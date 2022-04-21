В Держдумі РФ пропонують запровадити для українських полонених примусове донорство, що практикувалося в нацистських таборах. ВIДЕО

В російській Держдумі запропонували зобов'язати усіх українських полонених здавати кров для солдат армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з такою ініціативою виступив депутат ЛДПР Сергій Леонов. Нагадаємо, що примусова здача крові вважається тортурами за міжнародними законами.

Примусове донорство практикувалося, зокрема, у нацистських концтаборах. У в'язнів брали кров для солдатів вермахту та використовували як піддослідних у медичних експериментах.

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