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Прем’єри Іспанії та Данії відвідали Бородянку: "Ми не залишимо Україну сам на сам". ВIДЕО

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр Іспанії Педро Санчес у рамках свого візиту в Україну відвідали звільнену Бородянку.

Санчес опублікував у своєму Twitter відео з поїздки, передає Цензор.НЕТ.

"Шокований побаченими жахіттями і звірствами війни Путіна на вулицях Бородянки. Ми не залишимо Україну сам на сам", - прокоментував він.

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На відео можна бачити обох лідерів та віцепрем'єрку з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

20 квітня до Києва та Бородянки приїжджав президент Європейської ради Шарль Мішель. За останні тижні Київ та спустошені війною передмістя столиці відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Автор: 

Данія (776) Іспанія (911) Санчес Педро (58) Фредеріксен Метте (93) Бородянка (82)


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21.04.2022 15:56 Відповісти
Я колись бачив відео з Раїсою Горбачовою, яка відвідувала зруйнований землетрусом Спітак і Степанакерт. Це була реакція Людини. У цих двох - реакція роботів-андроїдів. Такі собі Бішупи.
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21.04.2022 16:33 Відповісти
З іншої сторони: а ви самі сильно переживали, як кацапи робили те ж саме в Грузії, чи в Сирії, чи в Чечні? Болить, коли твій дім палає, а як у сусіда палає, то туди йому і дорога, чи не так?
Дякувати треба вже за те, що люди сюди приїхали і висловили підтримку. А могли б і просто проігнорувать.
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21.04.2022 17:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hOPdmqh6sM4 https://www.youtube.com/watch?v=hOPdmqh6sM4

Братские народы: как и почему украинцы спасли тысячи грузин
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21.04.2022 19:46 Відповісти
Ти дебіл!?
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21.04.2022 18:45 Відповісти
Ці приїзди високих посадовців дуже важливі. Особливо вдячний прем'єру Іспанії так як ця країна далека від України. А в Іспанії також дуже великий потенціал для допомоги. Дякуємо цим мужнім людям.
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21.04.2022 19:11 Відповісти
 
 