В Росії палає один з провідних дослідних інститутів міноборони, який займався розробками систем ППО та "Іскандерів". ВIДЕО (оновлено)
В Твері горить приміщення дослідного інституту міноборони РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що оприлюднений в соцмережах, видно, що люди ламають вікна, щоб покинути приміщення. Площа загорання приблизно одна тисяча квадратних метрів. Місцеві пропагандисти повідомляють про одного загиблого. Ще три десятки співробітників зазнали опіків.
Дослідна установа - один з провідних російських науково-дослідницьких інститутів, що займався розробкою ракетних систем протиповітряної оборони, "Іскандерів", зенітних систем і систем невидимості для бомбардувальників Ту-160..
Интерфакс повідомляє, що кількість жертв пожежі зросла до семи осіб.
Топ коментарі
+56 Валерий Викторович #508978
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+51 аспм мпри
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+39 Остап Покотило
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ПАО «НПО «Алмаз»
до речі, керує ним "українец".. який народився в Полтаві, але потім став кацапом в москві, який люто еннавидить Україну
Операция идет по плану
Потерь нет...
смічних сил?!! Тобто "пилят бабки". Мабуть підпалили, щоб знищити докази розкрадання бюджетних коштів.
Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!
https://youtu.be/trdItw1gnr8
(вона, давеча цельный крейсер потонул к едрене фене от ентого дела. Бяда, бяда...)
https://www.youtube.com/watch?v=ETqoRjrP8a4
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