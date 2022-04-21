В Івановській області Росії загорівся один з найбільших хімзаводів країни. ВIДЕО

В місті Кінешма Іванівської області РФ сталася пожежа на Дмитрівському хімзаводі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, площа загорання перевищила півтори тисячі квадратних метрів.

Дмитрівський хімзавод - найбільший в Росії та східній Європи виробник промислових розчинників та постачальник широкого асортименту хімічної та нафтохімічної продукції.

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