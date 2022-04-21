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Джавеліни - це добре, але саме артилерія заклала військовий успіх України, - головний консультант інституту стратегічних досліджень Белєсков. ВIДЕО

Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белєсков спростовує поширене у західних ЗМІ твердження, ніби ЗСУ мають успіхи завдяки виключно джавелінам і всіляким ручним штучкам. Він пише, що перш за все це наслідок системної розбудови артилерії після 2015 року. І дає перелік, як було та як стало.

Про це Белєсков пише у своїй статті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Букви.

"Успіхам України, які дозволили відкинути російську армію, посприяли, насамперед і відчутніше, робота артилерії та загальновійськових підрозділів, аніж тактика вилазок із застосуванням переносних видів зброї, наданої Заходом. Сам так вважає військовий експерт Микола Белесков. І західні оцінки у цій ситуації не тільки вводять в оману, але й впливають на дискусії щодо того, яку зброю слід постачати Україні надалі.

Зрозуміло, що оцінки, озвучені у ЗМІ, не спроможні передати цілісну картину військового протистояння Росії та України. Однак, вони і не повинні перекручувати дійсність. І на жаль, саме це відбувається, коли західні медіа беруться аналізувати, чому українська стратегічна оборонна операція видається такою успішною.

Їхнє бачення можна загально описати так: українські війська невеличкими бойовими групами влаштовували короткі вилазки-атаки на російські військові колони на основних транспортних шляхах та атакували із застосуванням західних переносних протитанкових військових засобів.

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Така картинка насправді передає лише частинку того, що насправді відбувалося. При цьому оминається увагою роль ствольної артилерії, ракетних систем залпового вогню та власне ракет, і цей момент може вже негативно відбитися на майбутніх поставках зброї з Заходу.

А зараз варто пояснити, чому так відбувається.

По-перше, війну, яку ведуть Україна та Росія, слід сприймати саме як повномасштабне високо інтенсивне бойове зіткнення армій, при якому обидві сторони мають багато важких озброєнь, артилерії, систем ППО, літаків і т.п.

Українські Збройні Сили стали для росіян найбільш небезпечним супротивником з часів закінчення Другої світової війни. Хоча б з огляду на те, що на відміну від Афганістану, Чечні, чи Сирії, Україна мала регулярну армію, яка готувалася до подібної війни останні 7 років.

Починаючи з 2014 року, українську артилерію було серйозно посилено.

Збільшення числа та покращення артилерійських військ було одним зі складових факторів підготовки до майбутньої війни

В 2014 році українська армія мала у своєму розпорядженні

– три бригади ствольної артилерії (системи Мста-С, Мста-Б)

– три артилерійських полки (системи Ураган, Смерч)

– одна бригада ракетних військ (Точка-У)

– а ще дев’ять бригад сухопутних військ теж мали свої артилерійські групи (РСЗО Град, самохідні артилерійські установки Гвоздика та Акація), які дозволяють здійснювати вогневу підтримку силам маневрування.

Досвід війни 2014-15 років у Донбасі показав, що Україні не має достатньо насиченої артилерійської потужності, аби здійснювати підтримку наступальних дій у належній пропорції до задіяних сил маневрування. Іншим уроком тої кампанії стало те, що російська артилерія завдала найбільшої шкоди тоді за допомогою саме далекобійних та безконтактних озброєнь, якщо порівнювати з класичним веденням війни з прямим боєзіткненням. – тоді саме 60 відсотків втрат було завдано саме артилерією.

І тому, аби протистояти ворожій артилерії, і потрібні підрозділи для контрбатарейної стрільби.

Зважаючи на донбаський досвід, українські Збройні Сили були посилені у 2015 році:

  1. 27 реактивний артилерійський полк, який мав системи Ураган, було реорганізовано у бригаду у і додано ще один батальйон
  2. додався 32 реактивний артилерійський полк, озброєний системами Ураган
  3. 107 реактивний артилерійський полк озброєний системами Смерч був реорганізований у бригаду
  4. 19 окрема ракетна бригада поповнилася двома батальйонами з ракетами Точка У – їх відтоді стало вже 5.
  5. Були утворені 40, 44, 406 артилерійські бригади, які отримали на озброєння системи Гіацинт-Б, Мста-Б, і гармати-гаубиці Д-20ю
  6. Також було сформовано 43 окрему артилерійську бригаду, яка мала важкі 203-мм артилерійські установки Піон 2C7

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Усі нові загальновійськові бригади у сухопутних військах (7), на Морфлоті (2), а також десантно-штурмові бригади (6) отримали власні бригадні артилерійські групи. На додаток до цих підсилень, дві сформовані бригади -38 і 45 – озброєні системами Гіацинт-Б та Мста-Б, стали частиною стратегічного Резервного корпусу.

На загал, артилерія українських Збройних Сил за останні 7 років зросла як кількісно, так і якісно. Якісні покращення були досягнути завдяки посиленій програмі підготовки, яка щорічно включала понад 35 польових бригадних тактичних навчань і понад 200 польових батальйонних тактичних навчань. Під час таких навчань оператори артилерійських систем вчилися забезпечувати підтримку як наступальних, так і оборонних елементів маневру, а ще навчалися веденню контрбатарейного бою. Саме завдяки такій активній підготовці українські Збройні Сили підготувалися до повномасштабної війни з Росією.

Роль артилерії в умовах сучасної війни

А тепер щодо військової теорії, яка дасть нам краще розуміння ролі артилерії у сучасній війні. І зробимо це до того, як повернемося до досвіду реальних подій.

Ще з часів Першої світової сучасна війна слідувала загальновійськовому підходу до її ведення, згідно з яким різні армійські підрозділи залучалися заради загального результату на полі бою та у дотичних військових операціях.

І артилерія, укупі з піхотними військами, залишається основою ведення загальновійськових бойових дій ще починаючи з початку минулого століття – це потрібно для підтримки наступальних та оборонних елементів маневру і для контрбатарейного бою. Попри усі зміни у характері війн, артилерія забезпечує ураження 60-70% ворожих цілей, і при цьому є універсальним та недорогим видом зброї.

Масований артилерійський вогонь є важливим фактором при проведенні стратегічних оборонних операцій.

Артилерія та ракетний вогонь дозволяють уразити цілі у тилу ворога ще до того, як той переграє тебе у маневруванні і концентрації військ та техніки, та буде готовий сам завдавати удару по твоїх захисних позиціях, здобувши кількісну перевагу.

Таке ураження цілей здійснюється в тактичній глибині ворожих позицій (15-20 км) як за допомогою бригадних артилерійських груп, так і окремих артилерійських бригад. Такі системи, як Смерч чи Точка-У спроможні уражати пріоритетні ворожі цілі на відстані у 40 км вглибину. Артилерія також дозволяє вражати ворожі цілі в напрямку, де існує ризик прориву лінії оборони.

У дію вступає Смерч

Іншими словами масований артилерійський вогонь є одним з факторів, який робить оборону більш ефективною за допомогою випереджуючого підходу. Простіше кажучи, одна справа знешкоджувати ворожу техніку одна за одною в близькому бою з усіма супутніми моментами ризику для власних сил, і інша справа, коли ти масово розбиваєш ворожі цілі з 10-кілометрової відстані з незначним ризиком для особового складу своїх сил.

Тепер повернімося до власне російсько-української війни. Без перебільшення можна казати, що якби не артилерія, то з одними легкими протитанковими керованими ракетами українські війська лише змогли б відтягнути час поразки, і українська стратегічна оборона операція не була б такою успішною.

Водночас, залучення загальновійськових видів зброї, як то легка мобільна піхота з протитанковими керованими ракетними комплексами, і артилерія, і пілотована авіація, і бойові безпілотники, все це разом дозволило зірвати початковий російський план наступу і допомогло знищити — повністю чи частково — приблизно 40 відсотків від 50 батальйонних груп, задіяних у початковому наступі. І в такому комплексному враженні ворога стволова артилерія, ракетні системи залпового вогню і ракетні системи зіграли ключову роль.

Ось лише декілька прикладів:

– українська ракетна система Точка-У завдала удару і потопила великий десантний корабель у порту Бердянська, а ще й викликала пожежу на сусідніх російських кораблях

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Захисники України ліквідували росіян, які перевозили снаряди з камерами, що наводяться на ціль. ВIДЕО

– система Ураган була багаторазово задіяна в успішному, ураженні ворожих військ та техніки в районі Чорнобаївки, в Херсонській області

Артилерія зіграла визначальну роль у знешкодженні російських військ саме біля Чорнобаївки

– угрупування українських Збройних Сил, що здійснювали захист лівого берега Дніпра в обороні Києва, складалося з 11 батальйонів трьох загальновійськових бригад – 1 танкової, 58 моторизованої, і 72 механізованої, які мали власні бригадні артилерійські групи, підсилені двома батальйонами 27 артилерійської бригади з системами Ураган і одним батальйоном 43 артилерійської бригади з системами 203-мм Піон 2С7.

У дію вступають Піони

Інші батальйони 27 артилерійської бригади були задіяні в обороні Харкова. Можна знайти багато прикладів, коли артилерія була задіяна в обороні Києва на правому березі Дніпра, в боях біля Тростянця та Охтирки, на Сумщині, в Миколаївській області, на Донбасі. Результати роботу артилерії були відчутими для ворога – він втратив велику кількість техніки, яка була рознесена та спалена.

Саме через усе вищезгадане, розповіді в іноземній пресі про західні протитанкові ракетні установки і тактику вилазок та атак малими групами є лише частинкою від реальної картини того, що допомагало Україні ефективно захищатися від російської агресії. Зрештою, це історія ведення війн різними військовими засобами – де знову таки виняткову роль зіграла саме артилерія разом із ракетними системами, які забезпечили підтримку елементами маневрування, веденням контрбатарейного бою та враженням пріоритетних цілей в глибині тилу ворога.

І саме через це можна зробити важливий висновок – у разі наданні подальшої допомоги у забезпеченні безпеки України пріоритет має надаватися стволовій артилерії (М777, М109), пусковим системам залпового вогню (М142, М270) та ракетними комплексами 300-км радіуса дії (АТАСМS).

За наявності достатнього числа таких видів зброї та боєприпасів до них, Україна зможе швидко та рішуче змінити хід війни, а разом з тим, вберегти чималу кількість людських життів", - пояснив Белєсков.

Автор: 

оборона (4793) зброя (7472) артилерія (789)


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Топ коментарі
+19
Та сперечатися нема жодного сенсу.
ВСУ потрібно ВСЕ!
Без супутникової розвідки та беспилотників - не змогла би наводитись артилерія.
Без Джавелинів - її не змогли би захистити від танків та БТРів.
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21.04.2022 15:22
+11
На бумазі були, й танки були й артилерія, щось було без моторів, щось без ***********, техніка глохла кожний кілометр, соляри не було взагалі й т.д.
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21.04.2022 15:30
+11
Ворогу все це і так відомо. Стаття є спробою вплинути на прийняття рішень друзями. Вони мають хибне уявлення про характер бойових дій і присилають не ту що треба зброю. У нас вже десятки тисяч різноманітних протитанкових ракет, якими забиті склади. А от бажаючих повзти з джавеліном під артобстрілом до потенційної цілі все менше. Оператори вибирають "Стугну". Вона на порядок безпечніша в експлуатації.

Війна майже повністю артилеристська. І зброя потрібна відповідна.
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21.04.2022 15:41
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Та сперечатися нема жодного сенсу.
ВСУ потрібно ВСЕ!
Без супутникової розвідки та беспилотників - не змогла би наводитись артилерія.
Без Джавелинів - її не змогли би захистити від танків та БТРів.
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21.04.2022 15:22 Відповісти
в правительстве Германии http://www.gazeta.ru/politics/news/2022/04/21/17605352.shtml усиливаются споры относительно поставок тяжелых вооружений Украине, и нерешительность канцлера ФРГ Олафа https://www.gazeta.ru/tags/person/olaf_sholts.shtml Шольца может привести к его отставке.

Лидеры оппозиционного блока партий ХДС/ХСС намерены внести в https://www.gazeta.ru/tags/organization/bundestag.shtml бундестаг на следующей неделе проект резолюции о поставках тяжелого вооружения Украине, если этого не сделает Шольц, пишет Spiegel.
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21.04.2022 15:29 Відповісти
Ще й ППО потрібна, для захисту від авіації, та ще багато чого.
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21.04.2022 15:33 Відповісти
С ПВО думать надо было раньше. ПВО средней и большой дальности-штучный товар. На складах его нет. Заказы на ПВО по хорошему надо было еще в 2014 размещать, не говоря уже об 2020-м. Но тогда этотвыглядело кощунством на фоне задач по закупке битума в Беларуси.
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21.04.2022 16:18 Відповісти
зеля уже про6ал склад с западными поставками под львовом, второй раз ему могут и не дать...
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21.04.2022 18:01 Відповісти
Навіщо це розказувати під час війни?
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21.04.2022 15:23 Відповісти
да согласен после войны рассказали бы.
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21.04.2022 15:27 Відповісти
все вірно,
але і для чого про це писати самим ЗМІ ?
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21.04.2022 15:36 Відповісти
Ворогу все це і так відомо. Стаття є спробою вплинути на прийняття рішень друзями. Вони мають хибне уявлення про характер бойових дій і присилають не ту що треба зброю. У нас вже десятки тисяч різноманітних протитанкових ракет, якими забиті склади. А от бажаючих повзти з джавеліном під артобстрілом до потенційної цілі все менше. Оператори вибирають "Стугну". Вона на порядок безпечніша в експлуатації.

Війна майже повністю артилеристська. І зброя потрібна відповідна.
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21.04.2022 15:41 Відповісти
ух сікрєт розкрили,це все є в Білій книзі,яку гуглиш за емммм хвилину часу...
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22.04.2022 02:19 Відповісти
Отправьте этого эксперта Белескова в армию , в Мариуполь
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21.04.2022 15:24 Відповісти
Іноземна Артилерія вже їде.
І непогана. З прочитаного по її характеристикам.
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21.04.2022 15:24 Відповісти
Було ~16 бригад, з 2015 року додалося ще 15. Це Бєлєсков мабуть ткнув мордякою адептів мінських договорняків, які тут варнякають, що 2014 року армії взагалі не було
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21.04.2022 15:26 Відповісти
На бумазі були, й танки були й артилерія, щось було без моторів, щось без ***********, техніка глохла кожний кілометр, соляри не було взагалі й т.д.
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21.04.2022 15:30 Відповісти
Якраз на таких янелохів як ви цей експерт розрахований. Які 16 бригад (на папері чи в фантазіях)????? Раджу уважно послухати реальний стан армії на 14 рік, ці людині вірю так як мав честь навчатися в нього 14 році перед відправкою в районДебальцево: https://m.censor.net/ua/video_news/3286418/artyleriya_vogon_istoriya_68richnogo_generala_ivana_lisovogo_yakyyi_dobrovilno_dopomagav_vidrodyty_boyezdatni
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21.04.2022 15:44 Відповісти
Те шо Ви поїхали в район Дебальцево після навчання професійним українським військовим доводить, що таки і чимось і з ким воювати таки було. Якщо вас звичайно не послали з каменюкою у пращі та луком зі стрілами. Правду як не ховай специфічною пропагандою однієї не дуже принципової людини, а вона все ж вилазить
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21.04.2022 16:22 Відповісти
Ви так і нічого не зрозуміли, типовій представник 73%
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21.04.2022 18:11 Відповісти
за рік можна багато чого зробити. бої в Дебальцевому були в лютому 2015-го року. а на весну 2014-го року наша армія була практично в законсервованому стані.
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21.04.2022 19:14 Відповісти
Дядя, на бумаге у нас вообще была 150 тысячная хорошо вооруженная и обеспеченная армия. На деле- по крохам собирали боеспособные соединения. В бригадах в 2014 реально было по 800 человек!!! Восемьсот, в БРИГАДЕ!
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21.04.2022 16:22 Відповісти
800 было! 800 в бригаде! Но никак ни 0(ноль) как верещат те, кто оправдывает Минский сговор, рассказывая про некоего умельца, создавшего армию-с-нуля
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21.04.2022 16:27 Відповісти
навіть і 800 - то це було 0 в порівнянні з 200 тисячною армією орків. тому Мінськ - це був просто спосіб загальмувати гарячу фазу війни, щоб мати час на реальне відновлення ЗСУ.
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21.04.2022 19:17 Відповісти
где патронный завод?
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21.04.2022 17:59 Відповісти
Побольше об этом надо писать и просвещать народ, в том числе и за границей, чтобы не было иллюзий по поводу сплошного дорогущего хайтека в военной сфере. А то у нас политоЛОХов и прочих юристов полстраны, а вот в оборонной тематике специалистов дефицит и как показала жизнь - вполне можно обойтись без БОЛЬШИНСТВА наших политиков и крутящихся возле них прихлебателей, а вот без безопасности во всех смыслах этого многогранного понятия НИ КАК
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21.04.2022 15:27 Відповісти
Вчера Юрий Швец говорил, что куча всего ,для уничтожения москалей, лежит на западной границе на территории Украины и дальше не едет и что полковник США в отставке и сейчас волонтерит у нас, просто ОКУЕЛ от уровня коррупции в Украине. Вот ссылка. с 20 минуты https://youtu.be/KpBBhl-y1TM?t=1211
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21.04.2022 15:27 Відповісти
А должно лежать на линии фронта? Что такое тылы и резервы эксперды не в курсе дела
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21.04.2022 15:32 Відповісти
Старая но гебешная консерва разводит зраду по мере сил
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21.04.2022 15:43 Відповісти
Полковник Пентагону у відставці, який особисто був в Украхні і передавав допомогу - "Старая но гебешная консерва".

А ти тоді хто??? - новая консерва из-за поребрика?
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21.04.2022 15:48 Відповісти
Ти хоч слухав посилання, яке надаєш???
Я ще вчора його розповсюджував, щоб припинити цей сором на весь світ. За 5 днів чекаємо вступлення в силу закону про ленд-ліз. А тут - на!

Але!! - Де ти там бачив коментар, що на складах лежить озброєння????
Навпаки, наголошується, що озброєння на кордоні приймають військові і оперативно доставляють в бойові частини.
Мова йде про супутнє військове оснащення (броніки, каски, медикаменти в пакетах невідкладної допомоги) особливо наголос -на мобільних польових шпиталях.
І того полковника найбільше обурює саме це. І він прямо запитує, чому цим не менш важливим оснащенням займайться не ті військові, які отримують зброю, а зовсім інші люди.
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21.04.2022 15:46 Відповісти
Таки повністю згоден
Як і казали 7-8 років тому - Артилерія бог війни!
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21.04.2022 15:28 Відповісти
повоевали бы сейчас артиллерией если б современных дронов у обеих стран было много,то же касается и бронетехники.
А так воюет безрукий с безногим по канонам второй мировой войны .
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21.04.2022 17:58 Відповісти
Ви ,ще раз,маєте змогу зрозуміти завдяки кому й чому Україна вистояла й переможе! І "дякуючи" комуй чому ця перемога вартуватиме значно дорожче аніж могло б бути!
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21.04.2022 15:28 Відповісти
Стингеров много не бывает. Они очень хорошо сбивают самолёты и вертолёты противника. А вот джавелинов действительно достаточно. Враг уже сделал выводы и не подпускает так близко, чтобы применить джавелины. Тем более, что на юге зачастую голая степь. Нужна более мощная артиллерия, в том числе реактивная.
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21.04.2022 15:28 Відповісти
Потрібні дальнобійні ракети 60-300км радіусу дії, дрони камікадзе й т.д..
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21.04.2022 15:32 Відповісти
Бачимо основне підсилення по арті відбулося здебільшого ще шість років тому..Після цього пішла ракетна програма ,за п'ять років були розроблені нові ******* зразки,потів відбулися вибори 19 року обрали нову владу...що можна прозвітувати з 19 по 22 роки??
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21.04.2022 15:29 Відповісти
Збільшення видатків на оборону, особливо в 2020 році. Але все одно це було мало.
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21.04.2022 15:36 Відповісти
Там не на оборону было, а на "сектор оборона и правоохранительные органы". Как раз бюджет МО хоть понемногу, но с 2019-го урезался.
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21.04.2022 16:28 Відповісти
шось по тим видаткам не видно було відповідних закупівель...
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22.04.2022 02:23 Відповісти
Артилерістських підрозділів стало більше. А от снарядів стало в рази менше. І це зараз вже основна проблема.

За вісім років війни не побудовано навіть патронного заводу. Не кажучи вже про снаряди
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21.04.2022 16:51 Відповісти
снарядний завод якби є але МО сказало що їм дешевше купляти древні в бувших членів ОВД,ніж нашим давати замовлення,от така ***** малята... тому завод не закінчив перехід на повний цикл виробництва,грошей не було...
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22.04.2022 02:25 Відповісти
Схоже на совкову платівку про те що перемогли б і без лендлізу. А навіщо було скиглити про допомогу і зброю різної і побільше?
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21.04.2022 15:32 Відповісти
Україна вистояла, і стоїть, тільки за рахунок незламності і волі нашого народу, та підтримки Заходу, влада в Україні - кацапські консерви 90%. Всіляки арестовичі верещучки і інші сволоти. я взагалі в шоці як західні партнери дипломати військові з цим непотребом розмовляють, руки тиснуть... крім Залужного і Кулеби там взагалі одні малороси кацли й відкриті рашисти... може я наївний, та що вони не бачать по розмовам, що говорять з такими ж совками як і самі кацапи?
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21.04.2022 15:33 Відповісти
Зовсім не згоден с такою думкою .
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21.04.2022 15:36 Відповісти
Знищення колон, базових таборів, вогневих позицій артилерії, все це виключно робота дальнобійної артилерії. ПТРК, включаючи Джавелін, застосовується для знищення одиночних цілей із засідки або під час намагання ворога проломити нашу оборону. Основні втрати ворог поніс саме під час пересування колон. І це виключно заслуга нашої артилерії.
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21.04.2022 17:29 Відповісти
Подякуєм волонтерському софту і Аеророзвідці, яку ЗЕлені маршали Хомчак Іловайський і Таран-дерибан, розпустили рік тому (слава Залужному що не надовго)!
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21.04.2022 15:40 Відповісти
а за що би ми будували дороги?
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21.04.2022 15:59 Відповісти
ты отлыниваешь от чтения новостей или тупой, только была новость как артиллеристы констатировали факт что возрождать их стали не при зеле, а джавелины впервые стали поставлять при порохе и это он по сути добазарился... и да, дорог уже нет, покоцаны танками, а бабки тю-тю
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21.04.2022 17:58 Відповісти
ой ****** ой **** ******,ага не було ні джавів ні доріг,але **** ти ********,ти хоть вікі почитай чи шо.
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22.04.2022 02:27 Відповісти
>На загал, артилерія українських Збройних Сил за останні 7 років зросла як кількісно, так і якісно.

та не, петя вссьо украл, а у зели шашлыки и асфальт
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21.04.2022 15:58 Відповісти
Я дичайше извиняюсь, но где у нас "успехи, которые позволили отбросить рос. армию"? Ну вот реально, без эмоций? Остановить - да. Но не "отбросить". На севере свалили с техникой, награбленными стиралками, внедорожниками и прочими газельками, набитыми намародеренным барахлом. Харьковщина, Луганщина, Донетчина - наступление, Херсонщина - как зашли на правый берег Днепра так и выгнать назад не можем, Запорожье - фронт на месте.
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21.04.2022 16:04 Відповісти
Тролль, не суетись. Лучше у своего Шойгу спроси как у него здоровье?
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21.04.2022 16:31 Відповісти
Классная статья. Действительно в 2014 стало понятно какую роль артилерия играет в войне...
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21.04.2022 16:14 Відповісти
Крута стаття. Піони нарешті пройшли справжнє бойове випробування. До цього вони нігде майже не воювали по нормальному.
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21.04.2022 17:06 Відповісти
и дальше про пионы можете забыть-стволы расстреляют,а изготовить их уже не смогут
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21.04.2022 18:02 Відповісти
їх ще на консерві стоїть мама мія...
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22.04.2022 02:28 Відповісти
Сперечатися у коментах не бачу сенсу, тому скажу лише два основних тезіси:

Якщо б у ЗСУ була значно гірша артилерія, то кацапи б втратили значно менше легкоброньованих та неброньованих транспортів і мали б менше проблем з постачаннями.

А якщо б захід не встиг передати до війни свої ПТРК, то боюся зараз у ЗСУ вже б не було ніякої артилерії.
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21.04.2022 17:38 Відповісти
100%
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21.04.2022 18:15 Відповісти
 
 