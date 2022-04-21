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Бійці 128-ї бригади за допомогою ПТРК "Стугна" спалили російський танк Т-72Б3. ВIДЕО

Бійці 128-ї бригади за допомогою ПТРК "Стугна" спалили російський танк Т-72Б3

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Два десятки танків, ще були БТРи, машини", - один з найкращих розрахунків ПТРК "Стугна" знищує окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) Стугна (83)


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Топ коментарі
+37
прямо в ватный пердак
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21.04.2022 15:36
+29
128-й-черговий респект...
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21.04.2022 15:35
+25
Красені!
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21.04.2022 15:37
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128-й-черговий респект...
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21.04.2022 15:35 Відповісти
прямо в ватный пердак
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21.04.2022 15:36 Відповісти
Без вазэлына...
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21.04.2022 17:09 Відповісти
Красені!
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21.04.2022 15:37 Відповісти
Далеко танк був - щось в районі 4 км
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21.04.2022 15:40 Відповісти
Тому Стугна не гірша, а в деяких моментах і краща за Джевелін. Спитайте скільки Стугн виробило для ЗСУ зЕлене шапіто за час свого блазнювання у владі.
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21.04.2022 16:12 Відповісти
Джавелин хорош до 2 км, а вот если дальше - то Стугна.
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21.04.2022 16:24 Відповісти
Як на мене то більшість відеофіксації знищенної техніки йде саме для Стугн. Чи їх більше за решту, чи для них простіше проводити відезйомку - не знаю.
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21.04.2022 17:32 Відповісти
простіше відео, тож бачиш телефоном з монітора системи наведення знімають, а у джавеліна монітора немає
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21.04.2022 19:19 Відповісти
Так, довгенько летіла, але наздогнала. Не тікай від "Стугни", бо згориш заморений.
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21.04.2022 16:20 Відповісти
порахувати секунди й вирахувати відстань.
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21.04.2022 16:24 Відповісти
політ біля 20 сек. значить відстань біля 4 км.
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21.04.2022 16:32 Відповісти
Три танкіста, три сосиски в тісті...
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21.04.2022 16:39 Відповісти
От трех танкистов осталось поллитровая баночка пепла
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21.04.2022 16:57 Відповісти
Знову Стугна! Західні гаджети захищать кордон? Між Львіською та Тернопільською областями?
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21.04.2022 17:14 Відповісти
тебе то не стосується
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21.04.2022 19:20 Відповісти
Судячи з того, як майже на всіх відео прицільне перехрестя одразу після пуску переміщують уверх - були випадки потрапляння ракети у землю на перших секундах супроводження цілі. Теж саме, до речі відбувається в військових комп'ютерних симуляторах.
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21.04.2022 17:41 Відповісти
Те саме подумав
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21.04.2022 19:01 Відповісти
Если глянуть Сирию и пуски TOW то там примерно также. Ведут повыше чтоб прилет с верху был.
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21.04.2022 19:14 Відповісти
ні щоб на землю не впала, а влучання зверху у стугни є такий режим, але писали, що часті промахи. вона вже біля цілі піднімається і атакує зверху, але тоді вже немає супроводу і тому, мабуть бувають промахи, а так супровід іде до влучання
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21.04.2022 19:23 Відповісти
Для опції атаки зверху ракеті потрібна активна ГСН, а Стугна - досить примітивний ПТРК
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23.04.2022 13:03 Відповісти
Я где-то слышал что при определенных обстоятельствах танкист может при детонации БК велитеть через дуло, ну как в мясорубке. Вообще такое есть или это байка? Танков-то наклипали добряче🤔
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21.04.2022 19:17 Відповісти
Шматочками, думаю, точно може
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21.04.2022 19:24 Відповісти
Аж ноги затерпли поки ракета летіла щоб побачити нових відвідувачів на концерт Кобзона.
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21.04.2022 19:17 Відповісти
Ага, это как когда хороший футбол смотришь
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21.04.2022 21:46 Відповісти
Красені хлопці, просто красені
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21.04.2022 19:23 Відповісти
like
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21.04.2022 22:34 Відповісти
15 сек полета, 200 м/с = 3км
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22.04.2022 08:40 Відповісти
15 сек полета, 200 м/с = 3км
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22.04.2022 08:40 Відповісти
 
 