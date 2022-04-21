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Українські воїни знищили два вертольоти окупантів в Запорізькій області: "Харитон, оце ми в'#бали. Я не поняв - другого Іванович в'#бав?". ВIДЕО

В Запорізькій області українським бійцям вдалося одночасно знищити два вертольоти окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис результату успішної атаки опубліковані в соцмережах. Вертольоти були знищені за допомого переносних зенітних комплексів.

Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили російський літак. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) Запорізька область (3639) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+196
слава ивановичу )
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21.04.2022 18:23
+180
І Харітону
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21.04.2022 18:27
+107
Нормально в*бали )))
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21.04.2022 18:23
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слава ивановичу )
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21.04.2022 18:23 Відповісти
І Харітону
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21.04.2022 18:27 Відповісти
Харитон Иванович просто банда !!!! Слава Украине !!!
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21.04.2022 18:38 Відповісти
Это вам не Зорян и Шкиряк. Это Харитон Иваныч.
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21.04.2022 19:21 Відповісти
Харитон та Іванович, українці! Можливо вони збили кацапів Харітона та Іванича, але ймовірність мала
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21.04.2022 21:51 Відповісти
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21.04.2022 18:47 Відповісти
От молодці, браво!
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21.04.2022 18:23 Відповісти
Нормально в*бали )))
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21.04.2022 18:23 Відповісти
Падают как листья сегодня!) Слава Украине!!!
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21.04.2022 18:24 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.04.2022 19:01 Відповісти
а шо за девайс на траве?
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21.04.2022 18:24 Відповісти
пзрк "ігла"
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21.04.2022 18:25 Відповісти
А може польський ПЗРК Перун?
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21.04.2022 18:47 Відповісти
хз..., сам смотрел, так и не понял...
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21.04.2022 18:28 Відповісти
ясно, що не Стінгер...
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21.04.2022 18:46 Відповісти
пзрк иванович
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21.04.2022 18:50 Відповісти
игла-1М
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21.04.2022 19:54 Відповісти
Я думала,что девайсы на кухне только, а оно вот что еще...😂
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21.04.2022 18:48 Відповісти
на 9-ой секунде чётко видно, что это наша украинская модификация "иглы" - "Игла-1М".
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21.04.2022 19:35 Відповісти
так, це "Ігла 1м".
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21.04.2022 20:15 Відповісти
Значить кацапів "голкою" вкололи😜
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22.04.2022 06:29 Відповісти
это уже украинская модификация.
Вот она:

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21.04.2022 20:02 Відповісти
Молодці. Отак їх і треба. І в хвіст, і в гриву.
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21.04.2022 18:24 Відповісти
Добрий наступ! Так може до 9го москалі і закінчаться?
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21.04.2022 18:24 Відповісти
Обычный разговор Украинских Козаков. Просто приятно слушать. Красавцы.
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21.04.2022 18:26 Відповісти
Харитон+Іванич=солодка парочка...
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21.04.2022 18:27 Відповісти
Хозяйские парни - сделали работу, закурили и стали поговорить кто, как и когда завалил вредителей.
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21.04.2022 18:28 Відповісти
Дай Бог Вам Здоровля Захисники!Дякую
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21.04.2022 18:28 Відповісти
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21.04.2022 18:28 Відповісти
Це Харитон чи Іванович?
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22.04.2022 06:30 Відповісти
класна ху..ня, братуха. давай ще )
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21.04.2022 18:28 Відповісти
Марлейн Маас виконала гімн Січових Стрільців.https://www.youtube.com/watch?v=RxcQ9UiqjyA
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21.04.2022 18:29 Відповісти
кликабельная ссылка...
https://www.youtube.com/watch?v=RxcQ9UiqjyA https://www.youtube.com/watch?v=RxcQ9UiqjyA

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21.04.2022 19:13 Відповісти
ОГО!!!! ПО ЛЮБОМУ ЛЬОТЧИКАМ ШНУРІВКИ НА МЕШТАХ РОЗВ'ЯЗАЛИСЯ В ПОВІТРІ. СЛАВА УКРАЇНСЬКИМ ВОЇНАМ!!!СЛАВА НАРОДУ УКРАЇНИ!!!VIVA UCRANIA!!!
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21.04.2022 18:29 Відповісти
побільше такої ненормативної лексики.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!
Здоров,я пацанам!!!!!!!!
і безмежна вдячність.
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21.04.2022 18:32 Відповісти
Справно хлопці працюють, добрі господарі! Дай Вам Бог здоров"я!
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21.04.2022 18:33 Відповісти
Вашингтонский Обком

@_Fashington

·
https://twitter.com/_Fashington/status/1516885168220430336 18 ч

Скажите, а какая для улучшения урожайности должна быть плотность россиян на гектар?
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21.04.2022 18:34 Відповісти
Не треба нам таких добрив !!! Хочете сказом заразитися ??
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21.04.2022 18:39 Відповісти
попелом можна))))
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21.04.2022 21:08 Відповісти
Чим більше тим і краще.
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21.04.2022 18:44 Відповісти
Такі прості,але знайдіть мені крутіших у світі?
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21.04.2022 18:35 Відповісти
Це пісня, а ненормативна лексика.
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21.04.2022 18:36 Відповісти
Нормально з Харитоном і Іваничем кацапні накосили! Лайкос!
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21.04.2022 18:36 Відповісти
ви не розумієте! Ета прєвасходства рузгих в воздухе!! которое ни имеет АНАЛогов!
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21.04.2022 18:37 Відповісти
аналоГовнет
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21.04.2022 18:58 Відповісти
та нормальна уйня малята! )))) молодці !!
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21.04.2022 18:37 Відповісти
Ани были тяжелей воздуха...
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21.04.2022 18:42 Відповісти
Буде що дітям і онукам розказать. Звитяжці.
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21.04.2022 18:47 Відповісти
нда..там даже нашим наверно опасно летать!)))
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21.04.2022 18:48 Відповісти
от тупі кацапи, казали ж їм, не пали в гелікоптері.
на масквє хтось недопалок не туди кинув - і ага, вітпємо ще одного підводного човна.

тож нєє, їм захотілося по граблям побігати. вдвох. синхронно.

А наші хлопці просто золоті!
Удачі вам, любі.
Удачі натхнення та здоров"я!
Слава ЗСУ!
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21.04.2022 18:52 Відповісти
рабсіськоє прєвосходство в воздухє
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21.04.2022 18:53 Відповісти
А **** вы кацапы хотели ,полезли вы твари в Украину и пыхтеть за это придётся по полной ...Харитон просто красава да и корефан его не промах ..
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21.04.2022 18:56 Відповісти
Вы все врете! Патерь нет! Это провокация! Биндеры в поле шины подожгли!
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21.04.2022 18:57 Відповісти
На шо ці смєртнікі наділялися літаючи у Запорізькій області?!
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21.04.2022 19:00 Відповісти
У Іванича, мабуть, х___й як ПЗРК!))) Що в___бав так в___бав!))) Добре, дядьку!!!
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21.04.2022 19:01 Відповісти
шо ви хлопці не кажить, а чистий четвер, є чистий четвер....хай тепер орки очистяця в пеклі!
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21.04.2022 19:01 Відповісти
Mozet odnim vytrelom dvux kacapskix vertalioti podbil Tut otlycnaja rabota
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21.04.2022 19:03 Відповісти
«Я думав, я знаю, що таке хоробрість, але потім побачив Україну»: напис в США

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21.04.2022 19:06 Відповісти
Добре шо навики є до цього діла
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21.04.2022 19:11 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ . Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні.
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21.04.2022 19:21 Відповісти
Треба марку випустити: Як Харитон з Івановичом,на трембітах гімн України грали,що два кацапські вертольоти,просто впали.
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21.04.2022 19:23 Відповісти
долетались твари, какие вы хлопцы молодцы.
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21.04.2022 19:24 Відповісти
Ого! Красиво, курва, димлять!
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21.04.2022 19:26 Відповісти
Смерть российским оккупантам!!!
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21.04.2022 19:28 Відповісти
Нехай щастить...
Героям слава!!!
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21.04.2022 19:30 Відповісти
Герої!Найкращі!Ми переможемо!
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21.04.2022 19:34 Відповісти
Це ж в тих вертушках яка начинка була: БК, штук 3 вАділи, в може ще і дісантнікі😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Гарний врожай! ДЯКУЄМО!
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21.04.2022 19:43 Відповісти
День продовжується: у соцмережах з'явилось відео, як "приземлили" парашкінській мі-8!
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21.04.2022 19:52 Відповісти
"Дракони таки зараз катастрофічно поменшали..."
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21.04.2022 19:53 Відповісти
РОССИЯНАМ УЖЕ НЕТ МЕСТА НА ЗЕМЛЕ !!!
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21.04.2022 19:59 Відповісти
Слава харитониванычу!
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21.04.2022 20:26 Відповісти
Харитон---- КРАСАВЧИК!!!
"Івановичу"--- РЕСПЕКТ!!!

Українська нація---------НЕПЕРЕМОЖНА!!!
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21.04.2022 20:27 Відповісти
Что может быть луче чем под вечир ********* 2 москальких гвинтокрила з мьясом всередени? Заздрю Ивановичу й Харитону!
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21.04.2022 20:40 Відповісти
Да никто не в*****, они оба курили за штурвалом!
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21.04.2022 20:44 Відповісти
бамбук
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26.04.2022 21:11 Відповісти
Perfetto La Russia cadrà
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21.04.2022 21:31 Відповісти
Наступну версію українського ПЗРК тре назвати " ХАРИТОН"
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21.04.2022 22:09 Відповісти
 
 