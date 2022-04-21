Джавеліни - це добре, але саме артилерія заклала військовий успіх України, - головний консультант інституту стратегічних досліджень Белєсков. ВIДЕО

Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белєсков спростовує поширене у західних ЗМІ твердження, ніби ЗСУ мають успіхи завдяки виключно джавелінам і всіляким ручним штучкам. Він пише, що перш за все це наслідок системної розбудови артилерії після 2015 року. І дає перелік, як було та як стало.

Про це Белєсков пише у своїй статті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.

"Успіхам України, які дозволили відкинути російську армію, посприяли, насамперед і відчутніше, робота артилерії та загальновійськових підрозділів, аніж тактика вилазок із застосуванням переносних видів зброї, наданої Заходом. Сам так вважає військовий експерт Микола Белесков. І західні оцінки у цій ситуації не тільки вводять в оману, але й впливають на дискусії щодо того, яку зброю слід постачати Україні надалі.

Зрозуміло, що оцінки, озвучені у ЗМІ, не спроможні передати цілісну картину військового протистояння Росії та України. Однак, вони і не повинні перекручувати дійсність. І на жаль, саме це відбувається, коли західні медіа беруться аналізувати, чому українська стратегічна оборонна операція видається такою успішною.

Їхнє бачення можна загально описати так: українські війська невеличкими бойовими групами влаштовували короткі вилазки-атаки на російські військові колони на основних транспортних шляхах та атакували із застосуванням західних переносних протитанкових військових засобів.

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Така картинка насправді передає лише частинку того, що насправді відбувалося. При цьому оминається увагою роль ствольної артилерії, ракетних систем залпового вогню та власне ракет, і цей момент може вже негативно відбитися на майбутніх поставках зброї з Заходу.

А зараз варто пояснити, чому так відбувається.

По-перше, війну, яку ведуть Україна та Росія, слід сприймати саме як повномасштабне високо інтенсивне бойове зіткнення армій, при якому обидві сторони мають багато важких озброєнь, артилерії, систем ППО, літаків і т.п.

Українські Збройні Сили стали для росіян найбільш небезпечним супротивником з часів закінчення Другої світової війни. Хоча б з огляду на те, що на відміну від Афганістану, Чечні, чи Сирії, Україна мала регулярну армію, яка готувалася до подібної війни останні 7 років.

Починаючи з 2014 року, українську артилерію було серйозно посилено.

Збільшення числа та покращення артилерійських військ було одним зі складових факторів підготовки до майбутньої війни

В 2014 році українська армія мала у своєму розпорядженні

– три бригади ствольної артилерії (системи Мста-С, Мста-Б)

– три артилерійських полки (системи Ураган, Смерч)

– одна бригада ракетних військ (Точка-У)

– а ще дев’ять бригад сухопутних військ теж мали свої артилерійські групи (РСЗО Град, самохідні артилерійські установки Гвоздика та Акація), які дозволяють здійснювати вогневу підтримку силам маневрування.

Досвід війни 2014-15 років у Донбасі показав, що Україні не має достатньо насиченої артилерійської потужності, аби здійснювати підтримку наступальних дій у належній пропорції до задіяних сил маневрування. Іншим уроком тої кампанії стало те, що російська артилерія завдала найбільшої шкоди тоді за допомогою саме далекобійних та безконтактних озброєнь, якщо порівнювати з класичним веденням війни з прямим боєзіткненням. – тоді саме 60 відсотків втрат було завдано саме артилерією.

І тому, аби протистояти ворожій артилерії, і потрібні підрозділи для контрбатарейної стрільби.

Зважаючи на донбаський досвід, українські Збройні Сили були посилені у 2015 році:

27 реактивний артилерійський полк, який мав системи Ураган, було реорганізовано у бригаду у і додано ще один батальйон додався 32 реактивний артилерійський полк, озброєний системами Ураган 107 реактивний артилерійський полк озброєний системами Смерч був реорганізований у бригаду 19 окрема ракетна бригада поповнилася двома батальйонами з ракетами Точка У – їх відтоді стало вже 5. Були утворені 40, 44, 406 артилерійські бригади, які отримали на озброєння системи Гіацинт-Б, Мста-Б, і гармати-гаубиці Д-20ю Також було сформовано 43 окрему артилерійську бригаду, яка мала важкі 203-мм артилерійські установки Піон 2C7

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Усі нові загальновійськові бригади у сухопутних військах (7), на Морфлоті (2), а також десантно-штурмові бригади (6) отримали власні бригадні артилерійські групи. На додаток до цих підсилень, дві сформовані бригади -38 і 45 – озброєні системами Гіацинт-Б та Мста-Б, стали частиною стратегічного Резервного корпусу.

На загал, артилерія українських Збройних Сил за останні 7 років зросла як кількісно, так і якісно. Якісні покращення були досягнути завдяки посиленій програмі підготовки, яка щорічно включала понад 35 польових бригадних тактичних навчань і понад 200 польових батальйонних тактичних навчань. Під час таких навчань оператори артилерійських систем вчилися забезпечувати підтримку як наступальних, так і оборонних елементів маневру, а ще навчалися веденню контрбатарейного бою. Саме завдяки такій активній підготовці українські Збройні Сили підготувалися до повномасштабної війни з Росією.

Роль артилерії в умовах сучасної війни

А тепер щодо військової теорії, яка дасть нам краще розуміння ролі артилерії у сучасній війні. І зробимо це до того, як повернемося до досвіду реальних подій.

Ще з часів Першої світової сучасна війна слідувала загальновійськовому підходу до її ведення, згідно з яким різні армійські підрозділи залучалися заради загального результату на полі бою та у дотичних військових операціях.

І артилерія, укупі з піхотними військами, залишається основою ведення загальновійськових бойових дій ще починаючи з початку минулого століття – це потрібно для підтримки наступальних та оборонних елементів маневру і для контрбатарейного бою. Попри усі зміни у характері війн, артилерія забезпечує ураження 60-70% ворожих цілей, і при цьому є універсальним та недорогим видом зброї.

Масований артилерійський вогонь є важливим фактором при проведенні стратегічних оборонних операцій.

Артилерія та ракетний вогонь дозволяють уразити цілі у тилу ворога ще до того, як той переграє тебе у маневруванні і концентрації військ та техніки, та буде готовий сам завдавати удару по твоїх захисних позиціях, здобувши кількісну перевагу.

Таке ураження цілей здійснюється в тактичній глибині ворожих позицій (15-20 км) як за допомогою бригадних артилерійських груп, так і окремих артилерійських бригад. Такі системи, як Смерч чи Точка-У спроможні уражати пріоритетні ворожі цілі на відстані у 40 км вглибину. Артилерія також дозволяє вражати ворожі цілі в напрямку, де існує ризик прориву лінії оборони.

У дію вступає Смерч

Іншими словами масований артилерійський вогонь є одним з факторів, який робить оборону більш ефективною за допомогою випереджуючого підходу. Простіше кажучи, одна справа знешкоджувати ворожу техніку одна за одною в близькому бою з усіма супутніми моментами ризику для власних сил, і інша справа, коли ти масово розбиваєш ворожі цілі з 10-кілометрової відстані з незначним ризиком для особового складу своїх сил.

Тепер повернімося до власне російсько-української війни. Без перебільшення можна казати, що якби не артилерія, то з одними легкими протитанковими керованими ракетами українські війська лише змогли б відтягнути час поразки, і українська стратегічна оборона операція не була б такою успішною.

Водночас, залучення загальновійськових видів зброї, як то легка мобільна піхота з протитанковими керованими ракетними комплексами, і артилерія, і пілотована авіація, і бойові безпілотники, все це разом дозволило зірвати початковий російський план наступу і допомогло знищити — повністю чи частково — приблизно 40 відсотків від 50 батальйонних груп, задіяних у початковому наступі. І в такому комплексному враженні ворога стволова артилерія, ракетні системи залпового вогню і ракетні системи зіграли ключову роль.

Ось лише декілька прикладів:

– українська ракетна система Точка-У завдала удару і потопила великий десантний корабель у порту Бердянська, а ще й викликала пожежу на сусідніх російських кораблях

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– система Ураган була багаторазово задіяна в успішному, ураженні ворожих військ та техніки в районі Чорнобаївки, в Херсонській області

Артилерія зіграла визначальну роль у знешкодженні російських військ саме біля Чорнобаївки

– угрупування українських Збройних Сил, що здійснювали захист лівого берега Дніпра в обороні Києва, складалося з 11 батальйонів трьох загальновійськових бригад – 1 танкової, 58 моторизованої, і 72 механізованої, які мали власні бригадні артилерійські групи, підсилені двома батальйонами 27 артилерійської бригади з системами Ураган і одним батальйоном 43 артилерійської бригади з системами 203-мм Піон 2С7.

У дію вступають Піони

Інші батальйони 27 артилерійської бригади були задіяні в обороні Харкова. Можна знайти багато прикладів, коли артилерія була задіяна в обороні Києва на правому березі Дніпра, в боях біля Тростянця та Охтирки, на Сумщині, в Миколаївській області, на Донбасі. Результати роботу артилерії були відчутими для ворога – він втратив велику кількість техніки, яка була рознесена та спалена.

Саме через усе вищезгадане, розповіді в іноземній пресі про західні протитанкові ракетні установки і тактику вилазок та атак малими групами є лише частинкою від реальної картини того, що допомагало Україні ефективно захищатися від російської агресії. Зрештою, це історія ведення війн різними військовими засобами – де знову таки виняткову роль зіграла саме артилерія разом із ракетними системами, які забезпечили підтримку елементами маневрування, веденням контрбатарейного бою та враженням пріоритетних цілей в глибині тилу ворога.

І саме через це можна зробити важливий висновок – у разі наданні подальшої допомоги у забезпеченні безпеки України пріоритет має надаватися стволовій артилерії (М777, М109), пусковим системам залпового вогню (М142, М270) та ракетними комплексами 300-км радіуса дії (АТАСМS).

За наявності достатнього числа таких видів зброї та боєприпасів до них, Україна зможе швидко та рішуче змінити хід війни, а разом з тим, вберегти чималу кількість людських життів", - пояснив Белєсков.