Журналісти відшукали російського мародера Агафонова, який вкрав у 10-річної Іванки з Тростянця телефон. ВIДЕО

Журналісти відшукали російського окупанта Даніла Агафонова, який відібрав телефон у 10-річної Іванки з Тростянця.

Про це йдеться у сюжеті Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

"Пам‘ятаєте 10-річну Іванку з Тростянця, у якої окупанти на блокпосту відібрали телефон і павербенк зі стразами? Вона тоді сумувала, але скоро українські військові повернули її улюблений рожевий телефон і зробили маленьку дівчинку щасливою. Ми вирішили зробити всіх ще щасливішими і відшукали орка, який відібрав телефон у Іванки. Ось він, 19-річний Даніл Агафонов зі Смоленської області. Водій-механік з Кантемирівської дивізії, яку наші ЗСУ розгромили на Сумщині. Один з командирів цієї типу елітної дивізії тоді застрелився. А Даніл Агафонов потрапив у полон - разом з рожевим телефоном Іванки, який вперто видавав за свій. Така от історія з хепі-ендом, яких у ці важкі дні дуже мало. Зрештою ми знайдемо кожного орка, який прийшов на нашу землю вбивати, ґвалтувати і красти телефони у дітей!" - розповіли журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей, - мер Бова

Раніше повідомлялося, що російський вояка вкрав у 10-річної Іванки телефон. Його взяли у полон та повернули дівчинці мобільний.