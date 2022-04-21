Захисники Маріуполя знищили ворожий танк з позначкою "V", перекинутий з-під Києва, - Білецький. ВIДЕО
Наявність такої техніки свідчить про те, що до Маріуполя перекинули підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі.
Про це пише у телеграмі засновник полку "Азов" Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Захисники Маріуполя виявили в місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V". Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, гвалтували, закатовували цивільне населення", - написав він.
На опублікованому Білецьким відео танк палає.
"Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення", - наголосив Білецький.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
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+30 MAKAROV #508144
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Їбоште їх хлопці.
Бережіть себе.
V -- то кадирівціDON....
Не захотіли здохнути під Києвом, то будуть "шаурмой" в Маріуполі!!!
Слава ЗСУ!!!
Результати закритого соцдослідження для Банкової, де вперше заміряли політичний рейтинг Залужного. Результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників. Залужний виявився не просто конкурентом Зеленського. Станом на зараз головнокомандувач ЗСУ став би беззастережним лідером перегонів. Настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити, все вирішилося б в одному.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/21/7341035/