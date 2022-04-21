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В Росії палає один з провідних дослідних інститутів міноборони, який займався розробками систем ППО та "Іскандерів". ВIДЕО (оновлено)

В Твері горить приміщення дослідного інституту міноборони РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, що оприлюднений в соцмережах, видно, що люди ламають вікна, щоб покинути приміщення. Площа загорання приблизно одна тисяча квадратних метрів. Місцеві пропагандисти повідомляють про одного загиблого. Ще три десятки співробітників зазнали опіків.

Дослідна установа - один з провідних російських науково-дослідницьких інститутів, що займався розробкою ракетних систем протиповітряної оборони, "Іскандерів", зенітних систем і систем невидимості для бомбардувальників Ту-160..

Интерфакс повідомляє, що кількість жертв пожежі зросла до семи осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Потерь нет": В московському метро росіян агітують підписувати контракт з армією РФ. ФОТО

Автор: 

авіація (4133) пожежа (4337) Міноборони рф (709)


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Топ коментарі
+56
Слава Украине !!!!!
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21.04.2022 14:06
+51
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21.04.2022 14:10
+39
Гори, гори ясно...!
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21.04.2022 14:07
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Слава Украине !!!!!
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21.04.2022 14:06 Відповісти
Бойові гусаки ВПС України передають вітання ********** від "киевского режима"
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21.04.2022 14:31 Відповісти
Якщо до лапок прив'язати гніт то цілком можливо. Але мабуть то лише легенда про помсту княгині Ольги
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21.04.2022 15:57 Відповісти
ще б ось ці запалали.. єдині в кацапії що розробляють такі системи:
https://www.wiw-rf.ru/ www.lemz.ru
«ЛИАНОЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ТОП «ЛЭМЗ»)

та
https://www.raspletin.com/
ПАО «НПО «Алмаз»

до речі, керує ним "українец".. який народився в Полтаві, але потім став кацапом в москві, який люто еннавидить Україну
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21.04.2022 14:31 Відповісти
Ну, наши тут точно не при делах. Просто руководство этой конторы скрывает следы своих коррупционных действий по разворовыванию бюджетных средств выделенных на разработки и модернизации систем ПВО в том числе и на ПВО лохани "Москва". Концы в огонь. А "Москву" затопили - концы в воду. Впрочем и курение вредит москальскому здоровью.
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21.04.2022 15:22 Відповісти
зачётные сигареты..
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21.04.2022 15:56 Відповісти
Ой бядя бяда,горє то како...
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21.04.2022 14:07 Відповісти
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21.04.2022 14:39 Відповісти
Гори, гори ясно...!
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21.04.2022 14:07 Відповісти
Вследствии незначительного хлопка, произошло легкое задымление
Операция идет по плану
Потерь нет...
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21.04.2022 14:39 Відповісти
і шоби не погасло!...
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21.04.2022 19:44 Відповісти
може тому що вони там *аналоговнєти* розробляли на гранти від уряду, а просто все розікрали))
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21.04.2022 14:08 Відповісти
в таком сверхсовременном здании разрабатывали как минимум термоядерный удар по Солнцу и пилотируемый полет на Плутон
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21.04.2022 14:36 Відповісти
Кацапы надо курить в строго отведенных местах !
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21.04.2022 14:38 Відповісти
100%
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21.04.2022 14:56 Відповісти
Тихий хлопок, небольшая вспышка, еле видимое задымление, пожарники уже заканчивают, имущество было застраховано, семьи погибших получат компенсации. Биндеравцы будут уничтоженны!1111
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21.04.2022 14:08 Відповісти
Займається питаннями розвитку вісково-космічних сил?!! Тобто "пилят бабки". Мабуть підпалили, щоб знищити докази розкрадання бюджетних коштів.
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21.04.2022 14:08 Відповісти
Но теперь у них денег не будет на развитие армии, хоть это радует. И нечего будет пилить)
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21.04.2022 14:40 Відповісти
Яка ж тільки краса)))
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21.04.2022 14:09 Відповісти
а шо такое, а кто это сделал?
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21.04.2022 14:09 Відповісти
действительно, какжиж так? ведь ну никогдаж не было и тут снова
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21.04.2022 17:29 Відповісти
Там очередную сушку приземлили под Изюмом
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21.04.2022 14:09 Відповісти
Мало буде !
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21.04.2022 14:09 Відповісти
Невже це знову ми?! За будь-яких обставин слава Україні!
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21.04.2022 14:09 Відповісти
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21.04.2022 14:10 Відповісти
яка гарна дівчинка, і як вона всюди поспіває.....мабуть в неї сестрички є.....
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21.04.2022 14:49 Відповісти
Десь я то дівчисько бачив...крута дівка виросте
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22.04.2022 02:54 Відповісти
Видимо, что-то в лаборатории взорвалось. Может быть макет очередной баллистической ракеты.
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21.04.2022 14:11 Відповісти
Все, що зле оркам, мені бальзам на серце. Щоб ви суки всі повиздихали, чорна цвіль планети.
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21.04.2022 14:12 Відповісти
Гори-гори ясно, чтобы не погасло
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21.04.2022 14:12 Відповісти
там еще в кацапстане и химзавод какой то горит
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21.04.2022 14:12 Відповісти
На расее еще и леса горят -- вчера площадь пожаров была "вдвое больше чем в этот же период прошлого года"
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21.04.2022 16:05 Відповісти
Українці та свідомі россіяни паліть все, що можете в фашиській федерації
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21.04.2022 14:13 Відповісти
Спокуха, батут сгорел. Скоро починят.
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21.04.2022 14:13 Відповісти
Сьогодні Чистий Четвер. Чистить Боженька. Чистить.
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21.04.2022 14:15 Відповісти
Може це наслідки "импортозамещения"....
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21.04.2022 14:15 Відповісти
Гори "пламенем " аж до кремля
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21.04.2022 14:15 Відповісти
Возможно директор осознал, что завтра-послезавтра приедет проверка, которая по приказу кремля будет разбираться куда потрачены миллиарды денег на какие-то вундерваффе. А так. Были, но сгорели. Ещё можно на шпионов списат
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21.04.2022 14:16 Відповісти
100%
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21.04.2022 14:18 Відповісти
Там наверняка разыграется спектакль с доносами друг на друга. Хорошо бы, если командующий воздушно космических сил окажется втянутым по самое не хочу.
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21.04.2022 14:37 Відповісти
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21.04.2022 15:14 Відповісти
Як на мене, то воно не горить тільки тліє.
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21.04.2022 14:19 Відповісти
Опять вата не накурится никак ...
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21.04.2022 14:22 Відповісти
Бумерангом все повертається....
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21.04.2022 14:23 Відповісти
зробивши кілька обертів навколо Землі "сармат" таки влучив у ціль.
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21.04.2022 14:25 Відповісти
Вернулся бумерангом?
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21.04.2022 14:43 Відповісти
а щоб там згоріло все що може горіти і все що не горить
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21.04.2022 14:25 Відповісти
🎶🎶🎶

Мені приснився сон чудовий,хтось знову підпалив Москву!

https://youtu.be/trdItw1gnr8
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21.04.2022 14:27 Відповісти
Смерть кацапам!
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21.04.2022 14:27 Відповісти
хорошономало
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21.04.2022 14:28 Відповісти
146% они там картофан жарили для поминальной трапезы по крейсеру "Москва".
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21.04.2022 14:28 Відповісти
Крейцер масква терміново запросив ППО
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21.04.2022 14:29 Відповісти
Интересно чья голова полетит на этот раз.
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21.04.2022 14:31 Відповісти
Лірично...
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21.04.2022 14:31 Відповісти
ну і йух з ним
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21.04.2022 14:31 Відповісти
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21.04.2022 14:33 Відповісти
Хай звикають.
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21.04.2022 14:33 Відповісти
Чай, спинджак ктой-та гладил да вутятюг из лепистрической резетки высключить запамятовал - знамо дело, то-то оно у них и загорелося, в дяревнях-та кажинный день ента оказия бываеть... 🔥🔥🔥
(вона, давеча цельный крейсер потонул к едрене фене от ентого дела. Бяда, бяда...)
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21.04.2022 14:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4MQUHdlBiXY Наш український "Моссад" вже діє. Зрадники мають розуміти, що жити вони не будуть. Це є і попередженням для інших.
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21.04.2022 14:38 Відповісти
потвори замітають сліди вкрадених грошей, які "витрачені" на анало говнет.
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21.04.2022 14:39 Відповісти
Інститут пішов по курсу крейсера "масква".
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21.04.2022 14:39 Відповісти
Гори, Москва! https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8
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21.04.2022 14:42 Відповісти
Ну... Помянєм.

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21.04.2022 14:45 Відповісти
Героям слава!!!
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21.04.2022 14:48 Відповісти
Це нова ракета Сармат повернулась у рідну гавань!
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21.04.2022 14:49 Відповісти
Орки, це лише початок.
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21.04.2022 14:57 Відповісти
Противопромышленный "Нептун" или пикирующие гуси?
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21.04.2022 14:58 Відповісти
Горить, палає ...
https://www.youtube.com/watch?v=ETqoRjrP8a4
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21.04.2022 14:59 Відповісти
Партизаны 🙂
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21.04.2022 15:02 Відповісти
И эту убогую богадельню называют институтом? Что-то не верится! Полвека тому я работал с российскими НИИ, оборонными и необоронными. Фейк!
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21.04.2022 15:03 Відповісти
А что вам не нравится? Что здание не 70х годов? Так вон, одно из зданий РКК энергия в Королёве - это бывшая вилла купца, другое - цех фабрики Кэдберри, простроенный перед Первой Мировой. Всякое бывает. Тем более - в Твери.
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21.04.2022 15:08 Відповісти
ПУТИН ТЕРРОРИСТ ПОДЖЁГ !!!
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21.04.2022 15:04 Відповісти
В новости две ошибки. Во-первых, что институт "научно-", а во-вторых - что "исследовательский".
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21.04.2022 15:06 Відповісти
це хатинь, яку вони так обожнюють
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21.04.2022 15:19 Відповісти
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21.04.2022 15:28 Відповісти
Все, теперь межгалактические звездолеты не кому будет сбивать в небесных твердях!
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21.04.2022 15:38 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.04.2022 15:39 Відповісти
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21.04.2022 15:47 Відповісти
Хорошие ж новости одна за другой!
+
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21.04.2022 15:51 Відповісти
Горить красиво. Головне питання - скільки сконавших свинопсів.
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21.04.2022 16:03 Відповісти
Переоцінити цю подію важко...хай навіть там не згорять якісь цінні креслення, обладнання і спеціалісти. Зараз почнеться така чистка у ФСБ і усяких ГРУ шо таргани з голоду повиздихають)) Ще пара таких "ана сгарєла" і в бій підуть адні старікі!
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21.04.2022 16:05 Відповісти
А-а, то ось ти яка, протиповітряна оборона...
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21.04.2022 16:46 Відповісти
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21.04.2022 17:02 Відповісти
Аби більше Багато небуває...
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21.04.2022 17:06 Відповісти
це добре, треба і в інших місцях покурити.
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21.04.2022 17:22 Відповісти
Институт "Военно-космических сил рф" Тьфу , а почему не военно-императорско-галактические? И особенно эпично в таком задрыпаном здании))
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21.04.2022 17:39 Відповісти
рузьге ПВО не сбило летящий мимо урны чей-то окурок
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21.04.2022 17:42 Відповісти
Замітають сліди? Щоб не виплили махінації та розкрадання...
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21.04.2022 18:09 Відповісти
Пошла цепная реакция после затопления Москвы.
Ждём громкие самоубийства.
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21.04.2022 18:34 Відповісти
можна безкінечно дивитися як тече вода і як вогонь горить... особливо в кацапстані!
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21.04.2022 19:55 Відповісти
Сармат вернулся, потянуло домой
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21.04.2022 22:35 Відповісти
Прочитав коменти...які ліричні, задушевні. Добавити немає що-все сказано
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22.04.2022 02:59 Відповісти
Гарно працюють ДРГ.
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22.04.2022 13:14 Відповісти
 
 