Захисники Маріуполя знищили ворожий танк з позначкою "V", перекинутий з-під Києва, - Білецький. ВIДЕО

Наявність такої техніки свідчить про те, що до Маріуполя перекинули підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі.

Про це пише у телеграмі засновник полку "Азов" Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Захисники Маріуполя виявили в місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V". Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, гвалтували, закатовували цивільне населення", - написав він.

На опублікованому Білецьким відео танк палає.

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"Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення", - наголосив Білецький.