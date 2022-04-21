Мобілізовані з окупованих територій кажуть, що росіяни ставляться до них, як до рабів, та радо здаються в полон, - СБУ. ВIДЕО

Мобілізовані в так званих Л/ДНР чоловіки вважають себе "рабами" російських окупантів і раді потрапити в український полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ в телеграмі.

У повідомленні зазначається: "На новому записі СБУ – розповідь чергового полоненого з так званої "ДНР".

"Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – говорить чоловік.

Його насильно мобілізували і привезли у розташування російських військ під Сумами. Російські офіцери використовували їх для влаштування окопів, а у вільний час "виховували" за усіма законами дідівщини.

"Когда мы были в лесу, ему (прим: російському командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят", - резюмує він.

У полоні чоловік зберіг життя та врятувався від цькування "асвабадітєлєй". Хоча за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти.

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