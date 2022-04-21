Французька компанія Thales в обхід санкцій продавала Росії технології та компоненти системи управління вогнем для гармат на бронемашини БМД-4. ВIДЕО
Французька компанія Thales в обхід санкцій продавала Росії технології та компоненти системи управління вогнем для гармат на нові російські бронемашини БМД-4.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на InfoCar, про це розповів волонтер Павло Кащук під час огляду розстріляних окупантами в Бучі і Гостомелі цивільних автомобілів та ревізії трофейної техніки армії РФ.
"БМД-4 почали випускатися та стали на озброєння в армію РФ в 2015-16 роках. Тобто приблизно через два роки після початку війни в Україні і запровадження санкцій, що забороняли продавати країні-агресору воєнні технології... Найцікавіше тут - система управління вогнем, що дозволяє стріляти точно не залежно від погоди і часу доби. Компоненти і технології цієї системи продані Російській Федерації французьською компанією Thales. Тепловізійна камера з абсолютно неросійською назвою Catherine FC , дозволяє окупанту бачити свою жертву з кількох кілометрів. Збирається вона начебто на заводі в російській Вологді по ліцензії. Тобто по французських кресланнях і з куплених у Франції компонентів. Це тільки одна із схем, що дозволяє західним компаніям обходити ембарго і постачати в РФ найсучасніші воєнні технології. Звісно, не без участі урядів, що дивляться на це крізь пальці", - розповідає Кащук.
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франція і німеччина допогали готуватись до вбиства українців,
зараз вони самі на себе санкції ж не накладуть то хай нам дають все що просимо
То есть большей помощи путину было трудно оказать. Тут никакие тепловизоры и близко не стоят.
По-перше, хоч БМД-4 і зроблена на основі БМД-3, але відрізняється саме бойовим модулем з гарматою, яку запозичила у БМП-3. Отже роки виробництва тут не мають ніякого значення, ще і тому, що обладнання телес могли закупити набагато раніше.
По-друге, санкції, які були запроваджені після початку війни в Україні, не забороняли продавати країні-агресору воєнні технології. Вони забороняли підписувати нові контракти на постачання де-яких високотехнологічних військових товарів.
Отже, застаріле обладнання талес, показане на відео могло бути куплено до 2014 року, могло бути поставлено в рамках контракту підписаного до 2014 року, могло не входити в заборонені для поставки товари. Крім того, нагадаю, що Франція, свого часу, відмовилася від постачання кацапам вертольотоносців Містраль (по вже підписаним контрактам), що призвело до значних втрат.
Переше ніж росповсюджувати різну херь, непогано б перевірати факти, тим більш перед виборами президента Франції, які можуть призвести до катастрофи в т.ч. для України!
P.S. Якщо адекватні, киньте маленьке напівпрозоре лого зверху в куток, цього буде достатньо.