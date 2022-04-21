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Британія і США нас не кинуть. День 57 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

57-й день Народної війни України.

 Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Доброго вечора, найкращі побажання із Сміли, де самі погані дороги країни(були)
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21.04.2022 21:04 Відповісти
Спасибо всем кто с Украиной в борьбе с кремлевским дьяволом.Ваша помощь ни когда не забудется.
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21.04.2022 21:06 Відповісти
Подавиться ботокса наволоч Україною.

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21.04.2022 21:17 Відповісти
Байден: «Путину никогда не удастся оккупировать всю Украину»

22:07

«Мы не знаем, как долго продлится эта война, но когда мы приближаемся к двухмесячному пределу, вот что мы знаем: Путину не удалось достичь своих грандиозных амбиций на поле боя. После недель обстрела Киева - Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство все еще остаются у власти». Об этом в ходе своего выступления заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

По его словам, Вооруженные Силы Украины, «к которым присоединились многие храбрые украинские мирные жители», сорвали завоевание страны Россией.

«С первого дня они были подкреплены неустанными снабжениями оружия, боеприпасов, брони, разведки от народов свободного мира во главе с нами, Соединенными Штатами», - отметил Байден.
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21.04.2022 21:17 Відповісти
Брити для України - дійсно справжні брати.

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21.04.2022 21:22 Відповісти
Щиро дякуємо Шарлю Мішелю, який нещодавна відвідав Київ.

Не забарились і наслдки після цього візиту.

"Президента Евросовета Шарль Мишель признал, что Евросоюз согласился закупать тяжелое оружие для https://glavred.info/ukraine/ermak-rasskazal-o-srokah-ekonomicheskogo-sokrusheniya-rossii-10363898.html бесплатной передачи Украине ."
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21.04.2022 21:27 Відповісти
 
 