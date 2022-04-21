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Чорноморський флот РФ проводить пошукові роботи на місці затоплення крейсера "Москва", - ОК "Південь". ВIДЕО

У північно-західній частині Чорного моря, де затонув з частиною команди ворожий крейсер "Москва", росіяни розпочали пошукові роботи. Ведуть також повітряну розвідку узбережжя, загроза ракетних ударів зберігається.

Про це повідомляє представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Чорноморській операційній зоні зберігається присутність того самого складу корабельного угруповання противника. Продовжуючи блокування судноплавства, ворожий флот здійснює розвідку, перевезення вантажів і пошукові заходи на місці затоплення крейсера "Москва", - зазначив Назаров.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фахівці визначили ймовірні координати крейсера "Москва" на дні Чорного моря. КАРТА

За його словами, зберігається загроза ракетних ударів по території Одеської та інших областей.

Назаров наголосив, що населені пункти Херсонщини та Миколаївщини системно піддаються артилерійсько-мінометним обстрілам. Готуючи "картинку для пропагандистського телебачення", ворог продовжує підступну тактику обстрілу тих населених пунктів, де сам зайняв позиції, а звинуватити намагаються Збройні сили України.

Напередодні російські війська вдарили по середмістю Миколаєва, вразивши касетними снарядами бізнес-центр, музичне училище, житлові квартали. На жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення.

Підрозділи ЗСУ протягом ночі завдали 7 влучних ударів по ворожих позиціях, втрати ворога уточнюються.

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Полковник Назаров закликав жителів дотримуватись заходів безпеки, а також проявляти пильність і виваженість у сприйнятті інформації та вірити в перемогу України.

Автор: 

армія рф (17509) крейсер (89) Миколаївська область (2280) Чорноморський флот рф (624) Херсонська область (5789)


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Топ коментарі
+44
А Нептунів більше не має... З ними можна було б допомогти іншим кораблям ЧФ знайти маскву на дні Чорного моря.
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21.04.2022 16:43
+41
Нептунов нету. Зато есть асфальт. Спасибо зегеваре
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21.04.2022 16:50
+28
ОП: "Випуск Нептунів не зупинявся ні на день"
Але чомусь маємо тільки ті зразки, що підготували ще за Пороха.
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21.04.2022 16:45
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Это они мультик советский посмотрели - решили снять свой вариант)))
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21.04.2022 16:43 Відповісти
Це приманка, нехай збереться весь флот.
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21.04.2022 17:47 Відповісти
тоже правильна мисля
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21.04.2022 18:08 Відповісти
Интересно, они в наших водах плавают? Если в наших, почему бы им не нырнуть к москве?
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21.04.2022 18:34 Відповісти
Передавайте благодарочку Нептуну!
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21.04.2022 16:43 Відповісти
А Нептунів більше не має... З ними можна було б допомогти іншим кораблям ЧФ знайти маскву на дні Чорного моря.
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21.04.2022 16:43 Відповісти
звідки така інформація?
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21.04.2022 17:28 Відповісти
інфа 100%
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21.04.2022 18:00 Відповісти
есть гарпун
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21.04.2022 23:50 Відповісти
Нептун вже виїхав? Легкі цілі
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21.04.2022 16:44 Відповісти
Ні, замість нього виїхав асфальтовкладач. Бо - караяразніца.
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21.04.2022 17:02 Відповісти
Я б не дуже туди лупив ракетами, може вони піднімають атомні боєголовки від вулканів, кажуть що 2 могли і мали б бути. Забруднять все море .
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21.04.2022 18:19 Відповісти
А так вони забруднять всю сушу, коли пiднiмуть.
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21.04.2022 18:36 Відповісти
Зiбрали вже першу партiю великих крабiв
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21.04.2022 16:44 Відповісти
Так почему Нептуны спят? Один за одним кацапских кораблей сверху на Маскву укладывать пока остров из кораблей не образуется. Они же твари не дают нам из Мариуполя вывести людей.
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21.04.2022 16:44 Відповісти
Нептунов нету. Зато есть асфальт. Спасибо зегеваре
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21.04.2022 16:50 Відповісти
у тебя встает от этих высеров?
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21.04.2022 18:10 Відповісти
а у тебя падает?
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21.04.2022 18:27 Відповісти
Симонян забанила батю дохлого матроса, який збирався шукати правду
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21.04.2022 16:44 Відповісти
Шукати правду ? На расєє ? бугагага
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21.04.2022 19:47 Відповісти
а шо шукають? вчерашний день?
****** по ни нужно, шоб не шастали.....
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21.04.2022 16:45 Відповісти
что находится в наших водах, то уже наше....
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21.04.2022 16:45 Відповісти
ОП: "Випуск Нептунів не зупинявся ні на день"
Але чомусь маємо тільки ті зразки, що підготували ще за Пороха.
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21.04.2022 16:45 Відповісти
Ого! Это новость. Значит ядерка всеже была на борту?

Украинцы не давайте им это делать! Запускайте гарпуны!

А еще лучше скажите что дадим поднять чем им нужно если оставят Мариуполь. Или гражданских отпустят.

Сам Бог шлет такой шанс!
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21.04.2022 16:45 Відповісти
Ні. Там капсула зі святими мощами затонула. Це для них найцінніше
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21.04.2022 17:44 Відповісти
40 лямів зелені завжди 40 лямів зелені)))
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22.04.2022 01:56 Відповісти
Координаты известны. Чего ждем?
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21.04.2022 16:45 Відповісти
Вспоминаем 2019й,когда зелупа свернул производство Нептунов
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21.04.2022 17:08 Відповісти
Які пошукові роботи..!? Топить клятих кацапів, не пошкодувать ще пару-трійку "нептунів" !!!
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21.04.2022 16:46 Відповісти
так потопельники вже два дні по дну бредуть до гавностополя-там шукайте... десь і іхтіандр ім на голову сере
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21.04.2022 16:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FRU9DXEVCao
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21.04.2022 16:49 Відповісти
трудно найти кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет
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21.04.2022 16:49 Відповісти
Координати по ходу маємо.Всипте пару разів тим СПАСАТЕЛЯМ.щоб їм брови закрутилися
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21.04.2022 16:50 Відповісти
До речі-Нептун напевно , на разі , Чемпіон по тонажу, відправленому на дно)))))). Таких великих кораблів не топила ні одна ПКР))))) Всяки Екзосети та Гарпуни не мають таких гучних перемог!!!! Слава Украіні!!!
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21.04.2022 16:51 Відповісти
Пора устраивать чернобаевку на море. Помочь кораблям так сказать "с близится" с флагманом. Вот жаль асфальтом этого не сделать, а вместо оборонки и президента было то что люди выбрали.. Это вина не только на президенте но и на тех кто за него голосовать
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21.04.2022 16:52 Відповісти
А шо шукають?! Не було ж ніякого крейсера, і "потерь нет" - екіпаж крейсера (що не був ніяким флагманом, а так старенький ресторан на воді) евакуйовано... Дивні якісь...
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21.04.2022 16:52 Відповісти
Вийшли орки всі до кучі
Нептуном іх запzдрчу
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21.04.2022 16:53 Відповісти
Скажите им - пусть не ищут, стиралок там нет.
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21.04.2022 16:53 Відповісти
сказали у капитана электрочайник был
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21.04.2022 16:56 Відповісти
******* по пошуковим.
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21.04.2022 16:54 Відповісти
Ну то допоможіть їм. Я думаю з дна вони краще його розглянуть! )
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21.04.2022 16:54 Відповісти
Отправьте им на помощь "Байрактар" с планирующими авиабомбами - пусть подкорректируют оркам зону поиска !
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21.04.2022 16:56 Відповісти
лапти потонули???))))
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21.04.2022 16:58 Відповісти
россияне!будьте осторожны!в украинских биолабораториях произошла утечка и в районе поисков могут находиться украинские боевые караси!
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21.04.2022 16:58 Відповісти
там нема якогось жирного карася, щоб і по нього Нептуна послати?
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21.04.2022 17:00 Відповісти
Если проводят поисковые работы, значит точно у этого корыта на борту были ядерные боеголовки. Земляки не пожалейте ещё парочку Нептунов чтобы загнать этих спасателей на дно моря
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21.04.2022 17:00 Відповісти
Нема
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21.04.2022 17:23 Відповісти
А ты точно знаешь, что их всего два было?
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21.04.2022 18:42 Відповісти
А хто тобі сказав, що з них тільки 2 використовували і вони всі влучили? https://sport.ua/news/579049-perviy-uspeh-neptuna-vms-ukrainy-podbili-rossiyskiy-raketniy-fregat https://sport.ua/news/579049-perviy-uspeh-neptuna-vms-ukrainy-podbili-rossiyskiy-raketniy-fregat

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21.04.2022 20:25 Відповісти
Можуть засрати радіоактивними матеріалами Чорне море. А по закону затонулі ядерні ракети, якщо вони там є, у територіальних водах України стли українським військовим трофеєм. Тому орків варто дубасити на місці пошуку, а до ракет ми і самі доберемося (американці і НАТО) допоможуть.
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21.04.2022 17:23 Відповісти
нужно продолжать марочную серию)
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21.04.2022 17:03 Відповісти
Нептун на касі з квитками для дайверів...

Першим 100 покупцям - акція - безкоштовний дзвінок путЕну
Наступним 200 - шоЙгу (чи не шо там йгу - Йлу від *****)
Запізнилим 300 - лаФФрову про зоопарк з лошадями Пржевальского.

Русський ваньюша ПиПеськов - на трубі атвецвениий.
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21.04.2022 17:05 Відповісти
Так пошлыть до них Нептуна, нехай *********** назавжди
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21.04.2022 17:07 Відповісти
"Не все так просто"Обстріли кораблів ЧФ РФ завадять перемовинам на які так сподівається наш найвеличнійший.
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21.04.2022 17:07 Відповісти
Чернобаевка. Новый сезон - Морская охота - обьявляю открытым!)
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21.04.2022 17:09 Відповісти
А шо Гарпуни туди не дістануть, чи то просто піздьож що їх надано?
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21.04.2022 17:10 Відповісти
Самоубийцы шоли.
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21.04.2022 17:12 Відповісти
Визитку Правого Сектора ищут?
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21.04.2022 17:16 Відповісти
Трупы ищуть
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21.04.2022 17:17 Відповісти
Для пепельниц, из черепа? =)
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21.04.2022 18:15 Відповісти
хотят у дедушки Нептуна отобрать зажигалку которой он давал прикуривать матросикам.
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21.04.2022 17:18 Відповісти
В УКРАИНСКИХ ВОДАХ ??? Тресните их точкой У
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21.04.2022 17:29 Відповісти
Асфальтом надо обстрелять.
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21.04.2022 17:42 Відповісти
А ведь действительно, чего мы ждём? Пусть караблики на ощупь ищут, посмотрят на дне, почему мы не помогаем морским свинкособакам, найти "маацьфу"???
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21.04.2022 18:08 Відповісти
А не можна хіба запустити пару Байрактарів з Одеси, а під їхнім прикриттям запустити пару-трійку "Нептунів" з Рені, щоби вони не зафіксували їх?

Залишки "Москви" - це Українська культурна спадщина! Нех кацапам там лазити і винюхувати!

Останне місце приписки москальськіх корит повинно бути дно Чорного моря - дарма хіба наші пращури його копали?

Ще й за забруднення нашого моря всяким лайном треба з них гроші зібрати... ібо нефіг тут шастать!
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21.04.2022 18:11 Відповісти
Насыпте им еще, так как раз сейчас Boeing E-3A Sentry летает
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21.04.2022 18:16 Відповісти
Не понял, только сегодня была передача, что наши дайвингисты обследуют корыто....
А уже там орки............

Кто брешет?
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21.04.2022 18:29 Відповісти
а хто дозволив ******* знов там шастать ?
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21.04.2022 18:36 Відповісти
ТАК ****** ПО НИМ ЕЩЁ РАЗОК !)
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21.04.2022 18:37 Відповісти
Так, а шо його шукати? Він знаходиться по ізвєсному адрєсу...
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21.04.2022 19:11 Відповісти
так может им поглубже занырнуть, там лучше видно...
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21.04.2022 19:23 Відповісти
Було замінірувати там кругом
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21.04.2022 19:28 Відповісти
Мабуть, руссоматроссо, коли тікали, не встигли унітази з гальюнів зняти. Тепер виправляють помилку, бо для них уніаз - то головний трофей.
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21.04.2022 19:46 Відповісти
 
 