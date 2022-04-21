Французька компанія Thales в обхід санкцій продавала Росії технології та компоненти системи управління вогнем для гармат на бронемашини БМД-4. ВIДЕО

Французька компанія Thales в обхід санкцій продавала Росії технології та компоненти системи управління вогнем для гармат на нові російські бронемашини БМД-4.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на InfoCar, про це розповів волонтер Павло Кащук під час огляду розстріляних окупантами в Бучі і Гостомелі цивільних автомобілів та ревізії трофейної техніки армії РФ.

"БМД-4 почали випускатися та стали на озброєння в армію РФ в 2015-16 роках. Тобто приблизно через два роки після початку війни в Україні і запровадження санкцій, що забороняли продавати країні-агресору воєнні технології... Найцікавіше тут - система управління вогнем, що дозволяє стріляти точно не залежно від погоди і часу доби. Компоненти і технології цієї системи продані Російській Федерації французьською компанією Thales. Тепловізійна камера з абсолютно неросійською назвою Catherine FC , дозволяє окупанту бачити свою жертву з кількох кілометрів. Збирається вона начебто на заводі в російській Вологді по ліцензії. Тобто по французських кресланнях і з куплених у Франції компонентів. Це тільки одна із схем, що дозволяє західним компаніям обходити ембарго і постачати в РФ найсучасніші воєнні технології. Звісно, не без участі урядів, що дивляться на це крізь пальці", - розповідає Кащук.

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