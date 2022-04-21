В Росії палає один з провідних дослідних інститутів міноборони, який займався розробками систем ППО та "Іскандерів". ВIДЕО (оновлено)

В Твері горить приміщення дослідного інституту міноборони РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що оприлюднений в соцмережах, видно, що люди ламають вікна, щоб покинути приміщення. Площа загорання приблизно одна тисяча квадратних метрів. Місцеві пропагандисти повідомляють про одного загиблого. Ще три десятки співробітників зазнали опіків.

Дослідна установа - один з провідних російських науково-дослідницьких інститутів, що займався розробкою ракетних систем протиповітряної оборони, "Іскандерів", зенітних систем і систем невидимості для бомбардувальників Ту-160..

Интерфакс повідомляє, що кількість жертв пожежі зросла до семи осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Потерь нет": В московському метро росіян агітують підписувати контракт з армією РФ. ФОТО