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Журналісти відшукали російського мародера Агафонова, який вкрав у 10-річної Іванки з Тростянця телефон. ВIДЕО

Журналісти відшукали російського окупанта Даніла Агафонова, який відібрав телефон у 10-річної Іванки з Тростянця.

Про це йдеться у сюжеті Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

"Пам‘ятаєте 10-річну Іванку з Тростянця, у якої окупанти на блокпосту відібрали телефон і павербенк зі стразами? Вона тоді сумувала, але скоро українські військові повернули її улюблений рожевий телефон і зробили маленьку дівчинку щасливою. Ми  вирішили зробити всіх ще щасливішими і відшукали орка, який відібрав телефон у Іванки. Ось він, 19-річний Даніл Агафонов зі Смоленської області. Водій-механік з Кантемирівської дивізії, яку наші ЗСУ розгромили на Сумщині. Один з командирів цієї типу елітної дивізії тоді застрелився. А Даніл Агафонов потрапив у полон - разом з рожевим телефоном Іванки, який вперто видавав за свій. Така от історія з хепі-ендом, яких у ці важкі дні дуже мало. Зрештою ми знайдемо кожного орка, який прийшов на нашу землю вбивати, ґвалтувати і красти телефони у дітей!" - розповіли журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей, - мер Бова

Раніше повідомлялося, що російський вояка вкрав у 10-річної Іванки телефон. Його взяли у полон та повернули дівчинці мобільний.

Автор: 

армія рф (17509) мародерство (339) Тростянець (36)


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Топ коментарі
+53
Чергова смердюча кацапська свиня...
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21.04.2022 16:15
+38
Смерть, а не позор. На позор этой свиноте плевать. Они живут в говне и прекрасно себя там чувствуют.
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21.04.2022 16:18
+21
Тупая паскуда этот Агафон, сын пьяницы и распутной маманьки... Позор свинособаке.
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21.04.2022 16:16
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Чергова смердюча кацапська свиня...
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21.04.2022 16:15 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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21.04.2022 16:54 Відповісти
Тупая паскуда этот Агафон, сын пьяницы и распутной маманьки... Позор свинособаке.
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21.04.2022 16:16 Відповісти
Смерть, а не позор. На позор этой свиноте плевать. Они живут в говне и прекрасно себя там чувствуют.
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21.04.2022 16:18 Відповісти
Работа следственная была проведена просто шикарно, мелочь вроде, но очень серьезная
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21.04.2022 16:20 Відповісти
не виноватая я..
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21.04.2022 16:21 Відповісти
Какая гнилая, вонючая дыра выблевывает таких тварей, как этот агафонов? Как человеческое существо вообще может деградировать до такого состояния, как "солдат армии РФ"? Это же просто дно деградации. Даже африканские каннибалы стоят выше!

Что б вам, кацапы, все наворованное пошло на гроб. Вам, вашим недосамкам и вашим выплодкам. Будьте прокляты.
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21.04.2022 16:28 Відповісти
не потрібно цих підо..ів гнійних показувати в видосі...
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21.04.2022 16:28 Відповісти
ще один з тих зайчиків, які "ні в чому не винні". ...тварі
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21.04.2022 16:28 Відповісти
Якщо погуглити ті мусохранськи з яких приїхали ці вилупки, виявиться не дуже приваблива картина для любителів рашизма в Україні. Нажаль, йолопи, які голосують за пєтушарія і жопоблок не розуміють, що москва і пітєр - це не вся країна, а тільки вершина айзбергу. Переважна більшість парашії - це дєпреснякові міста з криміналом, можновладним свавіллям, гнилими бараками у якості житла, тотальним пиятством та безробіттям. І армія орків - яскраве віддзеркалення цього суспільства.
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21.04.2022 16:30 Відповісти
Расстрелять это черта нахрен!!!!
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21.04.2022 16:33 Відповісти
Заперти їх там у їхній державі, і щоби жодна падаль звідтам не вирвалась!

Хай живуть у своїй резервації, і не потикаються нігде інде!

Вони не хворі на проказу, вони набагато гірші - вони росіяни!
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21.04.2022 16:34 Відповісти
Какой рукой он смартфон отбирал можно уже окружающим понять?
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21.04.2022 16:36 Відповісти
Той же самой рукой, которой засовывал себе разные предметы в жопу. Так что телефон лучше продезинфицировать.
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21.04.2022 17:14 Відповісти
Да не берите вы их плен,чесслово.Возьмите только для обменного фонда.А остальную падаль просто убивать на боле боя.Они ведь с оружием в руках пришли,и не надо слушать эти байки про учения и "мы не знали куда едем","мы не стреляли или стреляли только в воздух". Зачем эту мразь потом еще кормить?Никакой жалости.Кацапы-не люди.
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21.04.2022 16:37 Відповісти
Ось тут дані про втрати росії. https://www.minusrus.com/ Оновлюється щоденно. Подивіться, після Бучі число полоненних не змінюється.
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21.04.2022 17:32 Відповісти
А що там Верховна Рада прийняла про мародерів?
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21.04.2022 16:38 Відповісти
Цього на зону, а не на обмін.
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21.04.2022 16:39 Відповісти
когда похороны этого гопника ?
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21.04.2022 17:28 Відповісти
На фото він напівоголений з істотою своєї ж статі, теж напівоголеною, обнімаються. Можу помилятися, але підозрюю, що воно якраз і мріяло про стрази з дитинства.
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21.04.2022 17:29 Відповісти
там вся страна пітерастов..
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21.04.2022 17:46 Відповісти
нах нам ці сопливі сторис...зовсім не цікаво яким був цей рашистський пі-тарас в 14 років і де він живе,-- більш цікавить чому до сіх пір це бидло не в чорному пакеті..
Хвате вже з мразотою сосюкатись.
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21.04.2022 17:45 Відповісти
Після слів "я родился" відразу виникає питання - а навіщо ти вилупився? Русофашист голозадий.
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21.04.2022 17:46 Відповісти
Ну, хорошо, хоть ПЛЕННІЙ согласился телефон отдать... А то ведь... мог и не отдать... ...ляяядь!!! Сидит, такой, харя- сітая, тепло одет... У него, поди, и какарда оркостана на ушанке НЕ снята!?!? Шо за хрень, а!?!?
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21.04.2022 17:52 Відповісти
Расстрелять!
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21.04.2022 18:17 Відповісти
Всегда говорил - хороший рузькэ - мертвый рузькэ...
Жена обижалась. Теперь мы заодно)))

Резать рузькэ, только резать.
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21.04.2022 18:33 Відповісти
ТАКИХ МОЛОДЫХ РОССИЯН ХОРОШО НА ОРГАНЫ РАЗДЕЛЫВАТЬ И ПРОДАВАТЬ !!! НЕОБХОДИМО БОЛЬШЕ ЧАСТНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ !!!
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21.04.2022 18:46 Відповісти
От же ж ****** кацапська ?
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21.04.2022 19:16 Відповісти
с дома все что было стащили
кантемировская ... это типа у них крутая еще считается))
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21.04.2022 19:54 Відповісти
Назвать сына кантемир, это ж каким ********* нада быть 😂😂😂.
А по теме, зачем брать их плен? стрелять нахер. Ну для обменного фонда нужно брать, конечно, но не всех, % 10 думаю хватит
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22.04.2022 11:31 Відповісти
 
 