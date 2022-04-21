Мобілізовані з окупованих територій кажуть, що росіяни ставляться до них, як до рабів, та радо здаються в полон, - СБУ. ВIДЕО
Мобілізовані в так званих Л/ДНР чоловіки вважають себе "рабами" російських окупантів і раді потрапити в український полон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ в телеграмі.
У повідомленні зазначається: "На новому записі СБУ – розповідь чергового полоненого з так званої "ДНР".
"Мы как рабы для россии. Копаем для них окопы, подбираем за ними объедки…" – говорить чоловік.
Його насильно мобілізували і привезли у розташування російських військ під Сумами. Російські офіцери використовували їх для влаштування окопів, а у вільний час "виховували" за усіма законами дідівщини.
"Когда мы были в лесу, ему (прим: російському командиру) не понравилось, что все пошли ужинать. Он одного парня толкнул и начал возле головы стрелять. А другого нашел, так взял двоих человек, сказал чтобы его закапывали. Раздел, закопал по шею в окоп и начал стрелять возле головы. Было видно, что наши жизни для них ничего не стоят", - резюмує він.
У полоні чоловік зберіг життя та врятувався від цькування "асвабадітєлєй". Хоча за свою участь у цій війні йому ще доведеться відповісти.
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Ну то і не треба порівнювати.
В заявлении, опубликованном (https://www.riigikogu.ee/istungi-ulevaated/riigikogu-vottis-vastu-avalduse-venemaa-sojakuritegudest-ja-genotsiidist-ukrainas/) на сайте Рийгикогу (парламента) Эстонии, говорится, что Россия «совершила акты геноцида в отношении мирного населения, в том числе в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины.
расея спасі, памагі, путин наш президент
- Звичайно, але вони мене не цікавлять, як люди, вони просто - сміття. Я запитую в них: "Ви жили в Україні, у вас все було добре. Що спонукало вас воювати проти колишніх співвітчизників? Вони відповідають: "Так, в нас все було добре, а потім ви стали бандерцівцями".
Що говорити з такими людьми? В мене три вищі освіти, в чому я можу переконати ось це зомбоване, малорозвинене сміття, яке вважає, що ми їмо людей?(с) Зі свіжого інтерв'ю українського військового, що воює на Донбасі, кореспонденту Цензор.нет
Й звички залишаться в тебе як у вільної людини ...
Це вже багато крисчан зрозуміли , хоча й вони більш для московитів "свої" . В ви для кацапьордів найнизчий сорт ... Справжній московит навіть мовить інакше й якшо йому щось не подобається (й таке трапляється) то воно все одно буде завжди "шукати правди" у ***** й буде скаржитися на місцевих тому ж ***** .
Это ошибка им верить.
"Униженный человек всегда будет пытаться унизить других, тем самым компенсируя собственную униженность.
То, что российские войска творили у нас... Первоначально это было странно, мы все же жили в одной стране когда-то...
Первоначально мы воспринимали их как "срочников, мальчишек". Так вот, эти "срочники-мальчишки" наносили больший урон. Зачистки, расстрелы мирных колон, мародерство, насилие, грабеж. Все это творили эти "мальчишки", о которых так любят вспоминать солдатские матери. Попав в плен, они вели себя так же, как у вас. Попав в плен, они вызывали жалость. А теперь я понимаю, что их нельзя было жалеть. Потому что когда мы их отпускали, они возвращались. Умудренные опытом, еще более жестокими.
То, что я сейчас вижу на экранах, - все эти преступления, мы это прошли. Это для меня не ново. Как не ново для любого чеченца. Как не ново это для жителей Грузии, которые подверглись таким же актам варварства и вандализма. "
Племянник Джохара Дудаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса ******