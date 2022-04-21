Чорноморський флот РФ проводить пошукові роботи на місці затоплення крейсера "Москва", - ОК "Південь". ВIДЕО
У північно-західній частині Чорного моря, де затонув з частиною команди ворожий крейсер "Москва", росіяни розпочали пошукові роботи. Ведуть також повітряну розвідку узбережжя, загроза ракетних ударів зберігається.
Про це повідомляє представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У Чорноморській операційній зоні зберігається присутність того самого складу корабельного угруповання противника. Продовжуючи блокування судноплавства, ворожий флот здійснює розвідку, перевезення вантажів і пошукові заходи на місці затоплення крейсера "Москва", - зазначив Назаров.
За його словами, зберігається загроза ракетних ударів по території Одеської та інших областей.
Назаров наголосив, що населені пункти Херсонщини та Миколаївщини системно піддаються артилерійсько-мінометним обстрілам. Готуючи "картинку для пропагандистського телебачення", ворог продовжує підступну тактику обстрілу тих населених пунктів, де сам зайняв позиції, а звинуватити намагаються Збройні сили України.
Напередодні російські війська вдарили по середмістю Миколаєва, вразивши касетними снарядами бізнес-центр, музичне училище, житлові квартали. На жаль, є загиблі і поранені серед цивільного населення.
Підрозділи ЗСУ протягом ночі завдали 7 влучних ударів по ворожих позиціях, втрати ворога уточнюються.
Полковник Назаров закликав жителів дотримуватись заходів безпеки, а також проявляти пильність і виваженість у сприйнятті інформації та вірити в перемогу України.
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****** по ни нужно, шоб не шастали.....
Але чомусь маємо тільки ті зразки, що підготували ще за Пороха.
Украинцы не давайте им это делать! Запускайте гарпуны!
А еще лучше скажите что дадим поднять чем им нужно если оставят Мариуполь. Или гражданских отпустят.
Сам Бог шлет такой шанс!
Нептуном іх запzдрчу
Першим 100 покупцям - акція - безкоштовний дзвінок путЕну
Наступним 200 - шоЙгу (чи не шо там йгу - Йлу від *****)
Запізнилим 300 - лаФФрову про зоопарк з лошадями Пржевальского.
Русський ваньюша ПиПеськов - на трубі атвецвениий.
Залишки "Москви" - це Українська культурна спадщина! Нех кацапам там лазити і винюхувати!
Останне місце приписки москальськіх корит повинно бути дно Чорного моря - дарма хіба наші пращури його копали?
Ще й за забруднення нашого моря всяким лайном треба з них гроші зібрати... ібо нефіг тут шастать!
А уже там орки............
Кто брешет?