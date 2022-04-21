Журналісти відшукали російського мародера Агафонова, який вкрав у 10-річної Іванки з Тростянця телефон. ВIДЕО
Журналісти відшукали російського окупанта Даніла Агафонова, який відібрав телефон у 10-річної Іванки з Тростянця.
Про це йдеться у сюжеті Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.
"Пам‘ятаєте 10-річну Іванку з Тростянця, у якої окупанти на блокпосту відібрали телефон і павербенк зі стразами? Вона тоді сумувала, але скоро українські військові повернули її улюблений рожевий телефон і зробили маленьку дівчинку щасливою. Ми вирішили зробити всіх ще щасливішими і відшукали орка, який відібрав телефон у Іванки. Ось він, 19-річний Даніл Агафонов зі Смоленської області. Водій-механік з Кантемирівської дивізії, яку наші ЗСУ розгромили на Сумщині. Один з командирів цієї типу елітної дивізії тоді застрелився. А Даніл Агафонов потрапив у полон - разом з рожевим телефоном Іванки, який вперто видавав за свій. Така от історія з хепі-ендом, яких у ці важкі дні дуже мало. Зрештою ми знайдемо кожного орка, який прийшов на нашу землю вбивати, ґвалтувати і красти телефони у дітей!" - розповіли журналісти.
Раніше повідомлялося, що російський вояка вкрав у 10-річної Іванки телефон. Його взяли у полон та повернули дівчинці мобільний.
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Что б вам, кацапы, все наворованное пошло на гроб. Вам, вашим недосамкам и вашим выплодкам. Будьте прокляты.
Хай живуть у своїй резервації, і не потикаються нігде інде!
Вони не хворі на проказу, вони набагато гірші - вони росіяни!
Хвате вже з мразотою сосюкатись.
Жена обижалась. Теперь мы заодно)))
Резать рузькэ, только резать.
кантемировская ... это типа у них крутая еще считается))
А по теме, зачем брать их плен? стрелять нахер. Ну для обменного фонда нужно брать, конечно, но не всех, % 10 думаю хватит