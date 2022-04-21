В Держдумі РФ пропонують запровадити для українських полонених примусове донорство, що практикувалося в нацистських таборах. ВIДЕО
В російській Держдумі запропонували зобов'язати усіх українських полонених здавати кров для солдат армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з такою ініціативою виступив депутат ЛДПР Сергій Леонов. Нагадаємо, що примусова здача крові вважається тортурами за міжнародними законами.
Примусове донорство практикувалося, зокрема, у нацистських концтаборах. У в'язнів брали кров для солдатів вермахту та використовували як піддослідних у медичних експериментах.
Топ коментарі
+127 Перехватчик
показати весь коментар21.04.2022 14:40
+83 Larissa Kora #504090
показати весь коментар21.04.2022 14:40
+70 Joshua Merlin
показати весь коментар21.04.2022 14:41
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те, в чому вони звинувачують усіх навкруги - на те саме вони самі здатні в першу чергу.
І пригадайте про їхнє звинувачення нас в вилученні органів, чорну трансплантологію і таке інше...
Склався пазл?
Саме цікаве що коли Кацапія рухне ця істота буде енергійно відмовлятись від своїх висловлювань.