В Івановській області Росії загорівся один з найбільших хімзаводів країни. ВIДЕО
В місті Кінешма Іванівської області РФ сталася пожежа на Дмитрівському хімзаводі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, площа загорання перевищила півтори тисячі квадратних метрів.
Дмитрівський хімзавод - найбільший в Росії та східній Європи виробник промислових розчинників та постачальник широкого асортименту хімічної та нафтохімічної продукції.
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