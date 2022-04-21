Прем’єри Іспанії та Данії відвідали Бородянку: "Ми не залишимо Україну сам на сам". ВIДЕО
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен та прем’єр Іспанії Педро Санчес у рамках свого візиту в Україну відвідали звільнену Бородянку.
Санчес опублікував у своєму Twitter відео з поїздки, передає Цензор.НЕТ.
"Шокований побаченими жахіттями і звірствами війни Путіна на вулицях Бородянки. Ми не залишимо Україну сам на сам", - прокоментував він.
На відео можна бачити обох лідерів та віцепрем'єрку з європейської і євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.
20 квітня до Києва та Бородянки приїжджав президент Європейської ради Шарль Мішель. За останні тижні Київ та спустошені війною передмістя столиці відвідали президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, прем'єр Словаччини Едуард Гегер, а також лідери Естонії, Латвії, Литви та Польщі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякувати треба вже за те, що люди сюди приїхали і висловили підтримку. А могли б і просто проігнорувать.
Братские народы: как и почему украинцы спасли тысячи грузин