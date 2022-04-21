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Захисники Маріуполя знищили ворожий танк з позначкою "V", перекинутий з-під Києва, - Білецький. ВIДЕО

Наявність такої техніки свідчить про те, що до Маріуполя перекинули підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі.

Про це пише у телеграмі засновник полку "Азов" Андрій Білецький, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Захисники Маріуполя виявили в місті ворожу військову техніку, зокрема російські танки з позначкою "V". Це означає, що в місто було перекинуто підрозділи окупантів, які чинили звірства в Бучі: вбивали, гвалтували, закатовували цивільне населення", - написав він.

На опублікованому Білецьким відео танк палає.

Також читайте: За 2 доби "азовці" знищили 3 танки, 2 БМП та БТР

"Прямо зараз путінська орда продовжує нищівне свавілля в зруйнованому вщент місті, де і досі залишається близько ста тисяч населення", - наголосив Білецький.

Автор: 

Маріуполь (3235) Білецький Андрій (209) Азов (778)


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Топ коментарі
+42
Азовці-ви найкращі воїни в світі...
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21.04.2022 13:45
+30
Сейчас придет руснявое чмо с немецким впн из соседней темы и расскажет что азовсталь закупорена, а танки эти горят от дырявых пердаков их экипажа
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21.04.2022 13:44
+27
+
Їбоште їх хлопці.
Бережіть себе.
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21.04.2022 13:45
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Сейчас придет руснявое чмо с немецким впн из соседней темы и расскажет что азовсталь закупорена, а танки эти горят от дырявых пердаков их экипажа
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21.04.2022 13:44 Відповісти
Я здогадуюсь про кого ви
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21.04.2022 14:04 Відповісти
Ну, азовсталь действительно в блокаде. Запасы боеприпасов, еды, питья ограничены. В свою очередь у кацапов с этим никаких проблем. Банально будут ждать, регулярно обстреливая артой и авиацией город, пока у защитников Мариуполя все не закончится. Без полномасштабного наступления Марик не спасти, на мой диванный взгляд. Но для такого наступления Украина ещё не готова, так как оружие только начало поступать, плюс подготовить и обучить людей надо. Начни настоящую подготовку с первыми звоночками от западных разведок, то сейчас было бы намного легче, но это уже дискуссии на послевоенное время.
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21.04.2022 14:04 Відповісти
Я думаю на том заводе по еде запасы есть тем более на фейсбуке метинвест вроде как писал в начале марта про это. Опять же не берусь утверждать, этот вопрос следует адресовать метинвесту. Но запасы они делали точно
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21.04.2022 14:08 Відповісти
Азовці-ви найкращі воїни в світі...
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21.04.2022 13:45 Відповісти
+
Їбоште їх хлопці.
Бережіть себе.
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21.04.2022 13:45 Відповісти
Наші котики.
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21.04.2022 13:45 Відповісти
Шойгу сказав що Маріуполь взяли. А тут танки їхні горять. Дивне взяття якесь.
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21.04.2022 13:46 Відповісти
завтра еще один танк уничтожат и выложат
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21.04.2022 13:48 Відповісти
То він за щіку узяв у ***** 😁
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21.04.2022 13:48 Відповісти
Москалі з під Києва танки перекинули. А наші що, так під Києвом і залишилися?
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21.04.2022 13:51 Відповісти
Маріупольці---- Ви!!! Боги міста!!!
V -- то кадирівціDON....
Не захотіли здохнути під Києвом, то будуть "шаурмой" в Маріуполі!!!
Слава ЗСУ!!!
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21.04.2022 13:52 Відповісти
Навіть не знаю якими словами можливо описати мужність та вправність захисників Маріуполя. Еліта, найсильніші бійці у світі.
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21.04.2022 13:56 Відповісти
Близько 98% українців підтримують Збройні сили. Це зрозуміло, бо ніколи досі армія України не вела такої великої, важкої і успішної боротьби з агресором. Тож логічно, що рейтинг довіри до ЗСУ б'є історичні рекорди. Але декого на Банковій це починає хвилювати. Не сама успішність ЗСУ чи їхня підтримка, а те, що українці персоналізують героїчний опір своєї армії в особі головнокомандувача генерала Валерія Залужного. Одним із тих, хто уважно стежить за потенціалом головнокомандувача ЗСУ, є Андрій Єрмак. Як би там не було, але Залужний із соцмереж і публічної площини зник майже повністю, хоч у перші дні його заяви і відео роботи "Байрактарів" ставали реально вірусними.
Результати закритого соцдослідження для Банкової, де вперше заміряли політичний рейтинг Залужного. Результати, які дуже здивували, якщо не злякали замовників. Залужний виявився не просто конкурентом Зеленського. Станом на зараз головнокомандувач ЗСУ став би беззастережним лідером перегонів. Настільки, що другого туру президентських виборів могли б і не проводити, все вирішилося б в одному.


https://www.pravda.com.ua/articles/2022/04/21/7341035/

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21.04.2022 13:56 Відповісти
Теж дуже хотілося б бачити Залужного чи когось інших із військових президентом. Але думаю, нас тут не зрозуміють до повного обгавкування
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21.04.2022 14:01 Відповісти
просто кто-то записывает видосики, а кто-то молча ****** русню
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21.04.2022 14:01 Відповісти
давайте не путать, популизм и профессионализм, мухи отдельно , котлеты отдельно, пора поумнеть уже, не делайте себе кумира , человек который хорошо выполняет свои обязанности , должен делать то , что хорошо умеет, тогда не придётся профессионалам исправлять ошибки дилетантов. Не превращайтесь в русню !!!!
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21.04.2022 14:12 Відповісти
Цікаво, в каком училище учат на президентов профессионалов?
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21.04.2022 14:22 Відповісти
Щоб не перетворюватися на русню, опануй, нарешті, українську.
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21.04.2022 15:31 Відповісти
А коли ви голосували за клоуна то в кого перетворились?
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22.04.2022 02:07 Відповісти
Кесарю-кесарево, слесарю......ну ви зрозуміли. А ну нагадайте мені в якій ЦИВІЛІЗОВАНІЙ країні Президентом БУВ ВІЙСЬКОВИЙ? Жабоїди не канає(той пан був більше політиком ніж військовим)
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21.04.2022 14:49 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80 Дуайт Ейзенхауер
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21.04.2022 16:23 Відповісти
Джордж Вашингтон - американський державний діяч, перший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президент Сполучених Штатів (1789-1797 роки), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 батько-засновник США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87 головнокомандувач Континентальної армії, учасник війни за незалежність Північноамериканських штатів, творець американського інституту президентства, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%A8%D0%90 генерал армій США , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 національний герой країни.
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22.04.2022 02:12 Відповісти
Слава героям України! Смерть ворогам!
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21.04.2022 13:57 Відповісти
З "позначкою" він ще яскравійше запалюється й горить синім полум"ям !
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21.04.2022 14:00 Відповісти
То стрілочка, яка вказує напрямок - в пекло.
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21.04.2022 14:03 Відповісти
Даже немного стыдно перед защитниками Мариуполя, что танки которые должны были уничтожить мы под Киевом, поехали в Мариуполь.
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21.04.2022 14:05 Відповісти
Мабуть була така домовленість. Але те що відкрилось в Бучі, Ірпені, Гостомелі і в інших звільнених містах поламало цю домовленість.
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21.04.2022 14:59 Відповісти
Смерть кацапам!
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21.04.2022 14:32 Відповісти
Гори рузька курва
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21.04.2022 15:00 Відповісти
Залужный най новый президент.
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21.04.2022 15:16 Відповісти
 
 