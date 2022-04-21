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В Держдумі РФ пропонують запровадити для українських полонених примусове донорство, що практикувалося в нацистських таборах. ВIДЕО

В російській Держдумі запропонували зобов'язати усіх українських полонених здавати кров для солдат армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з такою ініціативою виступив депутат ЛДПР Сергій Леонов. Нагадаємо, що примусова здача крові вважається тортурами за міжнародними законами.

Примусове донорство практикувалося, зокрема, у нацистських  концтаборах. У в'язнів брали кров для солдатів вермахту та використовували як піддослідних у медичних експериментах.

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Автор: 

Держдума (734) нацизм (149) знущання (97) полонені (2267)


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Топ коментарі
+127
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21.04.2022 14:40
+83
Кати, вбивці русофашисти, будьте прокляті на віки!
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21.04.2022 14:40
+70
и после этого зеленский хочет вести какие-то переговоры со страной-оккупантом, объясняя это какой-то фигней, придуманной управляющим им агентами? ох как же плохо окончит даже после намека на переговоры... народу уже надоело терпеть его видосики и дурь в словах... хотя Библия говорит - дурь человека познается по словам его!
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21.04.2022 14:41
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Не забувайте про ВАЖЛИВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА КАЦАПАМИ:

те, в чому вони звинувачують усіх навкруги - на те саме вони самі здатні в першу чергу.

І пригадайте про їхнє звинувачення нас в вилученні органів, чорну трансплантологію і таке інше...

Склався пазл?
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21.04.2022 23:04 Відповісти
реинкарнация нацистской германии только с рашистским браком ..... глубинное стадо без тормозов ...........
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22.04.2022 08:10 Відповісти
Там де будуть вичавлювати українську кров там будуть і нирки і печінку відрізати... Взагалі не бачу різниці між фашистською есесівською Німеччиною і фашистською пуzькінською роzzією...
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22.04.2022 08:52 Відповісти
Кацапи це болотяні дегенерати з повною відсутністю того що характеризує цивілізованість.
Саме цікаве що коли Кацапія рухне ця істота буде енергійно відмовлятись від своїх висловлювань.
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22.04.2022 13:19 Відповісти
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