Бійці 128-ї бригади за допомогою ПТРК "Стугна" спалили російський танк Т-72Б3. ВIДЕО
Бійці 128-ї бригади за допомогою ПТРК "Стугна" спалили російський танк Т-72Б3
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований в соцмережах.
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