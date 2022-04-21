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В Івановській області Росії загорівся один з найбільших хімзаводів країни. ВIДЕО

В місті Кінешма Іванівської області РФ сталася пожежа на Дмитрівському хімзаводі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, площа загорання перевищила півтори тисячі квадратних метрів. 

Дмитрівський хімзавод - найбільший в Росії та східній Європи виробник промислових розчинників та постачальник широкого асортименту хімічної та нафтохімічної продукції.

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Автор: 

пожежа (4337) росія (65346)


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Топ коментарі
+73
И хтойта эта сделал.
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21.04.2022 16:31
+69
шота у них все сьогодні горить
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21.04.2022 16:32
+63
прям праздник к какой то Твери фабрика Искандеров вместе с проектами чертежами сгорела тут пожар поставщик пороха и взрывчатых веществ..
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21.04.2022 16:46
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В Москві вже було - якась будівля на Тверській (!) біля мерії горів вчора, 20 квітня. Точно держзлодії по всій рашці почали документи палити - щоб не попалитись при перевірках.
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22.04.2022 00:53 Відповісти
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21.04.2022 18:35 Відповісти
Ая -яйка!Знову згарок...Аж невдобно.
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21.04.2022 18:49 Відповісти
стандартна х...ня..., приховують нестачу продукції..., мабудь ДУЖЕ багато спиз...дили😂, а скажуть, що українська ДРГ влаштувала теракт
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21.04.2022 18:53 Відповісти
Температура росте, дощщів немає, техніку пожежної безпеки кацапи не шанують + пукани підгорають - ось воно й горить в них скрізь.
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21.04.2022 18:55 Відповісти
ну тонуть то тавой,больше " масквы" нету,а вот гореть...гори не хочу...грейтесь кацапуры...
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21.04.2022 18:57 Відповісти
Хоть бы уже горело и не переставало..
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21.04.2022 19:47 Відповісти
Вот не аккуратная мордва какая то, прям слов нет! То завод, то КБ по разработке "искандеров" згорит... окурки тушить нужно.....и главного окурка тоже.
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21.04.2022 21:10 Відповісти
Бо плакати "При пожежі дзвоніть 01" не були розклеєні.
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21.04.2022 21:46 Відповісти
Ну, в каком-то смысле киздец засРашке будет от Окурка... Все, все нажитое непосильным трудом сгорело! Крейсер Москва, химзавод Дмитровский, портсигар отечественный...
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21.04.2022 22:11 Відповісти
маловато
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22.04.2022 06:10 Відповісти
Да это просто задымление. Не было даже хлопков.
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21.04.2022 22:18 Відповісти
""что б они не делали
не идут дела
видно в понедельник их
мама родила" (С)
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21.04.2022 22:55 Відповісти
когда кацапердией правит вонючий мокшанский огрызок из подворотни чойбалсан, ведомый реинкарнированным Мамаем знатным оленеводом шойгу, то вообще удивительно, что еще не вся кацапердия сгорела... а было бы очень хорошо...
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22.04.2022 04:54 Відповісти
Знову хтось не там покурив. Мабудь не знають росіяни що куріння шкодить не тільки здоров'ю.
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22.04.2022 08:17 Відповісти

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22.04.2022 14:24 Відповісти
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