) ембарго (305)


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Топ коментарі
+106
Франція та Німеччине-старі європейські шльондри на викликах з кремля...
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21.04.2022 13:30
+78
Європа робила все щоб озброїти Росію і щоб вона почала війну з Україною
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21.04.2022 13:30
+31
Не скулить нужно, а, собрав доказательства, выставить счёт за убийства и разрушения в Украине!

Где партейные деятели? Что то делайте вместо нытья - "нас абижают"...
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21.04.2022 14:39
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Ха..Эт точно.И для них,если хорошо заплатят,и "анал" не табу.
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21.04.2022 15:23 Відповісти
хай наші дипломати це використають,
франція і німеччина допогали готуватись до вбиства українців,
зараз вони самі на себе санкції ж не накладуть то хай нам дають все що просимо
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21.04.2022 15:26 Відповісти
Ну я бы не был таким громогласным, во первых когда было произведено, когда было установлено? Т.е. то что до войны было то было. Но газ же до сих пор с рАссеи идет по трубам Украины? Эстония намеренно отказывается от газа, да Эстония не Украина, но все же. Сейчас война и все равно по трубам течет газ понятное дело в страны Европы, но все же. Так что давайте смотреть везде и полностью.
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21.04.2022 16:19 Відповісти
https://ptku.com.ua/ru/produkciya/proizvoditeli/thales-avionics-electrical-systems-thales-franciya/
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21.04.2022 16:19 Відповісти
Я, конечно, скажу сейчас непопулярную вещь, но это правда. Больше всех убивать украинцев путину помогли сами украинцы, 8 лет занимаясь непонятно чем, а три года назад вообще избрали комедианта с кучей русских шпигунов в подтанцовке из-за художественного сериала, который остановил ракетную программу, убрал мины и заслоны с крымского направления и урезал военный бюджет...

То есть большей помощи путину было трудно оказать. Тут никакие тепловизоры и близко не стоят.
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21.04.2022 16:42 Відповісти
Хоанція - одна із європейських шльондр зарпжених вірусом імперіалізму!...
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21.04.2022 17:00 Відповісти
Якщо вже робити відео, на яких видаєш себе за експерта - то не треба робити заяви, які одразу видають в тобі повного ламера.

По-перше, хоч БМД-4 і зроблена на основі БМД-3, але відрізняється саме бойовим модулем з гарматою, яку запозичила у БМП-3. Отже роки виробництва тут не мають ніякого значення, ще і тому, що обладнання телес могли закупити набагато раніше.
По-друге, санкції, які були запроваджені після початку війни в Україні, не забороняли продавати країні-агресору воєнні технології. Вони забороняли підписувати нові контракти на постачання де-яких високотехнологічних військових товарів.

Отже, застаріле обладнання талес, показане на відео могло бути куплено до 2014 року, могло бути поставлено в рамках контракту підписаного до 2014 року, могло не входити в заборонені для поставки товари. Крім того, нагадаю, що Франція, свого часу, відмовилася від постачання кацапам вертольотоносців Містраль (по вже підписаним контрактам), що призвело до значних втрат.

Переше ніж росповсюджувати різну херь, непогано б перевірати факти, тим більш перед виборами президента Франції, які можуть призвести до катастрофи в т.ч. для України!
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21.04.2022 17:25 Відповісти
Це давно відомо.
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21.04.2022 17:35 Відповісти
потрібно подати на цю компанію багатомільярдний позов в суди ЄС, щоб зароблені гроші їм кісткою в горлі стали.
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21.04.2022 17:35 Відповісти
про Францію .. варто ще додати, як завдяки "найпрогресивнішому реформатору", очільнику МВС Авакову, який виступав лобістом угод з Францією, Україна БЕЗ ТЕНДЕРІВ уклала угоди купівлі (якісь вже виконали, якісь тільки ратифікували) на 551млн євро вертольотів для ДСНС, на 136млн євро катери для прикордонників, 900 млн євро локомотиви для УЗ, 300млн євро на пожежно-рятувальні машини, ще була якась мутка зі створенням національного авіаперевізника, де хотіли купити їхні літаки, хз на якому воно було етапі .. 1,9млрд євро - це тільки те, що згадалось .. і це не воєнного призначення, бо воєнку нам взагалі вони не поставляли, негласне ембарго, на відміну від рашки .. і зараз, коли країни Балтії віддають по суті все, що є, в цей час французи сидять рівно на сраці .. то виникає питання, на*ера з такими "партнерами" взагалі мати справу?
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21.04.2022 17:57 Відповісти
на Т72 Б3 тоже самое
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21.04.2022 20:09 Відповісти
Трохи не по темі новини, але... Цензор, от навіщо ліпити своє велике лого поверх субтитрів англійською? Ви ще й не даєте лінк на оригінал тож яким дивом це мають прочитати іноземці?
P.S. Якщо адекватні, киньте маленьке напівпрозоре лого зверху в куток, цього буде достатньо.
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21.04.2022 20:30 Відповісти
Оригінал відео на ютуб-каналі *Info Car* - ведучий Павло Кащук. Цей галімий логотип на пів екрану виглядає як жалюгідна спроба видати автором відео саме портал ЦЕНЗОР.НЕТ
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22.04.2022 11:41 Відповісти
И эта Европа нам указывает, что мы коррумпированы. И что мы из-за этого не готовы быть приняты в этом "честном", "принципиальном" мире.
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21.04.2022 20:43 Відповісти
. Французькі фірми Thales та Safran постачали російській армії,тепловізійні камери для оснащення понад 1 тис.танків, навігаційні системи,інфрачервоні датчики для винищувачів. Контракт на постачання спеціальних відеокамер Matis STD гурт Safran підписав у 2013 році. Вони були призначені для російських танків T-72, його модернізації T-90 та нових Т-80БВМ. Ці камери постачались Росії до 2016 року. Фірма Thales з 2007 по 2019 рік постачала Росії тепловізори Catherine для танків та бронемашин.З 2014 року і до завершення поставок в 2018-му група Thales оснастила навігаційними системами TACAN 60 двомісних винищувачів Су-30, були доставлені в Росію і аналогічні системи TACAN для модернізації винищувачів. шоломи. Винищувачі ВПС Росії з 2014 року отримували розроблені Safran навігаційні системи Sigma 95N, що дозволяють автономне орієнтування без сигналів супутників. Системи виявлення цілей були призначені для вертольотів Ка-52. Після викриття Disclose прес-секретар французького Міністерства оборони Ерве Гранжан пояснив, що «Франція дозволила виконання деяких контрактів, підписаних з 2014 року».
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21.04.2022 22:25 Відповісти
до сраки такий єврейпейський союз....
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21.04.2022 23:17 Відповісти
От-от, і я про те ж... а свого часу глодала думка- а якого хера брити звідти ломанулись? Бо побачили, що ця шарашкіна(читай, парашкіна)контора нічого варта...
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22.04.2022 06:45 Відповісти
Точно такие же французские системы управления огнем "Таллес" устанавливаются на модернизированых Т-72Б3
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22.04.2022 10:37 Відповісти
ЭТО МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ И ЗАКРЫТИЕ ФИРМЫ !!!
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24.04.2022 13:42 Відповісти
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